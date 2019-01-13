DHA YURT BÜLTENİ-14

Şanlıurfa’da akrabalar arasında arazi kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA\'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Jandarma olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Dağyanı Mahallesi\'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 9 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Muzaffer Kubat (36) ve Mehmet Kubat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 7 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Muzaffer Kubat ve Mehmet Kubat\'ın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olaya karıştığını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin acil servise

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Acil önünde bekleyen ambulanslar

- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracının gelmesi ve beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Bursa\'da otobüsteki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

BURSA\'da, durakta inmek için düğmeye basılmadığı iddiasıyla çıktığı belirtilen tartışmada, şoför İbrahim Kabul tarafından darp edildiklerini iddia eden şikayetçi olan Alev Güleç (68) ile eşi Hüseyin Güleç\'in (73)otobüsteki kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa\'da 2 gün önce, özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, inecek yolcular düğmeye basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun ardından otobüs şoförü İbrahim Kabul\'e tepki gösteren diğer yolculardan Alev Güleç ile eşi Hüseyin Güleç arasında kavga çıktı. Kavganın ardından sürücü İbraihm Kabul olay yerinden ayrılırken, Güleç ailesi, Bursa Devlet Hastanesi\'ne giderek tedavi oldu. İddiaya göre burnu kırılan Hüseyin Güleç ile tokat yediğini söyleyen Alev Güleç, şoför İbrahim Kabul\'den şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra emniyete giden Kabul de kimseye vurmadığını ve yolcuların önce küfürler ettiğini daha sonra kendisine vurmaya başladıklarını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olay gününe ait otobüsün içerisinde yer alan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförü Kabul ile Güleç ailesi arasındaki kavga izlenirken, başka yolcuların da burnu kırıldığı iddia edilen Hüseyin Güleç\'e vurduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Kavga anı kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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20 gündür kayıp olan hurdacı, derede ölü bulundu

ANTALYA\'da 25 Aralık\'ta ailesi tarafından polise kayıp başvurusu Allahverdi Arıbaş\'ın (52) cansız bedeni derede bulundu. Arıbaş\'ın kazayla dereye düşüp boğulduğu tahmin ediliyor.

Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Mısırlılar Caddesi üzerinden semt pazarına gidenler yeni köprü olarak bilinen köprü altındaki derenin üzerinde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dereye giremeyince Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye İstasyonu\'ndan yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, derenin ortasında hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı.

Yapılan ilk incelemede kişinin öldüğü ve cesedin 25 Aralık\'ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan hurda işi yapan Allahverdi Arıbaş\'a ait olduğu belirlendi. Olayı duyan Arıbaş\'ın yakınları bölgeye geldi, sinir krizi geçirdi. Alkol tedavisi gördüğü belirlenen Allahverdi Arıbaş\'ın kazayla dereye düşüp boğulduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Allahverdi Arıbaş\'ın cesedi Adli Tıp Morgu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçlarının görüntüsü

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Cesedin su içinde görüntüsü

- Vatandaşların görüntüsü

- Olay yeri inceleme ekibinin görüntüsü

- İtfaiye erlerinin cesedi dereden çıkartmaları

- Polis ekiplerinin cesedi incelerken görüntüsü

- Cenaze aracının görüntüsü

- Ölü bulunan Allahverdi Arıbaşın vesikalık resmi

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HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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ACİL SERVİS DOKTORUNU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ SERBEST



SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık\'ı, darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. Baş ağrısı şikâyetiyle hastaneye gelen kadın hastanın yakını olan Y.A., iddiaya göre muayenede kendilerine öncelik verilmesini istedi. Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık, isteği kabul etmeyince hasta yakını Y.A. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakını, Yanık\'ın başına yumruk atıp hastaneden kaçtı. Yanık, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne giderek darp raporu alıp, şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Y.A.\'yı gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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-Hastane dışından detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Tayfur KARA-Hüseyin KALAY / SAMSUN, (DHA)

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KESİK KOLDAN SONRA \'KALÇA KEMİĞİ\' BULUNDU



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde Didem Uslu\'ya ait olduğu belirlenen kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda polis ekipleri bir kadına ait olduğu sanılan \'kalça kemiği\' de buldu. Bulunan uzvun Uslu\'ya ait olup olmadığı ise yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda önceki gün gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolunu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul\'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama yapıldı.

Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda bir kadına ait olduğu sanılan \'kalça kemiği\' bulundu. Bulunan uzvun Uslu\'ya ait olup olmadığının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazacağını öğrenildi. Edirne Emniyet Müdürlü Ali Kemal Kurt, soruşturmanın devam ettiğini ve kesik kolun ait olduğu kişiyle ilgili herhangi bir kayıp başvurusu almadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Ormanlık alan

-Köpekli arama

-Polis ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-

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Karamollaoğlu: Suriye’deki kaostan dolayı sınırlarımız yeniden çizilmek isteniyor



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Suriye’de herkes birbiri ile kavgalı, kaostan dolayı sınırlarımız yeniden çizilmek isteniyor. Bugün burada liderlerin tavrı önemlidir\" dedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen \'Kırıkkale İçin Çare Var\' konferansına katıldı. Programda konuşma yapan Karamollaoğlu, Türkiye\'de kullanılan ilaçların ve gıdaların başka ülkelerden ithal edildiğini söyleyerek, \"Bugün büyük devlet olduğumuzu ifade ediyoruz, ancak kullandığımız ilaçlar, gıdalar başka ülkelerden ithal ediliyor. Biz dünyayı bilmezsek, dünyayı yakından takip etmezsek kendi sorunumuzu çözemeyiz. Bizim son 60 senedir kalkınma hızımız yüzde 5. Çin ise yüzde 10\'a kadar ulaştı. Esasında önemli olan konu. \'At binicisine göre kişner\', siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Bu millet isteyerek bir takım değişiklik yapar, kimse gökten zembille inmemiştir. Problemlerin üstesinden doğru reçete bulunursa kurtuluruz. Çin kendine uygun reçeteyi bulu ve böyle bir kalkınma gerçekleştirdi. Son 30 yılda önemle atılımlar yapan Çin hızla Amerika’ya yaklaşıyor. Çinin geliri 14 trilyon dolar, Rusya, Japonya, İngiltere, Almanya’nın geliri 8 trilyon doları geçmiyor. Biz Türkiye ise bu sıralamaya dahi giremiyoruz.\" dedi.

\'HERKES LİDERE BAKARAK KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERİR\'

Suriye\'de kaosa dikkat çeken Karamollaoğlu, \"Suriye’de herkes birbiri ile kavgalı, kaostan dolayı sınırlarımız yeniden çizilmek isteniyor. Bugün burada liderlerin tavrı önemlidir. Siz eğitimi formel olarak okulda verirsiniz, ama toplumu liderler yönlendirir. Herkes lidere bakarak kendisine çeki düzen verir. Bizim toplumda liderler, \'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini\' derse toplum ne diyecek? Allah\'tan korkun. Bu kadar ağır ifadeleri kullanan siyasetçi kendi memleketine en büyük zararı veriyordur\" diye konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye\'de sosyal yapının bozulmaya başladığını belirterek, \"Maalesef ahlaki değerler yozlaşıyor. Ülkemizde de sosyal yapı bozulmaya başladı, Eşcinsellik yaygınlaşıyor, bu olay hayvanlarda bile yok\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan görüntü

-Karamollaoğlu\'nun açıklaması

-detay

Haber-Kamera: KIRIKKALE/DHA

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