DHA YURT BÜLTENİ 15

Artvin\'de piknik dönüşü kaza: 5 ölü, 6 yaralı



ARTVİN\'in Yusufeli İlçesi\'nde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçenin Öğdem Köyü Kuşnara Mahallesi Vaslat Mesiresi mevkiinde meydana geldi. Piknikten dönenlerin içerisinde bulunduğu Osman Özgüler yönetimindeki 08 AN 120 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Melahat Günay (40), Mustafa Alkan (75) ve Gülümser Tokgöz (60) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Osman Özgürler, Aytekin Günay, Mehmet Alkan, Meliha Günay, Abdi Uludağ, Nebahat Özgüler, Fevziye Günay ve Yücel Günay ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yusufeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Aytekin Günay ile Mehmet Alkan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise buradaki ilk müdahalelerinin ardından Artvin ve Erzurum\'daki hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Hastane önünden görüntüler

Ambulanslardan görüntüler

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / YUSUFELİ(Artvin),(DHA)

====================================

Buray, Gazianteplileri coşturdu



GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali, Kıbrıslı pop şarkıcısı şarkıcı Buray konseriyle sona erdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nin geleneksel hale getirdiği 10\'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde Fıstıkpark\'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği ve tiyatro gösterisinin sahnelendiği festivalde popçu Buray da sahneye çıktı. Şarkıcı Buray, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Buray, gördüğü yoğun ilgiden dolayı sevindiğini belirterek, konsere katılanlara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, kanserin sonunda Buray\'a çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Festival alanı

- Konsere gelenler

- Buray\'ın sahneye çıkması

- Seyirciler

- Çiçek taktimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - GAZİANTEP,(DHA)

========================================

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı



TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde hızlı girdiği virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Doğanyurt- Yaylalı köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Tandırlı Köyü\'nden fındık toplamadan dönenlerin içerisinde bulunduğu Hacı Mustafa Ezenci (52) yönetimindeki 60 KK 289 plakalı açık kasa kamyonet, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Naime Ulusoy (34) ve Murat Temiz (55) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Hacı Mustafa Ezenci, Fidase Ulusoy (58), Muzaffer Ulusoy (65) ve Zafer Ulusoy (38) ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Naime Ulusoy ve Murat Temiz\'in cenazeleri de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Naime Ulusoy\'un annesi Gürsün Temiz kaza yerinde gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Cenazelerin kaldırılması

-Yakınlarını üzüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA)

=========================================

Artova eski Belediye Başkanı ve eşi kazada hayatını kaybetti



TOKAT\'ın Artova İlçesi eski belediye başkanlarından Orhan Sever ile eşi Muammer Sever, kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Artova yol ayrımında meydana geldi. Sivas yönüne giden 27 yaşındaki Anıl Seyhan yönetimindeki 07 FNN 50 plakalı otomobil, anayola çıkan 78 yaşındaki Orhan Sever yönetimindeki 60 DN 581 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 1984-1989 yılları arasında Artova Belediye Başkanlığı görevi yapan Orhan Sever ile yanındaki eşi 77 yaşındaki Muammer Sever olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobil sürücüsü Anıl Seyhan ise hafif yaralandı.

Anıl Sever, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Orhan ve Muammer Sever çiftinin cenazeleri ise Tokat Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Cenazelerin kaldırılması

-Eski başkan ve eşinin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

===================================

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi Didim-Akbük karayolunda meydana geldi. Akbük\'ten Didim yönüne giden Nebahat Taşdemir (50) yönetimindeki 35 AR 1076 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adem Deniz (44) yönetimindeki 09 M 6371 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nebahat Taşdemir olay yerinde yaşamını yitirdi, minibüs şoförü Adem Deniz ile yolculardan Günnur Karagülmez (58), Meral Kaydan (64) ve Kemal Sarıdağlı (18) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle çift yönlü kapanan, Didim-Akbük karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekiciyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / DİDİM(Aydın),(DHA)

====================================

Bakan Fakıbaba: Et fiyatlarında herkesin mutlu olabileceği planlarımız var



GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Deseniz ki bu et fiyatlarından insanların hepsi mutlu mu, değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Onun için herkesin mutlu olabileceği kazan, kazan, kazan dediğimiz planlarımız var\" dedi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Eskişehir\'in Sivrihisar İlçesine bağlı daha önce köy olan İlören Mahallesi\'ndeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Mevsimlik işçilerin su, elektrik, eğitim ve ulaşım sorunlarını çözmeye çalışacaklarını ifade eden Fakıbaba, bir gazetecinin et fiyatları ile ilgili bir planlamalarının olup olmadığını sorması üzerine şöyle konuştu:

