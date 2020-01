DHA YURT BÜLTENİ-15

Dalaman\'da yakalanan PKK\'lı teröristin ifadesi ortaya çıktı



MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, 5 Ekim günü 5 teröristin öldürüldüğü operasyondan kaçan ve 12 gün sonra Dalaman İlçesi\'nde yakalanan PKK\'lı terörist Serbest Şenlik, savcılık ifadesinde, Suriye\'den Muğla\'ya nasıl geldiklerini anlattı.

Köyceğiz İlçesi\'nde, 5 Ekim\'de düzenlenen ve PKK terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinden kaçtıktan 12 gün sonra Dalaman\'da akrabası B.Ş. ile yakalanan PKK\'lı terörist Şenlik\'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. \'Reşit\' kod adlı terörist Şenlik, savcılık ifadesinde çatışma anını ve Lazkiye\'den Muğla\'ya nasıl geldiklerini anlattı. Çatışmanın yaşandığı gün, 5 kişilik gruptan daha aşağıda bir yerde olduğunu söyleyen terörist, çatışma sırasında gruptan ayrı bölgede hareket ederken, askerlerin silah sesini duyduğunu belirtti. PKK\'lı Şenlik, ifadesinde şunları söyledi: \"Askeri araçların ve helikopterlerin sesini duyunca, bize yönelik operasyonun başladığını anladım. Üzerimdeki silah ve cephaneler ile hareketimi yavaşlatacak ne malzeme varsa gruptan daha hızlı biçimde bölgeden ayrılıp, ormanlık alana giderken, silah sesleri gelmeye başladı. Çatışmaya girildiğini anladım. Yaklaşık 3 gün boyunca dağlarda su içip, ot yiyerek kaçtım; saklandım. Ardından Dalaman\'a gelip, akrabamın yardımı ile kıyafet değiştirdim. Saçlarımı kazıttım. Ardından Kuzey Irak bölgesinde bulunan akrabalarımdan internet aracılığı ile yardım istedim. Akrabalarım, para göndereceklerini söyledi. Otomobil kiralayıp veya satın alıp, Van\'daki akrabalarımın yanına gitmeyi düşünüyordum. Paranın gelmesini beklerken, akrabamın evinde yakalandım.\" PKK\'lı terörist Şenlik, Suriye\'den Muğla\'ya neden geldiklerini tam olarak bilmediğini belirterek, \"Sadece verilen emirlere uyuyordum\" dedi. Lazkiye\'den gemiyle yola çıktıklarını anlatan PKK\'lı terörist, 14 yıldır örgütte faaliyet gösterdiğini ve silahlı eğitim aldığını söyledi. PKK\'lı Şenlik, ifadesinde şunları kaydetti: \"Aldığımız talimat doğrultusunda Irak\'tan Suriye\'ye oradan da Lazkiye\'den gemiye binip, yola çıktık. Gemi personeli, bizi 3 metrelik sandala bıraktı. Karaya çıkmaya çalışırken, dalgada alabora olduk. Bazı malzemelerle birlikte karaya güçlükle çıktık. Zaman geçtikçe, düşündükçe, bu pisliğe nasıl bulaştığımı düşünerek, pişman olmaya başlamıştım; ancak bir yerden sonra çaresiz kalıp, talimatları yerine getiriyorsunuz. Aksi takdirde cezası, ölüm oluyordu. Sorarsanız tabi ki pişmanım. Ne amaca hizmet ettiğimi sorgulamaya başladım.\" PKK\'lı terörist Şenlik, Dalaman\'da yaşayan akrabası B.Ş. ile 25 Ekim günü mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Haber: Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)

Anne ve babası tutuklanan 6 yaşındaki çocuğa teyzesi ve dayısı sahip çıktı

ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde, Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu ile eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu’nun 2 gün arayla tutuklanmasının ardından 6 yaşındaki çocukları Arev\'e teyzesi ve dayısı sahip çıktı. Dayısı Coşkun Vayiç, tutuklama kararına tepkisini dile getirdi, \"Bu kararı verenler evlerine gidince kendi çocuklarını rahatça sevebilecekler mi?\" diye sordu.

Hopa’da 19 Ekim tarihinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu gözaltına alındı. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik grup, gözaltına alınan Nurcan Vayiç Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Nurcan Vayiç Aksu 24 Ekim tarihinde tutuklanırken eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu da sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alınarak 2 gün sonra tutuklandı. Nurcan Vayiç Aksu ile eşi Cemil Aksu’nun 2 gün arayla tutuklanmasının ardından 6 yaşındaki çocukları Arev ortada kaldı. Arev’e sahip çıkan teyzesi Hülya Vayiç ile dayısı Coşkun Vayiç bakımını üstlendi.

