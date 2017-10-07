DHA YURT BÜLTENİ-15

Yozgat\'ta damat dehşeti: 4 ölü (1)

YOZGAT\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı av tüfegiyle öldürdü. Katliamın ardından Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz de arazide intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı bağlı Dereçiftlik Köyü\'nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz\'ü terk edip, ailesinin evine yerleşti. 1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı. Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay\'ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

KATLİAM\'IN ARDINDAN FACEBOOK\'TAN CANLI YAYIN YAPTI

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.



Görüntü Dökümü

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-Sıddık Gököz\'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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Siverek\'te zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Devrilen polis aracı

- Ambulansların hareket etmesi

- Alınan güvenlik önlemleri

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Acil servis tabelası

- Hastanede alınan güvenlik önlemi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 424 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Anne ne olur beni bırakma

BURSA\'nın Orhangazi ilçesi\'nde kontrolden çıkan özel otomobil yol kenarındaki sulama kanalına çarparak yan yattı. Hurda yığını haline dönen otomobilde bulunan 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yola fırlayan annesi İlknur Cüre\'nin yerde yattığını gören 9 yaşındaki oğlu Ömer Cüre annesinin elini tutarak \"Anneciğim ne olur kalk beni bırakma\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 18.00 sıralarında Orhangazi İznik Karayolu Üreğil Kavşağı\'nda meydana geldi. İznik\'ten Orhangazi\'ye gelmekte olan içinde 3\'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu Mahmut Arslan (52) idaresindeki 16 RBL 07 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun solunda bulunan bariyerleri aşan beton sulama kanalına çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Hurda yığını haline dönen araçta bulunan yaralılar çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araç içindeki sürücü Mahmut Arslan, Meryem Arslan (70) ile aynı isimdeki gelini Meryem Arslan (47), Yasin Kobal (2), Merve Kobal (24), İlknur Cüre (25), Ömer Cüre (9) ve Zümranur Cüre (2) yaralandılar. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından Ambulanslara taşınarak Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındılar. Yola fırlayan annesi İlknur Cüre\'nin yerde yattığını gören 9 yaşındaki oğlu Ömer Cüre annesinin elini tutarak \"Anneciğim ne olur kalk beni bırakma\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Annesinin elini tutap ağlayan çocuk

-Yaralıların Ambulanslara taşınması

-Parçalanan beton bariyer

-Detaylar

Süre: 03 dakika 54 saniye BOYUT: 470 MB

Haber: Hasan BOZBEY/Orhangazi-BURSA/(DHA)

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Nazilli\'deki çifte cinayetin diğer şüphelisi de yakalandı/EK

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde, 22 Ağustos\'ta Ercan Hadem (28) ve Erhan Hadem (26) kardeşlerin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Fuat D. ve kız arkadaşı Handan Z., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Handan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fuat D. \'kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların adliyeye getirilmesinden görüntü

- Zanlıların hakaretlerinden görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı



DİYARBAKIR\'da 6-8 Ekim 2014 tarihindeki Kobani olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 3\'üncü yılında mezarları başında anıldı.

Diyarbakır\'da, 2014 yılında 6-8 Ekim Kobani olayları sırasında, Kurban Bayramı\'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı. Yeniköy Mezarlığı\'nda akşam saatlerinde düzenlenen törene hayatını kaybedenlerin aileleri, HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Mehmet Yavuz ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anmada konuşan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, \"İnsan ve insaniyet, adalet ve merhamete muhtaçtır. Öldürmeye, kan akıtmaya, yakıp yıkmaya, insanların mallarını talan etmeye, korku imparatorluğu estirmeye layık değildir. Adaletle, sulh ve selametle can güvenliği içerisinde yaşamaya ve idare edilmeye layıktır insan. Bu anlamda 6-8 Ekim 2014\'de aynen Kerbela faciasında olduğu gibi belki zahiri anlamda bir musibet ama Meşiet-i İlâhiye ilahi kaderin bir takdiri olarak adalet, emniyet, sulh ve selamet kavramına olan ihtiyaç bu aziz insanların kanlarıyla toplumun vicdanın önüne çıkarılmış ve halkın bir tercih yapması ile karşı karşıya bırakılmıştır\" dedi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Yılmaz ise, 6-8 Ekim olaylarının bir daha yaşanmaması adına toplandıklarını belirterek, \"Bizlerin buraya toplanmamızın sebeplerinden biri de bundan böyle bir daha 6-8 Ekimler yaşanmasın. Yasinler şehit olmasın diye tüm dünyaya duyurmak. Şehit Yasin Börü ve kardeşlerinin kanı üzerine Kürdistan\'da iktidarlıklarını kurmak isteyenler dökülen kanlarda, yaptıkları bu zulümle yok oldular. Toplum nazarında silindiler. 6-8 Ekim bir dönümdür. Şehit Yasin, bir dönümün, bir çağın kapısını açmıştır. Birini kapatıp, birini açmıştır. 6-8 Ekim 2014\'ten sonra zalimler için herşey tersine gitmiştir. 6-8 Ekim\'in iyi kavranması lazım. Şehit Yasin ve kardeşlerinin iyilik hareketinin, iyi kavranması ve sahip çıkılması lazım. Eğer sahip çıkarsak ve iyi kavrarsak, bir daha 6-8 Ekimler yaşanmaz. Toplumda kardeşçe bir arada yaşamayı öğrenecek ve iyilik kazanacaktır\" diye konuştu. Anma etkinliği, Yasin Börü ve arkadaşlarının mezarlarının başında edilen dualarla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlıktan görüntü

