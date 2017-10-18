DHA YURT BÜLTENİ-15

İlber Ortaylı: Irak diye bir memleket yok

TARİH profesörü İlber Ortaylı, \"Irak diye bir memleket yok, onu bilin. Bunların hepsi maalesef 1\'inci Cihan Harbi\'nden çizilen coğrafyalardır. Cetvelle çizildi\" dedi.

DTI University, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Alanya Belediyesi işbirliğinde Alanya\'da düzenlenen 2\'nci Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2017) başladı. Kongrenin ilk gününde tarih profesörü İlber Ortaylı, Alanya Kültür Merkezi\'nde (AKM) konferans verdi.

\"IRAK DİYE BİR MEMLEKET YOK\"

Kerkük meselesiyle başlayan İlber Ortaylı, salondan gelen uğultudan dolayı konuşmasını böldü. İçeri giremeyenlerin devamlı konuşarak salonu da rahatsız ettiğini söyleyen Ortaylı, salondaki sesin devam etmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Daha sonra konuşmasını sürdüren Ortaylı, \"Bugünkü konumuz Kerkük, çok sıcak bir konu. Son olarak dün yine 4 şehit verildi, Kerkük\'ün kurtarılması babında. Haberlerde dikkatinizi çekmiştir, \'Irak ordusu\' diye bahsediliyor. Irak ordusu diye bir şeyin ne kadar mevcut olduğunu bilmiyorum. Oradaki büyük destek Türk ordusundan geliyor ve İran da var. Hatta ve hatta çok belirgin bir ölçüde başka tür gerillalar da katılıyor. Irak\'ın kuzeyinde Kürt Muhtar Bölgesi var. Bunun güney bölgesinde çok münakaşalı olarak ilhak edilmeye çalışılan Kerkük ve Erbil var. Bunlar iki tane büyük ve Türklerin yaşadığı kentlerdir. Bu bir coğrafyadır, onun üzerinde duracağım. Irak diye bir memleket yok, onu bilin. Bunların hepsi maalesef 1\'inci Cihan Harbi\'nden çizilen coğrafyalardır. Cetvelle çizildi. Amerika haritasına bakarsanız böyle cetvelle çizilen bir sürü eyaletler var. Bunlar gerçekten otonomdur, onu da söyleyeyim fakat burada farklı etnikler yaşamaz, göçmenler dışında. Fakat Ortadoğu\'da böyle bir sınır olabilemez. Çünkü Ortadoğu\'da muhtelif etnik gruplar vardır. Bunlar aynı dili konuşsa bile dinleri uymaz. Dinleri uysa, tarihleri uymaz, o uysa mantaliteleri uymaz. Ortadoğu çok alengirli olması lazım. İşte o Irak haritası zengin bir İngiliz olan Gertude Bell tarafından çizilmiştir. Kolonyal ofis buna Irak\'ı çizmek için görevlendirdi ve oda cetvelle çizdi\" dedi.

\"IRAKLI \'IRAKLIYIM\' DİYEMİYOR\"

Büyük Ortadoğu Projesi olarak adlandırılan şeyin gerçekleşemeyeceğini anlatan İlber Ortaylı, şöyle dedi: \"Büyük Ortadoğu Projesi falan diyorlar, yok öyle bir şey. Şimdi bu suni olarak çizilen dünya patladı. Öyle büyük projeleri burada kimse çizemez. Onu aklınızdan çıkarın. Burada oturan insanlar derbeder milletlerdir. Aralarında sağlam bir ideoloji yoktur. Devletlerinde, \'devlet nedir\' farkında değillerdir. Bağlılık ve sadakatleri vatan ve devlet değil, aynı sülale ve aşirettir. Vatan-ül Arap tamamen suni ve siyasi bir laftır. Hiçbir şey de ifade etmiyor. Mısırlı \'Mısırlıyım\' diyor, Suriyeli \'Suriyeliyim\' diyor, Filistinli \'Filistinliyim\' diyor ama Iraklı \'Iraklıyım\' diyemiyor. Çünkü bir bütünlük değil, kendine \'Bağdadi\' diyor. Bağdadi de bir eyalet, bir kültür. Bizim bugün Irak dediğimiz yerdeki Türklük, Anadolu\'dan daha evveldir. Yani bugün hani böyle başladılar, \'Bayır-Bucak Türkmenleri\' falan gibi aptal laflar. Yani 4\'üncü Levent Türkleri ile Beşiktaş Türkmenleri gibi laflar söylesen İstanbul\'da bu kadar manasız olur. Bayır-Bucak diye bir şey yok, orası Türkmen bölgesi. Şurası bir gerçek; Türkiye inşallah çok uzun sürecek bir Ortadoğu probleminin içine girmez ve kendini zamanında toparlayarak bazı meseleleri halleder. Bunun dışında benim şimdiki hale söyleyecek bir şeyim yok.\"

\"İYİ Kİ YOK\"

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan İlber Ortaylı\'ya bir öğrencinin yeni sınav sisteminde tarih dersinin çıkarılması konusundaki sorusuna, \"İyi ki yok. Tarihin kaldırılması ÖSYM\'de problem yaratacak fakat bazı adamların yazdığı tarihin de okunmamasında büyük fayda görüyorum\" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan genel görüntü

- Katılımcılardan görüntü

- İlber Ortaylı\'nın konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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Belediye başkanına \'taciz\'den gözaltı /EK



