DHA YURT BÜLTENİ-15

Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (6)

HEYALAN ANI KAMERADA

Rize’nin Çayeli İlçesi\'ne 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü\'nde şiddetli yağmurun ardından sel ve heyelan oluştu. Köyde bir kişiye ait arazideki heyelan anı da çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedildi. Heyelan anına ait görüntülere yağışla birlikte köyde yer alan arazi ve bir evin saniyeler içerisinde toprak altında kaldığı yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılarak binlerce takipçi tarafından izlenen heyelan anı görüntülerine ilişkin \'Dehşet\' şeklinde yorumunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Heyelan anı görüntüsü

HABER: MUHAMMET KAÇAR/RİZE,(DHA)



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Hasta tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı

IĞDIR Devlet Hastanesi\'nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu, hastası İbrahim Kum tarafından kalbinden ve karın boşluğundan bıçaklandı. Saldırgan yakalanırken, durumu ağır olan Dr. Yarımoğlu, ameliyata alındı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Iğdır Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. İbrahim Kum, rahatsızlığı için gittiği hastanede kendisini muayene etmek isteyen Üroloji Uzmanı evhli ve 1 çocuk babası 31 yaşındaki Dr. Serkan Yarımoğlu ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İbrahim Kum, yanında getirdiği bıçakla Dr. Serkan Yarımoğlu\'nu kalbinden ve karın boşluğundan bıçakladı.

Gelen seler üzerine odaya giren hastane polisi, İbrahim Kum\'u gözaltına aldı. Ağır yaralanan Dr. Yarımoğlu, hemen ameliyata alındı. Dr. Serkan Yarımoğlu\'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından Vali Enver Ünlü ile İl Emniyet Müdürü Melih Ekici hastaneye gelerek yetkililerden bilgi altı.

İbrahim Kum, sorgulanmak üzere emineyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)

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Başbakan Yıldırım: Referandum bölgeye huzur getirmez/EK



BAŞBAKAN YILDIRIM; İRAN DA TÜRKİYE İLE AYNI GÖRÜŞTE

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak\'ta yapılan referanduma ilişkin soruya yanıt veren Başbakan Yıldırım, İran’ın da Irak’taki referandum konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğunu söyleyerek, \"Bu ayın 4’ünde sayın Cumhurbaşkanımız bir heyet ile İran’a gidecek. 4. Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısını gerçekleştirecek. Görüşmemizde geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta yapılan referandum sonrası ortaya çıkan durumu ve bu konuda Türkiye ile İran’ın neler yapabileceği konusunda görüşmeler yaptık. İran’ın da bizimle aynı görüşü paylaştığını görmüş olduk. Özellikle Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, bölgede parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve oluşturulacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konuda İran, Irak ve Türkiye olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz Türkmen-Arap farklı etnik değil. Hedefimiz gerek İran’da, gerek Irak’da Türkiye’de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap farklı etnik gruptaki insanlar değil. Bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır\" dedi.

TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ MERKEZİ HÜKÜMETLE YÜRÜTECEK

Irak’la ilgili somut adımlar atıldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Somut adımlar gayet tabii atılacak. Atılmaya başlandı bile. Şu anda Erbil’in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye’deki ofisinde görevli kişi Kuzey Irak’ta. Tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı. Irak Başbakanı Haydar el-Abadi’yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi’nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak’a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek. Bunun da kararını aldık. Buna petrol nakli de dahildir. Tabiatı ile Irak’ın merkezi hükümet onlarak bütün Irak’a yönelik ulusal düzeydeki iş ve işlevlerini merkezi hükümet yapmaya karar verdi. Bu çerçevede tabi Kerkük ile ilgili sorunu önce kendileri halledecek sonra atılacak adımları birlikte gerçekleştireceğiz\" diye konuştu.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPILACAK

Üçlü zirve yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Irak ve İran ile Türkiye’nin yakın bir gelecekte bir araya gelerek ileri dönem için atılacak adımların koordinasyonunu yapmayı hedefliyoruz. Ne zaman gerçekleşeceğini diplomatik düzeyde arkadaşlarımız takip ediyor. İkili de üçlüde zirve olacak ama bölge ve komşu ülkeler açısından üç ülkenin birlikte yapmasını arzu ediyoruz\" dedi.

