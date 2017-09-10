DHA YURT BÜLTENİ-15

Ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlikçi yakalandı (3)

TUTUKLANDI

Muş\'ta eşi, oğlu ve 3 akrabasını öldüren güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince \'kasten adam öldürmek \' suçundan tutuklandı. Aykan, Muş E Tipi Cezaevi\'ne götürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliyeden çıkarılması

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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Kılıçdaroğlu\'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü



KARS\'ın Kağızman İlçesi\'nde öldürülen PKK\'lı 5 teröristten birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Artvin\'de konvoyuna saldırı düzenleyen Andok/Siyabent kod adlı Göksal Tiryaki olduğu ortaya çıktı.

Kağızman kırsalında 31 Ağustos\'ta terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4\'ünün kimliği tespit edildi. Öldürülen teröristlerin \'Cemil\' kod adlı Yunus Kamış, \'Bawer\' kod adlı İdris Güzel, \'Andok/Siyabent\' kod adlı Göksal Tiryaki ve \'Mazlum\' kod adlı Fırat Sevinç olduğu belirlendi.

Göksal Tiryaki\'nin, 25 Ağustos 2016\'da Artvin\'in Ardanuç İlçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konvoyuna düzenlenen saldırıya katıldığı belirtildi. Tiryaki\'nin ayrıca 31 Temmuz 2015\'te de Kars\'ın Kağızman İlçesi Iğdır-Erzurum karayoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu jandarma uzman çavuş Ali Gökçe\'nin şehit olduğu eylemde de yer aldığı ifade edildi.

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Oğlunu kaçırmak isteyen PKK\'lı teröristlerce öldürüldü



SİİRT merkeze bağlı Kemerli Köyü\'nü basan PKK\'lı teröristler, kaçırmak istedikleri Ahmet Aslan\'ı (40) kurtarmak isteyen babası 65 yaşındaki Mehmet Salih Aslan\'ı silahla vurarak öldürdü.

PKK\'lı teröristler, bugün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Kemerli Köyü\'ne gidip, Mehmet Salih Aslan\'ın evini bastı. Birlikte oturdukları oğlu Ahmet Aslan\'ı silah zoruyla yanlarına alan teröristler, evden ayrıldı. Baba Mehmet Salih Aslan da teröristlerin peşine düştü. Ancak köy çıkışında teröristler, kendilerine engel olmak isteyen Mehmet Salih Aslan\'ı ensesinden tek kurşunla vurdu.

Olayı haber alan köylüler de toplanıp silah sesinin geldiği bölgeye gidince, teröristler paniğe kapılıp Ahmet Aslan\'ı da bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Salih Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Dağlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü (Siirt PKK\'lı teröristler köy bastı 1 ölü başlığıyla görüntüleri geçildi)

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-Hastane acil servis önü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Bolu\'da iki ayrı kaza; 6 yaralı



BOLU’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 karayolunun Hayrettin-i Tokadi Türbesi kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Şengün yönetimindeki 81 EV 121 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak isteyen Halil İbrahim Özmodanlı yönetimindeki 63 N 5472 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 63 N 5472 plakalı otomobilde bulunan Şehmuz Özmodanlı ve Ayşa Delipalta yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise, saat 21.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Zerdali Sokak\'ta meydana geldi. Kadir Öz yönetimindeki 14 DE 539 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Kadir Öz ile yanındaki Sefa Canlı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan araçlar

- Kanala uçan otomobil

-Çevredeki vatandaşlar

-Kaza tanığı ile röportaj

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Sivas\'a şehit ateşi düştü



VAN\'ın Özalp İlçesi\'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru 39 yaşındaki Adnan Saka\'nın acı haberi, memleketi Sivas\'taki ailesine ulaştı.

Polis memuru Adnan Saka\'nın şehit olduğu haberini Kızılırmak Mahallesi\'nde oturan ailesine Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ve diğer yetkililer verdi. Acı haberi alan baba İbrahim Saka ve anne Mukadder Saka gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için Saka ailesinin evine akın etti.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan 10 yıllık polis memuru şehit Adnan Saka\'nın evli ve 6 yaşında Yusuf Ali adında bir oğlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin fotoğrafları

-Şehit evinden grüntüler

-Türk bayarağı asılması

-Genel Görüntüler

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

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Dalış sırasında kalp kriz geçiren Avustralyalı turist öldü



ÇANAKKALE\'nin Eceabat İlçesi\'nde, denize tüple dalış sırasında kalp krizi geçiren Avustralyalı turist 58 yaşındaki Kevin John Hurley, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Seddülbahir Köyü Tekke Koyu açıklarında meydana geldi. Tatil için Çanakkale\'de bulunan Avustralyalı turist Kevin John Hurley, beraberindeki kafileyle birlikte koyun yaklaşık 500 metre açıklarında düzenlenen tüplü dalış etkinliğine katıldı. Hurley, dalış sırasında fenalaştı. Kafiledekiler tarafından kıyıya çıkarılan Hurley, olay yerine sevk edilen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurley, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirenen Hurley\'nin cesedi Eceabat Devlet Hastanesi\'nde bekletilirken, Avustralya\'nın Çanakkale Konsolosluğu yetkililerinin de olayla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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Manisa\'da orman yangını

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Turgutlu İlçesi Sazlıdere mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 30 arazöz, havadan 5 helikopter ve 1 amfibi uçağı ile müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, incelemelerde bulundu.

Jandarma yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