TUTUKLANDI

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çevik, mahkemece tutuklanırken, adliyenin arka kapısından çıkarılıp, polis aracına bindirilerek, götürüldü. Başkan Çevik\'in avukatı Emre Acar, adliye önünde yaptığı açıklamada \'taciz\' iddiasının doğru olmadığını, müvekkilinin, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan tutuklandığını söyledi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

AK Parti Bolu İl Başkanlığı, kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire 25 yaşındaki T.D.\'yi taciz edip, evinde alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Saim Çevik\'le ilgili açıklama yaptı. İl Başkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çevik\'in partiden ihraç edildiği duyuruldu. AK Parti Bolu İl Başkanlığı\'nın konuya ilişkin açıklaması, şöyle:

\"Çevik hakkında öne sürülen iddialar üzerine il yönetim kurulumuz aynı gün saat 19.00\'da toplanmış ve Sami Çevik disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk edilmiştir. Saim Çevik, parti disiplin kurulunun aldığı karar ile partimizden ihraç edilmiştir. Ak Parti misyonuyla örtüşmeyen ve partimiz davasına halel getirecek hiçbir ismin partimiz bünyesinde yer alması mümkün değildir. Nitekim iddiaların akabinde dakikalar içinde Bolu İl Teşkilatımız hemen harekete geçmiş ve tek gündem maddesiyle toplanmıştır. Çevik hakkında çıkan iddialar konunun hassasiyetine binaen anında dikkate alınmış ve Çevik, partimizden ihraç edilmiştir. Adli makamlara intikal eden konunun bundan sonra da takipçisi olacağımızı belirtir kamuoyuna saygı ile duyururuz.\"

Görüntü dökümü:

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-Adliyeden detay

-Adliye önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün tutuklandı



BURSA\'da, HDP İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi, bölücü terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen günlerde Bursa ve Siirt\'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün\'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerden 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: BURSA, (DHA)

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Kamyona çarpan TIR şoförü yaralandı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpan TIR\'ın sürücüsü Sinan Esen yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolundaki Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sinan Esen yönetimindeki 72 ED 730 plakalı TIR, önünde ilerleyen Mehmet Aktay\'ın kullandığı 21 EJ 926 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hasar gören TIR\'ın kupasında sıkışan Sinan Esen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Esen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan TIR

- Kazaya karışan kamyon

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 388 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Zonguldak\'ta uyuşturucudan tutuklandı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde evinde 10 kilo 667 gram esrar ele geçirilen 38 yaşındaki V.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen V.G.\'yi gözaltına aldı. V.G.\'nin Ereğli ve Alaplı\'da bulunan evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 667 gram esrar, 365 gram hint keneviri tohumu ve 14 kök hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ereğli adliyesi

-Şüphelinin ekip arabasına bindirilmesi

-Ekip aracının adliyeden ayrılması

-Ele geçirilen malzemelerin resimleri

Süre: (1.23) Boyut: (42 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)

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Prof. Dr. Yazıcı: Yazılım sektöründe ihtiyacı karşılayacak istihdam sağlanamıyor

ANKARA Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, yazılım sektörünün tüm dünyada geleceğin mesleği olarak kabul gördüğünü belirterek, Türkiye\'de ihtiyacı karşılayacak kadar yazılım sektörüne istihdam sağlanamadığını söyledi.

Ankara Atılım Üniversitesi ile Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi işbirliğinde 11\'inci Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu düzenlendi. AHEP Üniversitesi binasında düzenlenen ve 3 gün sürecek sempozyumun ilk gününde Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yazıcı, Prof. Dr. Erol Sayın, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, İdea Teknoloji Proje Uygulama Direktörü Yalçın Tercan, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Belli, Teknoloji ve Akademi Direktörü Dr. Eray Tüzün konuşma yaptı. Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin katıldığı sempozyumda yazılım gereksinim mühendisliği, yazılım mimarisi, gömülü ve gerçek zamanlı yazılım sistemleri mühendisliği, dağıtık yazılım mühendisliği, çevik yaklaşımlar ve çevik yazılım geliştirme, yenilikçi yazılım uygulamaları ve çözümleri konuları masaya yatırıldı.

İSTİHDAM SAĞLANAMIYOR

Sempozyum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Yazıcı, Türkiye\'de ihtiyacı karşılayacak kadar yazılım sektörüne istihdam sağlanamadığını söyledi. Yazılım sektörünün tüm dünyada geleceğin mesleği olarak kabul gördüğünü belirten Prof. Dr. Yazıcı, \"Bu meslek Türkiye için de çok önemlidir. 2015 verileri bizim ihracatımızın 1.35 milyar TL olduğunu gösteriyor. Yani yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ihracat, yazılım için önemli bir miktar. Ancak Türkiye için yeterli değil. Yazılım mühendislerine daha çok iş düşüyor. Bu konuda eğitim alanında yapılacak işler var, devletin yapacağı işler var\" dedi. Yazılım alanında devletin yaptığı bazı çalışmalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Yazıcı, \"Birkaç yıldır süren Yazılım Mühendisliği Strateji Belgesi geçen yıl yayımlandı. Bu yıl 20 üniversitenin yazılım mühendisliği programına öğrenci alarak yola çıktı. Bu rakam 1350 civarındaydı. İlk yerleştirmede 2 katı öğrenci kayıt oldu ve yaklaşık 250 kontenjanımız açık kaldı. Benim eğitim kuruluşlarına önerim, bu konuya strateji belgesi çerçevesinde daha çok önem vermeleridir. Yazılım ihracatı yolunda da bazı adımlar atılması gerekmektedir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sempozyumdan genel ve detay görüntüler

-Ali Yazıcı Röportaj

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

