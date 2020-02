DHA YURT BÜLTENİ-14

1)PİLOT BEKÖZ: HAVADAKİ HER UÇAK DENETLENMİŞTİR

ANTALYA Bilim Üniversitesi Havacılık ve Uzay Programları Yöneticisi Üner Beköz, \"Eğer bir uçağı havada görüyorsanız, onu uçuranlar, yerde onu kontrol edenlerin tamamı günlük olarak denetlenmiş demektir\" dedi. Antalya Bilim Üniversitesi Havacılık ve Uzay Programları Yöneticisi, pilot Üner Beköz, uçak kazalarının sanıldığı gibi sıkça yaşanmadığını söyledi. Eğer uçak küçükse ya da tek pervaneli ise buna eğitim uçağı denilmesinin doğru olmadığına dikkati çeken Beköz, her uçağın eğitim uçağı olabileceğini kaydetti. Beköz, \"Küçük uçak demek eğitim uçağı anlamına gelmiyor. Öte yandan kazaların çoğu eğitim sırasında meydana gelmez\" dedi.

\'HAVADAKİ HER UÇAK DENETLENMİŞ DEMEKTİR\'

Türkiye\'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nün havacılıkla ilgili her şeyi denetleyebildiğini belirten Beköz, \"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, son derece ciddi çalışan, işini en iyi yapan kurumlardan biridir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sadece uçakları değil, pilotları, yer personelini, özetle havacılıkla ilgili her yeri denetler ve bundan sorumludur. Eğer bir uçağı havada görüyorsanız, onu uçuranlar, yerde onu kontrol edenlerin tamamı günlük olarak denetlenmiş demektir\" diye konuştu.

EĞİTİM AMAÇLI UÇMUYORLARDI

Uçakların sabıkalı olması gibi bir durum olmadığını dile getiren pilot Beköz, şöyle konuştu:

\"Uçmasını bilmeyen bir uçak üretilmedi. Son kazanın medyatik olmasının nedeni son dönemde uçak kaza sayısının fazla olmasıdır. İnsan hatası bunun içine girebiliyor. Son olayda kazadan kimin sorumlu olduğunu bilemeyiz. Kazanın ardından bir rapor yayımlanacaktır. O rapor biz havacılar için çok değerlidir. Bize ders niteliğindedir. Nerede hata yaptığımızı o raporla öğreniriz. O uçuş bir eğitim uçuşu değildi. Genel havacılık denilen uçuş faaliyetiydi. Ülkemizin şiddetle ihtiyacı olan bir faaliyeti gerçekleştiriyorlardı, havacılıkta hayatlarını kaybedenler geriye kalanlara bir bilgi bırakır.\"

\'KAZA ORANIMIZ DÜŞÜK\'

Uçuşları üçe ayırdıklarını kaydeden Beköz, \"Pilot eğitmek amaçlı uçuşlar, havayolu taşımacılığı ve genel havacılık uçuşları bulunmaktadır. Küçük uçakların büyük bir kısmı genel havacılık altında çalışır. Çok fazla uçmaya başladığımız için kaza sayısının artmaya başladığını görüyoruz. Pek çok ülkeye göre genel havacılıkta kaza oranımız daha düşüktür\" dedi.

2)KAYIP SEVGİ\'NİN BARAJDA CESEDİ BULUNDU

KÜTAHYA\'da \'Bakkala gidiyorum\' diyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karışan Sevgi Ç.\'nin (14) kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı\'nda cesedi bulundu. Ceplerinde taş olan ve intihar etmiş olabileceği sanılan Sevgi\'nin kaybolduğu gün \'Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak\' yazılı not bıraktığı belirtildi.

Bahçelievler Mahallesi Güngörmüş Sokak\'ta eşinden bir süre önce boşanan annesi Ummuhan K. ile birlikte oturan Sevgi Ç., geçen 27 Ekim\'de bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ummuhan K., kızının eve dönmeyip ortadan kaybolması üzerine durumu polise bildirdi. Anne, polislere kızının evde kendisi için \'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak\' yazılı not bıraktığını belirtti. Ummuhan K., notta geçen \'Ahmet\'in kim olduğunu bilmediğini söyledi.

Polisler kent merkezinde kayıp kızı arama çalışmalarını sürdürürken, devriye gezen jandarma ekipleri de bugün öğle saatlerinde Enne Barajı\'nda Sevgi Ç.\'nin cesedini buldu. Kıyıya yakın su üstünde olan ceset, jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Sevgi Ç.\'nin kot pantolon ve montunun ceplerinde taşlar bulundu.