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı Mevlüt Uysal’ın 2019’da da aday olacak mı? sorusuna cevap veren Başbakan Yıldırım, “Dur bakalım bir seçilsin önce, biz aday olarak Başakşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’ı belirledik. Bu belirlemeyi yaparken teşkilatlarımız, belediye meclis üyelerimiz ile istişare gerçekleştirdi. Sonunuda Kadir beyden boşalan belediye başkanlığına aday göstermeye karar verdi partimiz. Bugün seçim yapılacak ve inşallah Mevlüt Uysal bugün göreve başlayacak. Eminim ki büyükşehirde de çok güzel işler yapacaktır. Tabii ki belediyelerimiz ile ilgili başından beri bizim ortaya koyduğumuz bir prensip var. Belediyleler vatandaşa en yakın en yakın yerel idarelerdir. Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz. Bu konuda zafiyet içinde olan varsa, bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa, yönettiği şehirden kopuk başkanlarımız varsa tabii ki onlara gerekli işlemleri yapacağız. Bu sadece Ak Parti’li belediyelerle ilgili değil hangi parti olursa olsun yanlış yapanını üzerine gidilecek\" dedi.

YAZ SAATİ UYGULAMASINDA YASAL DÜZENLEME

Yaz saati uygulaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım,\"Tabi ki yargı kararı uygulanacak. Yargı kararı bu düzenlemenin yasa ile olmasını istiyor biz de yasal düzenlemeyle yapılmasını istiyor. Biz de gereken yasal düzenlemeyi yapacağız\" ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: ÇORUM,(DHA)

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Bakanlar Soylu ve Bak, Yüksekova\'da Gençlik Merkezi\'nin açılışını yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki Gençlik Merkezi\'ni törenle açtı. Bakan Soylu, Yüksekova\'yı daha güzel yatırım, hizmet ve huzurlu günlerin beklediğini söyledi.

Bugün saat 14.00\'de özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleymen Suat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Bakanlar Soylu ve Bak, daha sonra Yüksekova ilçe merkezi\'ndeki Yeni Mahalle\'de yapımı tamamlanan Gençlik merkezinin açılışına katıldı.

\'YÜKSEKOVA\'YI GÜZEL VE HUZURLU GÜNLER BEKLİYOR\'

Açılışta konuşan Bakan Soylu, hükümet olarak Yüksekova ve diğer bölgelerde yaptıkları hizmetlerin birilerini rahatsız ettiğini, ancak bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: \"Size hizmet etmek, sizin hayat standartlarınızı yükseltmek ve bunu dünya ile beraber bütünleştirmek bizim temel hedeflerimizden bir tanesidir. Çünkü hedeflerimiz var. 2023, 2053 ve 2071. Bizler hizmet yapmaya devam edeceğiz. Birileri yıkmak için, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için ve şu gençlerimizi, şu evlatlarımızı, şu çocuklarımızı aman bunlar hemşire olmasın, doktor olmasın, mühendis olmasın, öğretmen olmasın diye uğraşanlara karşı sizler öğretmen olacaksınız, doktor olacaksınız,mühendis olacaksınız. Sizler hizmet bayrağını 780 bin kilometrekarede değil, dünyanın her tarafında anacaksınız. Dünyada insanlığın ne olduğunu anlatmaya çalışacaksınız.Yüksekova daha güzel günler, yatırımlar, hizmetler ve daha huzurlu günler sizi bekliyor. Buraya bir programdan geldik. O programda birlikte olduğumuz kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin ve Başbakanımız sayın Binali Yıldırım\'ın selamlarını, muhabbetlerini ve sevgilerini hepinize aktarıyorum. Hakkari\'ye gidiyorum dediğimde herkesin gözü ışıldadı. Allah sevgimizi daim etsin, Allah biriğimizi daim etsin ve bir taraftan tek milletimizle , tek bayrağımızda , tek vatanımızda, tek devletimizde bizi hedeflerimizle buluştursun. Bu Gençlik merkezinin bu hale gelmesinde katkısı olan herkese şükranlarımı ifade ediyorum.\" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, bir süre önce Hakkari merkezde evlerinin önünde meyve kasalarından basketbol potası yapan çocukları hatırlatırken, bu çocuklara basketbol potası yaptıklarını söyledi. Bak, \"Bu şunun işareti.O gençlerimizin spora olan aşklarını gösteriyor ve gerçekten onlar belki de gelecekte büyük basketbolcu olurlar. Burada çok değerli, çok önemli sporcular çıkmış. Bizler de bunlara imkan vermek ve sahip çıkmak için buradayız\" dedi. Bakanlar açılışın ardından yeni açılan spor merkezinde basketbol oynadı. Ardından Yükseova yeni şehir stadında incelemelerde bulunacak olan Soylu ve Bak , Kaymakamlıkla ilçedeki Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanların uçuktan Selahaddin Eyyubi havalimanına inişleri

