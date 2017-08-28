DHA YURT BÜLTENİ-15

Gaz paniğinde başka hastaneye sevk edilen 2 hasta öldü /EK

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN \'ADANA\'DAKİ ÖLÜMLERLE\' İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan \'Adana\'daki gaz paniğinde sevk edilen iki hasta hayatını kaybetti\' haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, \"Rahmetli olan bu iki hasta da, olay günü ameliyat edilmekte olan 6 hastadan biri değildir. Gaz problemi esas itibarıyla ameliyathanede yaşanmış olup, olayın adli ve idari yönden soruşturulması halen devam etmektedir. Gaz kaçağı şüphesinin yaşandığı esnada ameliyatta olan 6 hastamızın durumu ise çok şükür iyidir\" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Abdullah Ömer Jabar (66) adlı hasta Pankreas kanseri nedeniyle 02/08/2017 tarihinde yatırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Genel Cerrahi yoğun bakımda terminal dönemde takipte iken, gaz kaçağı şüphesi üzerine tedbir amaçlı olarak Seyhan Uygulama Merkezi Genel Cerrahi yoğun bakıma sevk edilmiş olup, tedavi görmekte olduğu hastalığa bağlı olarak burada vefat etmiştir. Zamir Karabıyık (82) adlı hasta ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Dahiliye yoğun bakımda sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle takipte iken, yine tedbir amaçlı olarak Adana Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada tedavisi devam ederken sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Hastamız olan iki merhuma da Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rahmetli olan bu iki hasta da, olay günü ameliyat edilmekte olan 6 hastadan biri değildir. Gaz problemi esas itibarıyla ameliyathanede yaşanmış olup, olayın adli ve idari yönden soruşturulması halen devam etmektedir. Gaz kaçağı şüphesinin yaşandığı esnada ameliyatta olan 6 hastamızın durumu ise çok şükür iyidir.\"

Haber: ADANA,(DHA)

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Yalova’da fuhuş operasyonu: 73 gözaltı

YALOVA\'da, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ayrı eğlence merkezine düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 26’sı yabancı uyruklu 31 kadın, iş yerlerinde müşteri olarak bulunan 28 erkek ile ‘fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek’ suçlarından 14 olmak üzere toplam 73 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu üç ayrı işyerinde erkeklere yabancı uyruklu kadınların pazarlandıkları ve bu kadınların taksilerle düzenli olarak getirilip götürüldükleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yalova’da 6 ayrı ev ve 3 ayrı işyerine operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan operasyonla fuhuş yaptıkları ileri sürülen 26’sı yabancı uyruklu 31 kadın, iş yerlerinde müşteri olarak bulunan 28 erkek ile ‘fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek’ suçlarından 14 olmak üzere toplam 73 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 172 gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilmdi. Ayrıca fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 885 TL ile 3 bin 405 dolar\'a el konuldu. 73 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne çıkartıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Yalova emniyeti detayı

-Gözaltına alınanların çıkartılması

(boyut: 36 mb) (süre: 1.07 dk)

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA)

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Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA\'dan Niğde\'ye bayram tatiline gitmekte olan ailenin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Niğde Ulukışla\'ya bayram tatile giden 21 yaşındaki Abdulkadir Yaldız\'ın kullandığı 06 VEG 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 41 yaşındaki Fatma Yaldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Abdulkadir Yaldız ile 13 yaşındaki Berat ve 12 yaşındaki Ramazan Yaldız yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

- Yaralılar acil servise alınması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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5\'inci kattan düşen işçi öldü

KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 28 yaşındaki işçi Mustafa Kaymak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi.

Olay, bugün 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi\'nde 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. 3 yıllık evli 1 çocuk babası Mustafa Kaymak, çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip 5\'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Kaşmak, durumu fark eden arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- İnsaattan detay

- Asansör boşluğunan detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,(DHA)

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Zonguldak\'ta kayalıklardan atlayan genç boğulma tehlikesi geçirdi

ZONGULDAK’ta yüzmek için kayalıklardan denize atlayan 14 yaşındaki Baran S., başını kayaya çarparak yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kapuz Plajı’nda meydana geldi. Baran S., uyarıcı levhalarla yasak olduğu belirtilen plajın yanındaki kayalıklardan denize atladı. Baran S., sığ olan denizde başını su içindeki kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren Baran S., plajdaki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baran S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baran S.’nin ambulansla hastaneye götürülmesi

