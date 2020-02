DHA YURT BÜLTENİ -14

ÇUKUROVA BELEDİYESİ\'NDE SİLAHLI SALDIRI (1)

ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Çukurova ilçe Belediyesi\'ne silahla giren bir kişinin rastgele ateş açtığı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ve henüz kimliği saptanamayan 1 kişi, tabancayla ateş açtı. 2 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ, HİNDİLERİ ÇALINAN YAŞLI KADINA KANATLI HAYVAN HEDİYE ETTİ

AKSARAY\'da yılbaşında satmak için beslediği 10 hindi çalınınca gözyaşlarına boğulan Fatik Sert\'a, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 adet kaz, 1 adet hindi, 1 adet tavuk ve 1 adet horoz hediye edildi.

Tacin Mahallesi 1811 Sokak\'ta bir hayırseverin evinde yalnız yaşayan Fatik Sert\'in, yılbaşında satmak için beslediği 15 hindiden 10\'u çalındı. Fatik Sert, polise haber verdi. Hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Fatik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sert\'e dün Sanatçı Haluk Levent\'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) çalınan hindilerin karşılığı olarak bin 500 lira yardım etti.

Bugün de Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberinde heyet Sert\'i evinde ziyaret ederek Sert\'e, 3 adet kaz, 1 adet hindi, 1 adet tavuk ve 1 adet horoz heyide etti. Saklav, Sert\'e, 2019 yılında da \'Kaz yetiştiriciliğini destekleme\' programı kapsamında kaz hediye edileceğini belirtti.

Sert de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü\'nü verdiği kanatlı hayvanlardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, \"Halkımız ve devletimiz bana sahip çıktı. Herkese teşekkür ediyorum.\"dedi.

KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

ADANA Valiliği, 8-9 Aralık\'ta gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali\'ni iptal etti.

2010 yılından bu yana Kazancılar Çarşısı\'nda sosyal medya üzerinden haberleşen binlerce kişinin Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelip, eğlendiği Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl 8 Aralık\'a 9 Aralık\'a bağlayan gece gerçekleştirilecekti. Türkiye\'nin birçok kentinde yaşayan Adanalıların katıldığı etkinlik Adana Valiliği tarafından iptal edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, \'İlimizde 08-09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir\' denildi.

2010 YILINDAN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Onlarca yıl önce Kazancılar Çarşısı\'nda kurulan Kuş Pazarı\'na gelenler sabahın ilk ışıklarıyla ciğer kebapla kahvaltı yapar, o dönem pavyondan çıkanlar da gelip, bir kaç kadeh daha içip ciğer yedikten sonra Irmak Hamamı\'na gider kese attırırdı. Sonraki yıllarda Kuş Pazarı bölgeden taşınsa da ciğerciler yerinde kaldı, pavyonlar da giderek yok oldu ama ciğer kebap ve birkaç kadeh rakı alışkanlığı devam etti. Küçük gruplar halinde buraya gelenler 2010 yılında başka şehirlerde yaşayan Adanalıları, \'Adana\'da Buluşalım\', \'Dünya Rakı Günü\' ve \'Rakı Festivali\' adıyla kente davet etti. O gün çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Aralık ayının ikinci haftası buluşmaya karar veren Adanalıların sayısı Kazancılar Çarşısı\'nda 3 bin kişiye ulaştı. Sonraki yıllarda ise katılımcı sayısı 20 binlere ulaştı. 2015 yılında ise tepkiler üzerine etkinliğin adı Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilerek kutlandı.

SİVAS\'TA, YAKLAŞIK 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KOYUN VE KEÇİ VEBASI NEDENİYLE TELEF OLDU

SİVAS\'ın Zara ilçesinde, koyun ve keçi vebası nedeniyle yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Aluçlubel köyünde yaklaşık 1 aydır koyun ve keçi ölümleri görüldü. Bunun üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Köye gelen ekipler, ölümlerin vebadan kaynaklandığını tespit etti. Antalya\'da 40 yıl yaşadıktan sonra döndüğü köyünde hayvancılık yapan Ekrem Çelik\'in(66) kredi ile aldığı 125 küçükbaş hayvanın 60\'ı veba nedeniyle telef oldu. Köyün genelinde yaşanan küçükbaş hayvan ölümleri köylüleri tedirgin etti. Yaşanan ölümler nedeniyle köyden hayvan alım ve satımı durduruldu. Ayrıca veteriner hekimler köye gelerek ilaçlama ve aşılama çalışması yaptı.

\'BU BİR AFET, BİZE YARDIMCI OLSUNLAR\'

Kredi çekerek hayvancılık yapmaya başladığını söyleyen Ekrem Çelik, \"60 hayvanımı kaybettim. Veba hastalığı çıktı. Bu bir afet. Hayvanlarım kırılıyor. Sadece bende değil, köydeki tüm arkadaşlarda bu hastalık var. Bu bir afettir. Ben büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Yapacak bir şey yoktur. Ölümler devam ediyor\" dedi.

