DHA YURT BÜLTENİ -14

Kayseri\'de FETÖ şüphelisi 23 astsubay adliyede

Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19\'u muvazzaf 23 askeri personel, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ\'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 19 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas\'ta düzenlenen operasyonlarda 19 muvazzaf, 2 ihraç, 1 açıkta ve 1 emekli olmak üzere toplam 23 astsubay gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------

- FETÖ şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkarılışı

- Polis minibüslerine bindirilmesi

- Diğer detaylar

Süre: 1.02 Boyut: 115 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

=====================

Çorum’da \'Gaybubet evi\' operasyonu: 5 gözaltı

Çorum\'da, FETÖ\'nün \'Gaybubet evleri\'ne operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum\'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ\'nün \'Gaybubet evleri\'ne operasyon düzenledi. Evlerde A.B. Ö., H. Ö., F. K., M.S. ve F.T. gözaltına alındı, 3 şüpheli ise aranıyor. Evlerde yapılan aramada, cep telefonu, laptop, tablet, flash bellek, MP3, CD, pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen başkası adına kimliğe el konuldu.

Görüntü Dökümü:

-----------

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Adliye görüntü

-Detaylar

(SÜRE 45 sn ) (BOYUT 71 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR, (DHA) .

===================

Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Kütahya\'da, eski eşi İmirze Sarı (40) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Serpil Erdoğan (35), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Pilot Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İmirze Sarı, 03 AAJ 566 plakalı minibüsü ile Pilot Caddesi\'nden geçtiği sırada boşandığı ancak birlikte yaşadığı Serpil Erdoğan\'ı gördü. Sarı, aracını durdurup indi. Caddede eski eşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmirze Sarı, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp, Erdoğan\'a 9 el ateş etti, ardından da minibüsle olay yerinden kaçtı. Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler silah sesi üzerine dışarı koştuklarında yerde kanlar içinde yatan Serpil Erdoğan\'ı gördü. Hemen telsiz anonsu ile ambulans istendi ve uzaklaşan minibüsün plakası tüm ekiplere bildirildi. Sarı, İstasyon Caddesi üzerinde polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. İmirze Sarı, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ağır yaralanan Serpil Erdoğan ise ambulansla kaldırıldığı Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Erdoğan\'ın cenazesi, bugün Osman Gazi Mahallesi\'ndeki Veysel Karani Abdullah Camii\'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Eski eşini tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçarken yakalanan İmirze Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sarı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

----------

-Cenaze namazından,

-Tabutun omuzlarda taşınması,

-İmirze Sarı\'nın Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkartılırken,

-Ölen Serpil Erdoğan\'ın sağlık fotoğrafından çekilen görüntüler

Boyut: 201 MB

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

====================

Gebze\'de fabrika işçilerden alacaklarının ödenmesi için eylem

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, elektrikli ev eşyası üreten fabrika üretimi durdururken, işçiler ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle eyleme başladı.

Gebze Tavşanlı Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi\'nde elektrikli ev eşyası üreten fabrika üretimi durdurdu. Yaklaşık 250 işçinin çalıştığı fabrikada çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle dün fabrikanın önünde eyleme başladı. Bugün fabrikanın önünde eylemlerini sürdüren bazı işçiler, alacaklarının ödenmesini istedi. Fabrikada yetkililerle görüşen işçiler, ödeme yapılamayacağını öğrenince eylemlerine devam etti. Fabrikanın büyük markalar için çay makinesi, ütü, kahve makinesi, tost makinesi, elektrikli süpürge üretimi yaptığını belirten işçiler, geçen yıl Eylül ayından bu yana iş yerinde baskıların arttığını iddia etti. İşçiler servislerin sadece D-100 Karayolu\'ndan geçerek kendilerini aldığını, servis güzergahlarının değişmesiyle yürümek zorunda kaldıklarını, ücretlerinin 3 aydır ödenmediğini söyledi. Fabrikanın önünde bekleyen işçiler, ücretlerinin ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

----------

Fabrikanın önünde bekleyen işçilerden görüntü

İşçilerle röp.

Anons

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

=============

Karlıova\'da 27 Aralık\'tan beri okullar kar nedeniyle tatil

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle 27 Aralık\'tan bu yana okullar tatil. Eğitime ara verilen ilçedeki öğrenciler, okulu özlediklerini ve derslerden geri kaldıklarını söyledi.

