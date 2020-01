DHA YURT BÜLTENİ-15

Özgecan\'ın katil zanlısı yeniden yargı önünde

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde 2015\'de öldürülen Özgecan Aslan davasında cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 21 yaşındaki Fatih Gökçe, hakkında \'cinsel saldırı suçundan\' verilen 24 yıl hapis kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Gökçe, savunmasında Özgecan\'ı cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü.

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgecan Aslan\'ın öldüren sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken\'i \'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba Necmettin Altındöken\'i \'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe\'nin ise \'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme\' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi\'nin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında, \'Adam öldürme\' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onarken Gökçe hakkında \'cinsel saldırı\' suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozdu.

YENİDEN YARGILANIYOR

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlayan davaya, Fatih Gökçe, Osmaniye\'deki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan\'ın geldiği duruşmayı, Mersin ve Adana Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve bazı kadın örgütleri de izledi.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM

Duruşmada savunma yapan Fatih Gökçe, maktule cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürüp suça sürüklediklerini ileri sürdü. Cezaevine girdiği günden bu yana tek kişilik hücrede kaldığını belirten Gökçe, \"Olaydan sonra maktulün ellerinin benim arabamda bulunduğu söylendi. Tedirgin oldum, ne yaptığımı ne konuştuğumu bilmiyorum. Beni suça sürüklüyorlar, iftira atıyorlar. Ben bunları ailemin şerefi için söylüyorum. Bu işi benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Bunları koruyan birileri var. Daha önce ifade verirken kendimde değildim. Şuanda bile elim ayağım titriyor. İfade vermekte zorlanıyorum\"dedi.

KADINLARDAN TEPKİ

Duruşma öncesi açıklama yapan KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Betül Yanılmaz, \"Bu karar tüm diğer benzer diğer davalara emsal nitelikteydi. Ancak Yargıtay, sanık Fatih Gökçe hakkında öldürme suçundan verilen cezayı onaylarken cinsel saldırı suçundan dolayı verilen hapis cezasını delil yetersizliği gerekçesiyle bozdu. Oysa dosyadaki tüm deliller, birlikte değerlendirildiğinde sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılması için yeterli olduğu görülmektedir. Zira yerel mahkemece ortaya konan durumdan da anlaşılacağı gibi sanığın cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak için diğer sanıklarla birlikte bu cinayeti işlediği açıktır. Hiç kimse, bir başkasının işlediği bir suçu ortadan kaldırmak için böylesine hunharca bir cinayete ortak olamaz. Yerel mahkemenin kararına direnmesini bekliyoruz\"dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Ayşen Ece Kavas ise, \"Gerçekler açığa çıkana kadar, biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekler açığa çıkmadığı sürece kadın cinayetlerine dair politikalar değiştirilmediği sürece kadın cinayetleri artmaya devam ediyor ve edecek. Ağustos ayında 27 kadın erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Biz bu 27 kadın kardeşimizin hesabını sormak için Özgecan\'ın hesabını sormak için ve hiçbir kadın kardeşimizin öldürülmemesi için mücadele etmeye ve duruşmaları takip etmeye adliye önlerinde ve Türkiye\'nin bütün meydanlarında olmaya devam edeceğiz\"diye konuştu. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Av.Nevin Zaimoğlu ise yerel mahkemenin kararında direnmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

- Adliye önü toplanan kadınlar

- Tarsus Adliyesi görüntüsü

- Ellerinde döviz olan kadınlar

- Adalet Heykeli

- Adliye önündeki polisler

- Adliye önünde davayı takip etmeye gelen vatandaşlar

- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Ayşen Ece Kavas

- CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Av.Nevin Zaimoğlu’nun konuşması

