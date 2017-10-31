DHA YURT BÜLTENİ-15

Antalya\'da tehlikeli yıkım

ANTALYA\'da 3 katlı binanın hiçbir önlem alınmadan yıkım çalışması tepkiyle karşılandı.

Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi 2123 Sokak\'taki 3 katlı eski binanın, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına karar verildi. Bunun üzerine ekipler, yıkım için çalışmalara başladı. İş makinesi tarafından büyük bölümü yıkılan binanın çatısına çıkan yıkım ekibi, burada çalışmasına devam etti. Önlem alınmadan devam ettirilen yıkım, endişeye yol açtı. İş makinesi operatörünün hayatını hiçe sayarak yıkım çalışması yaptığını ifade eden vatandaşlar, bina üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan makineyle yıkım yapıldığını, kontrolsüz yıkım sırasında operatörün hayatının tehlikeye gireceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Binanın iş makine ile dayanması

- İşçilerin çatıda yıkım yapmaya çalışması

- İşçilerin balyoz ve kazma ile yıkım yapmaya çalışması

- İş makinesinin binanın büyük bir bölümünün göçürmesi

- Beton parçalarının büyük bir gürültü ile göçmesi

- Detaylar

164 MB ///2.41\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Bursa\'da lüks villada \'swinger partisi\' düzenleyen çifte gözaltı

BURSA\'da lüks bir villada \'swinger partisi\' yaptıkları iddia edilen T.C. ile eşi Z.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bir başka opersayonda ise Kırgızistan uyruklu kadınları internet üzerinden pazarladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi\'nde lüks bir villada para karşılığı \'swinger (eş değiştirme) partisi\' düzenlendiğini tespit etti. Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak, T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp, randevu aldı. Müşteri gibi villaya giden ekipler, T.C., ve Z.C.\'yi gözaltına aldı.

KIRGIZİSTAN\'DAN KAÇAK YOLLA GETİRİP PAZARLAMIŞLAR

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin bir başka opersayonunda ise 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler Ş.A. ile M.A.\'nın Kırgızistan\'dan yaşları 19-25 arasında değişen kadınları yasa dışı yollarla kente getirdiğini ve internet üzerinden pazarladığını tespit etti. Bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Ş.A. ve M.A. ile 5 Kırgız kadını gözaltına aldı. Her iki operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

SÜRE: 0.52 saniye BOYUT: 11 Mb

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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Ardahanlı gurbetçi ikizlerden Türk askerine rap şarkısı

ARDAHAN\'dan Belçika’ya göç eden Özer ailesinin ikiz çocukları Fatih ve Salih tarafından kurulan \'Nefes\' adlı rap grubunun, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne destek amacıyla hazırladığı şarkı, izlenme rekoru kırıyor.

