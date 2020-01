DHA YURT BÜLTENİ-15

Diyarbakır\'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı



DİYARBAKIR\'ın Kocaköy İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralanan güvenlik görevlileri tedavi altına alınırken, bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Kocaköy İlçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü mensupları arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada, açılan ilk ateş sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralanırken, bölgeye Diyarbakır\'dan zırhlı ambulanslar sevk edildi. Askeri Helikopterlerle Diyarbakır 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'na getirilen yaralı güvenlik görevlileri Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

=======================================

AK Parti Milletvekili Yüksel\'in cenazesi Gaziantep\'te (2)



BİRECİK\'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara\'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in cenazesi, Gaziantep Havalimanı\'ndan karayoluyla 10 yıl Belediye Başkanlığı\'nı yaptığı Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'ne götürüldü.

Yüksel için ilçedeki Ulu Camii\'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene katılmak için ilçeye gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, camiye giden Rıhtım Caddesi\'nde bir süre yürüdü ve kalabalığı selamladı. İlçeden geçen Fırat Nehri\'ni de bir süre izleyen Kahraman ve Yıldırım, daha sonra camiye geçti. Cami avlusunda Yüksel\'in Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan çocukları Müslüm ve Sadettin uzun süre gözyaşı döktü. Yüksel\'in eşi Kadriye ile kızı Hayriye Yüksel\'i ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti. Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazında; TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Yüksel\'in oğullarıyla yan yana saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tabuta omuz verip cami çıkışına kadar taşıdı. Cenaze aracına konulan Yüksel\'in cenazesi, Birecik Asri Mezarlık\'ta toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,(DHA)

======================================

Kum ocağı ÇED toplantısına katılan olmadı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi\'nde, Önerler ve Seymen Mahallesi Esetçe piknik alanı bölgesinde bulunan özel bir şirketin kum ocağı kapasitesinin artışı için yapmak istediği ÇED bilgilendirme toplantısına katılım olmadı.

Önerler ve Seymen mahallesinde Esetçe piknik alanı bölgesinde bulunan özel bir şirket, kum ocağı kapasitesinin artışı için Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü\'ne başvurdu. Hazırlanan ÇED raporu için şirket mahallelere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Seymen Mahallesi\'nde bir kahvedeki toplantıya çevre gönüllüleri ve mahalle sakinleri girmedi. Bunun üzerine toplantıya katılım olmadığına dair tutanak tutularak görevliler mahalleden ayrıldı.

\"KUM OCAĞI İSTEMİYORUZ\"

Seymen Mahalle Muhtarı Aydın Dinler, kum ocağı istemedikleri ifade ederek, \"Toplantıya katılım sağlanmadığı konusunda bakanlık yetkilileri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir yazı yazdı. Bu ÇED toplantısı daha öncede yapılmak istenmişti. Yine toplantıya katılmamıştık ve itiraz etmiştik. Şimdi tekrar yenileyerek bir daha karşımıza geldiler. Bizde yine istemediğimizi belirttik. Kum ocağını istemiyoruz. Taş ocağı istemiyoruz\" dedi. Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç da bölgenin taş ocaklarıyla büyük bir sıkıntı yaşadığını belirterek şunları söyledi: \"Seymen Mahallesi ormanlık alanı doğrayıp orada bir kum ocağı kurmak istiyorlar. Bu kum ocağı da silis kum ocağı. Buradan çıkan kum cam fabrikalarında kullanılmak üzere çıkartılmıyor. Biz buna karşıyız, buradan çıkacak kumlar buranın tabiatı gereği buradan esen rüzgarla, tarım arazilerimize getirecek. Bizim tarım arazisini perişan edecek. Biz bunu istemiyoruz. Buradaki yetkililerin söylediği çıkaracakları kumun etki alanın 10 kilometre olduğunu belirtiliyor. Ancak bu 10 kilometre ile kalmaz. Bu kum ekilen tüm ürünleri perişan edecek, biz bunu istemiyoruz\"

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

=======================================

Niğde\'de milli patateslerin hasadı yapıldı

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarla gününde 8 çeşit yerli patates, törenle hasat edildi.

Konaklı Kasabası\'nda düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Patates Araştırma Enstitüsü\'nün çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Şimşek, \"Sevinerek ifade etmeliyim ki, Enstitümüz bünyesinde görevli tarım mühendislerimizin yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda 2017 yılı itibarıyla 8 adet milli patates çeşidi ülke tarımına kazandırıldı. Her yıl en az iki yerli çeşit tescile sunulacak şekilde patates ıslah çalışmaları değişik projeler ile devam ettirilmektedir\" dedi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik ise Türkiye\'de yıllık 4,5 milyon ton patates üretimi yapıldığını söyledi. Birişik, \"Patates tohumluğunda dışa bağımlıydık. Bugün gördüğümüz olayın en önemli kısmı, Türkiye\'nin kendi toprağına, iklimine, coğrafyasına, pazar isteklerine uygun 8 tohum çeşidini geliştirmiş olmasıdır. Bunları vatandaşlarımız tercih edip ekerse maliyetten kazancı olacak. Ayrıca geliştirdiğimiz tohumlar ticari olarak piyasada bulunan tohumlardan çok daha verimli. Türk ekonomisi ve tarımı için de son derece kıymetli bir buluş. Bundan sonraki adımımız bu tohum çeşitlerinin ıslahını hızlandırmak, devam etmek ve başka ülkelerin de ihtiyacı olan tohumları üretebilmektir. Sadece patates üretip satmak istemiyoruz, aynı zamanda tarımsal teknolojiyi ve tohumu da üretip satmak istiyoruz.\" Yapılan konuşmaların ardından yerli patates çeşitleri, \'Fatih\', \'Onaran 2015\', \'Nahita\', \'Nam\', \'Ünlenen\', \'Muratbey\', \'Çağlı\' ve \'Leventbey\' tanıtıldı, daha sonra yerli patates tohumlarının ekildiği tarlada hasat yapıldı.

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

===========================================

Otomobilin çarptığı kedi çırpınarak can verdi

AFYONKARAHİSAR\'da bir otomobilin çarptığı kedi çırpınarak can verdi. Kimliği belirsiz sürücü durmadan uzaklaşırken, telef olan kedi ise çevredeki bir kişi tarafından çöpe atıldı.

Afyonkarahisar\'ın Erenler Mahallesi\'nde önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışan iki kediden birine plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kafası otomobilin ön tekerleğinin altında kalan kedi çırpınarak olay yerinde telef oldu. Otomobil sürücüsü durmadan olay yerinden uzaklaşırken, birkaç saniye içinde can veren kedi bir kişi tarafından çuvalla çöp konteynerine atıldı. Kedinin can çekişleri cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kazanın ardından kafası kan içinde yerde kalan kedinin çırpınışları görüntülere yansıdı. Bir süre sonra hareketsizleşen kediyi yanına gelen bir kişinin çuvalla tutup çöp konteynerine attığı görüldü.

Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)