-Açılan pankarttan görüntü

-Tekbir getiren vatandaşlar

-Kur\'an-ı Kerim tilaveti

-Mehmet Yavuz\'un konuşması

-Hüseyin Yılmaz\'ın konuşması

-Duaların edilmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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Şanlıurfa\'da \'İsot Festivali\' başladı (2)

ACILI YEMEKLER YARIŞTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen İsot Festivali kapsamında acı kırmızı isotla yapılan yöresel yemekler yarıştı. Cumhuriyet Tesisleri\'ndeki yarışmaya katılan kadınlar, yapılan 37 çeşit yemeği sofralara koydu. Yarışmanın ardından hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi.

İSOTLAR YARIŞTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Acının en tatlısı\' sloganıyla düzenlenen yarışmada ise en acı ve en lezzetli pul biber seçildi. İlginç isimlerin konulduğu yarışmada acı biberin tadına bakan jüri üyeleri, dereceye giren kişilerin belirlemesi için oylamaya geçti. Geleneksel Mutfak Müzesi\'ndeki düzenlenen yarışmaya 199 kişi katıldı. Yarışmacılar evlerinde hazırladıkları biberleri; \'Kör oldum\', \'Haho\', \'Zıkkım\', \'Yandım\', \'Acı tatlım\', \'Ağlatırım\', \'Ataş düştü\' ve \'Karabela\' gibi rumuzlarla isimlendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmaya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kent ile bütünleşen isot yarışmasına katılanlara teşekkür etti, dereceye girenlerin isimlerinin düzenlenecek törenle açıklayacağını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ket müzesi

- İsot yarışmasını katılan vatandaşlar

- Juri üyeleri tarafından isotlara bakması

- Sıra gecesi ekiplerinin şarkı söylemesi

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçinin konuşması

- Halay çeken vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 328 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Liseli genç girdiği Kelkit Çayında boğuldu

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Seyfullah Şahin balık tutmak için girdiği Kelkit Çayında boğularak hayatını kaybetti.

Olay 15.30 sıralarında ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayında yaşandı. Dayısı, amcası ve kuzenleriyle birlikte balık tutmak için Kelkit Çayına gelen lise 3’üncü sınıf öğrencisi Seyfullah Şahin kayalıklara takılan oltasını çıkartmak için suya girdi. Şahin, suda bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada gencin kaybolduğu yerin yakınında balık tutan balıkçılar Kelkit Çayına ağ çekerek arama çalışması başlattı. Balıkçılardan Abdullah Yıldırım, Seyfullah Şahin’i suda bulup kıyıya çıkarttı. Olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sudan çıkarılan gencin götürülüşü

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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Kars\'ta Beylerbeyi Sarayı\'ndan top mermileri çıktı-YENİDEN

KARS Kalesi\'nin eteklerindeki Beylerbeyi Sarayı\'nda Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Türk ve Rus süngüleri, kurşun çekirdekleri, top mermisi, gülle ve paslanmış inşaat malzemeleri bulundu.

Köklü tarihiyle şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Kaleiçi Mahallesi\'nde 1579 yılına Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen sarayın \'Butik Otel\' olarak hizmet vermesi için başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları top mermileri bulundu. Mimar Bekir Göksoy gözetimineki çalışmalarda kazılardan çıkan malzemeler bir tarafta toplandı. Göksoy, titizlikle yürütülen çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Beylerbeyi Sarayı\'nın restorasyon çalışmalarında proje müdürü olarak görev aldığını da kaydeden Bekir Göksoy şunları söyledi: \"Şu anda sarayın temizlik işlerini yapıyoruz. Kazıda çeşitli bulgular çıktı. Genelde ahşapla yapılan inşaata dönük malzemeler bir kısım Rus dönemine ait bir kısım da Osmanlı\'ya ait olduğunu düşündüğümüz parçalar çıktı. Az miktarda mühimmat, top mermisi, gülle gibi malzemeler de bulundu. Odaların zeminlerinde de belirli kaidelere rastladık. Bunların üzerine de beşe on dediğimiz ahşap taşıyıcılar uzatılmış ve üzerleri de ahşapla kaplanmış. Temizlik çalışmaları kısa zamanda biter ama otel haline gelmesi için 2 yıllık bir zamana ihtiyaç var.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-kazılardan çıkan malzemeler

-çalışmalardan detay

-proje müdürü mimar Bekir Göksoy\'un açıklamaları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)



