DHA YURT BÜLTENİ-15

Batman\'da kaza: 3\'ü asker, 5 yaralı



BATMAN\'da otomobilin, zırhlı askeri araca çarpması sonucu, 3\'ü asker, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır karayolunda meydana gledi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 BD 8960 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı\'ndan çıkış yapan zırhlı araca çarptı. Kazada, uzman çavuşlar Mehmet Alıç (25) ile Hasan Ağaç (26), er Mahmut Özgür, sivil araçta bulunan Ferhat Bilik ile Bilal Bardakçı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber: BATMAN, (DHA)

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Eşini döverken araya giren babasını öldüren şüpheli tutuklandı



ESKİŞEHİR\'de 3 aylık eşi 19 yaşındaki Meryem Özçelik\'i döverken araya giren babası 53 yaşındaki Fahri Özçelik\'i bıçaklayarak öldüren 30 yaşındaki Emrah Özçelik, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, dün akşam Emek Mahallesi Oruçbey Sokak\'ta meydana geldi. Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Emrah Özçelik ile boşanmak istediği 3 aylık eşi Meryem Özçelik arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah Özçelik, eşini dövmeye başladı. Bu sırada araya giren Fahri Özçelik, bastonla oğlu Emrah\'a vurdu. Emrah Özçelik de babasını sol koltuk altından bıçakladı. Kavga sırasında Emrah Özçelik\'in evli olan ablası S.Ç. de başına aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Fahri Özçelik, acil serviste yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. S.Ç. ise hastanenin beyin cerrahisi servisinde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Emrah Özçelik, aynı gece Ankara\'nın Sincan İlçesi\'nde bir arkadaşının evinde polis tarafından yakaladı. Eskişehir\'e getirilen Emrah Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Babasını öldüren Emrah Öçelik\'in adliyeye getirilmesi

-Ölen baba Fahri Özçelik\'in sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

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Hisarcıklıoğlu\'ndan Ayvalık zeytinyağının markalaşması için destek sözü



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa\'da da Ayvalık zeytinyağının marka haline gelmesi için gereken desteği vereceklerini belirtti.

13. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri\'nin son gününde ilçeye gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim kurulu üyeleri ve Balıkesir bölge oda ve borsa başkanları tarafından karşılandı. Cumhuriyet Meydanı\'nda kurulan Ayvalık Zeytinyağı Pazarı\'nı gezen Hisarcıklıoğlu, daha sonra Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer\'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hisarcıklıoğlu, Gençer\'e Dede Korkut kitabı hediye etti. Başkan Gençer de günün anısına Hisarcıklıoğlu\'na içinde zeytin ağacı resmi bulunan seramik bir tabak hediye etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Ayvalık Ticaret Odası\'na geçti. Burada konuşan ATO Başkanı İbrahim Kantarcı, Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri\'nin iki temel hedefi olduğunu söyledi. Kantarcı, bunlardan birinin Ayvalık zeytin ve zeytinyağının kalitesine dikkat çekerek yeni pazarlara açılmasını sağlamak, diğerinin ise doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti ilçeyi tanıtmak olduğunu söyledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Ayvalık Ticaret Odası\'nın kalitesine dikkat çekerek, \"Odamızın hizmetlerinden biri Ayvalık ve ülkemiz ekonomisi için çok önemli. Ayvalık zeytinyağının coğrafi işaretini aldı, şimdi bunu Avrupa\'da tescil ettirmek için girişimlere başladı. Benden yardım istedi, söz veriyorum gerek lobi, gerekse eksiklerin tamamlanması ve sürecin takibi noktasında TOBB olarak üzerimize düşeni yapacağız. Avrupa\'da da Ayvalık zeytinyağı artık marka haline gelecek. Size gereken desteği vereceğiz. Sonuçta sizlerin zengin olması, Ankara\'da Rifat\'ın da zengin olması demek. Marka yapamazsanız para kazanamazsınız. Markasız bir ürün 1 liraysa, ürünü markalı haline getirdiğinizde geliriniz 10 misli artıyor\" dedi.

