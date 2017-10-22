DHA YURT BÜLTENİ-15

Van\'da çatışma: 1 asker şehit /EK



SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Van Valiliği, Başkale İlçesi\'nde 1 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 teröristin saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca, arazide yapılan aramalarda 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca, 3 el bombası, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 1 taşınabilir akü ile 1 harita ele geçirildiği belirtildi.

Haber:VAN,(DHA)

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Bakan Arslan: 2029\'da 81 ilin tamamı bölünmüş yollarla bağlanmış olacak/EK

KARAYOLUNDA İNCELEME YAPTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kahramanmaraş\'taki Ulaştırma Çalıştayı\'ndan sonra Kahramanmaraş- Göksun karayolunda ve güzergahtaki tünellerde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri ve bakanlık bürokratlarının da eşlik ettiği incelemelerde Bakan Arslan, yetkililerden yolla ilgili bilgi aldı. Daha sonra değerlendirmelerde bulunan Arslan, yolun Kahramanmaraş\'ın en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Kahramanmaraş-Göksun yolu, 124 kilometrelik bir yol. Çok önemli bir ana arteri, bir koridoru, yüksek standartlı bir yol haline getiriyoruz. Bu 124 kilometrelik yolun, yaklaşık 87 kilometrelik kısmını daha önce bitirmiştik. Onun, şimdi sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor. Daha önce yaptığımız, en büyüğü 4 bin 600 metre olan 3 tane tüneli hizmete sunmuştuk. Şimdi hizmete sunulmaya hazır olma aşamasına gelen 2 tünelimizi daha inceleme şansı yakaladık. Bunlardan bir tanesi, 2 bin 600 metre. Bu güzergah üzerindeki 13 tünelden ikinci büyüklükteki tünel. Burada da çalışmalar, bitmiş gibi. Aydınlatma, elektromekanik gibi aksamlarla ilgili işlemler yapılıyor. Bu sene içerisinde, inşallah burayı da bitirmiş olacağız. Böylece biz, toplam 5 tane tüneli hizmete vermiş olacağız. Geriye kalan 7 tünelde ve o 7 tünelin de dahil olduğu varyantta da çalışmalarımız devam ediyor; ancak orada, tünelleri etap etap hizmete sunma şansımız yok Çünkü varyantın tamamının bitmesi gerekiyor ki başlangıç ve bitiş noktası, birbirine bağlanmış olsun. 2 sene içerisinde bitirilmesi konusunda Kahramanmaraşlıların ve bu bölgenin hizmetine sunulması adına olağanüstü bir çalışma var. Biz de bugün yerinde denetleyerek, inceleyerek daha fazla nasıl hızlandırabiliriz onları da tekrar arkadaşlarımızla konuşmuş olacağız. Çok önemli bir güzergah. Yaklaşık 2.5 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz; ancak yerine getireceğiz hizmet, ifa edeceği görev ve bu bölgenin ulaştırmasının kolaylaşması adına üstlendiği fonksiyonu düşündüğünüz zaman rakam, çok da önemli değil.\" Ulaştırma Bakanı Arslan, daha sonra yolda çalışan işçilerin yanına gitti. İşçilerle tek tek tokalaşan Arslan, hepsiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Arslan, incelemelerinin ardından Kahramanmaraş Havaalanı\'na geçerek, uçakla Ankara\'ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Ahmet Arslan\'ın yetkiliden yol hakkında bilgi alması

- Arslan\'ın konuşması

- Arslan ve beraberindekilerinin tünel önünde fotoğraf çektirmesi

- Yapımı devam eden yol

- Arslan\'ın işçilerle tokalaşması

- Arslan\'ın yolda yürümesi

- Arslan\'ın yol yapım çalışmalarını incelemesi

- Arslan\'ın işçilerle fotoğraf çektirmesi

- Yolda devam eden çalışmalar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Sağlık Bakanı Demircan, Şanlıurfa\'da atıl hastane binalarını inceledi



SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa’da atıl durumdaki hastane binalarında incelemede bulunarak, kentte doktor açığı konusunda endişe edecek bir durumun olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Helikopterle akşam saatlerinde 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na gelen Sağlık Bakanı Demircan’ı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve protokol üyeleri karşıladı. Bakanlar, ilk olarak Atatürk Mahallesi\'nde atıl haldeki eski Çocuk Hastanesi, Harran Üniversitesi eski Tıp Fakültesi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi binalarında incelemede bulundu. Boş hastanelerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Demircan, Şanlıurfa’daki atıl durumundaki hastaneleri talebe uygun bir çalışma yapacaklarını belirterek, \"Buranın miadı dolduysa, yenisini yapacağız. Yıkılmayacak ise bölgeye uygun bir hale getireceğiz. Burayla ilgili bir çalışma yaparak, daha sonra sizlere bu kararı bildireceğiz. Bizler kaliteli bir sağlık hizmeti vermek için uğraşıyoruz. Keşke şehirler çok iyi dizayn edilebilseydi. Bu imkanlar oluşmadığı için yeni hastaneleri şehir dışında yapıyoruz. Ama şehir içinde de sağlık hizmeti alma konusunda ise kendi haline bırakamayız\" dedi. Türkiye genelinde yeni doktor ataması yaptıklarını ifade eden Demircan, \"Yeni doktor atamaları yapıldı. Pratisyen hekimlerin mecburi hizmetleri kuraları çekildi. Uzman arkadaşların da mecburi hizmeti kurası çekildi. Elimizdeki imkanları en adil, en iyi şekilde kullanıyoruz. Hekimler konusunda endişe edilecek bir şey yok. Türkiye’de pratisyen hekim açığı da giderek kapanıyor. Yan dallar tabiki zaman içinde yavaş yavaş kapanacak. Şanlıurfa bizim önem verdiğimiz merkezlerden biri. Hem çok sayıda göçmen almış bir ilimiz, hem de nüfusu artan bir ilimiz, onun için doktor konusunda endişe etmeyinö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atıl durumdaki hastaneler

