DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Fakıbaba: Türkiye\'yi işgal etmiş olacaklardı (2)



SÜT TOPLAMA TESİSİ\'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman\'da badem hasadının ardından beraberindeki heyetle Hasancık köyünde Araştırma Enstitüsü\'nün yerini inceledi.

Bakan Fakıbaba daha sonra Süt Toplama Tesisi ve Genç Çiftçi programı kapsamında hayvan dağıtım törenine katıldı. Buradan da Türkiye Petrolleri toplantı salonunda düzenlenen \'Ortak Akıl\' toplantısına katılan Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tütün üreticileriyle özel toplantı yapacağını belirten Fakıbaba, \"Tütün üreticilerinin haklı talepleri var. Önemli bir çoğunluk teşkil ediyorlar. İnsanlar ailelere bakıyorlar. Biz bir defa üreten herkese karşı saygılıyız. Onlar Allah’a şükür namusu şerefiyle katkıda bulunuyorlar. Madem bir talep var arz da yerine geliyor. Dışarıdan ithal edeceğimize biz kendimiz buradaki arkadaşlarımıza neler sağlayabiliriz. Bunu konuşacağız\" dedi. Terör konusuna da değinen Fakıbaba, \"Valla bize kafa tutan kim var ise herkesin ne kadar terör örgütü var ise onların hepsinin mutlaka ve mutlaka birer birer yok olacağına inanıyorum. Çünkü halkta birlik, beraberlik görüyorum. Ülkemizi bayrağımızı sevdiklerimizi görüyorum. Vatanımızı milletimizden gurur duyuyorum. İnşallah bu projeler ile Türkiye sadece bölgesinde değil artık dünya da adını duyuran Cumhurbaşkanımız liderliğinde ümmetine hizmet eden ülke konumuna gelecektir. Bölücü insanlar bizi bölemezler hiç boşuna uğraşmasınlar birlik beraberlik içindeyiz\" diye konuştu. Yapılan açıklamadan sonra Valilik ve belediyeye ziyaretlerde bulunan Bakan Fakıbaba ardından karayolu ile Şanlıurfa\'ya hareket etti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:ADIYAMAN,(DHA)

================================================

Yazar Muzaffer İzgü, yarın eşinin yanında toprağa verilecek (3)

BAŞ KÖŞEDE TÜRK BAYRAĞI VE NUTUK VAR

Yazar Bekir Yurdakul, Muzaffer İzgü’nün 61 yıllık eşi Günsel İzgü’yü 2016 yılında kaybetmesinin kendisine ağır geldiğini söyledi.

İzgü’nün ömrü boyunca çocuklar için çalıştığını ve son anlarını dahi çalışma odasında geçirdiğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı: \"Muzaffer İzgü kendi yazdığı ve okumaktan keyif aldığı yazarların kitaplarının rafları süslediği çalışma odasında bir ömür geçirdi. Burada çocuklar ve gençler için kitaplar yazdı. Yazarken de 2016 yılında hayatını kaybeden eşi Günsel İzgü hep yanındaydı. Torunlarının ve çocuklarının en sevdiği oyuncakları hep bu odadaydı. Odanın duvarından Türk bayrağı, kitaplığının başköşesinde ise Atatürk’ün eseri Nutuk hiç eksik olmadı. İzgü, öyküleriyle, radyo oyunlarıyla çocuklara hayal kurmayı öğretti, ilham verdi. Son ana kadar hep çocukları düşündü. Hayatı boyunca aldığı bütün ödülleri de odasının başköşesine koydu. Hep gözünün önünde tuttu. İzgü, son anlarını çocuklar için kitap yazdığı odada, kitaplarının arasında, çocukları, torunları ve dostlarıyla geçirdi.\" Muzaffer İzgü\'nin oğlu Ahmet Şahin İzgü de babasının kitaplarını yazdığı çalışma odasında vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi. Çocuk yazını ve gülmecenin büyük adı Muzaffer İzgü için yarın saat 11.00’da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde saygı buluşması gerçekleştirilecek. Öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından da İzgü\'nün cenazesi, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.



