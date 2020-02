DHA YURT BÜLTENİ -14

SİVASSPOR TARAFTARI, MAÇ SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

SİVAS\'ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçını tribünde izledikten sonra çıkışta kalp krizi geçiren Eren Dolak (31) hayatını kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 15\'inci hafta maçında Göztepe ile karşılaştı. Maçı izlemek için stadyuma giden Sivasspor taraftarı Eren Dolak, 2-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stattan çıkarken aniden yere yığıldı. Olay yerine gelen ambulansla Sivas Medicana Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dolak, doktorların yaklaşık 1 saat süren çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen taraftarlar ve Dolak\'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü ve üzgün olduğu görüldü. Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı yöneticiler de hastaneye gitti.

Hastane Başhekimi Prof Dr. Mustafa Gürelik \"Bugün oynanan Demir Grup Sivasspor Göztepe maçından sonra stattan ayrılırken Eren Dolak isminde bir arkadaşımız fenalaşarak yere yığılmış. Yakınındaki bir hekim taraftar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastanemize geldi. Acil servisimizde yaklaşık 1 saat süren uzun çabalara rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Tüm Sivasspor taraftarına başsalığı dileyerek sabırlar diliyoruz\" dedi.

Bekar olan Eren Dolak, yarın toprağa verilecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: 200 BİNDEN FAZLA LİTVANYALI ALANYA\'YI ZİYARET ETMİŞ OLACAK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yılın sonuna kadar 200 binden fazla Litvanyalının Alanya\'yı ziyaret etmiş olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya\'nın Alanya ilçesinde, Litvanyalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Litvanya Alanya Fahri Konsolosluğu\'nun açılışına katıldı. Konsolosluğun açılış kurdelesini kesen Bakan Çavuşoğlu, burada anı defterini imzaladı. Ardından bir otelde Litvanya\'nın Alanya Konsolosu olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin için belge teslim töreni düzenlendi. Törene Bakan Çavuşoğlu, Bakan Linas Linkevicius, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya\'da film çekiminde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

\'LİTVANYA\'NIN İŞGALİNİ HİÇ TANIMADIK\'

Litvanya\'nın Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirten Çavuşoğlu, her yıl çok sayıda Litvanyalı ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Bu yılın sonuna kadar 200 binden fazla Litvanyalının Alanya\'yı ziyaret etmiş olacağını kaydeden Çavuşoğlu, \"Halktan halka ilişkileri güçlendirmek, parlamento ilişkilerini derinleştirmemiz lazım. İşbirliğimiz artıyor. İki bakan olarak her fırsatta bir araya geliyoruz. Litvanya bu yıl bağımsızlığının 100\'üncü yılını kutluyor. Gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, Litvanya\'nın işgalini hiç tanımamıştır. Her zaman bağımsız devlet olarak tanıdık\" dedi.

LİTVANYA\'NIN 6 FAHRİ KONSOLOSU ALANYA\'DA

Tüm dünyada girişimci ve insani dış politika izlemeye çalıştıklarını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, dünyaya barış getirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Girişimci oldukları kadar insani de olduklarını anlatan Çavuşoğlu, \"Dünyadaki gelişmeleri takip ederseniz, -o kadar yoğun ki- eskiden ikili ilişkiler gündemde eskiden birkaç konu vardı. Şimdi saatlerce oturup konuşuyoruz, ikili konuları bile bitirmek mümkün olmuyor. İkili konuların yanında bölgesel konular var. Bugünkü dış politikayı tek başına bakanların ve diplomatların yürütmesi mümkün değil. Türkiye olarak dış politikamızı hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Fahri konsolosluklar halklar arasındaki teması artırmakta önemli görevler yapıyor. Türkiye\'de 6\'ncı Litvanya fahri konsolosluğunu açtık. Eskişehir\'dekini yeniden açarsak 7 olacak. Kapadokya\'da da bir fahri konsolosluğun onayını verdim. Orada da Alanyalı bir kardeşimize bu görevi vereceğim. Diplomaside her yerde Antalyalılar var\" diye konuştu.

