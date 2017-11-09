DHA YURT BÜLTENİ-15

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hakkari\'de /EK

TÜFENKCİ: AK PARTİ, GÜCÜNÜ HEP HALKTAN ALDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari ziyareti kapsamında, partisinin il binasında düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, AK Parti\'nin hiçbir zaman sistemden güç almadığını belirterek, \"AK Parti, gücünü hep halktan aldı. Bugüne kadar da halka ve Hakk\'a hesap vermenin dışında hiçbir güce de hesap vermedik\" dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı\'nda yapılan toplantıdaki konuşmasında Bakan Tüfenkci, partisinin gücünü hiçbir zaman sistemden almadığını vurguladı. Tüfenkci, \"Büyümeyi yaparken, bir yandan da terör örgütleriyle mücadele ediyorduk. Türkiye\'yi büyütmeye çalışıyorduk. Biz, oyunları boza boza, Türkiye üzerinde yazılan senaryoları yırta yırta, hedeflerimize doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Hiç kimseye ve hiçbir gücün de Türkiye\'de operasyon yapmasına izin vermedik. Bundan sonra da Allah\'ın izniyle izin vermeyeceğiz. AK Parti kurulduğundan bugüne kadar vesayet odaklarıyla güç odaklarıyla mücadele ede ede yoluna devam edip, bugünlere geldi. Bundan sonra da bu güç odaklarıyla mücadelesini devam ettire ettire millete hizmet edeceğiz. Bugüne kadar da halka ve Hakk\'a hesap vermenin dışında hiçbir güce de hesap vermedik\" diye konuştu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ve beraberindekiler, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Tüfenkci\'nin Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ı ziyaret edip, kentten ayrılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın açıklamaları

Haber: HAKKARİ,(DHA)

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Askeri birlikteki bakım sırasında bir işçi öldü

İZMİR\'in Menemen ilçesindeki 57\'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı\'nda top bakımı sırasında fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan işçi 33 yaşındaki Onur Varol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Varol, memleketi Manisa\'nın akhisar ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Menemen\'deki 57\'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı\'nda, rutin top bakımı sırasında sıkışan gaz nedeniyle fırlayan metal parça, evli ve 1 çocuk babası işçi Onur Varol\'un göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi\'nde öldü. Onur Varol\'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardınan yakınları tarafından teslim alındı. Varol\'un cenazesi ilk olarak memleketi olan Manisa\'nın Akhisar ilçesine 5 kilometre mesafedeki kırsal Eroğlu Mahallesi\'nde bulunan baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından Varol\'un cenazesi, ikindide Eroğlu Camisi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Akhisar Garnizon Komutanı Hava Meydan İstihkam Albay Mehmet Şahin, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, Varol\'un yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde, hayatının baharında yaşamına veda eden Varol\'un babası Ali Varol, annesi Nadire Varol, kardeşi Oğuz Varol, eşi Songül Varol ve 2 yaşındaki kızı Bade Varol gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Nadire Varol, oğlunun acısına dayanamayıp, kısa süreli baygınlık geçirdi. Anne Varol\'a yakınları yardım etti. Kılınan namazın ardından Varol\'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Eroğlu Mahallesi Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Onur Varol\'un opağı

-Cenaze töreninden görüntü

-Varol\'un cenazede gözyaşı döken annesi Nadire Varol, babası Ali Varol, eşi Songül Varıl ve kardeşi Oğuz Varol\'un görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Çorlu\'da sokakta kalıp hastaneye sığınan çift, otele yerleştirildi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde çocukları tarafından evden atıldığını söyleyen kanser hastası 58 yaşındaki Mahmut Fuçucuoğlu, 3 gün önce sığındığı Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nden kaymakamlık tarafından alınarak otele yerleştirildi.

