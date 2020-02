DHA YURT BÜLTENİ 14

AYNI SOYİSMİ TAŞIYAN KADINLARIN CENAZELERİ KARIŞTI

ADANA\'da dün aynı hastanede tedavi görürken yaşamlarını yitiren Saliha Öztürk (67) ve Şaziye Öztürk (55) adlı kadınların cenazeleri karıştı. Şaziye Öztürk\'ün yakınları, teslim aldıkları Saliha Öztürk\'ün cenazesini Niğde\'ye götürüp defnetti. Saliha Öztürk\'ün oğlu Ulus İritaş, ulaştığı diğer ailenin \"Cenazemizi gönderin, cenazenizi alın\" dediğini söyledi.

Adana Şehir Hastanesi\'nde tedavi gören soyisimleri aynı olan Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk, dün yaşamlarını yitirdi. Şaziye Öztürk\'ün yakınları, sabah erken saatlerde cenazelerini teslim almak için hastanenin morguna geldi. Morg görevlisi isimleri karıştırınca Şaziye Öztürk\'ün yakınlarına 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Saliha Öztürk\'ün cenazesini teslim etti. Acılı aile, Saliha Öztürk\'ün cenazesini Niğde\'de toprağa verdi.

Saliha Öztürk\'ün yakınları da cenazelerini teslim almaya geldiklerinde Şaziye Öztürk\'ün cenazesiyle karşılaşınca şoke oldu. Durumu hastane yetkililerine bildiren Saliha Öztürk\'ün oğlu Ulus İritaş, cenazelerin karıştığını burada öğrendi. Tutanaklara bakan yetkililer, cenazenin Şaziye Öztürk\'ün yakınlarına teslim edildiğini tespit etti.

\'CENAZEMİZİ GETİRİN, SİZİNKİNİ ALIN\'

Bunun üzerine İritaş, annesinin cenazesini alan kişilere ulaşarak durumu anlattı. Ancak iddiaya göre Şaziye Öztürk\'ün ailesi, kendi cenazelerinin getirilmesi durumunda defnettikleri Saliha Öztürk\'ün cenazesini alabileceklerini söyledi. Savcılık izni olmadan mezarın açılamayacağını söyleyen Ulus İritaş, \"Cenazemizi gönderin. Cenazenizi alın diyorlar. Ben bunu kabul etmedim. Annem buraya gelecek, bana teslim edilecek dedim. Mezarı boş kaldı. Annemi defnedemedim. Burada savcılığa başvurduk, ama bizi Niğde savcılığına yönlendirdiler\" dedi.

\'ANNEMİN CENAZESİNİ İSTİYORUM\'

Annesinin cenazesini bugün babasının da bulunduğu mezarın yan tarafına defnedeceklerini ama bu karışıklıktan dolayı yapamadıklarını belirten Ulus İritaş, \"Babam da burada yatıyor. Ona söz vermiştim. Annem yanına gelecek demiştim. Sözümü tutamadım. Annemi getiremedim. Yetkililere sesleniyorum. Ben annemin cenazesini istiyorum\" dedi.

Savcılıktan alınan bilgiye göre cenazelerin 3 gün içinde değiştirilebileceği öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Ulus İritaş\'tan detay görüntüler

- Ulus İritaş ile röp.

- Boş mezardan genel ve detay

- Cenazelerin karıştığı hastanenin genel ve detay görüntüsü

SÜRE:04\'17\" BOYUT:474 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera:ADANA,(DHA)

===========================

UŞAK\'TA 80 BİN KARANFİLLE TÜRK BAYRAĞI

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'nci yıldönümünde, Uşak\'taki Atatürk Anıtı önünde, 80 bin karanfil kullanılarak Türk bayrağı oluşturuldu.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bağlı odaları tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda düzenlenen etkinliğe; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, protokol üyeleri ve anaokulu öğrencileri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade eden Vali Kocabıyık, \"10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'nci ölüm yıldönümü olması sebebiyetiyle, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ve odalarımıza böylesine güzel etkinlik oluşturdukları için teşekkür ederim\" dedi.

Belediye Başkanı Cahan ise, \"Ülkemizin kurucusu Atatürk\'ü bu şekilde, en anlamlı şekilde yad ediyoruz. Uşak\'ta, belediye ve meslek odalarımızla birlikte güzel bir çalışmaya imza attık. Karanfillerle güzel bir eseri ortaya çıkardık. 80 bin karanfille yaptığımız Türk bayrağı, Türkiye\'de ilk olma özelliğini taşıyor\" diye konuştu.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ise, \"80 bin karanfille oluşturduğumuz Türk Bayrağı tablomuz ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz\" dedi.

