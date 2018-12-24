DHA YURT BÜLTENİ -14

İZMİT KÖRFEZİ\'NE SIZAN PALM YAĞI TEMİZLENİYOR

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde bulunan bir limana Singapur bandıralı bir gemiden palm yağı aktarıldığı sırada yaşanan sızıntının yarattığı kirliliğin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Palm yağının yayılmasının önlenmesi için bariyer çekilirken, denizde ve kıyıda donarak kütleler halinde bulunan yağlar toplandı.

Körfez Kirazlıyalı sahilinde bulunan bir limana dün sabah saatlerinde yanaşan Singapur bandıralı gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı meydana geldi. Deniz yüzeyinde donan palm yağı katı kütleler halinde kıyıya vurdu. Deniz yüzeyindeki ve sahil şeridindeki kirliliği görenler, yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını toplamak için çalışma başlattı. Kirliliğe neden olan gemiye 400 bin TL ceza kesildi.

Sahil şeridinde bulunan yağın deniz yüzeyinde yayılmasını önlemek amacıyla sahilin yaklaşık 50 metre ilerisine bariyer çekildi. Limana ait ekipler de sahil boyunca 2 bot ile gezerek deniz yüzeyinde bulunan yağı file kepçe yardımıyla topladı. Sahil boyunca temizlik çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahil şeridinden detaylar

-Deniz yüzeyi ve kıyıda bulunan palm yağı

-Temizleme çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)

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TERSANE İŞÇİLERİNDEN SAKARYA\'DAKİ ASKERİ FABRİKANIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KARARINA TEPKİ

Donanma Komutanlığı\'ndaki Gölcük Tersanesi\'nde çalışan, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, Sakarya\'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. İşçiler, ellerindeki dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, \"Askeri fabrikalar; milli servettir, işçinin ve emekçinin evidir\" dedi.

Gölcük Tersanesi\'nde çalışan işçiler, Anıtpark Meydanı\'nda toplanıp, Sakarya\'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi üyesi işçiler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle özelleştirme kararını eleştirirken, askeri fabrikaların kendilerinin evleri olduğunu söyledi. Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Yıldız da yaptığı konuşmada özelliştirmeye tepki gösterdi. Yıldız, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzası ile 20 Aralık tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan 481 sayılı karar ile sendikamızın örgütlü olduğu Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika Genel Müdürlüğü\'ne ait, Sakarya Arifiye\'de bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü iş yeri maalesef özelleştirme kapsamına alınmıştır. Türk Harb-İş Sendikası olarak bizler söz konusu karar olan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü\'nün 25 yıllığına işletme hakkı, özel sektöre devredilme kararını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Kurulduğu 1975 yılından bugüne Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde milli savunma sanayine ciddi katkıları bulunan bu iş yerimizin ani bir kararla özelleştirme kapsamına alınması ve bu karar ile ilgili hiçbir yetkiliden açıklama yapılmaması, 714\'ü işçi olmak üzere 927 personeli derinden üzmüştür. 3- 5 bürokratın şahsi heveslerine, ülke savunmasının kaderi teslim edilemez. Bu teslimiyetçi anlayıştan ve bu yanlış karardan dönünüz. Bizlere tatminkar açıklama yapılana kadar ve bu karardan dönülene kadar tüm üyelerimiz ile geleceğimize sahip çıkmak için her türlü hukuki yolları ve üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanacağız\" diye konuştu.

\'ASKERİ FABRİKALAR, EMEKÇİNİN EVİDİR\'

Askeri fabrikaların milli servet olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

