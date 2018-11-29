DHA YURT BÜLTENİ 14

EDİRNE\'DE SELİN ETKİSİ GEÇTİ, TEMİZLİK BAŞLADI (EK)

1)EDİRNE\' DE SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ OLTAYLA EKMEK ALDI

Edirne\'de dün etkili olan selin ardından, İstasyon Mahallesi\'ndeki Serhat Konutları\'nın bulunduğu bölgede sular altında kaldı. Apartmanlarında mahsur kalan vatandaşlardan biri arkadaşının getirdiği ekmeği olta ile alabildi. Apartmanın 4\'üncü katında oturan kişi, arkadaşına aldırdığı ekmekleri suyla kaplı oturduğu apartmanın önüne getirdi. Daha sonra oltayı aşağıya bırakan kişi, arkadaşının ekmeği ucuna bağlamasıyla birlikte yukarıya çekti. Ekmeğin oltayla alınması, komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Poşetteki ekmeklerin oltaya takılması

Oltanın yukarıya çekilmesi

Balkondan oltanın uçundaki ekmeğin alınması

Haber: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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2)MARMARA DENİZİ\'NDE POYRAZ ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ\'da Marmara Denizi\'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren şiddetli poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Marmara Denizi\'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi\'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Tekirdağ\'dan Marmara Adası\'na sefer yapan arabalı feribot seferleri de zaman zaman aksadı. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Fırtına, sahil kesiminde bulunan esnafları da olumsuz etkiledi. Birçok kafe, 3 metreye ulaşan dalgaların etkisi ile sular altında kalan sandalye ve masalarını topladı.

Görüntü Dökümü

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-Kıyıya vuran büyük dalgalar

-Limanda bekleyen arabalı feribotlar

-Marmara açıklarında demirleyen gemiler

-Kıyıdan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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3)YARALI KEDİYİ EVİNE GÖTÜRÜRKEN POLİS ARACININ ÇARPTIĞI ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BOLU\'nun Gerede ilçesinde, otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada, \'dur\' ihtarına uymayan sürücüyü takipteki polis aracının çarpması sonucu, 22 gün boyunca yaşam mücadelesi verdiği hastanede yaşamını yitiren Ömer Faruk Akyıldırım (9) son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, 6 Kasım Salı günü Gerede\'nin Dayıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin \'dur\' ihtarına uymayan bir sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca sırasında, polis memuru N.Ç. yönetimindeki otomobil, yoldan buldukları yaralı kediyi eve götüren Sevgi Akyıldırım ve ilkokul 4. sınıf öğrencisi oğlu Ömer Faruk Akyıldırım\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.\'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne Sevgi Akyıldırım sağlığına kavuşurken, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Faruk Akyıldırım\'ın 13 Kasım Salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Hastanede 22 gündür yoğun bakımda bulunan Ömer Faruk, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bugün Gerede Yakakaya Köyü Camii\'nde kılınan cenaze namazında Ömer Faruk\'un babası Hüseyin Akyıldırım, güçlükle ayakta durdu. Gözyaşı döken babayı yakınları teskin etti. Cenaze namazını kıldıran köy imamı namaz için toplanan cemaate, \"Ben sizlere evladımızı \'nasıl bilirdiniz?\' diye sormak istemem. Evladımız daha genç. Evladımız küçük olduğu için normalde hak hukuk konusu söz konusu olmaz.\" dedi. Ömer Faruk Akyıldırım\'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

POLİS SERBEST

Sevgi Akyıldırım ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım\'a çarpan polis aracının sürücüsü polis memuru N.Ç.\'nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıkarıldığı öğrenildi. Polisin kovaladığı aracın sürücüsü ise güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Sürücü hakkında \'dur\' ihtarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Ayrıca uyarıcı madde kullanması nedeniyle sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Ömer\'in fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

Süre: 02.06-Boyut: 237 MB

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4)BURSA ENDÜSTRİ ZİRVESİ BAŞLADI

TÜRKİYE\'nin kendi alanında en büyük 2\'nci fuarı olan \'Bursa Endüstri Zirvesi\' TÜYAP Fuar Alanında ziyaretçilerine kapılarını açtı. 4 gün boyunca devam edecek olan zirvede 500 milyon liralık satış hedefleniyor.Bursa Metal İşleme Teknolojileri, Bursa Sac İşleme Teknolojileri, Otomasyon ve Kaynak Teknolojileri Fuarı\'nı kapsayan \'Bursa Endüstri Zirvesi\' kapılarını ziyaretçilerine açtı. TÜYAP Fuarcılık A.Ş. Takım Tezgahları İş Adamları Derneği ve Makine İmalatçıları Birliği tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB destekleriyle başlayan zirveye 60 civarında ülkeden 346 firma katılım gösterdi.

500 MİLYON LİRALIK SATIŞ HEDEFİ

Bursa Endüstri Zirvesi\'nin kendi alanında Türkiye\'nin 2\'nci büyük fuarı özelliğine sahip olduğunu belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, \"4 gün boyunca imalat endüstri üretiminin kalbinin atacağı bir zirve olacak. Zirvede 4 ana başlık ele alınıyor. Bu yıl ilk kez bu zirvede robotik teknolojiler bölümü de sergileniyor. Bunun yanı sıra fuarda Endüstri 4.0\'ın en önemli örneklerinin yer aldığı, sektördeki yenilikler, teknolojideki gelişmeler sergilenecek. Fuara katılan firmaların yüzde 60\'tan fazlasının üretici ve ihracatçı firma olması bakımından da diğer fuarlardan ayrılıyor. 60 üzeri ülkeden 40 bin üzeri ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. İlk gün itibariyle yurt dışından ziyaretçiler gelmeye başladı. İlk 2 gün ağırlıklı olarak yurt dışı ziyaretçisi olacak ama hafta sonu yurt içi ziyaretçilerinin de fuarımıza gelmesini bekliyoruz. 4 farklı kıtadan ziyaretçi ağırlıyoruz. Dünyada ilk kez bu fuarda sergilenen makineler var. Fuara katılan 346 firma var. Yaklaşık 496 tane makine sergileniyor. Bunların tamamının bu fuarda satılacağını, satışın 500 milyon lira olacağını öngörüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü\'nünü açıklaması

-Açılış detayları

-Fuarda yer alan ürün detayları

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

Süre: 04.15 Boyut: 476 MB

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