DHA YURT BÜLTENİ-15

1)SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI GÜMÜŞ, CİZRE DEVLET HASTANESİ\'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Cizre İlçesi\'nde 7.5 aylık hamile Feyruz Polat ve bebeğinin hastane acil servisinde hayatını kaybetmesi olayını araştırmak ve aileye taziye ziyaretinde bulunmak üzere Şırnak\'a geldi. Cizre İlçesi\'nde 26 Ağustos 2017 tarihinde nefes darlığı şikayeti ile ambulansla Cizre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 7.5 aylık hamile, 3 çocuk annesi Feyruz Polat ve karnındaki bebeğin hastanede hayatını kaybetmesi olayını araştırmak üzere Şırnak\'a gelen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Cizre Devlet Hastanesi\'nde inceleme yaptıktan sonra acılı aileye de taziye ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, beraberinde Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı Hasan Aydınlık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, Kamu Hastaneler Kurumu Şırnak Genel Sekreteri Berzan Miroğlu ile birlikte Cizre Devlet Hastanesi\'ni gezip Başhekim Yardımcısı Serdar Monis ve Hastane Müdürü Gıyasettin Ucaş’tan bilgi aldı.

Gümüş ve beraberindeki heyet acil servis, yoğun bakım, kadın doğum ve çocuk servisini gezip hastaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında hasta ve yakınları, birkaç gün önce genç kadın ve bebeğinin hastanede kadın doğum doktoru olmamasından dolayı öldüğünü, başka insanların da ölmemesi için Sağlık Bakanlığı Müsteşarı\'ndan doktor, ekipman, kadın doğum ve çocuk hastanesi talebinde bulundu. Müsteşar Gümüş de, Cizre Devlet Hastanesi\'nde eksiklerin tamamlanacağını ve gerekli doktor atamalarının ise kısa süre içerisinde yapılacağını söyledi.

Hastane başhekimi ve yöneticileri ile bir müddet hastaneyi dolaşan Müsteşar Gümüş, çıkışta gazetecilere konuştu. Pazar gününü Pazartesiyle bağlayan gün içerisinde, bir anne ve bebeğini burada kaybettiklerini hatırlatan Gümüş, \"Ağustos ayı itibari ile 6 hekim gözüküyor. Ama bunların bir kısmı istifa etmiş, bir kısmı gebelik, doğum izni için ayrılmış. 1 hekime kadar düşmüş bu şekilde. Ve burada olması gereken hekim yok. Ve annemiz, hamilemiz buraya getiriliyor. Diğer ilçelerle Silopi, Şırnak ile koordinasyon kurulmaya çalışılıyor. Tabi çok riskli bir gebemiz bu. Hızlı bir şekilde kanama ile kaybettiğimiz bir gebemiz bu. Bunun değerlendirmesini müfettişimiz burada yapıyorlar. Denetim ve teftiş sonuçlarına göre de buraya gerekeni yapacağız. Ama Cizre Devlet Hastanemiz\'in hem kadrolarını, hem de fiziki mekanlarını değerlendiriyoruz. Bu konuları burada bir birifing ile sonuçlandıracağız\" dedi.

Cizre’de ciddi bir kadın ve çocuk nüfusunun olduğuna dikkat çeken Gümüş, \"Burada kadın doğum ve çocuk hastanesi onayını verdik. İnşallah 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi ilavemiz olacak. Hem Cizre devlet hastanemizin yenilenmesi gerekir, bazı bölümlerini ve bütün projeleri masaya yatıracağız. Mutlaka Cizre’ye 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini buraya ilave edeceğiz ve Cizre Devlet Hastanemizi yenileyeceğiz\" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ve beraberindeki heyet, hastanede hayatını kaybeden Feyruz Polat ve bebeği için Cudi Mahallesi’nde kurulan taziye çadırını ziyaret edip acılı baba Hüsnü Polat’a taziye ziyaretinde bulundu. Bir müddet taziye çadırında oturup ölen kadın ve bebeği için dua eden Gümüş, yaşanan olayla ilgili gerekli incelemeleri yaptıklarını, bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Gümüş, daha sonra, yaşanan süreçleri değerlendirmek üzere Cizre Devlet Hastanesi yönetimi ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Müsteşarın Cizre devlet hastanesine gelişi

-Hastanede incelemelerde bulunması

-Hastalarla sohbet

-Müsteşar Eyüp Gümüş’ün açıklaması

-Taziye ziyaretinde bulunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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2)ÇORUM\'DA HALK OTOBÜSÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