-Karşılama

-Bakanların Spor Merkezine gelişleri

-Burada vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmaları

-Halk oyunları gösterisi

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun konuşması

-Gençlik Spor Bakanı Osman Aşık Bak\'ın konuşması

-Gençlik Merkezi\'nin açılışını yapan Bakanlar Soylu ve Bak

-Spor merkezinde çocuklarla basketbol topu oynayan bakanlar Soylu ve Bak

-Genel ve detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)

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Zonguldak\'ta, \'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'

ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde bu yıl 2\'ncisi düzenlenen \'Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı\' başladı.

Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Çaycuma Belediyesi\'nin katkılarıyla Çaycuma Pazaryeri\'nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Vali Ahmet Çınar, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki 105 firmanın stant açarak ürünlerini sergilediği fuarda konuşan Vali Ahmet Çınar, fuarın gıda tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkıda bulunacağını söyledi. Çaycuma\'nın tarımda ve kalkınma hızında önemli bir ilçe olduğunu ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi: \"Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 40 daha fazla firma fuara katılmış. Bu, Türkiye\'nin birçok yerinden buraya firmanın geleceğini, fuarın daha güçleneceğini gösteriyor. Girişimcileri ve çiftçileri tebrik ediyorum. Çok cesur ve vizyonu yüksek arkadaşlarımız çok güzel işler yapıyorlar. Bu da bizi ümitlendiriyor.\" Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da fuarın sektördeki paydaşları bir araya getirmeyi hedeflediğini söyledi. Geleceği birlikte planlama, birlikte yürümenin yalnızca bölgenin değil, ülkenin de ihtiyaç duyduğu en büyük temel olgu olduğunu anlatan Başkan Kantarcı, \"Fuarlar dünyada ekonomik gelişimi sağlar. Katılımcı firmalara ürün ve hizmetlerini tanıtıp yeni çözüm ortakları bulma, marka değeri oluşturma, karşılıklı deneyim aktarma olanağı sağlar, sektörde tanınırlığı arttırır. Ziyaretçilere ise yeni ürün ve hizmetlerle tanışma, teknolojilerini yenileme ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı tanır. Katılımcıların hedefledikleri sonuçlara ulaşması en büyük dileğimdir\" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Fuar, 1 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Fuar

-Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı\'nın konuşması

-Vali Ahmet Çınar\'ın konuşması

-Fuardan detaylar

Süre: (5.12) Boyut: (166 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)

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TÜBİTAK destekli esrar miktarı azaltılmış kenevir ıslah projesi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Selim Aytaç tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında kenevir bitkisindeki esrar miktarının azaltılmasını sağlamak için ıslah çalışması başlatıldı. Doç.Dr. Aytaç, esrar miktarı azaltılan kenevir bitkisinin ekiminin daha rahatlıkla üretilip endüstriyel olarak kullanılabileceğini belirtti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Selim Aytaç, 2013 yılında Türkiye\'deki kenevir ekim alanlarının bir hayli azaldığını fark ettiklerini ve bunun üzerine çalışma başlattıklarını söyleyerek, \"Türkiye\'de önceden lif bitkisi olarak 3 bitkiden elyaf üretilmiyordu. Bunlardan biri pamuk biri keten diğeri kenevir. Pamuk sadece Akdeniz, Ege ve Güney Doğu\'nun bir kısmında üretim yapılıyor. Sıcağı sevdiği için Türkiye\'nin tamamında pamuk üretilemez. Ama kenevir ve keten pamuğa göre çok daha geniş alanda üretim yapılabiliyor. Ayrıca keten ve kenevirin hem elyaf bakamından farklı özellikleri var hem de kimyasal fazla kullanılmadan üretim yapılabiliyor. Bir karşılaştırma yapılırsa pamuğa göre çok daha temiz bir üretim olarak ortaya çıkıyor. Ancak değişik nedenlerden dolayı keten ve kenevirin ekim alanı gittikçe azaldı. Keten 5 yıl önce üretimi bitti, kenevir de çok az kaldı\" diye konuştu. Dünyada endüstriyel anlamda üretimi yapılan kenevir çeşitlerinin olduğunu söyleyen Doç.Dr. Aytaç, \"Endüstriyel kenevir çeşitleri esrar içermez. 2017 yılında Almanya\'da üretim izni verilen 51 adet endüstriyel kenevir çeşidi var. Bizim ülkemizde endüstriyel kenevir çeşidi yok. Hatta şu anda Türkiye\'de tescil edilmiş bir kenevir çeşidimiz bile yok. Halbuki bu topraklarda bizim bildiğimiz 400-500 yıldan beri, hatta yapılan kazılarda bulunan ve öğrenilen belki de binlerce yıldır kenevir tarımı yapılıyor. Ancak öyle bir durumdayız ki şu anda çok eski bir kültür olmasına rağmen Türkiye\'nin tescilli kenevir çeşidi yok. Bununla ilgili kenevir tescili yapmak için yaptığımız çalışmalar var. Onun dışında içinde esrar bulunmayan endüstriyel kenevir çeşitleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Kenevirle ilgili şu an ilimizde yürütülen iki proje var\" dedi.