Karlıova ilçesinde iki hafta önce başlayan kar, etkisini artırarak sürdürüyor. Yüksek yerlerde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karlıova\'daki 40 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar ise 27 Aralık perşembe günü tatil edildi. O günden beri eğitim verilemiyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler, okula gidemedikleri için karlı zeminde futbol ve kartopu oynayarak zaman geçiriyor. Öğrenciler, okulu özlediklerini ve derslerden geri kaldıklarını söyledi.

Öğrencilerden Serhat Bingöl, \"İlçemizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle okula gidemiyoruz. Derslerimizden çok geride kaldık. Sınavlarımız üst üste bindi\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- İlçede kar manzaraları

- Dışarıda oynayan çocuklar

- Öğrencilerde Serhat Bingöl ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl),(DHA)

===============

Dehşeti yaşatan trans bireye 8 yıl hapis

Antalya\'da, aracına bindiği Semih M.\'yi evine davet edip, parasını gasbettiği, kaçmak isteyen genç adamın ikinci kattaki evin penceresinden düşerek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen trans birey M.Ş., 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.Ş.\'nin cezası ertelenmedi.

Olay, geçen yıl 7 Haziran günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Polise başvuran Semih M., yardım ettiği M.Ş. isimli bir trans bireyden, bıçak zoruyla parasını aldığı ve kaçmaya çalışırken de ikinci kattan düşmesine neden olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis, Semih M.\'nin verdiği adreste yaptığı araştırmada genç adamın pencereden düşme anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Semih M.\'nin ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan genç, daha sonra kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerde ayrıca bir grup trans bireyin düştüğü yerde genci aramaları ve kendilerine tepki gösteren vatandaşlarla tartışması da yer alıyor.

CEZASI ERTELENMEDİ

Soruşturma sonunda polis tarafından gözaltına alınan M.Ş., tutuklandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılaması yapılan M.Ş., \'gasp\' suçundan 5 yıl 10 ay, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan 10 ay, \'kasten yaralama\' suçundan da 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen cezaları ertelemedi. Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda olay gecesi yaşananları tüm ayrıntılarıyla yer aldı. Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

\"M.Ş. evinde viski ikram ettiği Semih M.\'ye \'At bakalım viski karşılığı bir şeyler\' dedikten sonra müşteki, sanığa 170 TL para verir. Ancak bu paraya razı olmayan sanık daha fazla para talep eder. Semih M.\'nin daha fazla para vermeyeceğini belirtmesi üzerine bu kez sanık kapıları kitler ve eline bıçak alarak, müştekiyi tehdit ederek cüzdanını çıkarmasını ister. Korkan müşteki, cüzdanından 200 TL daha çıkartarak sanığa verir. Semih M.\'nin cüzdanında daha fazla para olduğunu gören sanık bu kez cüzdandaki tüm paraları almak için saldırır. Yaşanan itiş-kakışın ardından müşteki sanıktan kurtulmak için dışarıya çıkmak ister. Ancak sanığın kapıyı kilitlemesinden dolayı dışarıya çıkamaz. Yatak odasına kaçan müşteki iç kapıların kilidinin olmadığını görünce kapının arkasına dolap koyar. Bu sırada polisi arayan müşteki bulunduğu adresi bilmediği için yeterli açıklamada bulunamaz. Acil Çağrı Merkezi\'nde sadece \'Peşime takıldılar\' diyebilen müşteki, sanığın kapıyı araladığını görmesi üzerine pencereden kaçmak ister. Bu sırada, dışarıdan başka travestilerin binaya girdiğini gören müşteki panik yapar ve pencere dışındaki klima motoruna tutunarak aşağı inmeye çalışır. Yaşadığı panikle tutunduğu panjurun kendisini taşımaması nedeniyle yere düşen müşteki yaralı halde oradan uzaklaşır. Sanık ve beraberindekilerin müştekinin peşinden gitmeleri kamera kayıtları ile sabittir. Müştekide hastaneden alınan rapora göre sağ ayak bileği ve sağ ayakta yumuşak doku travması, sağ ayakta kalkaneus kırığı oluşmuştur. Kırık basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte değildir. Sanık eylemleri nedeniyle \'gasp\', \'hürriyeti kısıtlama\' ve \'kasten yaralama\' suçlarını işlediği yönünde mahkememizce tam bir vicdani kanaat oluşmuştur.\"

ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ANTALYA,(DHA)

====================

Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay Mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Vali Çağatay, ailelere çağrıda bulunarak, \"Her birey etrafına, çocuğuna sahip çıkacak. Yoksa yaptığımız mücadele yalan olur. İnşallah Bitlis\'te bu tür etkiler olmayacak\" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesindeki Merkezi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Kaymakamları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, uyuşturucunun Bitlis’te büyük çapta olmadığını, ancak tedbir alınmaması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Vali Çağatay, uyuşturucuya karşı savaşmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlatarak, \"İçişleri Bakanlığı tarafından çok ciddi anlamda Türkiye’nin gündeminde olan ve dünyanın karşılaştığı uyuşturucu belası ile mücadele için bir araya geldik. Bitlis’te 2 ay önce göreve başladım. İlk geldiğimiz günden beri bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Önceden uyuşturucuya ulaşmak için maliyet gerekirdi. Sonradan 1 ve 3 liraya çok kolay ulaşılmaya başlandı. Bitlis en az uyuşturucu kullanılan illerden bir tanesidir. Bizde tedbirlerimizi almazsak o kötü seviyeye ulaşabiliriz. Her gün bir şekilde emniyet güçlerimiz uyuşturucu ile mücadele ediyor. Ancak biz ne kadar toparlarsak toparlayalım, biz ne kadar bu torbacıları yakalarsak yakalayalım aileler bu konuya eğer sahip çıkmazsa biz bununla mücadele edemeyiz. Ne kadar destek alırsak o kadar iyi mücadele etmiş olacağız. Her birey etrafına, çocuğuna sahip çıkacak. Yoksa yaptığımız mücadele yalan olur. İnşallah Bitlis’te bu tür etkiler olmayacak\" dedi.

Narkotik Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş\'un İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen uyuşturucu ile Mücadele konulu sunumunun ardından toplantı sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Toplantıya katılanlardan detaylar

-Vali Oktay Çağatay\'ın salona gelmesi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay\'ın konuşması

-Bitlis Emniyet Müdürülüğü Narkotik Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş\'un sunumu

-Salondan detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/ BİTLİS, (DHA)-

=================

Tamir ettiği tablet patlayan tamircinin şimdi de dükkanı yandı

Bursa’nın İznik ilçesinde 9 gün önce tamir ettiği tabletin patlamasıyla yaralanan elektronik cihaz tamircisi Eneş Şahin’in bugün de iş yeri yandı.

Yangın, Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak\'taki elektronik teknik servisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Elektronik cihaz tamircisi Enes Şahin, bir işi nedeniyle dükkanını kilitleyip gitti. Tek katlı iş yerinde bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İş yerine dönen Enes Şahin, büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABLET BOMBA GİBİ PATLADI

Enes Şahin, 2 Ocak günü işyerinde müşteriye ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev almıştı. İki eli ile sol kulağı yanan Şahin, yanan tabletin üzerine eşya atarak söndürmeye çalışmıştı. Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, \"Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım\" demişti.

Görüntü dökümü:

---------

-İtfaiyenin çalışmaları

-İtfaiyecilerin yanan dükkana girmesi

-Görenlerin olay anlatması

-Detaylar

Haber/Kamera:Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)

=================

Manavdan para çalan hırsız yakalandı

Bursa’da 4 gün önce, çalışanın uyuduğu manava girerek, kasadan 535 TL çalan O.V. (26) yakalandı. 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında arama kararı olduğu ortaya çıkan O.V.’nin ayrıca 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

Olay, 7 Ocak gecesi Tahtakale Mahallesi Fışkırık Caddesi\'ndeki Rasim Sevi\'ye (54) ait manavda meydana geldi. O.V., çalışan Ahmet Arslan\'ın uyumasını fırsat bilerek, manava girdi ve kasadaki 535 TL\'yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsılık olayı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, manavdaki ve çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Şüphelinin O.V. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi, olaydan 4 gün sonra Çekirge Mahallesi\'nde saklandığı evde yakaladı.

7 AYRI SUÇTAN 3 YIL 6 AY HAPİS

Polis O.V. hakkında daha önceden gerçekleştirdiği 6 ayrı hırsızlık olayından yakalama kararı ile 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. O.V. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-----------------

- Şüphelinin adliye çıkartılması

Haber/Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)