\"Ben et fiyatları ile ilgili geldiğimden beri hiçbir şey söylemiyorum. Kesinlikle söylemeyeceğim. Esasından bir şeyi söylemeden yapmak önemli. Ama şu var, et fiyatlarını söylemem, biz hem 2017 yılını 4 ayını planladık, hem de 2018 yılını planladık. Yani biz planlı çalışırız. Bizim hem 2017 yılı planlarımız var, hem 2018 planlarımız var. Bu palanlarımız iyi midir, kötü müdür halkımız karar verecek. Biraz, 2 ay, 2.5 ay bana müsaade etsinler, iyi olursa tabi ki alkışı hak etmiş oluruz, valla kötü olursa hakikaten üzücü bir olaydır. En çok ben üzülürüm. Çünkü ben başarısızlığı hayatımda kabul etmeyen kişiyim. Arkadaşların, sizlerin duasını istiyoruz. Samimi bir şekilde burada yine hem üretici, hem ortadaki sanayiciyi esnafı, ithalatçıyı herkesi kucaklayan, sonunda tüketiciye giden, tüketicinin de mutlu olabildiği, kazan, kazan, kazan dediğim, insanların mutlu olduğu bir formülü bulmamız lazım. Deseniz ki bu et fiyatlarından insanların hepsi mutlu mu, değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Onun için herkesin mutlu olabileceği kazan, kazan, kazan dediğimiz planlarımız var. 4 aylık planımızı yaptık. Bizim amacımız 80 milyon insanın mutlu olması. bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum.\"

FOTOĞRAFLI

Haber: Hakan TÜRKTAN / SİVRİHİSAR(Eskişehir),(DHA)

============================================

Balıkesir\'de kaybolan zihinsel engelli, İzmir\'de bulundu



BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, 3 hafta önce kaybolan zihinsel engelli 55 yaşındaki Yusuf Kıvrak, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bulundu.

Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkii\'nde, ablası Gülser Kıvrak Çetin ve eniştesi Mustafa Çetin ile beraber yaşayan zihinsel engelli Yusuf Kıvrak, 3 hafta önce evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Kıvrak İçin, jandarma harekete geçti, ablası Çetin de kardeşi için yerel gazetelere kayıp ilanı verdi. Ancak tüm çabalara karşın sonuç alınamadı.

Çalışmalar sürerken, bugün İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bir ağacın altında hareketsiz yatan kişiyi fark eden bir vatandaş, jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrollerde bu kişinin, Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nde 3 haftadan beri kayıp olarak aranan Yusuf Kıvrak olduğu belirlendi.

Verilen bilgi üzerine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndan bir ekip, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ne giderek Yusuf Kıvrak\'ı alıp, ilçeye geldi, Çetin çiftine teslim etti.

Sarımsaklı\'dan İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ne kadar yürüyerek ulaştığı tahmin edilen Kıvrak\'ın yakınlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Çetin çifti, Kıvrak\'ın bulunmasından ötürü jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Tuncel YILMAZ / AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

=======================================

Nazilli\'de zeytinlik yangını



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde çıkan yangında 20 dekarlık zeytinlik ve tarım alanı zarar gördü.

İsabeyli Mahallesi Çamlık Mevkii\'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 1 yangın söndürme helikopteri havadan, 1 su tankeri, 2 arazöz ve 13 yangın söndürme işçisi de karadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 20 dekarlık zeytinlik ve tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

=======================

Balkonda otururken maganda kurşunuyla yaralandı



ADIYAMAN\'da, evinin balkonunda otururken kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği 38 yaşındaki Mülkiye Kardaş yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Mülkiye Kardaş, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesiyle yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Kardaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde güvenlik kamerası ve görgü tanığı araştırması yapan polis, tabancayı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

==============================

Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı



ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde traktöre arkadan çarpan otomobildeki 53 yaşındaki Mehmet Yılmaz öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Hamidili Mahallesi\'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Nejla Böbrek yönetimindeki 01 GT 652 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen traktöre arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Böbrek ile yanındaki 28 yaşındaki Suna Böbrek ve Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kaza sonrası traktörüyle kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ceyhun ÖZER / CEYHAN(Adana),(DHA)

=====================================