BU KARARI VERENLER ACAMA RAHATLAR MI?

Çocuğun olaydan çok etkilendiğini ve hiç konuşmadığını anlatan dayısı Coşkun Vayiç, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.Çocuğun anne ve babasının tutuklu olduğunun farkında olduğunu ifade eden Vayiç, “Biz bir dönem bizimle zaman geçireceğini belirterek anne ve babasının durumun anlatmaya çalışıyoruz. Hangi yasa, hangi kanun olursa olsun bir anne baba ile çocuğun arasında hiçbir duvar olmaması lazım. Bu bence evrensel bir suç.Bu kararı verenler acaba rahatlar mı? Evlerine gidince kendi çocuklarını rahatça sevebilecekler mi? Minik çocuklarının ellerini tutarken yüzleri kızardı mı?. Arev’in şanlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatında biz varız. Birlikte bu zor günleri atlatmaya çalışıyoruz. Ne annesinin ne babasını yerini tutamayız ama en azından bu zor durumu birlikte nasıl halledebiliriz uzmanlarla görüşüp atlatmaya çalışıyoruzö dedi. Arev’i cezaevine görüşe götürdüklerini anlatan Coşkun Vayiç, “Arev bana burada tuvaletinin geldiğini söyledi. Bende uygun bir yerde çişini yaptırdım. Arev bana ’Buraya çiş yapıyorum ama beni de tutuklamasınlar’ dedi. Bu bizi çok etkilediö ifadelerini kullandı.

\"GÖZLERİNE BAKTIÇA ÜZÜLÜYORUM\"

Teyzesi Hülya Vayiç de önce yeğeninin annesinin sonrada babasının tutuklanması nedeniyle üst üste yaşadıkları şok nedeniyle gergin olduğunu belirterek şunları söyledi:\"Arev annesinin tutuklandığını öğrendikten sonra babasının da ceza evinde olduğunu öğrendi. Görüş gününde halalarının isim zikretmesi sonrası dayısına ‘Babamı da mı tutukladılar’ diye sordu. Bu durum çocukla birlikte hepimizi etkiledi. Ben teyzesi olarak bir çocukla annenin arasındaki bağı hiçbir gücün yıkamadığını gördüm. Babayla da keza aynı şekilde.Ne hissettiğini anlayabiliyorum. Gözlerine baktıkça üzülüyorum. Moralini yüksek tutmaya çalışıyorum, ama bir annenin çocuğunun da hissettiğini hissedemiyorum. Bizimle oldukça iyi vakit geçiriyor. Bir şeyler paylaşıyoruz. Biraz gergin. Bunları aşmak için uğraşıyoruz.\"

Gönüllü gençler, sınırdaki miniklerin gönüllerini fethetti

HAKKARİ Gençlik Merkezi\'nde görevli bir grup gönüllü genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen \'Mobil Gençlik Merkezi\' projesi kapsamında , kırsaldaki köy ve mezra okullarını ziyaret edip, bugüne kadar sosyal ve kültürel aktivitelerden mahrum kalan öğrencilere çeşitli spor etkinlikleri yapma imkanı sunuyor.

Hakkari Gençlik Merkezi\'nde görevli bir grup gönüllü genç, hayatlarında bazı spor etkinlikleriyle tanışma imkanı bulamayan sınır köylerindeki öğrencilerle bir araya gelip, gönüllerini fethetti. Bu kapsamda Şemdinli İlçesi\'nin Irak sınırındaki Derecik Beldesi Gelişen Köyü\'ne bağlı Aralık Mezrası İlk Okulunu ziyaret eden gönüllü gençler, sınırdaki minik öğrencilere bahçe satrancı, mini golf, badminton, langırt, dart, okçuluk, tenis kordo ve matrak mangala gibi çeşitli spor etkinlikleri yaptırarak bol bol eğlendirdi. Hayatalarında ilk kez bu tür spor etkinlikleri ile tanıştığını söyleyen öğrenciler, kendilerine böyle bir imkan sağlayan Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür etti.

HEDEF 10 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK

Gençlik Merkezin\'deki gönüllü olarak çalıştığını belirten Helin Tuğan, proje kapsamında Hakkari ve ilçelerine bağlı köylerde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Tuğan,\" Daha önce sadece televizyon programarında bu tür etkinlikleri izleyen sınır köylerindeki bu öğrencilerimize, farklı spor etkinlikleri yaptırdık. Çok mutlu oldular. Buradaki öğrenciler için okulun bahçesinde bir de voleybol potası kurduk. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir\" dedi. Gençlik Merkezi\'nde çalışan Hakkari Üniversitesi öğrencisi Hamdiye Aslan ise,öğrencilere yapılan bu tür küçük dokunuşların, büyük hizmetlere vesile olduğunu belirterek,ilk kez spor etkinikleri ile tanışan öğrencilere güzel bir duygu yaşattıklarını anlattı.

