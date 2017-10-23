DHA YURT BÜLTENİ-15

Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, istifa ettiğini açıkladı/EK

MUHTAR İNCESU:SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDER,ALTEPE\'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Bursa Siteler Mahallesi Muhtarı Selma İncesu,\"Seçimle gelen seçimle gider. Ben Recep Altepe\'yi çok seviyorum. Hakkında hayırlısı neyse o olsun\" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe\'nin de katıldığı Kaplıkaya-Hacıvat Deresi ıslahı ve Bağlaraltı-Siteler Köprüsü açılış töreninde Altepe\'den önce konuşan Siteler Mahallesi Muhtarı Selma İncesu,

\"Basın o kadar ilgi gösteriyor ki, bu köprünün açılışına mı yoksa bugün burada başka şeyler mi olacak bilemiyorum. Ben başkanımızı çok seviyorum. Bugün muhtar olduğum için çok mutluyum. Çünkü benim mahallem beni verdiği oylarla seçti. Seçimle gelen seçimle gider. Ben bunu biliyorum. Ben bugün muhtar olduğum için gerçekten çok mutluyum. Seçimle gelen seçimle gider. Ben Recep Altepe’yi çok seviyorum. Hakkında hayırlısı neyse o olsun\"ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Selma İncesu\'nun açıklamaları

Haber: BURSA,(DHA)

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CHP\'den istifa eden Çıray: Bizim amacımız yüzde 51 olmak (3)



\'YOLDA BULDUKLARIMIZLA DEĞİL TÜM ÖRGÜTÜMÜZLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ\'

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray\'ın partisinden istifasını değerlendiren CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, istifaya üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi: \"Başka mecralarda arayış içinde olanları geçmişten bugüne gördük. Siyasi yaşamdan silinip gittiler. Aytun Bey’in özelinde bunu dilediğim için söylemiyorum ama CHP güçlü bir partidir. CHP cumhuriyetin kurucu partisidir, tüm örgütleriyle yoluna yürümeye devam edecektir. Bizim bir tek hedefimiz vardır. Türkiye’yi öncelikle karanlığa götüren bu süreçten aydınlığa doğru yolunu çevirmek iktidara gelerek ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşımaktır. Bu iktidar mücadelemize yolda bulduklarımızla değil tüm örgütümüzle yürümeye devam edeceğiz.\"

Haber:İZMİR,(DHA)

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Ak Parti\'li Günay\'ın annesi Eskişehir\'de toprağa verildi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay\'ın 82 yaşında vefat eden eczacı annesi Nurcan Özkan, Eskişehir\'de toprağa verildi. Cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

İstanbul\'da vefat eden emekli eczacı 1977-1980 yılları arasında Adalet Partisi\'nden Eskişehir Milletvekilliği yapan Dr.Yusuf Cemal Özkan\'ın eşi, milletvekili Emine Nur Günay ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmed Özkan\'ın annesi Nurcan Özkan\'ın cenazesi Eskişehir\'e getirildi. Alaaddin Camii\'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Nurcan Özkan\'ın çocukları milletvekili Emine Nur Günay, Rektör Prof.Dr.Mehmed Özkan, mimar olan diğer oğlu Emre Özkan, kız kardeşleri Nüket ve Dilek Özkan, yakınları, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Milletvekili Nabi Avcı, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazını ardından İl Müftüsü Bekir Gerek, cenaze namazı kıldırdı. Nurcan Özkan\'ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlığı\'ndaki aile kabristanında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Emine Nur Günay\'ın cami avlusunda taziyeri kabul etmesi,

-Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun Emine Nur Günay\'a başsağlığı dilemesi,

-Cenaze namazından,

-Tabutun cenaze aracına taşınmasından çekilen görüntü

Haber: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

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Cam işçileri yürüyüş eylemi bitirdi, yarın İstanbul\'a gidecekler

KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde de işten çıkarıldıktan sonra valilik yasağı üzerinde yürüyüşlerini durdurup bir akaryakıt istasyonunda bekleyen 90 cam işçisi ve yakınlarının eylemi sona erdi. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrika yönetiminin kendilerine Eskişehir fabrikası için teklifte bulunduğunu ifade ederek, \"Yönetim Eskişehir fabrikası için başvurup yapmamızı ve taleplerinizi değerlendireceklerini söyledi. Biz eylemi burada sonlandırıyoruz. Yarın otobüslerle İstanbul Tuzla\'da genel merkeze gideceğiz\" dedi.

Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler sonuç alamayınca Cuma günü kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla toplam 120 kişi ile Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Ancak Kırklareli Valiliği yürüyüşü yasakladı. Bunun üzerine işçiler, geçen Cumartesi gecesi Lüleburgaz İlçesi\'nde bir akaryakıt istasyonunda bekleme kararı aldı. İki gündür akaryakıt istasyonunda duran işçileri için jandarma ve çevik kuvvet ekipleri de geniş güvenlik tedbirleri aldı. İşçiler, Şişacam Fabrikası yönetiminin bugün kendileri için düzenleyeceği toplantı sonucunu bekledi. Yönetim, eylem yapan işçilere Eskişehir fabrikasında çalışmak için başvuru yapmalarını, uygun görecekleri kişileri yeniden işe alacaklarını bildirdi. Bunu kabul etmeyen işçiler, akaryakıt istasyonundaki bekleyişlerini tamamlayıp Lüleburgaz\'a dönme kararı aldı. Oturdukları masaları ve sandalyeleri toplayan işçiler otobüslerle ilçeye döndü. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrikanın teklifini kabul etmediklerini ve yarın otobüslerle İstanbul Tuzla\'ya giderek fabrika genel merkezi önünde basın açıklama yapacaklarını söyledi. Şahin, \"En başından beri söylemiştik, hiç bir şekilde muhatap alınmıyorduk. 17 günün sonucunda bir yürüyüşe başladık. Yürüyüşümüzün niyetini daha önce de paylaşmıştık. Sesimizi daha yüksek şekilde Şişecam\'a duyurmak için yürüyüş başlattık. Bu yürüyüşün ikinci gününde engelleme ile karşılaştık. Bu engelleme esnasında da Şişecam yönetim kurulunun üst düzey bizimle ilgili olarak bir görüşme yapacağına ilişkin bilgi aldık. Ve o toplantının sonucunu beklemeye başladık. Bugün o toplantının sonucu saat 17.00\"ye doğru bizlere geldi. Yine aynı katı ve dayatmaca tutumlarını devam ettirdikleri Eskişehir\'e gitmemiz konusunda başvuruların değerlendirme konusunda bir teklif bu. Daha önce uygulanan teşvik işten ayrılmak için artı ücret teklifini yenilediler. Halen 90\'da 90 garantisi bile yok. Bizde bu sebeple arkadaşlarımız ile son değerlendirmeyi yaptık. Lüleburgaz\'dan çıkışımızda olduğu gibi iş, aş, adalet sloganıyla İstanbul Tuzla\'yı hedef koymuştuk. Şişecam Genel Merkezi\'nin önünde, bunu orada gerçekleştirmek için yarın bütün dostlarımız ve çocuklarımızla, bize destek olan herkesle birlikte otobüslerle Tuzla\'ya harekete geçiyoruz. Saat 12.30\'da bu taleplerimizi dile getiren bir açıklamamız olacaktır. Eğer olursa işverenimizi tekrar muhatap alırsak, iletmek istiyoruz\" şeklinde konuştu.

OTOBÜSLE GİDECEKLER

İşten çıkarılan 90 işçi, yarın Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nden otobüslerle İstanbul\'a gideceklerini belirtirken, akaryakıt istasyonundaki güvenlik güçleri de toplanarak alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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İşçilerin bekleyişi

Jandarmanın güvenlik önlemi

İşçilere yemek dağıtımı

İşçilerin yemek yemesi

Şahin\'in konuşması

İşçilerin bir kısmını ayrılması

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)

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Annesinin yanına gitmek isterken otomobil çarptı

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, bebek arabasında bulunan çocuğuyla karşıya geçen annenin yanına gitmek isteyen çocuk aniden yola çıkınca otomobil çarptı. Anne, çocuğuna otomobilin çarptığını görünce dövünürken, küçük çocuk ve anne bir otomobile bindirilerek hastaneye götürüldü. Küçük bebeği alan tamirci, bir süre sonra gelen görevliye bebeği teslim etti.

Olay bugün öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Battalgazi Caddesi\'nde meydana geldi. Bebek arabasında bulunan bebeği ile yolun karşısına geçen 32 yaşındaki Özlem Usanmaz kaldırımda duran 6 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf Usanmaz\'a el işareti yaparak yanına gelmesini istedi. Kaldırımda bulunan küçük çocuk aniden yola fırlayınca hızla gelen 34 BR 3506 plakalı otomobil çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, anne oğluna otomobilin çarptığı görünce dövünerek oğlunun yanına koştu. Kazayı görenler ve otomobil sürücüsü de çocuğun yanına koştu.Özlem Uslanmaz kucağına aldığı oğlu ile kazayı görerek duran bir sürücünün otomobiline doğru koştu. Bu sırada bir kadın bebek arabasına yönelerek arabayı annenin bulunduğu otomobile doğru getirdi. Olay yerinde bulunan bir kişi bebeği teslim aldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeği teslim alarak kendi evine götürüp burada eşine teslim eden oto tamircisi Bünyamin Tiritoğlu, \"Bebek arabasını dükkanıma bırakıp, bebeği de hemen yakındaki evime götürerek eşime teslim ettim. Bir süre sonra bir görevli gelerek bebeği alıp hastaneye annesinin yanına götürdü\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Bünyamin Tiritoğlu ile röp.