Haber: Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)

============================================

Elektrikli otomobiller yarıştı (2)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ OLDU

TÜBİTAK\'ın Körfez Yarış Pisti\'nde düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' nda ödüller sahiplerini buldu. Elektromobil yarışlarında performans dalında Çukurova Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi ikinci, İstanbul Aydın Üniversitesi ise üçüncü oldu. Tasarım kategorisinde ise ödülü Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi paylaştı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Ödül töreni

Haber: Alişan KOYUNCU-Orhan UZUN/KOCAELİ,(DHA)

===============================================

Afyonkarahisar\'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

AFYONKARAHİSAR\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar\'ın kurtuluşunun 95\'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtpark önünde düzenlendi. Kutlama alanını dolduran binlerce kişi hazırlanan programları ve etkinlikleri coşkulu şekilde izledi. Afyonkarahisar protokolünün tam kadro katıldığı kutlamalar, Anıtpark önünde folklor gösterileri ile devam etti. Halk oyunları ekibinin yanı sıra, birçok ülkeden gelen konukların da kendi ulusal halk oyunlarını sergilediği törende, duygu dolu anlar yaşandı. Zafer Müzesi\'nin gezilmesi, top atışları ve Motorlu Yamaç paraşütü ile Türk Bayrağının açılması ile devam eden kutlamalara Afyonkarahisar halkı da yoğun ilgi gösterdi.

\"ÇİĞNENMEMİŞ TEK İSLAM TOPRAĞI ANADOLU\'DUR\"

Törende konuşan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet\'in kurulmasında, işgale karşı verilen Milli Mücadele\'nin büyük önem taşıdığını, günümüzde Cumhuriyet\'in demokrasi ile taçlandığını söyledi. Başkan Çoban, “Yaşadığımız hadiseler, bu topraklarda her ne kadar hainleri de barındırsa, kahramanların bitmediğini göstermesi bakımından umut veriyor. Umutluyuz, çünkü yüksek düzeyde şehirleşme ve modernleşmeye rağmen söz konusu vatan olduğunda, düşmanla çatışma iradesine sahip, kadını, erkeği, yaşlısı, genci ile bütün yapay ayrımları bir kenara bırakabilen tek yumruk olan, milyonlarca gözü kara yiğidimiz var. Umutluyuz, çünkü bu topraklar asla düşman işgaline uğramadı, bize esareti tattıramadılar, onuru gururu çiğnenmemiş tek İslam toprağı Anadolu, mazlum milletlerin umudu olmaya devam ediyor\" dedi.

Büyük Taarruz\'a giden yolda yaşanan ibretlik hadiselere yakından bakıldığında insanın ister istemez tarihin tekerrür ettiğini düşündüğünü söyleyen Başkan Çoban, “Gazi Mustafa Kemal\'in Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'ndeki taktiği, dehası, cesareti, milletine duyduğu güven ve kafasındaki stratejilerini uygulama kabiliyeti, Türk milletinin kaderini yeniden çizen, muhteşem bir zaferle neticelenmiştir. Bu kutlu zaferin kronolojisi, yaşadığımız 15 Temmuz kalkışmasıyla mütalaa edildiğinde gelecek için büyük dersler almamıza vesile olacaktır\" diye konuştu.

Kutlamalar,Türk Hava Kuvvetleri muharip uçaklarının geçişi, uluslararası halk oyunları ekiplerinin gösterileri, şiirlerin okunması ve Genelkurmay Başkanlığı mehter takımının konseriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Tören alınandan detaylar

-Halk oyunları ekiplerinden detaylar

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Başkan Burhanettin Çoban\'ın konuşması

-Vatandaşlardan detaylar

Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)