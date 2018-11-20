DHA YURT BÜLTENİ 14

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İZMİR\'DE (EK)

1)\"İZMİR\'İ BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTINA BAĞLAMAK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR\'

TÜRKPA\'nın (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi) İlk On Yılı ve Parlamentolar Arası İş birliğinin Geleceği: İş birliğine Yeni Yaklaşımlar konulu Uluslararası Konferansta konuşan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yakın zamanda İzmir\'i Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına bağlamak gibi bir hedeflerinin olduğunu, bunu gerçekleştirdikleri zaman İzmir Limanı\'nın artık Orta Asya\'ya da hizmet verecek hale geleceğini belirtti. Konuk meclis başkanları ile birlikte konferansa katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) her türlü haksızlığa ve kısıtlamaya rağmen varlıklarını sürdürdüklerini kaydetti. Yıldırım, sözlerine \"Güzel İzmir\'imize hoş geldiniz\" diyerek başladı. TÜRKPA\'nın 8\'inci Genel Kurulu\'nun İzmir\'de yapıldığını hatırlatan Yıldırım, \"İzmir Türkiye\'nin üçüncü büyük şehri. En hızlı şekilde gelişen ve kalkınan şehri. Bu güzel şehrin milletvekili olarak sizleri burada misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 50 parçalık ilk Türk donanması bundan 950 yıl önce bu şehirde kurulmuştur. İzmir aynı zamanda Emir Timur tarafından 1453 yılında fethedilip Türk toprağı haline getirilmiştir. İstiklal Savaşı\'nda ilk kurşun İzmir\'de atılmıştır. Bize kış gününde bahar havası yaşatan İzmir, batıya açılan kapıdır. İhracat merkezi ve önemli limanların bulunduğu şehir de İzmir\'dir. Yakın zamanda İzmir\'i Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına bağlamak gibi bir hedefimiz var. Bağlandığında İzmir Limanı artık Orta Asya\'ya da hizmet verecek hale gelecektir. Bugün TÜRKPA\'nın 10\'uncu yılını kutluyoruz. Bir zamanlar hayal bile edemediğimiz birliklerin kuruluşlarını kutlamak tarifi imkansız duyguları beraberinde getiriyor\" dedi.

\'TÜRKPA KENDİNİ İSPATLADI\'

Türk dili konuşan ülkelerin hükümetleri arasındaki ilişkilerin yıldan yıla geliştiğini aktaran Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Buna paralel olarak meclislerin de diplomasiyi etkin olarak kullanması ülkeleri arasındaki ilişkinin gelişmesine katkı sağlıyor. Birçok kuruluşa ihtiyaç var. TÜRKPA\'nın en önemli görevlerinden biri budur. TÜRKPA üyesi ülkeler olarak çok önemli aşamalardan geçtik. Bugün itibariyle TÜRKPA kendini ispatlamış bir kuruluş haline gelmiştir. Diğer paydaş ülke Macaristan oldu. Macaristan 2013 yılında misafir olarak girdi. 2014 yılında gözlemci oldu. Bu ilk genişleme adımı olmasının yanında kültürel ve coğrafi havzamıza önemli katkı sağlamaktadır. Uluslararası kuruluşlarda önemli olan devletlerin sağladıkları katkılardır. İnşallah önümüzdeki yıllarda kurduğumuz teşkilatlarımız çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürecektir. Türk tarihinin en bahtlı dönemindeyiz. Tarihimizde hiçbir zaman birbirimize bu kadar yakın olması fırsatını yakalamadık. Ortak dil, ortak kültür ve medeniyet şuuruna sahip olan bir milletin mensupları olarak biz tarihi birlikte yazıyoruz.\"

\'BİZLER KENDİMİZ İÇİN BİR ŞEY YAPMAZSAK KİMSE BİZİM İÇİN PARMAĞINI KIPIRDATMAYACAKTIR\'

