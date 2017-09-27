DHA YURT BÜLTENİ-15

\'Hero\' tişörtü giyen Gökhan Güçlü ve ablasının 5 yıl hapsi istendi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı otele saldırıda bulunulup, 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili görülen davanın duruşmasına \'Hero\' yazılı tişörtle gelen sanık astsubay Gökhan Güçlü ile bunu kendisine gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, Bahar Güçlü\'nün cezaevinde bulunan kardeşine tişörtü kargo yoluyla gönderdiği ve içerisinde İngilizce\'de \'Kahraman-Kahramanlar ölümsüzdür\' anlamına gelen \'Hero- Heroes are Immortal\' yazılı beyaz renkli tişört ve mektup bulunduğu belirtildi. Tişörtün, 30 Mayıs 2017\'de infaz koruma personeli tarafından Gökhan Güçlü\'ye gönderilen mektupla, incelemenin ardından teslim edildiği kaydedildi. Bahar Güçlü tarafından gönderilen mektupta, \"Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın, sen bizim her şeyimizsin...\" ibarelerinin yazılı olduğu da vurgulandı. İddianamade, şüphelilerin ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri, propaganda kastı altında hareket etmediklerini beyan ettikleri dile getirildi.

\"TERÖR PROPAGANDASI YAPILDI\" İDİDASI

\'Hero\' yazılı yazılı tişörtle terör propagandası yapıldığı belirtilen iddianamede, sanık Güçlü\'nün 13 Temmuz\'da gerçekleşen davanın duruşmasına getirilirken bu tişörtü giydiği, mahkeme heyetinin uyarısına rağmen çıkarmadığını da vurgulandı. İddianamede ayrıca, \"Soruşturmaya konu olan tişörtün özel üretilmiş nitelikte bulunmadığını belirtseler de sanık Gökhan Güçlü\'nün Cumhurbaşkanı\'na yönelik suikast teşebbüsü eyleminin sanıklarından olduğu, duruşmaların şehit yakınları ve katılanların yanı sıra ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun şekilde takip edildiği, duruşma sürecinde yaşanan herhangi bir olağandışı olayın haber niteliği taşıdığı, gerek basın organları gerekse de sosyal medya kullanıcıları tarafından derhal haberleştirilerek kamuoyunun takdirine sunulduğu, dolayısıyla bu ortamın sanıkların kamuoyuna mesaj göndermesine ve algı yaratmasına imkan yarattığı bir gerçek olup, şüphelilerin böyle bir halin varlığından haberdar olamadıklarını düşünmek mümkün değildir\" denildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Gökhan Güçlü\'nün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz\'da gerçekleştirilen silahlı terör eylemini övmeye, başta kendisi olmak üzere eylemde yer alan kişileri \'kahraman\' olarak nitelendirerek söz konusu eylemi teşvik etmeye, bu eylemin mağduru olan Türk milletini rencide etmeye, örgüt mensuplarına ise moral vermeye elverişli bir davranışta bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın ablası Bahar Güçlü\'nün de suçta kullanılan eşyayı temin etmek suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu için hakkında kamu davası açılmasına karar verildiği belirtildi. İddanamede, sanıklar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun basın yoluyla işlenmiş olması nedeniyle yarı oranında artırılması talep edildi.

GÖREVLİLERE DE DAVA AÇILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de tutuklu sanık Gökhan Güçlü\'nün, duruşmaya üzerinde \'Hero\' yazılı tişörtle gelmesiyle ilgili olarak cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz korumla memuru hakkında dava açılmıştı.



Haber: Yaşar ANTER - Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Bakan Özlü: Teknik kolejler için kaynaklarımızı seferber edeceğiz (2)

ZİYARETLERDE BULUNDULAR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü mesleki eğitim zirvesi programının ardından Vali Davut Gül\'ü makamında ziyaret etti. Bakanlar Yılmaz ve Özlü, ziyarette Vali Gül\'den kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığa Sivas\'tan gelen taleplerin olumlu değerlendirildiğini belirterek, \"Teknopark, küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması ve 2\'inci OSB\'nin kamulaştırma çalışmalarını hep destekledik, destekleyeceğiz. Burada Türkiye\'nin en güzel çalışmalarını yapacağız. Sanayi sitelerinin taşınmasını, modern ve optimum ölçekte üretimlerin yapılabildiği mekanların dizayn edilmesi olarak görüyoruz. Bunun en güzel örneğini Sivas\'ta yapacağız\" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da konuşmasında 2\'inci Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında bakanlık olarak kamulaştırma için gerekli ödeneğin gönderildiğini dile getirerek, en kısa zaman da çevre düzenleme projesinin de başlayacağını söyledi.