- Mersin’li Av. Şerife Arıcı Yıldız’ın konuşması

- KademYönetim Kurulu Üyesi Av. Betül Yanılmaz\'ın konuşması

- Bir erkeğin elinde önce Adam Ol yazılı döviz

- Kadem\'in Özgecan için Adalet yazılı pankartı



SÜRE: 4\'55\" BOYUT: 157 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

==========================================

Gelibolu\'da 15 şehitlik ihya edilecek

ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda Şevki Paşa\'nın Haritası\'ndan tespit edilen 15 şehitliğin ihya edilmesi için açılan proje yarışmasına, 37 başvuru yapıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda Harita Komutanı Şevki Paşa tarafından 1916 yılında hazırlanan 1/5 bin ölçekli Çanakkale Tahkimat Haritası\'nda yerleri işaretli olan Şüheda Kabristanları\'nın ihyası için 2013 yılında başlatılan çalışmalar sürüyor. Şevki Paşa\'nın haritasında işaretli olan 36 gerçek şehitliğin yerleri geçtiğimiz yıllarda jeofizik radar taramasıyla belirlendi. Bugüne kadar da 10 gerçek şehitlik, hazırlanan projelerle ihya edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, son olarak 15 gerçek şehitliğin daha ihyası için harekete geçti. Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması düzenledi. Yarışmaya 37 proje başvurdu. Jüri 9 Ocak tarihine kadar gelen projeleri değerlendirecek. Uygun proje bulunması halinde 15 şehitlik ihya edilecek. Kalan 11 gerçek şehitliğin ihyası için ise daha sonraki aşamada çalışma başlatılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkanlığı olarak, tarihi alandaki şehitlikleri ihya etmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çanakkale Valiliği\'nin, Çanakkale Savaşları\'nın 2015 yılındaki 100\'ncü yıldönümü hazırlıkları kapsamında başlattığı gerçek şehitliklerin fikir, tasarım proje yarışmasını, Alan Başkanlığı olarak sürdürdüklerini belirten Kaşdemir şunları söyledi: \"Şuanda 15 gerçek şehitliğin ihyası için 37 proje geldi. Bu projeler jüri tarafından incelenip değerlendirilecek. Tarihi alana, buradaki manevi atmosfere, Çanakkale Ruhu\'na en yaraşır, yakışır projeleri seçip Tarihi Alan Başkanlığı\'na teslim edecekler. Ancak, bu projeleri ille de uygulamak zorunda değiliz. Türkiye çapında herkesin aklından, fikrinden, hayallerinden faydalanmak adına böyle bir yola girdik. Belki bu tasarım projelerinden bazılarında beton olmayacak. Belki sadece ahşap olacak. Belki sadece düz bir zemin olacak. Belki sadece bir ses olacak. Bu daha belli değil. O yüzden acaba Çanakkale\'de Tarihi Alan\'da bir betonlaşma mı olacak şeklindeki endişeyi de anlıyorum. Asla böyle bir düşüncemiz yok. Biz burada daha çok ruha, duygulara hitap etmek istiyoruz. Çanakkale Ruhu\'nu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu süreç 9 Ocak\'ta sona erecek. Bizde ilgili dereceye girmiş projeleri açıklayıp, ödüllerini vereceğiz. Ondan sonraki süreçte de yapıp, yapmamakta bir karar vereceğiz. İlla yapmak zorunda değiliz. Buradaki tarihi dokuya, buradaki atmosfere, buradaki coğrafi şartlara en uygun kararı hep beraber verip, ondan sonra uygulayacağız. Hedefimizde Tarihi Alanın dünyanın en büyük açık hava müzesi olması var.\" Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Uzmanı Şahin Aldoğan, yeri temizlenerek yüzey temizliği yapılan ve ihya edilecek şehitlikler arasında yer alan Kılıçdere Şehitliği ile ilgili bilgi vererek, \"Burada çarpışan birlikler 57. Piyade Alay Birlikleri, 64. Piyade Alay Birlikleri, 18. Piyade Alay Birlikleri, 10. Piyade Alay Birlikleri ve 72. Piyade Alay Birlikleridir\" dedi. Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması kapsamında ihya edilecek olan şehitlikler şunlar: Havantepe Şehitliği, Aslantepe Şehitliği, Küçük Anafarta Şehitliği, Kanlıköprü Deresi Şehitliği, İbrikçe-1 Şehitliği, İbrikçe-2 Şehitliği, Abanosderesi Şehitliği, İsmailoğlu Deresi Şehitliği, Naimsırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Albayraksırtı Şehitliği, Kılıçdere-1 Şehitliği, Kılıçdere-2 Şehitliği, Kiremitdere Şehitliği, Eroğlusırtı Şehitliği.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kılıçdere Şehitliği\'nden görüntü.

-Alan uzmanı Şahin\'ın Kılıçdere Şehitliği\'nde projeyi anlatması.

-İsmail Kaşdemir ile röp.

-Drone ile havadan çekilmiş görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

==========================================

Kanserden ölen polis memurunun cenazesi memleketi Konya\'ya uğurlandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kanser hastalığı nedeniyle 46 yaşında yaşamını yitiren trafik polisi Ahmet Bircan Yılmaz\'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya\'ya uğurlandı. Törende gözyaşları sel oldu.

