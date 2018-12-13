DHA YURT BÜLTENİ-14

ANTALYA EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI, OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU (4)

1)VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği\'nden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan\'ın aracında ölü bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Mesai arkadaşlarının kendisine telefonla ulaşamaması üzerine inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, \"Araştırma sonunda saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkiinde park halindeki otomobilin şoför koltuğunda cansız olarak bulunmuştur. Söz konusu aracın bugün saat 05.30\'da bulunduğu yere geldiği, bu saatten itibaren olay yerinde bulunduğu anlaşılmıştır. Araç içerisinde, ön koltukta Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan\'ın kendisine ait beylik tabancası ve ön koltuk altında ise bir adet boş kovan bulunmuştur\" denildi.

KIZI VE EŞİNİ KAYBETMİŞ

Ali Karaaslan\'ın 2000 yılında kızını, 2014\'te ise kanser nedeniyle eşini kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Ali Karaaslan, diğer iki kızıyla birlikte ikamet etmekteydi. Ali Karaaslan\'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmış, yapılan otopsi işlemlerinde kalbe bitişik atış olduğu, şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı anlaşılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili detaylı tahkikatını sürdürmektedir.\"

ANTALYA/DHA

===================================================

SENDİKA GREV DIŞI ÇALIŞAN İZBAN TRENLERİ İÇİN İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURDU

2)İZBAN\'DA GREV SÜRÜYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN\'da, greve çıkan işçilere, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu\'ndan destek geldi. Grevle ilgili açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, grev dışı çalışan İZBAN trenleri için Karşıyaka İş Mahkemesi\'ne itirazda bulunduklarını açıkladı.

Türk-İş\'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile İZBAN yönetimi arasında, geçen Temmuz ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın çıplak ücretlere istediği yüzde 28\'lik zam oranına ve sosyal haklarla birlikte yaklaşık yüzde 65 artış talep etmesine karşılık, ortalama yüzde 22 zam önerilince, İZBAN\'da çalışan tekniker, makinist, gişe ve vezne görevlisi, operatör, teknisyen ile muhasebeciler, 10 aralık Pazartesi günü greve başladı. 343 personelin başlattığı grevin ardından, tren seferleri yalnızca yolcu yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, greve katılmayan az sayıdaki personelle yapılmaya başladı. Sabah saat 06.00 ile 11.00 ve akşam saat 16.00 ile 22.00 arasında, 7 personel ile 24 dakikada bir yapılan seferlerle, yolcuların mağduriyeti önlenmeye çalışılıyor. Öte yandan İZBAN yönetimi ile sendika arasında herhangi bir görüşme olmazken, grevdeki işçilere sendikalardan destek geldi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, Alsancak Garı\'ndaki işçileri ziyaret etti.

\'3 AYRI KONUDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEDİK\'

KESK\'in ziyareti sırasında açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında belirlenen saatlerde yapılan tren seferlerine itiraz ettiklerini açıkladı. İtirazlarını Karşıyaka İş Mahkemesi\'nde yaptıklarını belirten Ervüz, \"Şu anda 24 seferi 7 eğitmen ile yapıyorlar. Çalıştırılan makinistler, sürücü eğitmeni olarak işe alınmış taşeron işçilerdir. İş Kanunu\'nun 68. maddesi, grevdeki işçilerin yerine işçi alınamayacağını ve herhangi bir şekilde taşeron eliyle bu işlerin yapılamayacağını söylüyor. O nedenle biz derhal tedbir konulmasını ve bunun durdurulmasını istedik. Ayrıca İş Teftiş Başkanlığı\'na da ihbarda bulunduk. Burada grev kırıcılığı yapıldığını ve bunun tespitini istedik. Çalışma Bakanlığı\'nın gerekeni yapmasını bekliyoruz\" dedi. Yine 3 ayrı konuda bilirkişi incelemesi istediklerini de söyleyen Başkan Ervüz, \"Bu konuda bir hakimin ezbere vereceği karar çıkmamalı. O nedenle biz bu grev kırıcılarının da grevi kırmasını, arkadaşlarımızın alacakları hakları zayi etmeye çalışmasını engelleyeceğiz. 3 ay ayrı uzmanlık gerektiren iş var. Biri trenlerin kimin tarafından çalıştırıldığı, ikincisi grevde olanların tamamı makinist mi değil mi, diğeri de taşeron eliyle bu işin yapılıp yapılmadığı. Bu 3 konuda 3 ayrı bilirkişi incelemesi istedik\" diye konuştu.