\"EN HIZLI ONAYI SİVAS ALDI\"

Bakanlar Yılmaz ve Özlü daha sonra Sivas Beledi Başkanı Sami Aydın\'ı makamında ziyaret etti. Burada Bakan Özlü\'ye evrakları ve projesi hazır olan Seyfebeli Sanayi Sitelerinin başvurusu yapıldı. Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın imzalarının bulunduğu talep formu, Bakan Özlü\'nün imzalamasıyla onaylandı. Bakan Özlü, \"Öncelikli 10 il arasında bulunan Sivas, şimdi de birinci il oldu. Görev sürecimdeki en hızlı onayı da Sivas almış oldu\" dedi. İmzanın ardından Belediye Başkanı Sami Aydın, Seyfebeli Modern Sanayi Sitesi hakkında Bakan Özlü\'ye bilgi verdi.

Ardından Bakanlar Yılmaz ve Özlü, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \"Sultan Şehir Bilimle Şenleniyor\" adlı bilim fuarının açılışını gerçekleştirerek, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi. Bakan Yılmaz ve Özlü temaslarının ardından havayolu ile kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Valilik ziyareti

-Buradaki konuşmalar

-Belediye ziyareti ve protokol imzalanması

-Bilim Şenliği açılışı

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

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Adana\'da sanatçılar Sevgi Korteji\'yle halkı selamladı

ADANA\'da bu yıl 24\'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında yeniden hayata geçirilen Sevgi Korteji\'yle sinemacılar halkı selamladı.

Festival kapsamında bir süredir çeşitli nedenlerle yapılmayan Sevgi Korteji, Adana Sheraton Oteli\'nden hareket etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Seyfettin Yılmaz ile sinema sanatçıları, çoğunluğu üstü açık klasik arabalara binip vatandaşları selamladı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde sanatçılar, halka karanfil attı. Aralarında Nuri Alço ve Selma Güneri gibi isimlerin bulunduğu sanatçılar Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nda Türk Sinemasına Ömür Verenler Farkındalık Anıtı’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından \"Sanat Ateşi’nin Adana’dan yakılması\" sloganıyla meşale yakıldı.



Görüntü Dökümü

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-Hüseyin Sözlü\'nün konvoyda görüntüsü

-Nuri Alço ve Hüseyin Sözlü\'nün halkı selamlaması

-Polis konvoyunun genel görüntüsü

-Sanatçıların halka karanfil dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:ADANA,(DHA)

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Otomobilde sır cinayet /EK

OTOMOBİLDE ÖLDÜRÜP, POLİSE TESLİM OLDU

DENİZLİ\'de, otomobilde çıkan tartışmada yanındaki Pınar Eliuz\'u (31) tüfekle öldüren M.K. (Mustafa Koç) (38), polise giderek teslim oldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bugün saat 15.00\'te gelen M.K., 20 APR 19 plakalı otomobilde yanında oturan Pınar Eliuz\'u tüfekle öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı M.K.\'yı gözaltına alan polis ekipleri, ihbar üzerine cinayetin işlendiği Pamukkale İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ne gitti. Yol kenarında park halindeki otomobilin yan koltuğunda, Pınar Eliuz\'un cesedi bulundu. Cinayette kullanılan silaha da el koyan ekipler, detaylı inceleme için çekiciye yüklenen otomobili emniyete götürdü. Bahçeye çekiciden indirilen otomobilin etrafı, polis ekipler tarafından bariyerlerle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, emniyete getirilen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası Pınar Eliuz\'un cesedi, Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen cenaze aracına yüklenip, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. M.K.\'nin 6 ayrı suçtan polis tarafından arandığının belirlendiği kaydedildi. M.K.\'nın, Eliuz\'un kendisini kullandığını, parasını harcattığını, çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden içinde ceset bulunan otomobilin çekilmesi

- Otomobilin emniyet müdürlüğüne indirilmesi

- Otomobilin etrafının bariyerlerle kapatılması

- İnceleme yapılması

- Cesedin cenaze aracına konulması

- Emniyet Müdürlüğü\'nden görüntü

- Ramazan Çetin anons.

- Öldürülen Pınar Eliuz ve zanlı Mustafa K\'nın fotoğrafları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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İzmir\'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 kilo esrar ele geçirildi, 19 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya ve Aydın\'da operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin destek verdiği operasyonda 240 polis ve 4 narkotik dedektör köpek görev yaparken, operasyon insansız hava aracı drone ile havadan görüntülendi. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 750 kilo esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği, bir şarjör ve tüfeğe ait 34 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondan görüntü

- Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