- Bakanların incelemesi

- Sağlık Bakanı Demircan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 314 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Karamollaoğlu: Ak Parti, gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ak Parti döneminin bittiğini, duvara tosladığını belirterek, \"Kabahatini kendi politikalarının yanlışlığında aramıyor. Ben şu yanlışlığı yaptım demiyor, gidiyor gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor. Yahu daha 3 sene önce bu belediye başkanlarını siz seçtiniz\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmit Atatürk Spor Salonu\'nda partisinin il başkanlığının olağan kongresine katıldı. Temel Karamollaoğlu, Ak Parti\'nin çukura düştüğünü söyleyerek, \"Bugün hükümetin geldiği nokta, tam dediğimiz nokta oldu. Çukura düştüler. Telaşa kapıldılar. Nasıl çözeceklerini de emin olun bilemiyorlar. Baktığımız zaman şu Ak Parti\'nin durumuna sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyorum, ama daha çok üzülüyorum. Bu hatalara 15-16 yıldır etmeyin, yapmayın dediğimiz halde, kendi politikalarından sapmadılar. Bugün geldikleri noktada feryat ediyorlar. Üsluplarını da tasvip etmiyorum, böyle meydan okur gibi \'Ey!\' diyorlar. Çünkü bu arkadaşlar bizden ayrıldıklarında, milli görüş gömleğini çıkardıklarında ispat için \'Biz artık İslam Birliği\'ni değil, Avrupa Birliği\'ni medeniyet projesi olarak gördük\' dediler. Şimdi ne oldu? Şimdi de bir şaşkınlığın içine düştüler\" dedi.

\'16 SENE ÖNCE SÖYLEDİK\'

Karamollaoğlu, Ak Parti\'yi ABD ile stratejik müttefiklik konusunda uyardıklarını belirterek, \"Sadece o yetmedi. \'Amerika Birleşik Devletleri\'ni ve İsrail\'i stratejik müttefik kabul etmeyin. Bunlar sizin stratejik müttefikleriniz olamazlar. Çünkü sizin ve bizim topraklarımızda gözleri var. Bütün İslam alemini köleleştirmek istiyorlar. Bunlar sömürüyü kendi hakları olarak görürler\' dedik. Adamlar da çıktı dedi ki, \'Arkadaş, biz stratejik müttefiksek bize uyacaksınız. Niye, çünkü biz güçlüyüz.\' Tamam güçlüsünüz ama biz de terör estiren kesimlere siz, bize verdiğiniz silahlardan daha modernini, daha gelişmişini veriyorsunuz. Bir ordu kurduruyorsunuz onlara. \'Yaparım. Bu benim hakkım. Çünkü ben Ortadoğu\'yu bunlarla yöneteceğim\' dediler. Şimdi bağırıyorlar, \'bu ne biçim stratejik müttefiklik\' diye. Yahu biz onun ne biçim stratejik müttefiklik olduğunu 16 sene önce söyledik\" diye konuştu.

\'SİZ O MAKAMA GETİRDİNİZ\'

Ak Parti döneminin bittiğini, duvara tosladığını, denizin sona erdiğini, bu gemiyi yüzdüremeyeceğini gördüğünü ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu: \"Bundan dolayı da kabahatini, kendi politikalarının yanlışlığında aramıyor. Ben şu yanlışlığı yaptım demiyor, gidiyor gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor. Yahu daha 3 sene önce bu belediye başkanlarını siz seçtiniz. Siz o makama getirdiniz. O belediye başkanlarının birtakım hataları varsa, bunu 25 senede göremediniz mi? Hadi 15 sene gitti, 15 senede göremediniz mi? Niye, üst kademenin suçu yok. \'Aldatılmışız, yanlış yapmışız\' diyebilmek için bunu yapıyorlar. Şimdi ne olacak. Belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, bakanlar, milletvekilleri darmadağın olacak, savrulacaklar. Yerine yenileri gelecek. \'Bak bizi yanıltanlar gitti. Şimdi bu gelenlerle birlikte çalışacağız\' diyecekler. Arkadaş, o geriye kalan ne kadar ezilen adam varsa, hepsi bizimle beraber olacak. Hava alacaksınız, hava. 15 yıldır iktidarda kalacaksınız. 15 yıldır insanlara güveneceksiniz, 15 sene sonra diyeceksiniz ki \'Siz bizi aldatmışsınız\' Kim güvenecek size bundan sonra?\"