Eşi Zeynep Çelik ise, \"1 aydır bu hastalık var. Yem yemiyor, su içmiyorlar. Ölümler devam ediyor. Sadece bizim köyün çevresinde bu ölümler var\" diye konuştu.

\'YAKLAŞIK 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU\'

Köy muhtarı Özcan Çelik ise hastalığın yaklaşık bir ay önce görülmeye başladığını belirterek, \"Hayvan ölümleri sonrası ekiplerin yaptığı tahlil sonuçlarında veba hastalığı olduğu ortaya çıktı. Burada yetiştiricilerimiz çok mağdur. Yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Ölümler devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama yapıldı. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Bu yetiştiricilere yardım edilsin\" ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN, 9’UNCU KEZ DEĞİŞEN TRAFİK AYNASINA ÇELİK TELLİ KORUMA

KAYSERİ’nin Germir Mahallesi’nde trafik aynasına, zarar verenler yüzünden 9’uncu kez yenilenmek zorunda kalan Muhtar Ali Kapısız, yeniden aynı sorunla karşılaşmamak için önlem aldı. Aynaya çelik telli koruma yapan Muhyar Kapısız, “Aynayı bir nebze de olsa korumak için telli çerçeve yaptırdımö dedi.

Ünlü film yapımcısı Elia Kazan\'ın doğduğu yer olan Merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi 434. Sokak\'ta bulunan ve kazaları önlemek, sürücülerin görüş açısını tamamlamak için konulan, daha önce zarar verildiği için 8 kez değiştirilen trafik aynası, bir süre önce yine kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Ayna, 9\'uncu yenilendi. Aynaya zarar verenlere tepki gösteren Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, \"Bu milli servet, kaza anında maddi zarar. Zarar verenlere sesleniyorum, hepsinden önemlisi de can kaybına sebep olursanız bunun vebalini ömür boyu çekersiniz. Sahip çıkalım koruyalımö dedi. Muhtar Kapısız, bu uyarısının ardından boş durmadı ve aynayı korumak için çözüm aradı. Çareyi çelik telde bulan Kapısız, trafik aynasına özel marangozdan çerçeveli tel koruma yaptırdı.

“AYNAYI KORUMAK İÇİN TELLİ ÇERÇEVE YAPTIRDIMö

Muhtar Kapısız, “Şu görmüş olduğunuz adı ayna ama bir çok kötülüğü, maddi hasarı daha önellisi can kaybını önleyen bir ayna. Yaptığı iş büyük bu aynanın. İşi büyük ama anlamayan insanlar var. Bu ayna neden buraya takılmış, bunu düşünemeyenler var. Şu anda 9’uncusunu taktırdım. Sürekli kırıyorlar. Burada kırıldığı zaman nizah oluyor, maddi hasar can kaybı oluyor, yıllar önce yaşandı can kaybı. Bunun vebalini bu insanlar nasıl çekiyor, anlamış değilim. Ben kendi kafamdan sürekli ne yaparım da bu aynanın kırılmasını önlerim düşüncesi ile sürekli bir şeyler düşündüm. Sonda bir marangoz arkadaşı çağırdım, ölçüsünü aldırdım. Eskiden evlerimizin pencerelerinde çelik teller olurdu, ben de o düşünceden hareketle buraya telli çerçeve yaptırdım. Bir nebze de olsa çözüm ürettikö diye konuştu. Diğer yandan trafik aynası, araç giriş çıkış yerlerinde, geliş ve gidiş yollarının olduğu çapraz görüş açısına sahip yerlerde sıklıkla kullanılan bombeli aynalar olarak biliniyor. Trafik aynalarının araçların kaza riskini yüksek oranda düşürdüğü belirtiliyor.

VALİ ATİK, ÖĞRENCİLERLE BASKETBOL OYNADI

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kız öğrencilerin kendisinden talep ettiği spor malzemelerini hediye edip, birlikte spor salonunda basketbol maçı yaptı.

Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ile birlikte Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun spor salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Atik, öğrencilerin daha önce kendisinden talep ettikleri spor malzemelerini onlara hediye etti. Vali Atik ve öğrenciler daha sonra basketbol maçı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçın orta hakemliğini ise Okul Müdürü Şakir Kayaalp yaptı. Karşılaşmanın berabere bittiği basketbol maçında öğrenciler uzun süre \"En büyük vali, bizim vali\" diye tezahürat yaptı.

Maç sonunda Okul Müdürü Şakir Kayaalp, duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Atik ve eşi Fulya Atik\'e teşekkür etti.