\"Sakarya\'daki göz bebeğimiz olan, 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, tüm personeliyle ve fırtına obüsüyle Afrin\'de, El Bab\'da, Cerablus\'ta tarih yazmış Türk milletinin göğsünü kabartmıştır. Geçmişi başarılarla dolu bu iş yerimizin millileşmeye katkısı ortadayken, yapılanamayan ve yapılamaz, diye düşündükleri ne varsa yapıp üretmiştir. Şimdi bu imkan ve kabiliyeti yok etmenin peşine düşerek, \'Sizler bakım merkezisiniz, üretim yapamazsınız\' diyerek, atıl ve zarar eden bir kuruluş gibi muamele görmesini asla tasvip etmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bu özelleştirme kararı sıradan bir karar olmadığı ve bunun peşi sıra geleceğini çok iyi biliyoruz. Bizlere \'Rahat olun, sizlere bir şey olmaz\' diyenleri de çok iyi biliyoruz. Bizler diyoruz ki askeri fabrikalar; milli servettir, işçinin ve emekçinin evidir, geleceğimizdir, namusumuzdur. Geleceğimizle oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Türk Harb-İş Sendikası olarak savunma sanayisinin millileşmesi ve iş gücü durumu ile ilgili 3 çalıştay yapılarak askeri iş yerlerinin ülke savunma sanayisine katkıları ve askeri iş yerlerinin günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşarak ülke gündeminde devamlı sıcak tutarak askeri fabrikalarımızın ülkemizin vazgeçilmezi olması için çaba sarf ettik.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) -

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SİVAS MERKEZLİ 6 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 28 GÖZALTI

Sivas merkezli 6 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. Sivas merkezli, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri\'de yapılan incelemelerde sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşıldı. Yaklaşık 8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu çete lideri M.H.K.\'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Ankara\'ya geldiğini belirleyen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 para sayma makinesi, 3 bilgisayar, çok sayıda flaş bellek ve sim kart, bahis işlemlerinin yapıldığı cep telefonları ve 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yönetilen çetenin liderine \'genel müdür\', çete üyelerine \'canlı destek servisi\', \'cep bankacıları\' gibi isimlerin verilerek hiyerarşik sisteme uygun olarak oluşturulduğu belirlendi. Yasa dışı bahis çetesinin yaklaşık 200 çalışanının, sitenin ise yaklaşık 10 bine yakın üyesinin bulunduğu saptandı. Örgütün yaklaşık 4 yıldır internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gayrimenkul ve menkullerle 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edildi. Bahis çetesinin \'cep bankacıları\' adını verdiği çalışanlarına maaş adı altında yüksek oranda para ödediği ve para akışında farklı hesaplar kullandığı belirlendi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI DA SİVAS\'TA YAKALANMIŞTI

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce da \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\" ve \"Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun\'a muhalefet\" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Şahin\'i de ağaçtan düşen babasını İstanbul\'daki bir hastaneye götürmek üzere özel uçakla geldiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanında yakalamıştı. Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görnütüler

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Ele geçirilen malzemeler

(240 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİNE AF İÇİN İKİNCİ KEZ ATATÜRK HEYKELİNE ÇIKTI

Adıyaman\'da, geçen ay Atatürk heykeline çıkan ve vatandaşlar tarafından linç edilmekten polislerce kurtarılan Ahmet Bal (30) bugün yine heykele çıktı. Polislerin güçlükle büstten indirdiği Bal, cezaevindeki ağabeyine af çıkarılması için heykele çıktığını söyledi.

Ahmet Bal, geçen 13 Kasım günü Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı\'nda bulunan Atatürk heykeline çıktı. Başında poşu, elinde uçucu madde poşeti bulunan ve heykele saldırdığı sanılan Ahmet Bal, polislerce aşağı indirilirken vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polisler tarafından kalabalığın içerisinden alınarak emniyete götürülen Bal, ağabeyinin cezaevinde olduğunu ve af ile serbest kalması amacıyla büste çıktığını söyledi ve sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ahmet Bal, bugün öğlen saatlerinde ikinci kez Atatürk heykeline çıktı. Heykele çıkan ve etraftakilere ağabeyinin dolandırıcılık suçundan 7 ay hapis cezası aldığı ve kaldığı cezaevinin şartlarının kötü olduğunu, bu nedenle af çıkarılarak tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını istedi. Çevresindekilere af istediğini belirterek bağıran Bal, ihbarla bölgeye gelen polisler tarafından güçlükle büstten indirildi ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şahısın Atatürk heykeline çıkması

- Düşüp yaralanması

- Yerde yatması

- Yerde yatarken kalkıp Polislere saldırılası

- Ambulansın gelişi

- Sağlık Görevlilerin müdahalesi

- Şahısın konuşması

- Atatürk heykelinden genel görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan genel görüntü

- Şahsın ambulansla hastaneye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 430 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ BEYAZ PERDEYLE TANIŞTIRDILAR

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Topluluğu tarafından düzenlenen proje kapsamında, Honaz ilçesinde okuyan ve daha önce hiç sinemaya gitmeyen 19 ilkokul öğrencisi, ilk kez film izleme heyecanı yaşadı.