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

İntihara teşebbüs edenlere bakarken kaza yaptılar

İZMİT\'te, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yön tabelasının üzerine çıkarak intihara teşebbüs eden 4 işçiye bakan sürücüler kaza yaptı. 1 beton mikseri, 1 TIR ve 1 kamyon ardı ardına çarpışırken, bir sürücü yaralandı.

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi TEM Otoyolu Kandıra gişeleri girişinde meydana geldi. Tramvay projesinde taşeron firmaya bağlı çalışan akraba oldukları öğrenilen Kadir, Mürsel, Ergün ve Cengiz Yurt yaklaşık 30 bin lirayı bulan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle trafik tabelasına çıkıp intihara teşebbüs etti. Daha önce de aynı tabelaya çıkan tramvay projesinde çalışan işçiler paralarının hesaplarına yatırılmasının ardından aşağı inerken, 4 işçinin intihara teşebbüs etmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Polis, işçilerle görüşerek ikna etmeye çalıştı. Bu arada, tabelaya çıkan işçilere bakan sürücüler kaza yaptı. 41 BP 280 plakalı beton mikserine arkadan gelen 41 PB 959 plakalı TIR, 34 RC 4302 plakalı kamyon ise TIR\'a çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Kazım Çam yaralandı. İntihara teşebbüs eden işçiler için olay yerinde bulunan sağlık ekibi yaralanan sürücüye müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Olay yerine gelen taşeron firma yöneticileri, işçilere paralarının hesaplarına yatırılacağını söyleyerek ikna etti. Aşağı inen işçiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Hollywood yıldızları Antalya\'da

BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, Hollywood\'un yıldızlarını ağırlıyor. Iraklılar için attığı paylaşımla ülkesinde hedef haline gelen Adrian Grenier, Fatih Akın hayranı Matt Dillon ve dünyaca bilinen Alain Delon\'un oyuncu oğlu Anthony Delon, gazetecilerdin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

\'Şeytan Marka Giyer\' filmiyle ünlenen ABD\'li aktör Adrian Grenier, Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin kapanış törenine katılmak için geldiği Antalya\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde oynadığı \'Entourage\' dizisiyle dikkati çeken Grenier, dizi ve sinemada kalite arttığında rağbetin de arttığını söyledi. Oynadığı son dizinin kendisine başarı getirdiğini dile getiren Grenier, \"Dizilerde bizim için ağır koşullar yok. Daha çok tatildeymiş gibi çalışıyoruz. Bizim çalışma koşullarımız saatimiz her gün 12 saat. Bizim işimiz mümkün olduğu kadar iyi vakit geçirmektir\" dedi.

IRAKLILAR İÇİN PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

11 Eylül 2011\'de, ABD\'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon\'u hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde attığı tweet ile ülkesinde hedef tahtası haline gelen Adrian Grenier, paylaşımında \"11 Eylül\'de hayatını kaybeden 2 bin 996 Amerikalı huzur içinde uyu. İşlemedikleri bir suçtan dolayı ABD işgali sırasında ölen 1 milyon 455 bin 590 Iraklı da huzur içinde uyu\" demişti. Bir gazetecinin bu paylaşımdan sonra kariyerinde sıkıntı yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine ABD\'li aktör, \"Bu konuda kesin olarak bir şey söylemek çok zor. Çok kötü tepkiler aldım. Ancak hiçbirimizin gerçekleri söylemekten ve adaleti aramaktan çekinmemesi gerekiyor. Empati yapmak barışı bulmak için çok önemli bir şey\" yanıtını verdi.

\'AMERİKALILARIN AKSİNE\'

Bir gazetecinin \'Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz\' sorusuna ise Adrian Greneir, \"Amerikalıların çoğunun aksine, biraz bilgi ve eğitimim olmadığı için fikrimin olmasını istemem. O yüzden bilgi sahibi olmak isterim\" cevabını verdi.