80 bin karanfille oluşturulan 5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki Türk bayrağı ilgi çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karanfillerle Türk bayrağı yapımı görüntü

- Vali Funda Kocabıyık\'ın Anaokulu Çocukları ile sohbeti

- Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanının çocuklarla karanfil dikimi

- Vali Funda Kocabıyık konuşması

- Başkan Cahan Konuşması

- Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş konuşması

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

============================

CHP ARDAHAN İL BAŞKANI TAŞTAN\'DAN \'TÜRKÇE EZAN\' AÇIKLAMASINA KINAMA

\'Ezan Türkçe okunmalı\' diyen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’a bir tepki de CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan’dan geldi. Taştan bu açıklama, \"Ardahan adına da, kendi adına da ve bizim adımıza da tasvip edilecek bir olay değildir. Bunu kınıyorum\" dedi.

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan parti il binasında yaptığı basın açıklamasında milletvekili Yılmaz\'ın bir televizyon programında belli konular tartışılırken, ezanın Türkçe okunmasını yeniden dile getirmesinin gündemle hiç bir ilgisi olmadığını söyledi. Yerel yönetimler seçim sürecinin başladığı bu dönemde, seçimi nasıl almamızın konuşulması gerekirken, Türkçe ezanı gündeme getirip, gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşündüğünü belirten Taştan şöyle dedi:

\'YILMAZ\'IN \'İSTİFA ETMİYORUM\' ÇIKIŞI PARTİMİZE ZARAR VERMİŞTİR\'

\"Ayrıca CHP kurallarla, disiplinle, tüzükle yönetilmesi gereken bir parti. Tüzüğün kuralların emrettiği şekilde bir disiplin sürecinin başlatıldığını öğrendik. Bu süreçte de biz partililer olarak, İl ve ilçe başkanları olarak, milletvekilleri olarak partimizin disiplinine uymak zorundayız. Ayrıca Milletvekilimiz Öztürk Yılmaz’ın bugün yaptığı basın açıklaması da \"İstifa etmiyorum. sıkıyorsa sen at beni buradan\" şeklinde açıklaması partimize zarar vermiştir. Her partilinin, partinin her kademesindeki arkadaşlarımızın partimizi yapıcı şekilde eleştirmesi elbette ki haklarıdır. Ama bu şekilde Genel Başkan ve partilileri ağır suçlaması Ardahan adına, kendi adına da ve bizim adımıza da tasvip edilecek bir olay değildir. Bunu kınıyorum\" diye konuştu.

Taştan, ezan’ın Türkçe okutulmasının çok tartışıldığını ve 1950 yılında karar bağlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

\"O zaman ki parlamentonun büyük çoğunluğu ve bütün partilerin katılımı ile karar bağlanmıştır. Yeniden bu konunun ısıtılıp gündeme getirilmesindeki amacı nedir bilmiyorum. Ama doğru bir tartışma değildir. Elbette ki bunu bilim adamları tartışabilir. Bunu ilahiyatçılar tartışabilir. Ancak bunu siyasetçiler tartışamaz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İl Başkanı Yalçın Taştan’ın konuşması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

====================

ÇÖKEN İNŞAAT İSKELESİNDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir inşaattaki iskelenin çökmesiyle, yaklaşık 35 metre yükseklikten yere düşen işçi 20 yaşındaki Mustafa Uzun yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Yapımı süren binada çalışan Mustafa Uzun, inşaat iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 35 metre yükseklikten zemine düştü. Uzun\'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uzun\'un öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası, üç ay önce çalışmak için Ordu\'dan Nazilli\'ye geldiği öğrenilen Uzun\'un cesedi morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Uzun\'un fotoğrafı

- Uzun\'un yerdeki cesedinden görüntü

- Ekiplerin yaptığı incelemeden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=====================

ŞOFÖR, RAHATSIZLANAN YOLCUYU BELEDİYE OTOBÜSÜYLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, Büyükşehir Belediyesi\'nin özel halk otobüsü şoförü Yusuf Tunel (45), rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü.