ÇORUM\'da halk otobüsünde çıkan kavgada, otobüs şoförü ile birlikte 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Çorum merkezde Akkent seferini yapan Seyit Ahmet Bolat yönetimindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. İddialara göre şöförün yanına gelen yolculardan V.A. ile H.Ö., sürücünün yanındaki koltukta oturan bir başka halk otobüsünün şoförü Adem Dinç\'e belirlenemeyen nedenle vurmaya başladı. Olaya müdahale eden bazı yolcular V.A. ile H.Ö.\'yü otobüsten indirmeye çalıştı. Çıkan arbedede Seyit Ahmet Bolat bacağından, saldırıya uğrayan Adem Dinç ise kol ve göğsünden bıçakla yaralandı. Yaralılar, yolcuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliler ise polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken bıçaklama ve arbede anı ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasında kavga anı

(SÜRE:1 .50 Dk ) (BOYUT: 75 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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3)YOLDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

ÇORUM\'da yoldan karşıya geçmek isteyen kimliği tespit edilemeyen kadın kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Çorum kent merkezinde Ankara-Samsun Karayolu Osmancık İlçe Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre hayatını plastik malzeme toplayarak geçirdiği belirtilen ve kimliği tespit edilemeyen kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken Muharrem Kaymaz\'ın (40) idaresindeki 19 TZ 920 plakalı kamyonet çaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Muharrem Yılmaz ise polis tarafından gözaltına altı. Hayatını kaybeden kadının kimlik tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-112 sağlık ekiplerinin yaşlı kadına müdahalesi

-Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması

-Cenaze

Detaylar

(SÜRE:01 .40 Dk) - (BOYUT: 188 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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4)AKRABASINI VURAN MAGANDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, havaya ateş açması sonucu evinin balkonunda oturan akrabası 69 yaşındaki Fatma Kutal\'ın yaralanmasına neden olan maganda adliyeye sevk edildi.Olay geçen Pazar günü, Başiskele Camidüzü Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Fatma Kutal, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Magandanın silahından çıkan kurşunla yaralandığı belirlenen Fatma Kutal kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarmanın oluşturduğu özel ekip ile 44 yaşındaki M.T\'yi silahı ile yakalayarak gözaltına aldı. Akrabası olan Fatma Kutal\'ı ziyarete geldiği, daha sonra açık alanda tabancası ile havaya rastgele ateş ettiği belirlenen M.T. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmesi

HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Alişan KOYUNCU- İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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5)MÜFTÜ SÜRGEÇ: KURBAN ETİNİN EN İYİSİNİ FAKİRLERE VERİN

KAHRAMANMARAŞ Müftüsü Celal Sürgeç, kesilen kurban etinin en iyi bölümünün fakirlere dağıtılması gerektiğini söyledi. Müftü Celal Sürgeç, Kurban Bayramı ve kurbanlıklarla ilgili müftülüğe gelen sorulara yanıt verdi. Kurbanları keserken onlara acı çektirilmemesi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Sürgeç, vatandaşları çevreyi kirletmemeleri yönünde de uyardı. Kurbanlık hayvanın kesilmesinden etinin dağıtılmasına, taksitle ve kredi kartıyla kurbanlık alınmasına kadar birçok soruya cevap veren Sürgeç, şunları söyledi:

\"Bir insan babası, atası, dedesi için kurban kesebilir sevabını da onlara bağışlar. Şimdi \'Kurban edilecek hayvan bayıltılarak kurban edilebilir mi?\' diye soruyor bir kısım vatandaşlarımız. Bayıltılarak kurban edilebilir ancak o şokun etkisiyle kurban ölürse o kurbanın eti yenilmez. Kurban etinin 3\'e ayrılması gerekir. Bir kısmı fakir insanlara dağıtılması ve etin en iyisinin dağıtılması gerekir. İkincisi, eşe dosta ve akrabaya ayrılması lazım. Üçüncüsünü de evimize ayırmamız lazım. Hem kendimiz yiyelim hem de eşimiz, dostumuz, akrabamız bunun yanında fakirimiz fukaramız ile birlikte kurban etini dağıtarak değerlendirmeye çalışalım. Kadın da kurban kesmenin şartlarına riayet ederek kurbanı kesebilir. Bir evde yaşayan karı koca zenginse, kadının altını bileziği 81 gram altını geçmişse kadının da ayrıca kurban kesmesi veya kestirmesi gerekir. Kurban kesmekle mükellef olan kişinin kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceği, bedelin kredi kartıyla ödenmesinin sorun oluşturmaz. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

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- Müftü Sürgeç\'in konuşması

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79 MB