MATT DİLLON DA ANTALYA\'DA

Birçok ödül sahibi Oscarlı Hollywodd yıldızı Matt Dillon ise daha önce İstanbul\'a geldiğini söyledi. Türkiye\'yi çok sevdiğini belirten Dillon, festivale çağrılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Hikaye anlatmayı seven biri olduğunu kaydeden Dillon, \"Ben tanınmak için oyunculuk yapmıyorum. Kendimi büyük bir yıldız olarak da görmüyorum. Birçok insan beni televizyonda gördüğü için tanıdığını söyleyebilir ama başkalarının beni gördüğü gibi değil kendi kişiliğimi korumam daha önemli. Birçok genç yıldız adayı gelip benden öğüt alıyor. Bu işi yıldız olmak için değil, sevdiğiniz için yapın diyorum\" dedi.

\'FATİH AKIN\'IN FİLMLERİNİ BEĞENİYORUM\'

Türk sineması hakkındaki düşünceleri sorulan Matt Dillon, Fatih Akın\'ın filmlerini beğendiğini söyledi. Dillon, \"Duvara Karşı filmi Fatih Akın\'ın güçlü bir sinemacı olduğunu gösterdi. Akın, kendi sesini yansıtıyor, benzersiz, cesur ve risk alıyor. İleride onunla çalışabilirim. Ferzan Özpetek\'i de tanıyorum. Daha önce onunla çalışacaktık ama olmadı\" diye konuştu.

HOLLYWOOD\'DAKİ TACİZ HABERLERİ: TİKSİNDİM

Matt Dillon, Hollywood\'da son günlerdeki önceden olmuş taciz haberlerine yönelik fikirlerini paylaştı. Dillon, \"Bu uzun yıllardır olan bir şey. Sadece adı geçen yönetmen (Harvey Weinstein) değil, başka kişilerin de çok yaptığı bir şey. Bu sektörün içinde bazı şeyleri duyuyoruz. O yönetmeni de duyuyorduk. Bir etik yönü, bir suç yönü var. Ben yaptıklarının suç boyutuna taşındığını bilmiyordum. Bu çok ince bir çizgi. Ben çok öyle dindar biri değilim ama gerçekten duyduklarımdan tiksindim\" diye konuştu.

ALAİN DELON\'UN OĞLU ANTHONY DELON DA ANTALYA\'DA

Alain Delon\'un oyuncu oğlu Anthony Delon da Antalya\'da ilk kez bulunduğunu söyledi. Daha önce İstanbul\'a geldiğini belirten Delon, 30 yıl önce geldiği İstanbul\'un uluslararası bir kent halini aldığını aktardı. Delon, \"Antalya\'ya geldiğimden dolayı çok mutluyum. Festivalin bu seneki mültecilere olan yönünün çok doğru olduğunu düşünüyorum. Sanat etkinliklerinin bunları daha fazla gündeme getirmesinin, medeni dünya tarafından öğrenilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi. Babası Alain Delon\'un aktörlük hayatını nasıl etkilediğini sorulması üzerine Anthony Delon, \"30 yıldır bu soruyu duyuyorum, Fransa\'da bu durum beni geri tuttu. Fransızlar kıskanç, ABD\'de olsaydım durum daha farklı olabilirdi. Fransa\'da herkes bir hata arıyor. İlk zamanlar çok daha zordu kendi adımla bir yere gelmem, bu durum 10 senemi aldı. Ama halk güzel şeyler yaptığınız zaman kim olursanız olun sizi seviyor\" diye konuştu.

\'ARTIK OYUNCULUK YAPMAYACAĞIM\'

Anthony Delon, Antalya\'da artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı. \'Neden\' sorusu üzerine Delon, şu cevabı verdi: \"Benim ilk mesleğim deri ceket tasarımıydı. Aslında başarılıydım ama ortaklarım ile sorunlar yaşadım ve bu işi bırakmıştım. Ama her zaman kafamın bir yerinde bu iş vardı. Son dönemde yeniden başlamaya karar verdim. Derinin her şeyini ben yapıyorum. Bu işe yeniden başladığımda oyunculuğu bırakma niyetim yoktu ama artık başka işe gerek olmadığını anladım.\"

MÜLTECİLER KONUSU

Türkiye\'de 3,5 milyon mülteci olduğunu öğrendiğini kaydeden Delon, \"Bizim görevimiz mültecilere yardımcı olmak, batıya gelmeleri gerekiyor. Orada yaşamak pek mümkün değil. Çözmemiz gereken durum Suriye ve Irak\'taki durum. Birçok mülteci ülkelerine geri dönmek istiyor. Ama orada kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor\" dedi.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera:Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Yeşilırmak\'ta jet ski gösterisi

TOKAT’ta Almus Baraj Gölü Su Sporları Merkezi üyeleri Yeşilırmak’ta jet ski ile gösteri yaptı.