Binali Yıldırım, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir olursak iri, diri, kardeş olacağız ve birlikte geleceği inşa edeceğiz. Bu birlikte aynı istikamete bakmamıza bağlıdır. Bilim insanlarımızı, siyasetçilerimizi, iş insanlarımızı kendileri sorumlu olarak görmelidir. Ortak dil ve tarih çalışmalarına çok daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Tarih, arkeoloji alanlarında çalışmaları derinleştirmemiz gerekiyor. Bizler kendimiz için bir şey yapmazsak kimse bizim için parmağını kıpırdatmayacaktır. Bizler hedeflerimize çalışarak üretecek dayanışma ile mutlaka erişeceğiz. Atatürk bize muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak hedefi göstermiştir. Bu hedef Türk dili konuşan ülkeler asamblesinin de hedefi olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Ülkelerimizin alt yapı sorunlarını giderip insanlarımızın niteliğini arttıracağız. Akıl ve bilimle çalışmamızı sürdüreceğiz. Liyakat ve ehliyeti geliştireceğiz. Yozlaşma bir toplumu ifsat eden en kötü durumlardan biridir. İşlerimizi değişen dünyanın şartlarına göre değiştirir, kendimizi yenilersek, değişimin önüne geçersek gelecek tarihimize altın harflerle yazılacak başarıyı yakalarız. Bu başarılara ulaşmanın yolu eğitimden geçiyor.\"

\'GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRELİM\'

Yenilikçi teknolojilere çok daha fazla zaman ve kaynak ayırmanın gerekli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bizler evrensel değerlerle donanmış gençlerle istiklal güneşini parlatabiliriz. Gelişmiş ülkelerde durum bu şekildedir. Eğitim sisteminin standartları bakımından da birlikte yapacağımız işler mevcuttur. Gelecekte birliğimizi güçlendirmek için standartlarda da birlik yoluna gitmemiz gerekir. Bu noktada uzmanlarımız, akademisyenlerimiz daha çok bir araya gelmeli ve ortak çözümler üretmelidir. Ortak şuura sahip milletlerimizi en yüksek noktaya ulaştırmak hedefimizdir. Mevlana, \'Dün dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım\' diyor. Biz de dünden çıkardığımız derslerle geleceği hedefliyoruz. TÜRKPA\'nın geleceği milletimizin ve devletlerimizin geleceği ile aynıdır. Devletlerimizin kaderi birbirine bağlıdır. TÜRKPA uluslararası alanda da yer edinmiştir. Daha fazla işbirliği içinde olmamıza ihtiyaç var. Modern kanun yapma alanında da çalışmaları geliştirebiliriz. Meclisler arasındaki bağları kuvvetlendirmek için dostluk gurupları vasıtasıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırabiliriz. Gücümüzü tam anlamıyla birleştirmeye ihtiyaç var. Özbekistan ve Türkmenistan\'ın da bu birliğe üye olması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor.\"

ADA İÇİN DESTEK İSTEDİ

Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) , adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içinde olduğunu da söyleyen Yıldırım, \"Ada her tülü kısıtlamalara rağmen var olma mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Ada için adil bir şekilde müşterek bir çözüm bulunmadır. Bu konuda baştan beri gerek Türkiye gerekse Avrupa Birliği hep olumlu katkı sağladı. Bundan sonra da bu katlıyı sağlamaya devam edecek. TÜRKPA\'nın başarılı olması için olmazsa olmaz konulardan biri de devletlerimizin devlet başkanlarımızın burada ortaya koydukları iradedir. Gerek kuruluş aşamasında gerek de bugün gerek de süreç içinde devlet başkanları büyük destek veriyor. Verilen desteğe teşekkür ediyorum. Bugün yapılacak genel kurulla birlikte dönem başkanlığı Türkiye\'ye geçmiş olacak. Bir sonraki toplantı, dönem başkanlığı Azerbaycan\'a geçeceği için orada yapılacak\" diye konuştu.

\'KARDEŞ HALKLAR BİRBİRİNE YAKLAŞIYOR\'

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, da yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"10 yıl önce İstanbul\'da TÜRKPA\'yı kurmak Tük dünyası için en önemli şey olmuştur. TÜRKPA halklarımızı daha da yakınlaştırmak için araç olmuştur. Paylaştığımız değerlerimizi birbirine bağlayan şeyleri ruhani olarak görüyorum. Dayanışma temelimiz bölgemizin refahına yol açacaktır. Çözülmemiş bir dizi sorun bölgesel barış için korkular yaratıyor. Uluslararası hukuk normları içinde sınır güvenliği şekliyle çözülmesi gerektiğine inandık. Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ise, İzmir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti, \" Bizim bu sene bir araya gelmemizin özel bir anlamı var. 2008 yılında TÜRKPA kurulmuştu. Söz konusu anlaşma nezdinde çalışmalarını başlatan Türk ülkeleri hamlelerini yapıyor. Önemli çalışmalar gerçekleşti. Türk ülkeleri birliğini güçlendirmek adına uluslararası noktalarda kararlar aldı. Asamble kardeş halkları birbirine yakınlaştırıyor. Önümüzde birçok güzel çalışmalar olacaktır\" diye konuştu.