Kanser hastalığından yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Bircan Yılmaz için görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Milas-Bodrum Havalimanı Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Yılmaz\'ın babası Murat Yılmaz, ağabeyi Mehmet Yılmaz, eşi Ayşin Yılmaz, çocukları Birkan Yılmaz ve Nurcan Yılmaz ve meslektaşları ve sevenleri katıldı. Törende, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bircan Yılmaz\'ın özgeçmişi okundu. Törende, Nurcan ve Birkan Yılmaz babalarının tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Tabutu Türk bayrağına sarılı olan Yılmaz, Bodrum Müftülüğü yetkililerinin okuduğu duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Konya\'ya uğurlandı. Yılmaz\'ın naaşını taşıyan cenaze aracına, Bodrum Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli çok sayıda mesai arkadaşı da konvoy oluşturarak şehir dışına kadar eşlik etti. Yılmaz\'ın cenazesinin yarın (çarşamba) Konya Merkez Musalla Camii\'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Yılmaz, 7 yıldır Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği emrinde motosikletli polis olarak görev yapıyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Bodrum İlçe Emniyet müdürlüğü bahçesindeki törenden görüntü

-Dua edilmesinden görüntü

-Ahmet Bircan Yılmaz\'ın babalarının tabutuna sarılıp, ağlayan çocuklarından görüntü

-Yılmaz\'ın Türk bayrağına sarılı naaşının meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

==========================================

Denizde boğulan emekli profesöre üniversitede hazin tören

MUĞLA\'nın Datça İlçesinde yüzmek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitiren 67 yaşındaki emekli profesör Yılmaz Şentürk için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nde (ESOGÜ) tören düzenlendi. Prof. Dr. Şentürk\'ün cenazesi, törenin ardından üniversite kampüsündeki camide kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Burdur\'a götürüldü.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi eski başhekimlerinden, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Şentürk, önceki gün Datça\'da denizde boğularak hayatını kaybetti. Evli 3 çocuk babası emekli profesör Yılmaz Şentürk için bugün ESOGÜ Meşelik Kampüsü\'ndeki Prof.Dr.Necla Özdemir Salonu\'nda tören düzenlendi. törene Prof.Dr.Yılmaz Şentürk\'ün eşi Nurşen Şentürk, çocukları, CHP Eskişehir Milletvekili Prof.Dr.Gaye Usluer, ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.. Ali Arslantaş, öğretim üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Prof.Dr.Yılmaz Şentürk\'ün hayatı slayt gösterimlerle anlatıldı. Törenin ardından Prof.Dr.Yılmaz Şentürk\'ün cenazesi ESOGÜ meşelik Kampüsü\'ndeki İlahiyat Fakültesi Camii\'ne getirildi. Şentürk\'ün tabutunun üzerine Türk bayrağı konuldu. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yılmaz Şentürk\'ün cenazesi toprağa verilmek üzeri Burdur\'a götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'ndeki anma törenine katılanların,

-Törende ölen profesörün yakınarınının gözyaşı dökmesi,

-Slayt gösterimlerle profesörün hayatının anlatılması,

-Cenazenin kampüs içerisindeki camiye getirilmesi,

-Ölen profesörün sağlık fotoğrafı,

-Cenaze namazından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hükan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

===========================================

Su seviyesi düşünce göletteki onbinlerce balık telef oldu

DİYARBAKIR, merkez Kayapınar İlçesi sınırları içeirisinde bulunan ve arazilerin sulanmasında kullanılan Gözegöl Göleti\'nde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, su seviyesinin düşmesiyle birlikte on binlerce balık telef olup kıyıya vurarken, on binlerce balığın da çok az kalan göletteki suda çırpındığı gözlendi.

Diyarbakır merkeze 25 kilometre mesafede bulunan ve çevresindeki 6 köyün arazilerini sulamada kullanılan Gözegöl Göleti\'nde yaşanan kuraklık nedeniyle ve suların çekilmesiyle telef olan onbinlerce balık kıyıya vurdu. Yaklaşık 50 yıldır arazilerin sulanmasında kulanılan göletin, ilk kez bu kadar sularının çekildiğini ve kurumayla yüz yüze kaldığını belirten köylüler, \"Son 5 gün içerisinde su seviyesinin çok düşmesiyle on binlerce balık telef olup kıyıya vurdu. Bir o kadar balık da suyu azalan gölette şu an can çekişiyor\" dedi. Geniş bir alanda yayılan Gözegöl Göleti\'nin yarıya yakını tamamen kururken, telef olup göletin kıyısına vuran balıkların kokusu da çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ettiği belirtildi. Göletteki su seviyesinin düşmesi sonucu telef olan balıklar, çevredeki kuşlar için yem oldu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Göletten genel görüntü

-Kıyıya vuran ve telef olan balıklar

-Suda çırpınan balıklar

-Muhabir anonsları

-Telef olan balıklar

-Göletin kuruyan bölümü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)