Şirintepe- Tıp Fakültesi hattında çalıştırılan 26 H 0158 plakalı özel halk otobüsünde, önceki gün 35 yaşlarındaki kadın yolcu rahatsızlandı. Baygınlık geçiren yolcuyu gören otobüs şoförü Yusuf Tunel, cep telefonundan 112 Acil Servis\'i arayıp, durumu bildirdi. Tunel, daha sonra hastane yakın olduğu için otobüsüyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinin önüne gitti. Otobüste baygın haldeki kadın yolcu, hastane görevlilerince sedyeyle acil servise taşınıp, burada tedaviye alındı.

Otobüs şoförü Yusuf Tunel, \"Uluönder Mahallesi\'ndeki duraktan otobüse binen kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Hemen 112\'yi aradım. Ancak ambulansın hemen gelemeyeceğini düşündüğüm için kavşaktan dönüş yaptım. Zaten hastane de yakındı. Otobüsle hastaneye gittim. Rahatsızlanan kadın yolcu hemen acil servise aldılar. Ben tekrar seferime devam etim. Kadının sağlık durumunun nasıl olduğunu da öğrenemedim\" dedi.

Öte yandan özel halk otobüsünün Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinin önünde park halindeyken çekilen fotoğrafı, sosyal medyadan paylaşıldı. Fotoğraf, çok sayıda beğeni aldı.

Görüntü dökümü:

-Otobüs şoförünün araç kullanırken,

-Şoförün yaşadığı olayı anlatmasından çekilen görüntü bulunuyor.

-Otobüsün acil servis önündeki fotoğrafı görüntülerin sonuna eklendi.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 383.34 MB

============================

\'İZMİRLİ HAWKİNG\' SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde bebek yaşta kas erimesi (motor polinöropati) hastası olup makinelere bağlı yaşayan, konuşamayan, sadece iki parmağını hareket ettirebilen Tibet Türkyılmaz\'a aynı hastalığa sahip olan 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking\'ten esinlenerek, \"İzmirli Hawking\" deniyordu. Hiçbir uzvunu kullanamayan kas hastaları için geliştirdiği yazılımla tanınan ve hastalara yardım etmek için internet siteleri kuran mucize çocuk, 2 yaşından beri savaştığı hastalığına 29 yaşında yenik düştü.

Daha 2 yaşındayken yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle makinelere bağlı yaşayan ve yalnızca iki parmağını hareket ettirerek geliştirdiği yazılım ve internet siteleriyle hastalara yardım etmeyi amaçlayan, \'İzmirli Hawking\' olarak anılan 29 yaşındaki Tibet Türkyılmaz, 1 Kasım\'da doğum gününü kutladı. Türkyılmaz, geçirdiği zatürre ranatsızlığı nedeniyle doğum gününden bir hafta sonra, 8 Kasım günü saat 14.05\'te hastalığına yenik düştü. Türkyılmaz için Torbalı ilçesinde bulunan Ayrancılar Cumhuriyet Mahallesi Camii\'nde, ailesi ve akrabalarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Baba Eser Türkyılmaz ile anne Günhan Türkyılmaz, acıları nedeniyle ayakta durmakta zorlandı. Tibat Türkyılmaz\'ın cenazesi, Cuma Namazı\'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

MUCİZELER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Aynı hastalığa sahip olan ünlü fizikçi Stephen Hawking\'ten esinlenerek \'İzmirli Hawking\' denen Türkyılmaz, annesinin desteğiyle mucizeler gerçekleştirdi. 10 yaşında makinelere mahkum yaşamaya başlayıp, 13\'ünde de solunum yollarındaki kasların iflas etmesi sonucu konuşamaz hale gelen Türkyılmaz, umutsuzluğa kapılmayıp kullanabildiği iki parmağıyla fark yaratmaya kendi tasarımları için kurduğu internet sitesiyle başladı. Daha sonra başka bir site açarak ev kadınlarının ek gelir sağlayabileceği ev pazarını kuran İzmirli Hawking, tüm engellilerin bilgisayar kullanabilmesi için yazılım geliştirdi. Aynı zamanda sanat ve iş dünyasına internet güvenliği ve kişisel web desteği veren Türkyılmaz, kendi gibi hiçbir uzvunu kullanamayan engelliler için de tek bir tuş ya da göz hareketiyle kullanılabilecek bir klavye geliştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenaze Namazından genel ve detay görüntüler

- Tabuttan görüntü

- Namaz kılanlardan görüntü

- Cenaze aracı görüntüsü

Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)