Çorlu\'da yaşayan Mahmut Fuçucuoğlu\'nun Cemaliye Mahallesi Dereiçi Sokak üzerinde bulunan evi selde hasar görünce, eve oturulamaz raporu verilip, belediye tarafından 6 ay önce yıkıldı. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Fuçucuoğlu, evini yıkılmasını andından eşi Gönül Fuçucuoglu\'nu da yanına alarak evli olan 2 çocuğundan kızlarının yanına yerleşti. Fuçucuoğlu, \"Biz, sokakta kalınca eşimle beraber kızım ve damadımın yanına sığındım. Burada bir süre kaldık, ancak damadım ve kızım bizi bakamadıkları gerekçesiyle sokağa attı\" dedi. Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne sığınıp burada kalan çifti İlçe Kaymakamı Levent Kılıç ,bir otele yerleştirdi. Fuçuoğlu çiftinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Kaymakam Levent Kılıç, \"Basının bize haber vermesiyle emniyet mensuplarımıza talimat vererek aile hastaneden alınıp bir otele yerleştirildi. Sonrasında gerek Aile Sosyal Hizmetler Vakfı gerekli çalışmaları yaptı. Aşevinden yemek verilmesi sağlandı. Aynı zamanda bu aileye ev bulunup eşyalarının tedarik edilmesi ile ilgili olarak çalışma yapılabilir. Tabi aile ile ilgili olarak yardım sever bir çok aile bizleri arayıp yardım etmek istediğini müdürlüğümüze bildirdi. Arkadaşlarımız ilgileniyorlar\" dedi. Kaymakam Kılıç\'a teşekkür eden Mahmut Fuçucuoğlu, \"Herkesten Allah razı olsun. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi oradan alıp buraya yerleştirdi. Bize yardımcı olmak isteyen hayırsever iş adamları ve vatandaşların olduğunu öğrendik, onların desteğine ihtiyacımız var hepsine teşekkür ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaymakam Kılıç ile röp.

Oteli yerleşen aile

Aileden detaylar

Mahmut Fuçucuoğlu ile röp,

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA)

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4 yaşında halı sahada kalp krizinden öldü/EK

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçirerek ölen Göktuğ Recepkethüda\'nın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kilimli Merkez Camii\'ne götürülen Göktuğ\'un babası Cevat Recepkethüda, taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu görülen acılı baba oğlunun tabutuna sarılarak, \'Sen benim her şeyimdi oğlum. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun?\' diye gözyaşı döktü. Göktuğ Recepkethüda, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Babanın ağlayışı

-Yakınlarından detaylar

-Cenaze namazı

-Cenazenin taşınması

-Top oynadığı yerden detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Bingöl\'de kadın sürücünün kullandığı lüks Cip işyerine daldı

BİNGÖL\'de, bir kadın sürücünün kullandığı lüks cip, belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir fırına girdi. Kazada, can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Bingöl merkezdeki Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kadın sürücü, 06 MMB 78 plakalı lüks cipiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ekmek fırınına daldı. İhbar üzerine kaza bölgesine gelen polis, itfaiye ve zabıta ekipleri önlem aldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasara yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın ardından sürücü kadın başka bir araçla kaza bölgesinde ayrıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçtan detaylar

-İşyerinden detaylar

-Aracın işyerinden çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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Yusuf Songül: Su, gıda ve enerji hegemonya aracı haline geldi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yusuf Songül, \"Küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en önemli hegemonya aracı haline gelmiştir\" dedi.

Manavgat\'ın Kumköy turizm bölgesindeki bir otelde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 10\'uncu Gıda Kongresi başladı. Kongreye, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra, 350\'den fazla gıda mühendisi katıldı. Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yusuf Songül, 3 gün süresince gıdayı teknik, ekonomik, sosyal ve diğer tüm boyutlarıyla inceleyeceklerini belirterek, \"Tüketicinin gıdaya erişimi giderek zorlaşırken, sektördeki özelleştirme girişimleri, gıda güvenilirliğini tehdit eden uygulamalar ve ilgili meslek örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan yapılan hukuki düzenlemeler, yaşanan sıkıntıları daha da artırmaktadır. Yaşadığımız çağda küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en önemli hegemonya aracı haline gelmiştir. Hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı sürece, en önemlisi bu siyasi ve ekonomik yaklaşım böyle gittiği sürece, gıda paylaşımındaki adaletsizlik gittikçe derinleşmektedir. Dünya gıda fiyatları artmaya devam etmektedir\" dedi.

