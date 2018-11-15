DHA YURT BÜLTENİ 14

TBMM YAKININDA KALP KRİZİ GEÇİREN MHP KULU İLÇE BAŞKANI , SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi yakınında kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu (64), bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 3 çocuk babası Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, 6 Kasım Salı günü, MHP\'nin grup toplantısına katılmak üzere ilçe yöneticileriyle birlikte Ankara\'ya gitti. Toklucu, minibüsteyken, TBMM yakınında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Toklucu için TBMM\'nin doktoru çağrıldı. Toklucu, yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi\'ne kaldırılıp, ameliyat edildi. Tedaviye alınan Toklucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Toklucu\'nun cenazesi bugün Kulu Merkez Camii\'ne getirildi. Cenaze namazına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İl Başkanı Murat Çiçek, parti yöneticileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Toklucu\'nun cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU, KONYA (DHA)

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İYİ PARTİ\'Lİ ÖZDAĞ: CHP İLE BİR İTTİFAK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, \"Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Çok açık şekilde söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında Burdur\'a geldi. Kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Ümit Özdağ, Türkiye\'nin bir yerel seçime doğru gittiğini ve bu yerel seçimin bundan sonraki siyasal yapılanmanın nasıl olacağının güçlü ipuçlarını vereceğini söyledi. Özdağ, \"Sadece yerel seçim olmayacak aynı zamanda ulusal planda siyasal sonuçlar doğuracak bir yerel seçim olacak\" dedi.

\'İYİ PARTİ KENDİ ADAYLARI İLE BU SEÇİMLERE GİRECEK\'

Ümit Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunda, şunları söyledi:

\"Ben genel merkezden geliyorum. Böyle bir şey duymadım. Bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Çok açık şekilde söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben genel olarak olmaması gerektiğini düşünüyorum. İYİ Parti bütün kadrolarıyla bütün Türkiye\'de genel merkezin kararlı, ısrarlı ve kapsamlı çalışmalarını gerçekleştirdiği bir zeminde, kendi adayları ile bu seçimlere girecek. Bunun herhangi bir şekilde başka zeminde tartışılmasının o kadar abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Tekrar altını çizeyim. İYİ Parti bütün Türkiye\'de aday çıkartarak seçimlere giriyor. Biz Cumhuriyet tarihinin en ağır baskılarla karşı karşıya kalmış partisiyiz. 1946\'da demokrasiye geçildiğinden bu yana hiçbir parti İYİ Parti\'nin karşılaştığı baskılarla karşılaşmamıştır. Buna rağmen 7 ay içerisinde İYİ Parti kuruluşunu tamamlamış, bir erken genel seçime girmiş, bu ağır baskıları aşarak 5 milyon oy almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde de güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Bu arada birinci senesini tamamlamıştır. Bugün 3-4 ay öncesinde olduğundan çok daha güçlüdür, seçimlere de tek başına büyük bir kararlılıkla ve başarılı bir sonuç alacağından emin bir şekilde hazırlanmaktadır. Durum bundan ibarettir. Burdur basını aracılığıyla Türk basınına ifade etmek isterim ki biz önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti olarak büyük bir başarıya imza atmak için genel merkez ve il, ilçe kadrolarımızla çalışıyoruz. Bizim lehimize çekilecek olan partiler varsa karşı çıkmayız.\"