ESRARSIZ KENEVİR PROJESİNE TÜBİTAK ONAYI

Kenevir esrarı olmayan çeşidini ortaya koymak için Kenevir Popülasyonlarında THC Oranı Düşük Genotiplerin Geliştirilmesi Projesi\'nin başlattıklarını belirten Doç.Dr. Aytaç, \"Geçen ay projemiz Türkiye Bilimsel ve Teknoloji araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından onaylandı ve 260 bin TL\'lik toplam proje maliyeti karşılandı. Bunun üzerine bizde çalışmalarımıza hız verdik. Belirlediğimiz serada kenevir ekimine başladık. Umuyorum ki esrarı olmayan Türkiye\'nin kendi kenevir çeşidi olacak. Şu an belirlediğimiz serada deneme üretimine başladık. Islah çalışmalarıyla kenevirdeki esrar miktarını azaltacağız. Eğer çeşidi çıkarabilirsek Türkiye\'deki üretim miktarında ivme sağlanacağını düşünüyoruz\" dedi.

\'YÜZDE 90 BU BİTKİYİ DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞ\'

Çiftçilerin sattıkları miktar kadar bir sonraki yıl üretim yaptıklarını belirten Doç.Dr. Aytaç, \"Eğer anayol kenarları, yerleşim yeri yakını gibi yerlerde çiftçiler kenevir üretirlerse bu bitki ilgi çeker. En azından bu bitkiyi daha önce hiç görmeyen insanlar ki vatandaşlarımızın yüzde 90\'ı bu bitkiyi daha önce görmemiştir, sırf merak için araziye girip kenevirden parça koparan insan olabilir. Bu narkotik bir olaydır. Kenevir arazide varken sorun yok ama siz gidip ondan bir parça koparırsanız olay karakolluk olur. O nedenle biraz sıkıntılı bir bitki. Onun dışında art niyetli bir şekilde esrar maddesi için kenevir tarlasına girip talan edilme olayları da olabilir. Böyle sıkıntıları önlemenin yolu endüstriyel yani esrarsız kenevir üretimi yapmak. Türkiye\'de bu yıl 70 dekar alanda kenevir üretimi yapıldı. 2013 yılında bu 10 dekara kadar düşmüştü. Bu rakamlar çok düşük rakamlar\" dedi.

Görüntü Dökümü :

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- Kenevirden detay

- Doç.Dr.Selim Aytaç ile röportaj

- Detaylar

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Bursa\'da 4\'üncü Uluslararası Gıda Kongresi başladı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından \'Gıda Sektöründe Yeni Yaklaşımlar\' temasıyla düzenlenen 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde (AKKM) başladı.