-Hastaneye sokulması

-Hastaneden Detay



Süre: (1.40) Boyut: (53 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Malatya\'da davulcular birbirine girdi: 1 ağır yaralı

MALATYA\'da, düğüne giden davulcular \'sıra\' kavgası nedeniyle birbirlerine girdiler. Olayda, 1 davulcu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Malatya\'nın Akpınar Mahallesinde bulunan ve davulcuların sıklıkla gittikleri kıraathane önünde, gidilecek düğünlerle ilgili sıra kavgası başladı. Bu sırada henüz kimliği belli olmayan 1 kişi elindeki bıçakla Abuzer Taş isimli davulcuya saldırdı. Boğazından ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Abuzer Taş, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Abuzer Taş\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Davulcuların, \'sıra\' kavgası nedeniyle, Akpınar meydanı karışırken, polis Abuzer Taş\'ı yaralayan şahsı yakalamak için operasyonlara başladı. Davulcuların sürekli gittiği kıraathanede ise, sessizlik hakim.

Polis olayların yeni boyut kazanmaması için, düğün davulcularının bulunduğu mekanlarda ek önlemler aldı. Öte yandan olayla ilgili olarak 5 kişi polis tarafından göz altına alındı. Gözaltına alınan göz altına alınan şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinde yaralanan Abuzer Taş\'ın yerdeki görüntüleri

- 112 Sağlık ekiplerini bekleme

- Polisin olay yerinde göz altıları

- Olay yerinden genel detaylar

Haber: Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

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Otomobil markete daldı: 3 yaralı

ÇORUM’da kaza yapan otomobil kontrolden çıkarak marketİn camını kırıp içeri girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 22.30 sıralarında Çorum Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Fevzi Çakmak Caddesi’nde seyir halindeki 16 CFU 37 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce başka bir otomobile çarptı ardından yol kenarındaki bir marketin camını kırıp içeri girdi. Kazada markette bulunan bir müşteri ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasında otomobilin markete girme anı

-Müşterilerin panik hali

-Detaylar

(SÜRE:3.20 SN) - (BOYUT: 136 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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Yozgat\'ta bayram trafiğine sıkı denetim

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde E-88 Karayolu geçiş güzergahında trafik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kontrol noktalarında \'Drone\' ile görüntü alan ekipler trafik akışını kontrol ederken, sürücüler uyarıldı.

Yozgat\'ın Muslubelen mevkii uygulama noktasında denetimlerini sıklaştıran Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç, bayramda birileri tatil yaparken birilerinin de çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Trafik kontrollerini yerinde inceleyen Vali Yurtnaç, \"Özel günlerde özel tedbirler alıyoruz. Aslında yıl boyunca Yozgat\'ın dört bir noktasında güvenlik tedbirlerine bakıyoruz. Ancak bayram öncesinde özellikle vatandaşlarımızın mal ve can güvenliği, yol emniyeti için emniyetimiz ve jandarmamızla ortak şehrin giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri ve uygulama yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız \'Frene değil kurallara uyacağız\' diye güzel bir uygulamaya imza attı. Kuralları ön plana çıkaracağız. Emniyet kemersiz olanları, hızlı gidenleri cezadan ziyade ikazla, eğitim yoluyla uyaracağız ve kurallı bir şekilde trafiğin akmasını sağlayacağız\" dedi. Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında 18 noktada 25 ekiple denetimlerin sürdüğünü hatırlatan Vali Yurtnaç, \"Ancak bayramın 3 ve 4\'üncü günü de 31 ekip ve 38 noktada bu denetimleri artıracağız. Amacımız, trafik güvenliğini sağlamaktır. Modern tekniklerin hepsini kullanıyoruz. Gerek araçlarla, gerekse Drone\'lerle görüntü alıyoruz. Önceden araçların gelişlerini takip ediyoruz. Radar uygulamalarımız var. Bunlarla beraber amacımız trafiğin güvenli bir şekilde akmasını sağlamak ve herkesi sevdiklerine ulaştırmak ve herkesin bayramı bayram tadında geçirmelerini sağlamaktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik kontrolleri

-Drone ile polis ekibinin görüntü alması

-Vali Kemal Yurtnaç\'ın, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıları, sürücülerle sohbet

-Drone\'den görüntü

-Vali Yurtnaç\'ın konuşması

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)