\'UZUN ÖMRÜN SIRRI ZEYTİNYAĞI, İLACA GEREK YOK\'

Zeytin ve zeytinyağının insan ömrünü uzattığını belirten Hisarcıklıoğlu, \"Zeytin dünyanın tamamında hem zeytinlik, hem barış sembolü. Zeytin ağacı öyle bir ağaç ki; bin yıl yaşıyor. Allah\'ın parmağı yok ki gözümüze soksun. Zeytinyağını tüketen uzun ömürlü olur. Bugün herkes uzun ömrün sırrını arıyor. Daha yeni keşfediyoruz zeytin ve zeytinyağını. Aslında uzun ömrün ve her türlü hasatlıktan korunmanın sırrı zeytinyağında. Başka bir şeye gerek yok, ilaca da gerek yok\" diye konuştu.

\'ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNDE HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ\'

Yüzden fazla ülkeye zeytinyağı ihracatı yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"2017\'de zeytinyağı ihracatımız önceki sezona göre yüzde 216 oranında arttı. 55 milyon dolardan 174 milyon dolara geldi. Daha fazlasını markalaşabilirsek elde edebiliriz. Sır kendi elimizde, başkansında değil. Bunu bir milyara çıkartabiliriz, ama markalaşmamız lazım. Dünya Türk zeytinyağını, Ayvalık zeytinyağını aramaya başladığı zaman, gelirimizi arttırabiliriz. Biz millet olarak zeytini çok seviyoruz. Sofralık zeytin tüketimimizde dünyada birinci sıradayız, fakat zeytinyağı tüketimine baktığımızda hak ettiğimiz yerde değiliz. Komşumuz Yunanistan\'da kişi başı tüketim 20 litre, bizde 2 litre. Tam on misli gerisindeyiz Yunanistan\'ın. Biz bu tüketimi 5 litreye çıkartabilsek, zeytinyağında pazarlama sorunu kalmaz. Tüketim Egeliler sayesinde yükseliyor. Akdeniz tipi beslenmenin trend olduğu dönemdeyiz. Akdeniz mutfağı beslenenler en uzun ömürlü yaşayanlar.\" Ayvalık\'ın tostunu, yerel lezzetlerini ve 22 adasını, doğal güzelliklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, \"Ama bunları bilen yok haberiniz olsun. Turizm cenneti Ayvalık ama bütün mesele bunun pazarda ele almak, marka yapmak lazım. Ayvalık, Türkiye\'nin en yaşanılabilir beş ilçesinden biri o yüzden Ayvalık\'ın kıymetini bilmemiz lazım\" şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasını ilçeye bir okul yaptıracağını söyleyerek tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun stantları gezmesi

-Hisarcıklıoğlu\'nun zeytinyağı tadımı yapması

-TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Ketenpere filminin oyuncuları Bursalılarla buluştu

KETENPERE filminin oyuncuları Bursa\'da düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi. Filmin başrol oyuncularından Şafak Sezer ise, \"Keyifli bir iş çıkardık. İzlerseniz mutlu oluruz\" dedi.

3 Kasım\'da yurt çapında sinemaseverler ile buluşan komedi türündeki Ketenpere filminin başrol oyuncuları Bursalı hayranlarıyla buluştu. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte Ketenpere filminin oyuncuları Şafak Sezer, Abidin Yerebakan, Elif Erol, Ümit Okur, Volkan Başaran, Kemal Erek ve Ali Şentürk yer aldı. Bursalı sinemaseverler Şafak Sezer\'e yoğun ilgi gösterirken, ünlü komedyen de filmin gösterildiği sinema salonunda hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

\'KEYİFLİ BİR İŞ ÇIKARDIK\'

Sevenleriyle buluşmasının ardından açıklamalarda bulunan Şafak Sezer, film ekibiyle galalar ve setlerde bir araya geldiklerini söyledi ve \"Çok tehlikeli bir ekibiz\" şeklinde bir espri yaptı. Yurt genelinde paranın getirdiği iyilik ve kötülüklerin yer aldığı hikayelerin sevildiğini belirten ünlü komedyen Sezer, \"Onların üzerine filmler yazıyoruz, bu da onlardan bir tanesi. Keyifli bir iş çıkardık. İzlerseniz mutlu oluruz, sinemanın 8-9 aylık bir acısı var. En büyük tatlılığı da seyirciyle buluşması. Filmde ara ara göndermeler yapılıyor\" dedi. Şafak Sezer sinemaseverlerin de iyi ya da kötü eleştirilerinin olduğunu da kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şafak Sezer\'in açıklamaları,

-oyuncularla seyircilerin fotoğraf çekimi,

-salondan detaylar.

Haber: Recai GÜLER-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)