BTSO tarafından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Gıda Sektöründe Yeni Yaklaşımlar\' temasıyla düzenlenen 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi\'ne Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, özel sektörden uluslararası, ulusal ve yerel uzmanlar, temsilciler ve akademisyenler katıldı. Yaklaşık 10 oturumdan oluşacak kongrenin açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya ekonomileri için enerjiyle birlikte en stratejik sektörlerin başında gıda ve tarımın geldiğine dikkat çekti. Burkay, şöyle dedi: \"Küresel politikalarda da belirleyici olan tarım ve gıda kaynakları konusunda Türkiye, çok ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Dünyada yüzölçümü olarak 37\'nci sırada, ekilebilir arazi büyüklüğünde ise 12\'inci sıradayız. Neredeyse her çeşit ürün yetiştirme potansiyeline sahip, 4 mevsimi bir arada yaşayan ender ülkeler arasındayız. Bu imkanlar, bizlere ekonomik zenginleşme yolunda eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Türk tarım sektörü bin 600\'den fazla ürünle 180\'i aşkın ülkeye ulaşmaktadır. Bereketli toprakları, üretim kabiliyeti ve kalkınmaya dönük desteklerle Avrupa\'nın zirvesine, dünyada ise 7\'nci sıraya kadar yükseldiğimiz tarım sektöründe, inanıyorum ki çok daha büyük başarılara ulaşacağız.\"

\"BU KONGRE GIDANIN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK\"

Türkiye’nin stratejik değişiminin ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleri arasında bulunan tarımda verimliliği artırmak ve yeni fırsatlara yönelmenin herkes için öncelikli hedefler arasında olması gerektiğini belirten Burkay, şöyle devam etti: \"Çünkü ülkeler artık salt tarımsal üretime odaklanmak yerine bu işin teknolojisine, Ar-Ge\'sine ve inovasyonuna da yatırım yapıyor. Örneğin 42 bin kilometrekare yüzölçümüyle Konya büyüklüğündeki Hollanda\'nın her yıl 90 milyar doların üzerindeki tarımsal ihracatının altında verimli üretim modeli ve Ar-Ge yatırımları var. Topraklarının sadece yüzde 20\'si tarıma elverişli İsrail de neredeyse tüm tarımsal ihtiyacını kendi üretimiyle karşılıyor.\"

2023\'TE 40 MİLYAR DOLAR İHRACAK HEDEFİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayide olduğu gibi tarımda da inovasyon, teknoloji altyapısı, girişimcilik ve startup yatırımlarıyla 17-18 milyar dolarlık ihracat eşiğini aşarak, 2023 hedefi olan 40 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşılacağını anlattı. Burkay, şöyle dedi: “Sektördeki tüm paydaşları bir araya getirdiğimiz Gıda Konseyi, Bursa\'nın gıda, tarım ve hayvancılık politikalarında belirleyici olurken, 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi ve gıda sektörü özelinde başlatılan Ur-Ge projelerinin temelini oluşturdu. Gıda Konseyi\'nin çalışmaları kapsamında, 150 okulda 30 binden fazla öğrenciye güvenilir gıda ve israf konularında farkındalık kazandırmak amacıyla eğitimler verildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve alanında uzman isimleri dinleme fırsatına sahip olacağımız 4\'üncü Bursa Uluslararası Gıda Kongresi de sektörde teknolojinin rolü ve sürdürülebilir gıda geleceğine ışık tutacak.\"

\'25 ÜLKEDEN 200 İŞADAMI BURSA İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU\'

Burkay, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Gıda Ur-Ge projesinin firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırdığını vurgulayarak, \"Food Point kurumsal kimliği adı altında gerçekleştirdiğimiz Gıda Ur-Ge projesi kapsamında, bugün kongreyle eş zamanlı olarak 25 ülkeden 200 iş adamını Bursa iş dünyamızla buluşturduk. Özellikle Körfez ülkelerinden firmaların yoğun katılımıyla düzenlenen alım heyeti organizasyonunun Bursa\'nın dış ticaretine önemli katkılar sunacağına inanıyorum\" dedi. İbrahim Burkay\'ın ardından kürsüye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, “Her alanda olduğu gibi artık yerel yönetimlerde tüm konularda söz sahibi oldu. Artık klasik belediye anlayışı değişti. İnsanı ve sağlığı ilgilendiren tüm konular yerel yönetimlerinde konuları oldu. Büyüyen şehirlerle birlikle büyüyen bir Türkiye var. Gelişen bir Bursa ile gelişen bir Türkiye var. Bizler de tüm konulardaki vizyonu ortaya koyuyoruz. İstiyoruz ki üreticimiz zevk ile üretim gerçekleştirsin. Bir sonraki dönemde üretime zevkle gitsin çalışsın. Emeklerimiz yok olmasınö diye konuştu. Konuşmaların ardından eski Uluslararası Tohum Federasyonu Genel Sekreteri Marcel Bruins katılımcılara bir sunum yaptı. Marcel Bruins\'in sunumunun ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve gıda sektörü temsilcilerinin katıldığı açılış töreni ardından alım heyetiyle birlikte Bursa Food Point Ur-Ge Projesi\'nin stantları ziyaret edildi. Bir mutfak firmasının ise yaptığı yemeğin sunumunu şarkıyla yapması dikkat çekti. 4\'üncü Uluslararası Gıda Kongresi 2 gün sürecek.