Ardahan\'ın Posof ilçesi Eminbey Köyü Puma Mahallesi\'nden olan Belçika doğumlu ikizlerin kurduğu Nefes grubu, \'Şanlı Operasyon\' adlı bir klip hazırladı. Fatih Özer, kardeşi ile birlikte hazırladığı şarkısını özellikle Türk askeri için hazırladıklarını ifade etti. Diğer rap gruplarının aksine dini ve milli değerleri ön plana çıkararak bu sektöre bir alternatif sunduklarını dile getiren Fatih Özer, \"Türkiye\'de sınır güvenliği için yapılan operasyonları desteklemek amacıyla böyle bir parça hazırlamaya karar verdik. Çekimler 3 ay sürdü. Klibi ise bir hafta önce kendimize ait sitede yayımlamaya başladık. Kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan klibin çokça beğenilmesi bizleri sevindirdi\" dedi. Babaları emekli olan, 26 yaşındaki 6 kardeş ikizler Fatih ve Salih Özer\'in hazırladığı klipin sözleri ise şöyle: \"Düşman besledi haini bize karşı, Tehdit edildi tüm, köy, kırsal, çarşı. Vur kaçla yıllardır insanımız öldü, Bir çok katilin defteri dürüldü. Düşman alamadı yurtta netice ve de Komşular karıştırıldı iyice. Eğitip donattılar teröristi, Sonra da baktık, her tarafta terör esti. Ederek şeytanca hesabı takip, Fırat olacaktı boynumuza ip. Şahlandı Mehmetçik gördü de planı, Pençesiyle boğmak için yılanı. Fırat’ı geçerse bu hain düşman, Diz çökmeli, hem olmalıydı pişman. Asker görev aldı bir defa daha, Açılsın diye şeytan dolu saha. Gece operasyon var el bab’da, el bab’da, el bab’da, mılletle beraber omuz omuza, dualar var muzaffer ordumuza ya Allah bismillah, bu zafer de geçti tarihe şanla, ya Allah bismillah, nice şanlar bizedir bu imanla ! Kuşanarak donandı, silahlandı, \'Fırat Kalkanı\' Mehmetçik şahlandı. Kim tutabilir artık seni, şanlı asker, Kim yan bakar ki, önünden kim geçer? Düşman kaçıyor bak kan kusa kusa, Bayrağı dikti Mehmet Cerablus’a. Şehir artık sahiplerine teslim, Mehmetçiğe Maşallah, diyelim. Bir şehir almakla işler bitmiyor, Burası artık olmalı koridor. Rakka’da düşmanı etmeli tedip, Kapıyı tutmalı, El Bab’a gidip. İşte El Bab yeni zafer kapısı, Zaferler de, Mehmetçiğin yapısı. Çapulcular, yağmacılar, savulun, Biz El Bab’dayız, defolun dağılın! Gece operasyon var El Bab’da, El Bab’da, el Bab’da, milletle beraber omuz omuza, dualar var muzaffer ordumuza. Şehit etseniz de birkaç neferi, Zaferle tamamlarız bu seferi. Müslümanları ezdiniz sapıkça, Bize düşmansınız böyle yaptıkça. Silah bırakın ederiz merhamet, Biz Mehmetçiğiz, biz Küçük Muhammet\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İkiz kardeşlerin nefes adlı klibi

(SÜRE: 03.09 BOYUT: 180 MB)

Haber-Kamera: Alper TURGUT / ARDAHAN,POSOF(DHA)

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Avrupa Şampiyonu Erdemir\'e havalimanında davullu zurnalı karşılama

TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda, 64 kiloda Rus rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olan Karslı Tuğrulhan Erdemir, Kars Harakani Havalimanı\'nda coşkulu bir kalabalık tarafından davullu zurnalı karşılandı.

33 ülkeden 200’e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda mücadele eden milli takım sporcularından Karslı Tuğrulhan Erdemir’in, 64 kiloda altın madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklemesi Kars’ta büyük heyecan yaşattı. Erdemir’i Kars’a gelişinde Harakani Havalimanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, şube müdürleri ve yardımcı antrenör Kıvanç Buru, Erdemir’in ailesi ve vatandaşlar karşıladı.

Burada halkla kucaklaşan Tuğrulhan Erdemir daha sonra araç konvoyuyla şehir turu attı. Elindeki madalyasıyla halkı selamlayan Erdemir’i evine geldiğinde de vatandaşlar yalnız bırakmadı. ‘Hayırlı olsun’a eve gelenlere Erdemir’in ailesi tarafından tatlı ikram edildi. Tuğrulhan Erdemir, \"Öncelikle Kars halkına teşekkür ediyorum beni karşıladıkları için. Daha önceden gençler dünya şampiyonu olmuştum şimdi de Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyuz ve sevinçliyiz. İnşallah olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterip olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum\" dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat da, “Gençleri tebrik ediyoruz, sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyoruz. Ailelerinin destek vermesiyle bu başarılar artıyor. Bir boksörümüz daha vardı Necat Ekinci. O da son maçında elendi. Tuğrulhan Erdemir zaten şampiyon. Önümüzde 2020 olimpiyat oyunları var. İnşallah her iki sporcumuzu da olimpiyatlarda görmekten kıvanç duyacağız. Çalışıyorlar, çalışacaklar. Tuğrulhan’a da Necat’a da güveniyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çektirip ülkemize altın madalya getireceklerdir. Ben şimdiden tebrik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havalimanında vatandaşların halay çekmesi

-Tuğrulhan’ın gelmesi

-Sevinç gösterisi

-Tuğrulhan’ın konuşması

-Spor Müdürü Gürsel polat’ın konuşması

-Antrenör Kıvanç Buru’nun konuşması

311 MB - 4 DK 42

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)