\'EKMEK KAVGASI VERİYORUZ\'

İZBAN mücadelesinin biriken bir mücadele olduğunu da kaydeden Hüseyin Ervüz, \"Kamuoyunda ücretler tartışılıyor. Aslında verilen ücret zamlarını değil bununla hayatımızı idame ettirebilecek miyiz, bu konu tartışılmalı. İZBAN yönetimi geçenlerde zamları kabul etseydik alacağımız ücretlerin ne olacağı konusunda rakamlar yayınladı. Biz sanırım çarpım tablosunu eksik öğrendik. Söylenen rakamları çıkaramadık\" dedi. Grev dışı çalışan personel ile ilgili de konuşan Ervüz, şunları söyledi:

\"Grev kırıcılığı ile dost bildiğimiz insanlara bizi düşman etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yarattığımız zenginlikten payımıza düşeni istiyoruz. Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Ekmek kavgası veriyoruz.\"

GENEL GREV ÇAĞRISINDA BULUNDU

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu da, \"Bütçe görüşmelerinde demiryollarına ayrılan para sıfır. Halkı mağdur edenler işçi arkadaşlarımız değil. Halkı kimin mağdur ettiği ortada. İZBAN işçilerinin yanındayız. İşçi memur el ele genel greve\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı CHP\'li Musa Çam da, yetkililere seslendi. Çam, \"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, sendika ile bir araya gelerek görüşmeli. Burada yetki tartışmasına girmeye gerek yok. Burada yetkiyi o kuruma bu kuruma atmak yerine, sorunu çözmek gerekiyor. İnsanca yaşayacak bir ücret ve sosyal hak talep ediyorlar. Bunları görmezden gelmek ve artan enflasyon karşısında çalışan kardeşlerimizi, enflasyonun altında ezdirmek, kabul edilemez. Gelin sendika ile oturun, talepleri görüşün ve çözüm üretin\" diye konuştu.

VATANDAŞ DA UZLAŞMA BEKLİYOR

Öte yandan İZBAN\'ı kullanamayan vatandaşlar da, tarafların uzlaşmasını bekliyor. Vatandaşlardan Kadriye Köprülü, \"Çok şikayetçiyim. Her zaman işe giderken sorun yaşıyorum. Arkadaşlar grev yapıyor, haklarını istiyor. Olabilir, hayat çok pahalı, geçim çok zor bu zamanda. Ama sabahları bizler çok mağdur oluyoruz. Sabah ve akşamları ulaşım konusunda büyük zorluk yaşıyoruz. Biran önce uzlaşılması gerekiyor. Grev olmadan önce trenlerde yoğunluk yaşanıyordu, uzlaşma sağlandıktan ve trenler çalıştıktan sonra seferlerin sıklaştırılması gerekiyor\" dedi. Özgür Taşlı isimli yolcu ise, \"Grev günlük hayatımızı çok etkiliyor. Ayrıca trenlerin çalışmaması, trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Ne kadar çabuk anlaşırlarsa, bizim için de o kadar iyi olur\" diye konuştu. Serap Oba da, \"İşçiler kendilerince haklıdır ama bir çözüm bulunmalıydı. Bir ortak noktada buluşmaları gerekiyordu\" derken, Güven Altan da, \"Grev bizi etkiliyor ama çalışanları da etkiliyor. Aldıkları maaşlarla geçinemiyorlar. İşçilerin haklı talepleri göz önüne bulundurulmalı ve grev sona erdirilmeli\" dedi.

--- KUTU ---

İZBAN\'DA ÇALIŞAN PERSONELİN, SOSYAL HAKLAR İLE BİRLİKTE ALDIĞI NET MAAŞLAR ŞÖYLE:

Teknikerler: 2010 yılında işe başlayan bir tekniker sosyal haklar ile birlikte aldığı net maaş 2 bin 237 TL. 2017 yılında işe başlayan teknikerler de sosyal haklar dahil 1831 lira net maaş alıyor.

Makinistler: İZBAN makinistlerinden 2010 yılında işe başlayanlar, sosyal haklar dahil 2 bin 199 TL net maaş alıyor. 2017 yılında işe başlayan makinistler de 1800 TL net ücret ile geçiniyor.

Teknisyenler: Yine İZBAN\'da çalışan teknisyenlerden 2010 yılında işe başlayanlar, sosyal haklar da dahil 2 bin 101 TL alırken, 2017 yılında işe başlayan teknisyenler ise 1747 TL net ücret alıyor.

Operatörler: 2010 yılında işe başlayan operatörler, sosyal haklar dahil 1993 TL net maaş alırken, 2017 yılında işe başlayan operatörler de sosyal haklar dahil 1728 TL maaş alıyor.

Muhasebeciler: İZBAN\'da çalışan muhasebecilerden 2010 yılında işe başlayanlar, 1848 TL, 2017 yılında işe başlayanlar ise 1728 TL net maaş alıyor.