Tokat Belediyesi tarafından şehir içerisinden geçen Yeşilırmak üzerinde başlatılan Kanal Tokat projesinin 1’nci etabının tamamlanmasının ardından, ırmakta su tutulmaya başladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun daveti üzerine Tokat’a gelen Almus Baraj Gölü Su Sporları Merkezi üyeleri, Yeşilırmak üzerinde jet-ski ile gösteri yaptı. Irmak içerisinde jet-skilerle gösteri yapan sporcuları ise vatandaşlar ilgiyle izledi.

Yeşilırmak\'ta su tutmaya başladıklarını kaydeden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, \"Şu anda ırmağın seviyesi 2.5 metreye yükseldi. Sularımız şelale gibi de akıyor. Almus’tan da jet ski getirdik. Onlar da şu anda Tokat halkımıza bir görsellik sunuyorlar. Gerçekten güzel oldu. Tokat’ta belki deniz yok ama halkımız adeta deniz havasında böylesine güzel bir su birikintisini görmekten dolayı da mutluluklarını ifade ettiler\" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

Üniversite öğrencilerinden kardeş okula kitap desteği

YOZGAT Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler, Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde bulunan Yenipazar Ortaokulu’na kütüphane kurarak kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Kardeş Okul Projesi kapsamında Boğazlıyan Yenipazar Ortaokulu’nu, kardeş okul seçen Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencileri, bin kitap, 8 bilgisayar ve çeşitli kırtasiye malzemelerini okula hediye ettiler. Topladıkları kitap ve kırtasiye malzemelerini Yenipazar Beldesine götüren KYK öğrencilerini, Yenipazar Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları gösterilerle karşıladı. Programa Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu’nun yanı sıra KYK Yurt Müdürü Rasim Parlak, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun, sosyal ve kültürel faaliyetler programı kapsamında yapılan etkinliklerden birisini daha gerçekleştirdiklerini belirten, KYK Yurt Müdürü Rasim Parlak, \"Boğazlıyan Yenipazar kasabasını kardeş kasaba ilan ederek, yurtlarımızda kalan yaklaşık 6 bin öğrencimizin, geçen yıl başlatılan kitap kampanyasında toplanan yaklaşık bin kitabı kasaba okulunda kütüphane kurulmak üzere hediye ettik\" dedi. Bozok Üniversitesinde, Edebiyat Öğretmenliği Bölümü okuyan Yasin Koç isimli öğrenci ise çocukluğunda böyle bir anısı olduğunu ifade ederek, \"2002 yılında Kardeş Okul Projesi kapsamında bize de Ankara’dan geldiler. Ben ilkokulu Kırıkkale’de okudum. Bu proje hoşuma gitmişti, o zaman kendime söz vermiştim. Çocukları ben de sevindireceğim diye. Bu hiç unutmadığım bir anı oldu. Bizim köy okulumuzda kitap yoktu. Kitap sayısı 10 taneydi. Birçok kişi aynı kitabı okumak zorunda kalıyordu. O zaman ben de üniversitede aktif olarak bu şekilde proje yürüteceğim dedim. Proje bize de nasip oldu. Ben inanıyorum ki bu anı öğrenciler unutmayacaklar ve onlarda büyüdüklerinde bu tür projelerde aktif rol oynayacaklar\" diye konuştu. KYK öğrencilerinin gerçekleştirdikleri kitap ve bilgisayar desteğinden ötürü teşekkür eden Yenipazar Ortaokulu öğrencileri ise mutlu olduklarını dile getirdiler.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

Silopi\'de geleneksel pilav günü etkinliği

ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde Koç İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrencilerin velileri tarafından geleneksel olarak yapılan pilav günü etkinliği düzenlendi.

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliğinin desteğiyle bu yıl 10’uncusu yapılan geleneksel pilav etkinliğinde öğrencilerin aileleri bir araya geldi. Etkinlikte öğrenci velileri, evde hazırladıkları pilav ve ayranı okul bahçesinde hazırlanan masalara yerleştirerek servis etti. Okul yönetimi, öğretmen, öğrencileler ve velilerin katıldığı pilav günü etkinliğinde konuşan okul müdürü Nurettin Kaden, bu etkinliğin okula önemli katkılar sağladığını ifade ederek, \"Velilerimizin hazırlamış olduğu pilavları öğrencilerimiz vasıtasıyla yine öğrencilerimize dağıttık. Bu geleneksel olarak 10 yıldır bunu yapıyoruz. Pilav günümüz hem okula katkı anlamında hem de yararını gördüğümüz bir etkinliktir. Bu anlamda tüm velilerimize katkısı bulunan öğretmenlerimize teşekkür ederiz\" dedi.



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)