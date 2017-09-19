DHA YURT BÜLTENİ-15

Kılıçdaroğlu\'na derdini anlatmaya çalışırken bayıldı/EK

KILIÇDAROĞLU: TERÖRÜ EN GEÇ 4 YIL İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın ailesini, evlerinde ziyaret etti, taziyelerini iletti. Kılıçdaroğlu, burada yarım saat kaldıktan sonra, Laçin İlçesi\'ne geçti. Laçin\'e bağlı Gökgözler Köyü\'nü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köydeki Cemev\'nde halka hitap etti. Terörü 4 yıl içerisinde bitireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Bu ülkede hepimizin kardeşçe yaşaması gerekiyor. Az önce bir emekli geldi yanıma, \'emeklileri bunlar bitirdiler, sahip çık\' dedi ve bayıldı. Eğer hepimizin karnı doyarsa, çocuklarımızı okula güleryüzle gönderirsek, hepimiz Türkiye’nin büyüdüğünü kalkındığını görebilirsek, Türkiye’de terörün olmadığını Türkiye’de barışın olduğunu hep beraber görebilirsek, duyup yaşarsak o zaman bu ülkeye huzuru getirmiş oluruz. Benim size sözüm var. Bu millete sözüm var. Terörü en geç 4 yıl içerisinde bitireceğiz. Bu ülkeye, huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz. Bunu yapmanın tek yolu var. Gücümüzü, sizden milleten alıyoruz. Hep birlikte nerde yaşıyorsak yaşayalım. Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de nerde yaşıyorsak yaşayalım. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Bu ülkede huzuru, birlikteliği hep birlikte sağlayacağız\" dedi. Kılıçdaroğlu, ardından Laçin ilçesindeki kahve ziyaretinin arından ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü :

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- Laçin\'deki ziyaretinden detay

- Halka hitap etmesi

- Detaylar

Haber-Kamera : Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY-ÇORUM,(DHA)

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Adana Şehir Hastanesi, ambulans helikopterle gelen ilk hastasını kabul etti

ADANA\'nın Tufanbeyli İlçesi\'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesine kaldırılan 42 yaşındaki Coşkun Çertmek, ambulans helikopterle dün hasta kabulüne başlayan 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi\'ne getirildi.

Kaynakçı ustası Coşkun Çertmek iş yerinde kalbinden rahatsızlanınca Tufanbeyli Devlet Hastanesi\'ne gitti. Burada kalp krizi riski bulunduğu belirlenen Çertmek, Sağlık Bakanlığı\'nın helikopter ambulansıyla dün hizmete giren Adana Şehir Hastanesi\'ne sevk edilmesine karar verildi. Hasta, ambulans helikopterle yola çıkarken Adana Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü sorumlusu Uzman Dr. Atilla Bulut, ekibi ile birlikte binanın çatısında bulunan helikopter çatısına çıkarak Çertmek\'in gelişi için hazırlık yaptı. Çertmek\'in kalp krizi şüphesiyle geldiğini belirten Bulut, \"Gerekli hazırlıkları yaptık. Hastamız helikopterle geliyor. Adana Şehir Hastanesi\'nde \'Heliport\' bulunmaktadır. Hastanemizde böyle bir hizmet ilk defa olacak heyecanlıyız\" dedi. Helikopterle getirilen Coşkun Çertmek, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atilla Bulut\'un açıklaması

- Genel ve detay görüntü

- Helikopterin gelişi

- Helikopter inerken

- Coşkun Çertmek\'in helikopterden alınıp sedyeye yatırılması

- Coşkun Çertmek\'in hastanenin içine götürülmesi

SÜRE:1\'57\" BOYUT:118MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:ADANA, (DHA)

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Tarsus\'ta korkutan yangın

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde narenciye işleme fabrikası ve soğuk hava deposunda çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, bir itfaiye eri hafif yaralandı.

Yangın, Atalar Mahallesi\'nde eski belediye başkanı İsa Yıldız\'a ait narenciye işleme tesisinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikanın soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bin anda büyüyerek tüm tesisi sardı. Yangın sırasında öğle yemeğinde olan işçiler verilen alarmla dışarı çıkıp, söndürme çalışmalarına katıldı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, yangın söndürme helikopteri de destek verdi. 3 saat süren çalışmanın ardından alevler güçlükle söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye eri Halil Tekeli de hafif yaralandı. Büyük maddi zararın meydana geldiği yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından fotoğraflar

Haber: TARSUS (Mersin), (DHA)

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Evinde ölü bulundu

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 42 yaşındaki Ayşe Çelik evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen Çelik\'in, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Pelitlibağ Mahallesi, 1117 Sokak\'taki Gülter Apartmanı\'nın 4\'üncü katında yaşayan Ayşe Çelik\'in, evinden kötü kokular yayılması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve giren polis, Çelik\'in çansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Çelik\'in 10 günlük olduğu sanılan kokmuş cesedi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Cesedin olay yeri inceleme ekipleri tarafından dışarı çıkarıldığı sırada, Çelik\'in yakınları fenalık geçirdi. 6 yıl önce eşinden boşanan ve bir çocuk annesi olan Ayşe Çelik\'in, beyninde tümör olduğu bulunduğu öğrenilirken, kesim ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Apartman sakinlerinden Ramazan Sevinç, uzun süredir komşusu Çelik\'i görmediklerini belirterek, \"Ayşe Çelik\'i en son Kurban Bayramı\'nda gördüm. Daha sonra da tatile gittim. Tatilden döndüğümde apartmana girdiğimde hafif bir koku hissettik. İlk etapta, \'Kurban atıkları olabilir\' diye düşündük. Fakat koku gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Ayşe Çelik\'i de uzun süre göremeyince durumu yakınlarına ve polise bildirdik. Çilingirle kapının açılmasının ardından cansız bedeniyle karşılaşıldı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Cesedin apartmandan dışarı çıkarılmasından görüntü

- Cenaze aracına konulmasından görüntü

- Apartman sakini ramazan sevinç ile röp,

- Yakınlarından görüntÜ

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