Vezne ve gişe çalışanları: Vezne ve gişede 2010 yılında işe başlayanlar 1868 TL, 2017 yılında işe başlayanlar 1800 TL maaş alıyor.

İZBAN İŞÇİLERİ, YAPILAN YÜZDE 22\'LİK ZAMMI KABUL ETSELERDİ, ALACAKLARI ÜCRETLER ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI:

Tekniker: 2010 yılında işe başlayan bir tekniker, sosyal haklar ile birlikte alacağı net maaş 2706 TL. 2017 yılında işe başlayan teknikerler de sosyal haklar dahil 2 bin 215 TL.

Makinistler: 2010 yılında işe başlayan makinistler sosyal haklar dahil 2 bin 660 TL. 2017 yılında işe başlayan makinistler 2 bin 178 TL alacaktı.

Teknisyenler: 2010 yılında işe başlayan teknisyenler sosyal haklar da dahil 2 bin 542 TL. 2017 yılında işe başlayan teknisyenler 2 bin 113 TL.

Operatörler: 2010 yılında işe başlayan operatörler sosyal haklar da dahil 2 bin 411 TL. 2017 yılında işe başlayan operatörler sosyal haklar da dahil 2 bin 090 TL.

Muhasebeciler: 2010 yılında işe başlayan muhasebeciler 2 bin 232 TL, 2017 yılında işe başlayan muhasebeciler 2 bin 090 TL.

Vezne ve gişe çalışanları: 2010 yılında işe başlayan vezne ve gişe çalışanları 2 bin 260 TL. 2017 yılında işe başlayan vezne ve gişe çalışanları 2 bin 178 TL.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İZBAN\'ın Alsancak İstasyonu\'ndan görüntü

-KESK üyelerinin, işçilere destek vermesinden görüntü

-Demiryol-İş Şube Başkanı ve vatandaşların açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

===================================================

3)\'FETÖ İLE BAĞLANTIMI KESTİM\' DİYEN UĞURLUEL\'İN ÜST DÜZEY ÜYELERLE BAĞLANTISI ÇIKTI

ERZİNCAN\'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklanan ve 9 yıldır örgütle irtibatı olmadığını ileri süren tarihçi yazar Talha Uğurluel\'in 3 yıl öncesine kadar örgütün sözde üst düzey yöneticileri olan ve firari olarak aranan mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi. Uğurluel\'in örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen\'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail\'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak\'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Samanyolu televizyonunda \'Maceracı\' isimli gezi programını sunan Murat Yeni sorgusunda, sohbet toplantılarına tarihçi yazar Talha Uğurluel\'in de katıldığını söyledi. Murat Yeni\'nin ifadesi sonrası Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Uğurluel, İstanbul\'daki evinde gözaltına alınndı ve Erzincan\'a getirildi. Talha Uğurluel, geçen 10 Aralık\'ta çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğurluel, adliye çıkışı gazetecilerin \"Sohbet toplantılarına katıldığınız doğru mu?\" sorusu üzerine \"Hepsi yalan\" dedi. Neden gözaltına alındığı da sorulan Uğurluel, \"Kudüs kitabını yazdığım için\" diye cevap verdi.

Orta öğretim yıllarında FETÖ\'ye ait okul ve dershanesinde eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından yine Bursa\'nın Gemlik ilçesinde örgüte ait bir dershanede Tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını söyleyen Talha Uğurluel, FETÖ\'ye bağlı Kaynak Holding\'de işine devam edip Kaynak Yayınlarından \'Çanakkale Savaşları\' ve \'Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine\' isimli iki kitabının bulunduğunu bildirdi. Uğurluel, 9 yıldır örgütle bağlantısını kestiği, irtibatının olmadığını iddia etti.

Örgütle bağlantısı olmasığını savunan Uğurluel\'in örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen\'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail\'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak\'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirlendi. FETÖ elebaşı Gülen\'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığını yürüten ve İsrail\'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak ile iletişim halinde olduğu anlaşılan Talha Uğurluel\'in Kudüs\'e düzenlediği turlarda Harun Tokak\'tan destek almış olabileceğini değerlendiriyor.

Görüntü Dökümü

------------------------ ARŞİV

-Talha Uğurluel\'in adliyeden çıkarılışı

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

=======================================================

4)MESUDİYE ZIRHLISI ŞEHİTLERİ ANILDI

ÇANAKKALE Savaşı’nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914 tarihinde İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan 10 subay ve 25 asker anısına denize çelenk bırakıldı.

Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesi sahilinde bulunan Mesudiye Zırhlısı Anıtı\'nda, Çanakkale\'deki alan kılavuzları ve profesyonel turist rehberleri bugün saat 12.00\'de anma töreni düzeledi. 13 Aralık 1914 tarihinde İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan 10 subay ve 25 askerin anıldığı törene Kepez Belediye Başkanı CHP\'li Ömer Faruk Mutan da katıldı.

