DHA YURT BÜLTENİ-14

YENİ MALATYASPOR KULÜP BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

1)VALİ BARUŞ: ELİMİZDE ÖNEMLİ DELİLLER VAR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un kulüp binasına 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda binanın camları kırıldı.

Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı\'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Kulüp yetkilileri ise tesislere gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

VALİ BARUŞ: ELİMİZDE ÖNEMLİ DELİLLER VAR

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Kulüp Başkanı Adil Gevrek bugün oynan Antalyaspor maçının ardından, kulüp binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Baruş, Malatyaspor\'un ligde de çok önemli konuma geldiğini belirterek, \"Kamuoyunun bildiği gibi dün gece saat 12.10 sıralarında Yeni Malatyaspor\'un Orduzu Pınarbaşı\'nda bulunan tesislerine yönelik bir silahla ateş açma olayı gerçekleşmiştir. Şu anda olay Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlattığı soruşturma kapsamında çok yönlü olarak emniyetimiz tarafından soruşturuluyor. Bir araçla ve şu anda görgü tanıklarının ifadesine göre 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen bu ateşli silahlı olayı her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet güçlerimiz elindeki delilleri titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Elimizde önemli deliller var. Kimsenin Malatyaspor\'un ve Malatya\'nın huzurunu kaçırmaya yeltenmesine müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

GEVREK: MALATYASPOR\'UN HARAÇ VERMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise saldırıda sıkılan kurşunun hem kulübe, hem de Malatya\'ya sıkıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Maç öncesi konuyla alakalı açıklama yapmadık ama Malatya futboluna sıkılan kurşundur. Kendini taraftar görüp, kulübüne böyle yapıp, taraftar olunmaz. Gerçek taraftarımızla bizim hiçbir sıkıntımız yok. Taraftarlar bugün buradaydı, bizim yanımızdaydı ve bu konuyla alakalı da ben şunu söyleyeyim; Yeni Malatyaspor\'un burada haraç vermesi söz konusu olamaz. Bizi tehdit ederek, şantajla burada haraç isteyerek 4 tane kurşun değil, 100 tane de kurşun sıkılsa asla bu bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Bu konuda gerekirse canımızı da veririz, ama asla kimseye haraç vermeyiz. Bu yapılan hain saldırının da Sayın Valimize dün akşamdan beri Emniyet Müdürümüze, teşkilattaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlarla dün geceden beri bizle beraberler, ama bu yapılan saldırının da Malatya futboluna ve \'taraftar\' deyip girdiğini asla \'taraftar\' ismini kullanmıyoruz. Gerçek taraftarımızın asla böyle bir şey yaptığına inanmıyorum, gerçek taraftarlar buradaydı. Bu yapılan basit bir şey değil. Gelip tesislere kurşun sıkacaksın, ondan sonra böyle bir şekilde haraç isteyeceksin. Böyle bir şeye bizim tarafımızdan taviz verilmeyecek ve biz Malatyaspor\'un 1 kuruşunu kimseye haraç olarak vermeyiz. Türkiye\'de ki 3 milyon Malatyalının hakkını 3-5 çapulcuya burada teslim olacak değiliz. Bu konuda kesinlikle dediğim gibi, asla dönüşü yok.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başkan Adil Gevrek\'in konuşması

- Vali Aydın Baruş\'un konuşması

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 408 MB

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2)OCAĞIN YANINDAKİ TÜL PERDE EVİ KÜL ETTİ

İZMİR\'in Konak ilçesinde, ocakta yemek yaparken tül perdenin tutuşmasıyla çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

Emir Sultan Mahallesi 2202 Sokak\'ta bir evden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, H.E.\'ye ait ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ilk belirlemelere göre ocakta yemek yaparken, yakındaki tül perdenin tutuşmasıyla çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan evden görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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3)TAMİR İÇİN BIRAKILAN OTOMOBİLİ ALIP ARACA ZORLA BİNDİRDİKLERİ KİŞİNİN PARASINI GASP ETTİLER

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu bir kişi, müşteriye ait otomobili izinsiz alıp 2 arkadaşıyla birlikte zorla araca bindirdikleri kişinin paralarını gasp etti. 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Gebze Beylikbağı Mahallesi\'ndeki oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu 20 yaşındaki A.A. tamir için aracını bırakan bir müşteriye ait otomobili önceki gece izin almadan aldı. İddiaya göre, A.A. yanına arkadaşları K.T.(23) ve F.T (22)\'yi de alarak bir süre gezdikten sonra yolda yürümekte olan K.T.(21)\'nin yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Konuşmaların ardından K.T.\'yi zorla araca bindiren şüpheliler, Darıca\'ya geldi. K.T.\'yi tehdit eden 3 kişi cebindeki 700 TL\'yi aldıktan sonra araçtan indirdi. K.T.\'nin şikayeti üzerine harekete geçen Darıca Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kısa sürede A.A., K.T. ve F.T.\'yi gözaltına aldı. 3 kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlılardan K.T. ve F.T. karakoldan çıkartılırken

Suriye uyruklu A.A. Karakoldan çıkartılırken

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

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4)DÜĞÜN KONVOYUNDA TEKERİ PATLAYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 4 YARALI



MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, düğün konvoyundaki minibüs, tekeri patlayınca, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Uluslararası İpekyolu\'nda meydana geldi. Kızıltepe\'den Nusaybin\'e giden düğün konvoyunda, 47 S 2014 plakalı minibüs, arka tekerleğinin patlaması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekibi tarafından minibüsten çıkarıldıktan sonra Mardin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)