OLAĞANÜSTÜ HAL OLAĞAN HALE GELDİ

Karamollaoğlu, OHAL\'in olağan hale geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi: \"Olağanüstü hal kararı çıktı. Olağanüstü hal ne demek? Olağanüstü hallerde yetki makamında bulunanlara geniş imkanlar tanınıyor. Siz kanunları tamamen bir tarafa atacaksınız manasına gelmez. Ama gerektiğinde kanunları esneterek öyle icraatlar yapabilirsiniz ki; bunu normal şartlarda yapmanız mümkün olmaz. \'Size bu yetkiyi verdik\' dedi Meclis. Ama gel gelelim olağanüstü hal olağan hale geldi. İnsanlar işlerinden atılıyor. Karısı, kocası atıldı mı maaşı kesiliyor, mal varlığına el konuluyor. İş aradığı zaman işe giremiyor. Hiçbir geliri yok, çalışamıyor. Bu zulüm ya. Bunun başka türlü tarifi olur mu? Bizim kendi arkadaşlarımızdan bu konuda maalesef dürüstlüğüne, hakikaten samimiyetine inandığımız insanlar var. Bu insanlar şu anda bir kısmı hapse girdi. \'Efendim kurunun yanında yaş da yanacak. Birkaç tane de hapse girecek.\' Olmaz arkadaş. Kime dokunuyorsa, o bağırıyor. Şimdi Ak Parti\'ye gönül vermiş, üst makamlara çıkmış, orada görev almış, ama bugün dışlanmış bir kesim var. İşte bu kesim sesini yükseltemiyor. Konuştuğumuz zaman bu iş böyle gitmez diyor. Bu iş böyle gitmez. Ak Parti\'ye geçmişte oy veren seçmenlerin en az 15\'i bu iş böyle gitmez diyor. Bunlar yarın sandığı gittiklerinde bir tavır koyacaklar. Endişeliler, ben onlara şunu söylüyorum. Arkadaş korkunun ecele faydası yok.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karamollaoğlu\'nun açıklamaları

-Salondan görüntüler

Haber: Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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Konya\'da kaza:1\'i ağır 3 yaralı

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde otomobille yolcu minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Seydişehir-Taraşçı karayolu 3\'cü kilometresinde meydana geldi. Hakan Aşıcı idaresindeki 17 KN 069 plakalı otomobil ile Durmuş Şakacı\'nın kullandığı 42 ZV030 plakalı yolcu Minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Hakan Aşıcı, minibüs sürücüsü Durmuş Şakacı ile Habibe Şakacı, Fatma Dal yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Hakan Aşıcı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık görevlilerin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera:Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya)(DHA)

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Belediye başkanının amcası silahlı saldırıda öldü

ADIYAMAN’ın Gerger İlçe Belediye Başkanı Saadet Partili Zeynel Aslan\'ın amcası 56 yaşındaki Ramazan Aslan, otomobilinde uğrdaığı silahlı saldırı sonucu öldü, yanındaki akrabası Hasan Aslan ise yaralandı.

Gerger ilçe merkezinde Ramazan Aslan yönetimindeki 34 FPE 80 plakalı otomobile, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabanayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği sürücü Ramazan Aslan ve yanındaki akrabası 31 yaşındaki Hasan Aslan yaralandı. Saldırgan kaçarken, yaralılar ihbar üzeri olay yerine sevk edilen ambulansla Gerger Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kahta Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak Gerger Belediye Başkanı Zeynal Aslan\'ın amcası Ramazan Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aslan\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olayı haber alıp hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Olay sonrası ilçede geniş güvenlik önlemi polis ve jandarma, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahta Devlet Hastanesi

- Yaralının getirilmesi

- Acil servis

- Ölen Ramazan Aslan\'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ADIYAMAN,(DHA)

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Adıyaman\'da amatör maçta gerginlik

ADIYAMAN\'da, Bölgesel Amatör Ligi 2\'nci Grup\'ta oynanan Adıyaman 1954 Spor-Dersimspor karşılaşmasında yaşanan kısa süreli gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Atatürk Stadyumu\'nda oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Dersim Spor karşılaşmasında ev sahibi takım tribünlerinden sahaya pet şişeler atıldı. Oyunu durduran hakem, diğer hakemlerle birlikte polis kontrolünde soyunma odalarına götürüldü. Saha içine de yansıyan gerginlik, polislerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi. Ardından yeniden başlayan karşılaşmayı, Adıyaman 1954 Spor 2-0 kazandı. Ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor oyuncuları, galibiyeti sahada davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk Stadyumu

- Maçtan detay

- Sahaya pet şişe atılması

- Maçın bitmesi

- Davul-zurna

- Sporcuların sahada halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)