\'DÜNYADA 180 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TÜRKÇE KONUŞUYOR\'

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov da 10 sene önce TÜRKPA\'nın kurulduğunu anımsatarak, şöyle dedi:

\"Türkçe konuşan halkların önemli gününü kutlarım. Hızla değişen dünyada TÜRKPA\'nın 10 yıllık vakitte yaptıkları büyük başarıdır. 10 yıl önce bugün kardeş halkların ilişkilerinin güçlendirilmesi için iyi bir iş başarıldı. TÜRKPA\'ya üye ülkeler birbirilerine karşı güveni arttırdı. Yaşamımızla direkt ilgili olan meselelerle asamble ilgilenmektedir. Tecrübe paylaşımı olmaktadır. TÜRKPA\'nın 10 senelik sürede eksiklikleri yapıcı bir şekilde ileriye dönük olarak konuşuldu. Şimdi yeni bir süreç başladı ve TÜRKPA\'nın organları oluşturuldu. Dünyada 180 milyondan fazla insan Türkçe konuşuyor. Kültür paylaşımını geliştirmede asamblenin büyük katkısı oluyor. Güvenli bir köprü diyebiliriz. TÜRKPA\'nın bundan sonra gelişmesine yönlendirici olmak gerekir. Kanun yapıcı organlara büyük görev düşüyor. Kardeşler 10 yıl çok çabuk geçti. Biz her zaman birlik olalım. Başka devletler bizi hissedecek şekilde iz bırakalım.\"

Görüntü Dökümü

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-Toplantının yapıldığı salondan görüntü

-Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın konuşması

-Salondan detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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2)ÇİFTÇİ: TOPLU TAŞIMADA ÇIĞIR AÇTIK

ŞANLIURFA’da düzenlenen UCLG-MEWA Mobilite Zirvesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın toplu taşımasında çığır açtıklarını söyledi.

Şanlıurfa’da bir otelde düzenlenen 17 farklı ülkeden yaklaşık 400 kişinin katıldığı ve 3 gün sürecek olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (Uclg-Mewa) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi başladı. 20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirveye Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, Güney Kore, Filistin, Hindistan, Kazakistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Malezya, Mısır, Nijerya, Suriye, Ürdün, Yemen gibi 17 farklı ülkeden 400\'ün üzerinde kişi katılıyor. Toplam 3 gün sürecek olan zirve kapsamında Wald Showcase Oturumları, Uclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Zirvesi Oturumları düzenlenecek. Akıllı Ulaşım, Ulaşım Finansman, Yönetişim ve İşletme, Çevre Dostu Ulaşım ve iyi uygulama örneklerinin sunulacağı toplantıda, Mewa Bölgesinde daha iyi bir kentsel mobiliteye nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı aranacak.

Marka şehirlerde kentsel mobilitenin önemi, Uclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı taslak gündem maddeleri ile idari oturumun işlendiği ilk günkü toplantının açılışında konuşan Uclg-Mewa Genel Sekreteri Mehmet Duman, \"Herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişebilir ve sürdürülebilir erişim sistemlerinin sağlanmasında, altyapının teknolojiyle birleştirilmesi hususuna kadar her bir hedefin kentsel mobilite ile yakından ilişkisi olduğu görülmektedir. Bugün Avrupa\'da çevre dostu bisikletli ulaşım modelleri tartışılsa da bölgemizde kentsel mobilite konusunda ilk önceliğimiz toplu ulaşımın yaygınlaştırılması ve bunun farklı teknolojik araçlarla entegrasyonunun sağlanmasıdırö dedi.