İntihar etmiş olabileceği sanılan Sevgi Ç.\'nin ölümü ile ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Sevgi Ç.\'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

3)KAHRAMANMARAŞ\'TA TEFECİ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, yüzde 5,5 kesinti yaparak alışveriş yapmadan kredi kartını pos cihazından geçirerek tefecilik yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 31 farklı kişilere ait kredi kartı ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi kartıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi\'ndeki bir işyerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 3 pos cihazı ile 31 farklı kişiye ait kredi Kartı, çok sayıda post cihazı çıktısı slip ele geçirilirken, M.A., E.Ş. VE S.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan 9 kişi, ifadelerinde şüphelilerin yüzde 5,5 kesinti ile alışveriş yapmadan pos cihazından kredi kartı geçirdiklerini söyledi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Trabzon\'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı(ek)

4)TACİZ MAĞDURU KIZIN ANNESİ: O KİŞİ EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILSIN

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, tacize uğrayan küçük yaştaki kız çocuğu ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Ekipler, tacize uğrayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğunun anne ve babasını evlerinde ziyaret ederek görüştü. Afgan uyruklu anne Z.A., yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirttiği ekiplere kızının olayın bilincinde olmadığını söyledi. Çocuklarının psikolojisinin bozulmaması için yaşananları unutmak istediklerini anlatan anne, şüphelinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Ekipler, ailenin çocuklarına karşı koruyucu bir tutum içinde olduklarını ve ev içerisinde bir ihmal söz konusu olmadığını belirledi, ailenin çocukları için gerekli önlemleri almaya çalıştığını gözlemledi. Ekipler, tacize uğrayan kız çocuğu için 5395 sayılı ‘Çocuk Koruma Kanunu’ kapsamında herhangi bir koruyucu tedbir uygulamaya gerek görmedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, aileye sosyal ve ekonomik destek için çalışma başlattı.



=======================================================

5)ÖĞRENCİLERDEN TÜRKÇE\'NİN YANLIŞ KULLANILMASINA TEPKİ

RİZE\'de Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, özellikle sosyal medya yoluyla Türkçe\'nin bozulmasına tepki göstermek amacıyla \'Dilimiz Tutsak Mı?\' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje hakkında bilgilendirme yapmak için Memişağa Parkı\'nda toplanan öğrenciler ve öğretmenleri, ellerindeki pankartlarla Türkçe\'nin katledildiğini öne sürerek tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler, Karamanoğlu Mehmet Bey\'in \"Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya\" fermanından örnekler vererek alanda ferman da okudu.

\'TÜRKÇE TUTSAK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR\'

Öğrencilerin ortak bildirisinde \"Türkçe\'nin katledilişine ve tutsak edilmesine dur demek için toplandık. Türkçe maalesef katlediliyor. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeleri anbean takip eden ve yeni çıkan akımlara ayak uydurmaya çalışan genç nesil, popüler olmak için Türkçe\'yi bozmakta ve bunu bir marifet sanmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak dünyayı yöneten güçlü devletler, diğer devletler üzerinde sadece ekonomik olarak baskı kurmayıp, dillerinin de içine girmiş oluyorlar. WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook gibi popüler olan, muazzam kitlelere hitap eden sosyal medya araçları ve burada kullanılan kelimeler dile en büyük zararı vermektedir. Bu popüler demeye dilimin bile varmadığı sözcüklere heves eden kişiler, Türkçe\'ye zarar vermektedirler. Bu kişiler aslında dış güçler tarafından asimile edildiklerinin farkında değildirler. Yüzyıllar boyunca, dünyanın birçok noktasında hüküm süren Türkçe, tutsak edilmeye çalışılıyor. İşte biz bu durumun karşısında yıllar önce Karamanoğlu Mehmet Bey\'in yaptığı gibi dimdik duruyoruz\" ifadelerine yer verildi.

\'HALKI BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ\'

Etkinliğe katılan öğrencilerden Hacer Efsa Küçükaydın, birçok kişinin popüler olmak adına Türkçe kelimelerin yerine yabancı kelimeleri veya kısaltmaları kullandığını belirterek, \"Bu durum kurduğumuz cümlelerin yabancılaşmasına yol açıyor. Burada yaptığımız etkinlik ilk adımımızdı. Daha önce bunları planladık, bundan sonra bu konuda ilanlar dağıtarak halkı bilinçlendirmeye çalışacağız. Farklı okullara bilinçlendirme yapmak adına gideceğiz. Okulumuzda herkes bu konunun üzerinde duruyor\" dedi.

Bir diğer öğrenci Elif Hüsna Kaplan ise, Türkçe yerine yabancı kelimelerin kullanılmasının giderek yaygınlaştığını ve dile hakim olduğunu söyledi. Kaplan, bu durumu engellemek adına okullarının çalışacağını ve özlerini koruyacaklarını belirtti.

\'DİLİMİZ TUTSAK MI?\'

Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yaşar Keskin ise, \"Dilimiz Tutsak Mı? adlı projemizin temel amacı; milli birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan ve bizi biz yapan değerleri ayakta tutan dilimizin yanlış kullanılarak katledilmesine tepki göstermektir. Sosyal medyada ve sokaklarda dilimizin yanlış kullanılması, Türkçe\'nin katledildiği görülüyor. Kendi diline hakim olamayanlar, başkalarının diline mahkum olurlar\" diye konuştu

