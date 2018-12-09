DHA YURT BÜLTENİ -14

Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (3)

TEŞHİS SIRASINDA SEVGİLİSİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adana\'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa şampiyonu dansçı Cem Demir\'in babası Asım Demir, oğlunun cenazesini morgdan almak için Muğla\'nın Bodrum ilçesinden uçakla Adana\'ya geldi. Oğlunun arkadaşları tarafından morgda karşılanan Asım Demir, gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış da Asım Demir\'e sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Asım Demir, oğlunu teşhis etmek için morga, Melisa Sahra Katılmış ve Melisa\'nın babası ile girdi. Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, \"O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi\" diyerek gözyaşı döktü.

Otopsisi tamamlanan Cem Demir\'in cenazesinin babası tarafından ilerleyen saatlerde teslim alınıp, son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum\'a götürülmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Morg önünde bekleyenler

- Melisa\'nın babasına sarılıp ağlaması, sinir krizi geçirmesi

- Cem Demir\'in babası Asım Demir\'in morga gelmesi, Melisa\'ya sarılması

- Asım\'ın çevredekilerle konuşması

- Asım\'ın morga girmesi

- Melisa\'nın morga girmesi

- Melisa\'nın morgdan çıkıp sinir krizi geçirmesi

- Asım\'ın morgdan çıkışı

- Melisa\'nın babasına ve Asım\'a sarılıp göz yaşı dökmesi

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

SÜRE: 3\'17\" BOYUT: 363MB

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MANİSA\'DA TERS ŞERİDE GİREN OTOMOBİL YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

MANİSA\'da Çevre Yolu\'nda ters yönden hızla giden otomobil, trafikte paniğe neden oldu. Aracın ters yönden gitme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında İzmir\'den Manisa yönüne Çevre Yolu üzerinde ters yönde hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücüler kendilerini şok eden manzara karşısında büyük korku yaşadı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca İzmir\'den Manisa\'ya ters yönden gittiği görülen otomobil, şans eseri bir kazaya neden olmadan kavşaktan kendi şeridi olan İzmir yönüne döndü. Çevre Yolu\'nda seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü sonrası emniyet güçleri harekete geçerek aracı tespit etmek için işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilin ters yönde gitme anından cep telefonu görüntüsü

Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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ŞANLIURFA’DA 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA’da, farklı tarihlerde, 5 işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 5 ayrı işyerinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı işyerlerindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin H.G., A.A. olduğunu belirledi. Ekipler iki şüpheliyle, çaldıkları malzemeleri satın aldığı belirlenen O.Ç.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hırsızlık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden, H.G. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Ç. ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkartılan hırsızlık şüpheliler

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2MB

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ALANYA\'DA \'NOEL PAZARI\' KURULDU

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde 9\'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Birçok ülkenin standının bulunduğu pazara ilçedeki tatilciler ve yerleşik yabancılar yoğun ilgi gösterdi.

Alanya Belediyesi\'nin 2009 yılından bu yana sürdürdüğü Alanya Uluslararası Noel Pazarı, belediye binası arkasında bulunan alana kuruldu. Alanya\'da yerleşik yaşayan 72 ülkeden 32 bin yabancının Noel kutlaması yaptığı alanda stantlar açıldı. Ulusal ve ülkelerin yöresel ürünlerinin sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinliğe İngiltere, Galler, Ukrayna, Rusya, Polonya, Litvanya, Almanya, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Filistin gibi ülkelerden gelen misafirler giydikleri renkli kıyafetlerle katıldı. Pazarda en çok ilgiyi ise Noel Baba kıyafeti giyen yabancılar çekti. Konser alanında ise birçok yabancı şarkıcının yanı sıra yerleşik yabancılar ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle dans gösterisi yaptı.

\'ALANYA TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR ŞEHİR\'

Alanya\'da yerleşik yaşayan tercüman Rus vatandaşı Anjelika Chezhia, Alanya\'nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının çok büyük ayrıcalık olduğunu söyledi. Chezhia, \"Giderek hem insanların daha iyi etkinlikler çıkarmasına hem de daha iyi kaynaşmasına neden oluyor. Alanya\'da yerli yabancı herkes kardeş gibi yaşıyor. Böyle bir ortam dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Böylesine sıcak bir ortam sadece Türkiye\'de. Alanya\'yı ve Alanyalıları çok seviyoruz. Alanya Belediyesi bu konuda çok katılımcı bir çalışma sergiliyor\" dedi.

\'KÜLTÜREL KAYNAŞMAYI SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ\'

Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, \"Çok renkli bir etkinlik. Alanya çok dinli, çok dilli bir kent. 7\'den 70\'e yerli yabancı insanlar yaşıyor. Sürekli göç alıyoruz, halk olarak da yönetim olarak da bundan çok mutluyuz. Bu etkinliğimizi gelecek yıllara da taşıyıp kültürel anlamda kaynaşmayı daha da geliştirmek istiyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'NİN EN KAPSAMLI NOEL ETKİNLİĞİ\'

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı, \"Türkiye\'de bu etkinlik sadece Alanya\'da var. 72 milletten insanın aynı anda tek bir yerde buluştuğu etkinlik başka bir yerde olmaz. Bunu sağlayan bütün yetkililere teşekkür ediyorum\" dedi.

Alanya Hataylılar Derneği Başkanı Abdullah Alkan da \"Alanya sadece Türkiye değil, dünya medeniyetlerinin buluştuğu bir şehir. Biz de yerel bir dernek olarak Hatay medeniyetini Alanya\'ya taşıdık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Noel pazarından genel görüntü

- Noel kutlaması yapan yabancılardan görüntü

- Anjelika Chezhia konuşması

- Adem Murat Yücel konuşması

- Mehmet Nedanlı konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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