LİTVANYA\'NIN ÜÇTE BİRİ TÜRKİYE\'Yİ ZİYARET ETTİ

Konuk Bakan Linas Linkevicius ise bugüne kadar Litvanya\'nın üçte birinin Türkiye\'yi ziyaret ettiğini söyledi. Antalya\'nın Litvanyalılar için önemli olduğunu belirten Linkevicius, özellikle Alanya\'da fahri konsoloslarının bulunmasının yerinde bir karar olduğunu kaydetti.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA KODLAMA PROGRAMI

Memleketi Alanya\'da temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu\'ndaki programa katıldı. Microsoft\'un down sendromlu çocuklara yönelik başlatacağı kodlama programının açılışını yapan Mevlüt Çavuşoğlu, burada çocuklarla tek tek ilgilendi. Okulu gezen Çavuşoğlu, programı çok değerli bulduğunu çok önemsediğini söyledi.

Kayseri\'de 31 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı (2)

İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Kayseri-Malatya karayolunda operasyon yapan KOM ekiplerince, 31 Afganistan uyruklu göçmeni, sahte belgelerle başka ülkeye götürmek isterken yakalanıp gözaltına alınan Z.A., M.B., M.N. ve A.Y. nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kayseri Bünyan Cezaevi\'ne konuldu.

KAYSERİ (DHA)

KAPIKULE\'DE 12 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak için bekleyen TIR\'lar 12 kilometre kuyruk oluşturdu.

Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR\'lar 12 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise kuyruk 6 kilometreyi aştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun ihracatın artmasıyla TIR\'ların aynı anda çıkış yapmak istemelerinden yaşandığını belirtirken sürücüler kurukta saatlerce beklemekten şikayet etti.

Ankara\'dan yüklediği ihraç yükünü Belçika\'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kuyrukta bekleyen TIR sürücüsü Timur Uyar, 15 saatir kuyrukta beklediğini söyledi. Kuyrukta neden beklediğini bilmediğini belirten Uyar, \"Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Zaten kimse bizimle ilgilenmiyor. Çıkış yapmam yarını bulur. Gideceğimiz yer 3 günlük, biz 3 günde kapı geçiyoruz. Burada 3 gün bekleyip çıkış yaptıktan sonra 3 gün yol yapark gideceğimiz yere ulaşıyoruz\" dedi.

Diğer TIR sürücüleride kuyrukta beklerken temel ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmayışından şikayetçi.

ÇORUM\'DA ÖN AYAKLARI KESİLMİŞ KEDİ ÖLÜSÜ BULUNDU

ÇORUM’da bir parkta ön ayakları kesilmiş halde yavru kedi ölüsü bulundu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. Köpeğini parkta gezdiren Suat Yağız, yerde hareketsiz yatan kedi fark etti. Yağız\'ın haber vermesi üzerine parka gelen belediye görevlileri kedinin ön ayaklarının kesik olduğu belirledi. Kedi, görevliler tarafından alınarak götürüldü. Parka gelen polis ekipleri çevrede araştırma başlattı. Parkta oynayan çocuklar kediye bir köpeğin saldırdığını söyledi.

Çorum Bilgi Kültür ve Turizmi Koruma Derneği (BİKTUDER) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen de olay yerine gelerek belediye görevlilerinden bilgi aldı. Çimen, kedinin ön ayaklarının kesildiğini belirterek hayvana işkence eden kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.

112\'DEN \'İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ\' GÖSTERİSİ

ESKİŞEHİR\'de 112 Acil Servis ambulans şoförleri, aldıkları ileri sürüş teknikleri eğitimlerinin ardından gösteri sundu.

112 Acil Servis ambulans şoförleri, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında aldıkları ileri sürüş teknikleri eğitimlerini, Sazova Mahallesi\'ndeki Yeni Eskişehir Stadı otoparkında gerçekleştirdikleri gösteriyle vatandaşlara sundu. Ambulans şoförleri ilk önce sıkışık trafikte ambulansların ilerlemesini canlandırdı, ardından slalom gösterisi yaptı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, \"Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans ileri sürüş teknikleri şovunu düzenledik. 4\'ü erkek 1\'i kadın olan 5 ambulans sürücümüz ile 1 motosiklet sürücümüz ileri sürüş teknikleri eğitiminde aldıkları ileri sürüş teknikleriyle bir kısa şov gerçekleştirdi\" dedi.