\'YÜZDE 8.5 AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR\'

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş ise, gıdaya erişim hakkının, gıda güvencesi, gıda güvenliği ve gıda egemenliği sorununun her geçen gün daha da önem kazandığını, \'iklim değişikliği\', \'çatışmalar\' ve \'göç\' gibi küresel ölçekli sorunların da etkisiyle, açlık ve yoksulluğun tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini kaydetti. Taydaş, \"Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeninin üretim yetmezliğinden değil de gıdaya erişimin sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve ürün dağılımı olduğunu vurgulamak isterim. Bu durum ülkemizde insanlarımızın yüzde 22\'sinin yeterli gıdaya ulaşamadığı, yüzde 8.5\'inin ise açlık sınırında yaşadığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde yaşanan tekelleşmedir. Tekelleşmenin aktörleri hemen her alanda olduğu gibi, gıda alanında da sayısı 5-10\'u geçmeyen çok uluslu şirketlerdir. Çünkü bu şirketler dünyaya egemendir ve gıda temel bir beslenme aracı olmaktan çıkıp, bu şirketlerin rant aracına dönüşmüştür\" diye konuştu.

\'800 MİLYON KİŞİ YETERLİ GIDAYI BULAMIYOR\'

CNN Türk spor spikeri ve gıda mühendisi Emre Tilev de kongrede konuşma yaptı. Dünya nüfusunun yarısının günde 2 dolardan az parayla geçimini sağlamak zorunda olduğunu söyleyen Emre Tilev, \"Günde 1 dolardan az parayla yaşayanların sayısı 1.2 milyar. Bu insanlar yeteri kadar gıda bulamıyor, temiz su bulamıyor, eğitim hakkını bulamıyor, sağlığı bulamıyor ve yoksulluk bizim için en önemli problemlerden biri olarak yansıma gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde 4.6 milyar kişinin 800 milyonu yeterli gıdayı bulamıyor. Biz neyi tartışıyoruz; UHT ile elde edilmiş sütteki proteinlerin parçalanıp parçalanmadığını, vitaminlerin yeteri kadar değerlerinin yitirip yitirmediğini\" dedi.

\'HİÇ PEYNİR YEMEDİM\'

Üniversite döneminde yaşadığı bir anısını da paylaşan Emre Tilev, kendisinin hiç peynir yemediğini, hatta peynire dokunamadığını anlattı. O dönem Süt İşlem Teknolojisi dersinde bir laboratuvar, bir de yazılı sınavları olduğunu aktaran Tilev, laboratuvar sınavında birinci sınavı geçtiğini, ikincisi için kura çektiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kurayı bir çektim; peynirde duygusal analiz. 8 tane peynir var, hoca dedi ki \'Bunları tadacaksın, yazacaksın.\' Dedim ki; \'Hocam ben hiç peynir yemedim. Vallahi yemedim, ben elleyemem bile hocam. Ben peynir ve zeytine dokunamam. Bana şu kapının önüne Ferrari araba getirseniz, Ankara\'nın yarısını verseniz yapamam, mümkün değil\' dedim. Hoca bana \'O zaman kalırsın\' dedi. \'Kalayım\' dedim ve dersten kaldım.\" Konuşmasının ardından Emre Tilev\'e Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül tarafından plaket verildi. Çeşitli panel ve sunumların yapılacağı kongre, 11 Kasım\'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan genel görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı

- Yusuf Songül\'ün konuşması

- Kemal Zeki Taydaş\'ın konuşması

- Emre Tilev\'in konuşması (2 parça)

- Detay görüntüler

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)