MANSUR YAVAŞ\'IN ADAYLIĞI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş\'ın Ankara\'dan adaylığıyla ilgili olarak, \"Mansur Yavaş çok değerli bir arkadaşımız, değerli bir hukukçu, yerel yönetimler konusunda deneyimli bir isim. Sayın Genel Başkanımız iki kez açıkladı. Sayın Yavaş\'ın İYİ Parti\'den aday olmasını tabii ki arzu ederiz. Olur, olmaz o da onun demokratik kararı, göreceğiz. Ama bu bizim bir tek Mansur Yavaş\'la Ankara\'da seçime gireceğimiz anlamına gelmiyor. Başka arkadaşlarımız da var adaylığa hazırlanan ancak bekliyoruz daha hiçbir parti aday açıklamadı. Biz de açıklamadık. Adaylarla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Adaylarımız açıklanmaya başladığı zaman şaşıracaksınız, hem de çok şaşıracaksınız. Biz bir aday açıklayıp, ondan sonra o aday tarafından refüze olan partilerden değiliz. Biz açıkladığımız zaman bizim açıkladığımız aday geri adım atmayacak, ben aday olmayacağım demeyecek gerçekten de şaşırtıcı isimlerle karşılaşacaksınız. Biz yüzde 51\'e değil yüzde 100\'e talibiz diye ortaya çıkmış bir partiyiz. Onun için yerel seçimlerde de bütün adaylarımızla, bütün seçmenlerden daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun oy talebinde bulunacağız\" diye konuştu.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Türk tarihi anıtlarını inceledi ve Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Ümit Özdağ\'ın açıklamaları

- Türk Tarihi Anıtlarını gezmesi

- Vatandaşlarla sohbeti

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Kız kaçırmak için 25 bin dolarlık soygun yaptılar

ANTALYA\'da sevdiği kızı kaçırıp evlenmek isteyen Umut A., arkadaşı Ercan V. ile plan yaptıktan sonra, uygulamaya koydu. İki arkadaş, altın ve gümüş ürünlerin satıldığı bir işyerinden 25 bin dolarlık takı ve ziynet eşyası çaldı. İkili çaldığı ürünleri ellerinden çıkaramadan yakalandı.

Olay, 4 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuklu Mahallesi\'nde meydana geldi. Altın ve gümüş ürünlerin satıldığı bir işyerinde yaşanan ve 25 bin dolar değerinde takının çalındığı soygunun ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olay saati öncesi ve sonrasında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut A. ve Ercan V. olduğunu, hırsızlık öncesinde plan yaptıklarını ortaya çıkardı. Umut A. ve arkadaşı Ercan V.\'nin, soyacakları işyerine yakın bir pansiyonda kaldıkları, gece olunca önce bitişikteki hamama girip bir süre kaldıkları, daha sonra işyerine girip soygunu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. İki arkadaşın, soygunun fark edilmemesi için işyerinin önüne bir kamyonet çekerek kameralara perdeleme yaptıkları belirlendi.

Umut A. ve Ercan V. operasyonla gözaltına alınırken, elden çıkaramadan ele geçirilen 25 bin dolar değerindeki takılar sahibine teslim edildi.

Polisteki ifadesinde sevdiği kızı kaçırmak için hırsızlık yaptığını söyleyen Umut A., \"Ürünleri elimizden çıkaramadan polis yakaladı\" dedi. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlık zanlıların şubeden çıkarılması

-Polis memurları ile yürümesi

-Birlikte ekip arabasına binmesi

-Ekip arabasının hareket etmesi

-Asayiş dış plan

-Detaylar

\'94 MB// 51 SN\'

Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA - Görüntü Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

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Bu okulda iyilik yapan öğrenci ödüllendiriliyor

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde iyilik yapan öğrenciler iyilik kartla ödüllendiriliyor.