Haber: DARICA(Kocaeli), (DHA)

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CNG tüpü yüklü TIR devrildi

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tüpü yüklü TIR, devrildi. Gaz sızıntısı özel ekipler tarafından önlenirken, yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Elmalı Toptancı Hali kavşağında meydana geldi. Döşemealtı\'ndan yüklediği CNG tüplerini Elmalı\'ya getiren Hüseyin Eryılmaz\'ın kullandığı 34 GH 5453 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen TIR refüje çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Hüseyin Eryılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi götürüldü. Kaza sonrası TIR\'daki bazı CNG tüplerinden sızıntı başladı. İtfaiye ve polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı tüplerdeki sızıntı Antalya\'dan gelen firma görevlileri tarafından müdahale edilerek giderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

- Devrilen TIR\'dan görüntü

57.9 MB /// 00.57\"

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA)

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Karacabey Belediyesi\'ni yasa boğan ölüm

BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nde bedensel engelli 28 yaşındaki Emre Özsu, sözleşmeli olarak çalıştığı belediyenin tuvaletinde ölü bulundu.

Karacabey Belediyesi\'nde sözleşmeli olarak çalışan engelli Emre Özsu, ihtiyacını gidermek çin girdiği tuvaletten 20 dakika çıkmayınca çalışma arkadaşları kendisini merak etti. Tuvaletin kapısından seslenilmesine rağmen yanıt alınamayınca kilitli olan kapı çilingir aracılığıyla açıldı. Kapının açılmasıyla Emre Özsu\'nun hareketsiz olduğunu gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emre Özsu\'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alarak belediye binasına koşan annesi Filiz Özsu sinir krizi geçirirken, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Emre Özsu\'nun cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, Emre Özsu\'nun kalp hastası olduğu ve sabah mesaiye geldiğinde babası tarafından yapılan ebru sanatından oluşan tabloları çalışma arkadaşlarına hediye ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Toplu görüntü

Boyut: 200 mb ,süre:3,56

Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

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Ülkeyi dolaşıp camileri soyan hırsız kameraya yakalandı

DENİZLİ\'de inşaat halindeki caminin yapımı için cemaat tarafından bağışlanan 12 bin lira parayı çalan K.E., güvenlik kamerasınca görüntülendi. İstanbul\'da bir otelde yakalanan K.E.\'nin Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya olmak üzere 7 ayrı camiden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olayı, geçen 14 Ekim\'de, Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki Allı Camii\'nde meydana geldi. Sabah namazının ardından cemaatin dağılmasını bekleyen K.E., camideki güvenlik kameralarına aldırış etmeden ibadethaneye girdi. Üst bölümü ve dışı inşaat halindeki caminin alt katına giren K.E., önce içerideki bağış kutusunu tornavidayla kırıp açtı. Bozuk paraları alan K.E., daha sonra cami içindeki Allı Cami Yaptırma Derneği\'nin odasının kapısını kırıp girdi. Odanın içindeki bağış paralarının bulunduğu kilitli dolabı kıran K.E., camide çalışan inşaat işçilerine verilmek üzere hazırlanan 12 bin lira parayı aldı. Odadan çıkan K.E., elindeki paraları poşete koyduktan sonra camiden ayrıldı. K.E.\'nin camiye girmesi, dolabı kırması caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Camiden hırsızlık olduğu fark eden görevliler durumu, polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kameralardan hırsızlık olayını K.E.\'nin yaptığını belirledi. K.E.\'nin yerini belirleyen polis, İstanbul\'da kaldığı bir otelde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Denizli\'ye getirilen K.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. K.E.\'nin Türkiye\'yi dolaşıp, camilerden hırsızlık yaptığını belirledi. Soruşturma kapsamında K.E.\'nin en son Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya\'da 7 ayrı camiden hırsızlık yaptığını tespit edildiği kaydedildi. K.E.\'nin üzerinde bulunan 7 bin 650 para ise en son hırsızlık yaptığı Allı Camiye teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerasında hırsızın camiye girmesi

- Yardım kutusunu kırıp açması

- Odaya girmesi

- Paraları poşete koyması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