Arap Kentler Teşkilatı (Ato) Genel Sekreteri Ahmad Al-Sabeeh ise, \"Çevre kirliliği için ulaşım sistemleri en iyi şeydir. Taşımacılık gelişmişlik belirtisi için çok önemlidir. Ulaşın insanların haklarından biri sayılır, bir insan hakkıdır. Bizim için çok önemli bir rolü olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bunu bütün gelişmişlik hedeflerden birisi olarak görüyoruzö dedi.

Uclg-Mewa Eş Başkanı Muhammed Sadi,ö Ulaşım problemlerine çözüm bulmak için çok önemli görevlerimiz vardır. Özellikle toplu taşımayı geliştirmemiz lazım. Özel ulaşıma önem vermemiz lazım. Arap ülkelerindeki idareleri beraber, birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Herkesin birbirinin tecrübelerinden faydalanmasını tavsiye ediyoruzö şeklinde konuştu.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, \"Şehirleşme ve kentleşme dünyada gerçekten hızlı bir şekilde gelişmektedir. Değişen ve gelişen kentler tabi beraberinde sorunlarla büyümektedir. Bugün büyük kentler, mega kentler dünyadaki yüz ölçüm açısından arazinin yüzde 2\'sini teşkil etmekle birlikte garı safi milli hasılanın yüzde 70\'ini oluşturuyor. Diğer taraftan karbondioksit emisyonu açısından da yüzde 70\'ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla ulaşım sorunu ve çevre sorunları da dünyamızı tehdit eden unsurların başında gelmektedir. O açıdan Uclg-Mewa\'nın böylesi önemli bir konuyu gündeme alması son derece takdir edilecek bir konudurö ifadelerine yer verdi.

Zirvede konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın toplu taşımasında çığır açtıklarını ifade ederek şunları söyledi. “Tüm toplu taşıma sistemlerinde hem çevreci hem ekonomik hem de insanın ulaşımdaki konforunu en üst düzeye çıkartmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz de insanın huzuru ve mutluluğu var, insanların güvenli bir ortamda seyahat etmeleri vardır. Şanlıurfa’da nerede oturursanız oturun yola çıktıkları zaman, yol standarttı, durak standarttı, yaya standartlarını ve belli sürede istenilen noktaya gitme noktası bizler için en önemli konudur. 314 Toplu taşıma aracı ile Şanlıurfa’da hizmet veriyoruz ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için en önemli kavramdırö

Kentte 3 gün sürecek olan zirveye; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, , Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmed al Subih, D8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve birçok ülkenin ulaşımdan sorumlu bürokratları katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zirveye katılan katılımcılar

- Konukları karşılayan protokol

- Zirvede konuşma yapan katılımcılar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326MB

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18 yaşındaki Mehmet Ali\'nin organları 5 kişiye umut olacak (2)

3)TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep\'te, motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan, 11 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan Mehmet Ali Güngördü\'nün cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarınca alınıp, Nizip\'e getirildi. Hz. Ali Camii\'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Mehmet Ali Güngördü\'nün cenazesi, Asri Mezarlık\'ta defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazı kılınışı

- Tabutum taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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4)OSMANİYE\'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE OPERASYON: 9 GÖZALTI

OSMANİYE\'de polisin sabahın erken saatlerinde 19 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık suçlarından haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, değişik mahkemelerce haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kent merkezinde ki 19 ayrı adrese, 178 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, \"Hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, konut dokunulmazlığının ihlal etme\" suçlarından dolayı 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasından aranan A.K. (20) ve hırsızlık suçlarından dolayı 8 yıl hapis cezasıyla aranan F.T. (52), hırsızlık suçlarından 7 yıl 3 ay hapis cezasından aranan M.Ç. (61) ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasından aranan C.K.\'nın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan operasyonda polise karşı mukavemet olayında kullanılan 2 adet tek kırma tabir edilen tüfek ve bu tüfeklere ait 28 adet fişek, M.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde ise 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 5 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet araçlarının ve polislerin operasyon için müdürlük bahçesinden araçlarla çıkması

-Özel Haerekat polisi ve araçlar detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılırken görüntüleri

-Emniyet Müdürlüğü tabelasından detay



BOYUT: 57.6 MB SÜRE: 01\'49\"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)