PAÜ AKUT Öğrenci Topluluğu, Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi\'nde okuyan çocuklara yönelik renkli bir etkinlik düzenledi. Karaçay İlkokulu\'nda öğrenim gören ve daha önce hiç sinemaya gitmemiş 3\'üncü ve 4\'üncü sınıf öğrencisi 19 çocuk, AKUT\'ta gönüllü olarak görev yapan üniversite öğrencilerinin başlattığı Minikler Sinemayla Tanışıyor Projesi kapsamında Denizli Sanat Merkezi\'ne götürüldü. Yaşları 9 ile 10 arasında değişen öğrenciler, \'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası\' isimli animasyon filmi izledi. Proje kapsamında beyaz perdeyle tanışan çocuklar, patlamış mısır ve içecek eşliğinde film izlemenin mutluluğunu yaşadı. Sinema salonunda öğrenciler filmlerini izlediği sırada, PAÜ AKKUT Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler hummalı bir çalışmaya girişti. Öğrenciler için balonlar şişirildi, hediyeler hazırlandı. Filmin sona ermesinin ardından salondan dışarı çıkan öğrenciler kendilerine hazırlanan sürprizle karşılaştı. Oyuncak ve ayakkabı hediye edilen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Palyaçolar ve animatörler eşliğinde dans eden çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı.

\'İLÇEDEN DIŞARI ÇIKMAMIŞ COCUKLAR VAR\'

PAÜ AKUT Öğrenci Topluluğu Başkanı İsmail Bayer, öğrencilerin mutlu bir gün geçirmesi için bu etkinliği organize ettiklerini belirterek, \"Bugünkü etkinliğimizin amacı çocukları sinemayla tanıştırmaktı. 19 öğrenci bugün ilk kez sinemaya geldi. Hatta aralarında ilçelerinden dışarı çıkmamış öğrenciler bile var. Onlarla birlikte mutlu bir gün geçirelim istedik. Onlara ayakkabı ve oyuncaklar hediye ettik. Hep birlikte güzel bir gün geçirmek istedik\" diye konuştu. 3\'üncü sınıf öğrencilerinden İbrahim Can Karataş ise, sinemada film izlemeyi çok sevdiğini belirtip, \"Kahvaltı ettik daha sonra ise film izledik, çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Ağabeylerimiz ve ablalarımız bize hediyeler verdi. Çok beğendik. Mısır yedik, film izledik. Filmi çok beğendim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Film izleyen çocuklardan görüntü

-Çocuklar için hediye hazırlanması

-Filmden çıkan çocuklara hediyeler verilmesi

-Öğrencilerden röportajlar

-PAÜ AKUT Öğrenci Topluluğu Başkanı röp.

-Animatörler ve palyaçolarla dans eden çocuklardan görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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SINIRDA YAKALANAN PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkmak isterken 1\'inci Derece Askeri Yasak Bölge\'de yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.Y. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü\'ye bağlı Eskiköy\'de bulunan Demirköy Piyade Karakolu\'nda görevli askerler, 1\'inci Derece Askeri Yasak Bölge\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkmak isteyen A.Y.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen A.Y.\'nin, \'terör amaçlı örgüte (PKK) üye olma\' suçundan suç kaydı olduğu, ayrıca Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2017 tarihinde hakkında \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan işlem yapıldığı, Adana Ağır Ceza Mahkemesi\'nin dosyası kapsamında da \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan devam eden mahkemesinin ve aynı dosya kapsamında \'yurt dışına çıkış yasağı\'nın bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-