İlçenin Ofis Mahallesinde bulunan ve 600 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Halit Gülpınar ilkokulunda öğretmenler örnek bir projeye imza attı. Okul idaresi tarafından öğrencilerin sosyal sorumluluklarını daha içten gerçekleştirmeleri, arkadaşlarına iyilik yapmaları ve temiz bir ortam oluşturmaları amaçladığı projeyle, güzel davranış sergileyen öğrenciler iyilik kartla ödüllendiriliyor. Üzerinde ödül miktarının yazılı bulunduğu kartlar, okul bahçesinde çöpleri temizleyen, arkadaşlarına iyilik, yardım eden ve güzel davranış sergileyen öğrencileri tespit eden öğretmenler öğrencilere iyilik kartı dağıtacak. İyilik kartı alan öğrenciler okul kantininde kart üzerinde yazılı bulunan miktar kadar bedava alışveriş yapabilecek. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Halit Gülpınar İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Güzen, \"Biz Halit Gülpınar ilkokulu olarak öğrencilerimizin iyi davranışlarını pekiştirmek ve öğrencilerimizi iyi davranışlara yöneltmek için HAGİ Kart yani Halit Gülpınar İlkokulu, iyilik kartlarını oluşturduk. Biz bu kartları idarecilerimize, öğretmenlerimize, hizmetli arkadaşlarımıza dağıttık, arkadaşlarımızda bu kartları öğrencilerin herhangi bir iyiliğini, güzel davranışını gördüğü zaman, mesela yerden çöp toplayan bir öğrenciyi ya da arkadaşına yardım eden bir öğrenci gördükleri anda, bu kartlardan bir tane öğrencilerimize hediye ediyorlar. Öğrencilerimizde bu kartların üzerinde yazılı bulunan miktar kadar, okul kantininden bedava alışveriş yapabiliyor. Biz bu çalışmanın meyvesini şimdiden almaya başladık. Umarım çok daha güzel ve verimli olur bu çalışmamız. Bu çalışmada emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul ve öğrenciler

- Kart önemini öğrencilere anlatılması

- Kart hediye edilen öğrenciler

- Kart ve öğrenciler

- Okul müdür ve öğrencilerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

550 MB

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İnşaatta yarı çıplak erkek cesedi bulundu

ADANA\'da, bir inşaatın bodrumunda yarı çıplak 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan işçiler, bodrum katta yarı çıplak erkek cesedi görünce polise haber verdi. Gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevre güvenliği alarak inceleme yaptı. İnşatta işçilerinin ise ifadesi alındı.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin ve ölüm nedeninin tespiti için, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- İnşaattan genel ve detay

- Ölü bulunan şahsın görüntüsü (mozaiklenecek)

- Kalabalığın ve polislerin görüntüsü

- İnşaatın balkonundan olayı izleyenler

- İşçilerden görüntü

- İnşaatın genel görüntüsü

SÜRE: 01\'23\" BOYUT:153 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Aynı bölgedeki yangınlar vatandaşı isyan ettirdi

MERSİN\'in Anamur ilçesinde 4 kez yanan bölgedeki vatandaşlar, hayvanlarının telef olduğunu belirterek isyan etti.

Çarıklar Mahallesi Şehit Abdullah Çakar Sokağı\'ndaki tarım ve orman arazilerinin bulundu bölge, 2\'si geçtiğimiz 3 ay içerisinde olmak üzere toplam 4 kez yandı. Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların yol açtığı iddia edilen yangınlarda hayvanlarının telef olduğunu öne süren mahelle halkı, direklerin kaldırılmasını istedi.

Yaşadıkları sorunu anlatan Gümüş Çalışkan (32), \"3 ay önce bizim evimizin olduğu yer yandı. Ama hiçbir zararım karşılanmadı. Benim mallarım yandı, hiçbir bakan olmadı. Kim baktı bize? Bana 6 bin TL veriyorlarmış. Kaç ağaç yandı da 6 bin TL verdiler. Benim ağılım yandı, yemim yandı, malım yandı, tavuğum yandı. Ne olacak?\" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Süleyman Şaldırdak ise \"Alçak gerilim hattının mesafesi çok uzun olduğundan ve 1982 yıllarında yapılan elektrik çalışmasından dolayı teller yıprandı. Ağaç direkler yatmaya başladı. Aynı yerde 4 ay ara ile ikinci kez yangın çıktı\" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın gecesinden görüntüler

-Ağılı yanan Meryem Kara\'nın yangın anını anlatması

-Elektrik tellerinde asılı naylon parçası

-Vatandaşın yangın tepkisi

-Gümüş Çalışkan ile röportaj

-Muhtar ile röportaj

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

(BOYUT: 86 MB) (SÜRE: 03.31 DK)