Görüntü Dökümü:

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-İbrahim Burkay konuşma

-Recep Altepe Konuşma

-Marcel Bruins sunum

-detaylar

Süre: 7 dakika 13 saniye Boyut: 441 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Gözaltına alınan şüphelinin yakınları polise saldırdı: 10 gözaltı

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde birden fazla suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Emre L.\'yi gözaltına alınan polis, şüphelinin yakınlarının sopalı saldırısına uğradı. Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, şüpheliyle birlikte 10 kişiyi gözaltına aldı.

İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesi\'nde ekip otosunu fark eden Emre L., kaçmaya başladı. Araçtan inen 2 polis memuru da Emre L.\'nin peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Emre L.\'nin birden fazla suçtan arandığı tespit edildi. Bu sırada Emre L.\'nin aynı mahallede oturan yakınları, sopalarla polise saldırdı. Yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğrayan polislerin elinden kurtulan Emre L. kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, polislere saldırdığı iddia edilen L.D., O.B., Y.I., Ş.l., F.E., E.E., K.E., S.E. ve S.E.\'yi gözaltına aldı. Kaçan E.L. de kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyon anı

-Gözaltına alınanların görüntüleri

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Mahalleyi kazdıkça oda mezar çıkıyor

AYDIN\'ın Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi\'ndeki vatandaşların kat karşılığı müteahhite verdikleri arsalarında ve eski binalarının yerindeki temel kazısında oda mezar çıkınca inşaatlar durduruluyor. Mahalleli ve müteahhitler ise mağdur olduklarını belirtip, çözüm istiyor.

Efeler ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Veysipaşa Mahallesi\'nde, son zamanlarda yapılan altyapı çalışmaları ve inşaat temeli kazılarında oda mezarlar çıktı. Aydın Müze Müdürlüğü\'nün, oda mezar çıkması nedeniyle çalışmaları durdurması nedeniyle müteahhitler inşaata devam edemiyor. Geçen 10 Temmuz\'da Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki kat karşılığı müteahhitte verilerek, yıkılan binanın yerinde yapılan temel kazısında, son olarak da 16 Ağustos\'ta Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) içme suyu şebekesi kazında oda mezar çıkması nedeniyle çalışmalar Aydın Müze Müdürlüğü tarafından durduruldu. Mahalleli ve müteahhitler ise mağdur olduklarını belirtip, çözüm istiyor. Veysipaşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy sorunun çözümü için Aydın Müze Müdürlüğü\'ne 7 Ağustos\'ta vatandaşların imzaları bulunan dilekçe ile başvurduklarını belirtip, \"Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki inşaat kazı alanımızdan bir oda mezar çıktı. İnşaat bu nedenle Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. İnşaat aylardan beri yapılmadı. Önümüz kış. Yağmur suları bu temel çukuruna dolacak ve buradan etraftaki binalara su sızacak. Belki de sızan sular bazı binaların yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olacak. Bu nedenle bu temel kazısının ya inşaat izninin açılması ya da üzerinin kapatılması gerekmektedir. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü\'ne verdiğimiz dilekçemize henüz cevap verilmedi. Mahallemizde buna benzer başka kazılar da var. Yine aynı şekilde oda mezar çıktığı için çalışmalar durdurulmuş, bekliyor. Bu durum yaşadığımız mahallenin gelişmesini ve daha güzel bir yaşam merkezi olmasına engel oluyor. Müteahhitler buraya inşaat yapmaya artık yanaşmamaya başladı. Yetkililerden konunun bir an önce çözüme ulaştırılmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaat temel kazısında çıkan oda mezarların görüntüsü

-Veysipaşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy ile röp.

-Veysipaşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy, Aydın Müze Müdürlüğü\'ne verdikleri imzalı dilekçeleri göstermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)