Alan Kılavuzları tarafından Mesudiye zırhlısı şehitleri için denize çelenk bırakıldıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Şehitler için dua edildi. Saat 12.30\'da ise, Kepez Beldesi\'ndeki Merkez Camii’nde, şehitler için mevlit u.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıtından genel ve detay görüntü.

-Mesudiye zırhlısı şehitleri anma töreninden görüntü.

-Denize çelenk bırakılmasından görüntü.

-Dua edilmesinde görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

===================================================

5)İYİ PARTİLİ TUNA: YERELDEN ÇOK ÜLKE ÇIKARLARI ÖN PLANDA TUTULMALI

CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen ittifak çalışmaları sonrası, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın adaylıktan çekilerek, İYİ Parti adayı İsmail Ok’un destekleneceği iddialarını değerlendiren İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, yerelden çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini söyledi. Tuna, “Tabii CHP\'deki kardeşlerimizin bu hassasiyetini de anlıyoruz ama öncelikle, yerel çıkarlardan çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorumö dedi.

CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında, CHP\'nin, İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP\'li Ahmet Akın\'ın adaylığının geri çekileceği iddialarıyla ilgili olarak, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna açıklamalarda bulundu. Balıkesir’de dün gece CHP İl Başkanı Serkan Sarı başta olmak üzere birçok partili bir araya gelerek durumu protesto etti. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tuna, yaptıkları çalışmalarda Balıkesir’de İYİ Parti ile başarıya ulaşmanın daha yüksek olduğunu belirlediklerini söyledi.

‘İLK ÖNCELİĞİMİZ PARTİ ROZETİNİ ÇIKARMAK OLACAK’

Genel merkezlerin aldıkları kararlara saygı duymak gerektiğini ifade eden Tuna, “Tabii Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki kardeşlerimizin bu hassasiyetini de anlıyoruz ama tabii ki birinci önceliğimiz yerel çıkarlardan daha çok ülke çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim genel seçimlerde de CHP ile ittifakımız olmuştu. Çünkü bu ittifakın ana sebeplerinden bir tanesi de; İYİ Parti’nin kuruluş felsefesinde parlamenter demokrasiye inanan, Cumhuriyet\'in kuruluş ilkelerine sahip çıkan ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini birinci öncelik olarak gösteren iki parti olduğumuz için ortak müştereklerde buluşuyorduk. Dolayısıyla bu ittifak sürecinde de biz büyükşehiri aldığımız zaman ilk önceliğimiz parti rozetini çıkartarak, Balıkesir’i kucaklayıp, tüm Balıkesir’e hizmet etmeye aday bir belediye olarak hizmetlerimizi yapmaya başlayacağız. Bunun için de seçim sürecindeyiz. 31 Mart’a kadar hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Başarılı bir şekilde seçim sürecini atlatmaya ihtiyacımız var. Hiçbir zaman kırıcı olmayacağız. Burada da listeleri oluştururken, liyakatlı bir şekilde davranacağız. Tüm Balıkesir\'i kucaklayan bir yönetim kuracağızö dedi.

Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan adayları olan Milletvekili İsmail Ok’un, Balıkesir büyükşehir olmadan önce 5 yıllık başarılı bir çalışma süreci geçirdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna\'nın açıklamaları.

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 2 Dakika 49 Saniye, Boyutu: 521 MB.

===================================================

6)DUVARI DELİP 500 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde bir elektronik eşya mağazasının duvarını delerek 500 bin TL değerinde 88 cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı. Yapı denetim ve bilgisayar sistemleri üzerine iş yerlerini bulunan 2 kişinin depolarına koyduğu cep telefonları ele geçirilerek mağazaya teslim edildi.

8 Aralık günü gece saatlerinde, Serdivan\'da bulunan bir elektronik mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, 500 bin TL değerinde 88 cep telefonunu çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında iki kişinin önceki tarihlerde sık sık mağazaya gelerek içeride ve dışarıda keşif yaptıkları, kameraların yerlerini tespit ettikleri görüldü. Görüntülerden iki kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Polis, R.A. (32) ve A.D. (33) isimli kişilerin Serdivan ve Adapazarı\'ndaki evlerine baskın yaptı. İki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin yapı denetim ve bilgisayar sistemleri üzerine iş yerleri bulunduğu belirlenirken, iş yerlerinin depolarında bulunan 88 cep telefonu ele geçirilerek elektronik mağazasına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Görüntü Dökümü:

-Şahısların çıkarılışı

-Telefonlardan görüntü

-Mağaza sahibi ile röportaj

-Detaylar

(Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)