DHA YURT BÜLTENİ-14

FABRİKA EK BİNASI İNŞAATINDA ÇÖKME: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



ESKİŞEHİR\'de bir fabrikanın bahçesinde yapılan ek bina inşaatında çatının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Ek bina çatısında kullanılan çelik konstrüksiyonlar, taşeron firma işçileri tarafından vinç yardımı ile montajlanırken çökme oldu. Çöken çatının altında kalan işçilerden Murat Eratik (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Çakır (29) ağır, Cem Kovancı (50) ve İbrahim Ünlü (41) ise hafif yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla yakındaki Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEDENSEL ENGELLİ RECEP YENİ AKÜLÜ SANDALYESİNE KAVUŞTU

SİNOP’ta doğuştan yürüme engelli Recep Uğur (38), bozulan akülü aracının yerine yenisini alabilmek için sokakta kitap satışına başladı. Kitapseverlerin, 5 günde kitapların tamamını satın aldığı Recep Uğur, bağış destekleri ile biriktirdiği 18 bin lira ile yeni akülü sandalyesine kavuştu.

Sinop\'ta yaşayan doğuştan yürüme engelli Recep Uğur\'un akülü tekerlekli aracı bozuldu. Uğur, yeni akülü sandalye alabilmek bedensel engelli eşi Gül Uğur ile birlikte sokakta kitap satışına başladı. Kitapseverler durumunu öğrendiği Recep Uğur için herkes seferber oldu. Kimileri kitap bağışladı, kimileri bağışlanan kitapları satın aldı. 5 günde tüm kitapları satan Recep Uğur, hayırseverlerinde maddi desteği ile 18 bin lira biriktirdi. Recep Uğur, biriktirdiği para ile yeni akülü tekerlekli sandalye satın aldı.

Recep Uğur, akülü tekerlekli sandalyesinin bozulduğunu ve yenisini alacak maddi gücü olmadığını söyledi. Uğur, \"Kitap satışına başladım. 18 bin lira toplandı. Bu para 5 günde toplandı. Çok mutluyum. Eşimle beraber çok güzel duygular içerisindeyiz. Bu aldığım akülü tekerlekli sandalye daha fazla konforlu. Engelliler için daha rahat. Sırt olarak, bel olarak daha rahat ve konforlu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Recep Uğur, katkılarından dolayı Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Milletvekili Nazım Maviş, Sevim Sabancı ve Sinop halkına teşekkür etti.

ŞANLIURFA\'DA UNUTULMAYA YÜZ TUTAN YÖRESEL 120 ÇEŞİT YEMEK SERGİLENDİ

ŞANLIURFA\'da unutulmaya yüz tutan yöresel 120 yemek, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi\'nde ziyaretçilere sergilendi.

Şanlıurfa Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından yürütülen \'Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi\' kapsamında, kent merkezi ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş 120 çeşit yemek Halil-ür Rahman Kültür ve Sanat Külliyesi\'nde sergilendi. Hindi dolması, kazan kebabı, frenk tavası, acur dolması, şıllık, Yahudi köftesi, mumbar, sac kavurma, semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin aralarında bulunduğu yöresel lezzetleri yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi. Yerleşkede kurulan stantlarda sergilenen yöresel yemekleri inceleyen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çekip aşçılardan tarif istedi.

ŞURKAV bünyesinde eğitim gören kursiyerler tarafından yemeklerin yapıldığını kaydeden şef Hatice İnan, mutfak ve yemek kültürünü zenginleştirmek, unutulan lezzetleri bugüne taşımak için böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Dokuz ay süren eğitimler sonucunda kursiyerlerin hazırladığı, Şanlıurfa mutfağına ait 120 çeşit yemeği, bugün ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını aktaran İnan, şunları kaydetti:

\"Şanlıurfa\'da 2 yıldır \'Gastronomi Turizmi ile İstihdamı Artırıyoruz Projesi\' var. Buradaki amaç, hem yöresel yemeklerin yaşatılması, ikincisi ise bu sayede istihdam oluşturmak. Günümüzde bu yemeklerin birçoğu artık yapılmıyor. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz, çünkü dünyada gastronomi çok önemli, bunun turizmi yapılıyor. Biz de bu sayede turizmi geliştirmek istiyoruz. Sergiyi burada yapmamızın nedeni; bugün Balıklıgöl çok kalabalık, binlerce insan burayı gezmeye geliyor, biz de yemeklerimizi insanlara tanıtmak istiyoruz.\"

Saat 17.00\'ye kadar sürecek program kapsamında kentin tescilli lezzetlerinden çiğ köfte de yoğrularak ziyaretçilere ikram edilecek.

KARAAĞIZ SAKİNLERİNDEN ŞEHİR MERKEZİNDE TERMİK SANTRAL EYLEMİ

BURSA\'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Karaağız Mahallesi\'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan mahalleli, şehir merkezine gelerek eylem yaptı. Mahalle sakinleri, ellerinde pankartlarla \'Bursa uyuma, köyüne sahip çık\' şeklinde slogan attı. Dağ ilçesi Büyükorhan\'a bağlı kırsal Karaağız Mahallesi\'ne yaklaşık 400 metre mesafede, yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline tepki sürüyor. Karaağızlılar, geçen aylarda önce inşaat alanında eylem yaptı, ardından da mahalle yoluna traktör lastikleriyle barikat kurup, inşaat alanına malzeme getiren kamyonların girişini engelledi.

Bölgede sürekli nöbet de tutan Karaağızlılar, bugün de topluca Bursa şehir merkezine gelerek eylem yaptı. Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi\'ndeki Heykelönü\'nde toplanan Karaağızlılar, valilik binasının yakınındaki alanda, ellerinde pankartlar taşıyıp \'Bursa uyuma, köyüne sahip çık\' şeklinde slogan attı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın\'ın da destek verdiği eylemde kadın ve çocukların da aralarında yer aldığı mahalleli adına basın açıklamasını Mesut Korkmaz okudu. Korkmaz, mahallelerinde termik santral istemediklerini, yapımına engel olmak için de mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Korkmaz\'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

\"Geçimimizi sağladığımız toprağımızı, hayvanlarımızı, temiz havamızı, ormanlarımızı, bin bir güçlükle bulabildiğimiz içme ve sulama suyumuzu koruma gayretindeyiz. Kente göç etmemeye, ne olursa olsun köyünde yaşamaya uğraşan bizler, o dağları, o ovaları vatanımız deyip koruyan insanlarız. Ancak gözünü sadece para bürümüş kişiler, bizleri ata toprağımızdan kovmak istiyor. Köyümüzün kahvehanesinde, önce mobilyada kullanılacak panelleri üretecekleri yalanını söyleyerek bizi kandıranların, aslında termik santral yapacakları sonradan ortaya çıktı. Halka fikir sormadan, birçok resmi kurumdan onaylar alan şirket, bizi yok saymıştır. Biz Karaağaçlıyız. Bize sorulmadan santral yapımına izin verenler, duyun sesimizi, bizler köyümüze santral istemiyoruz.\"

Eyleme katılan Karaağız sakinleri, kanser olmak istemediklerini belirterek, sık sık slogan attı. Basın açıklamasının ardından eylem, olaysız sona erdi.

\'AVRUPA\'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE İSLAMOFOBİ\' SÖYLEŞİSİ

ADIYAMAN\'da, \'Şehir Akademisi\' tarafından düzenlenen 2018 Güz 5\'inci Dönem konuğu 25. ve 26. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara oldu. Boynukara, \'Avrupa\'da Aşırı Sağın Yükselişi ve İslamofobi\' konulu söyleşi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 25. ve 26. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Boynukara, \"Toplumsal olaylarda tümünü komplo teorilileriyle izah etmek doğru değildir. Benim önemsediğim bir kriter fakat her olay her toplumsal olaylarda bir arka plan arayışını önemli olduğunu düşünüyorum. Bir arka plan olduğunu düşünüyorum. İslam\'a Müslüman karşıtlı son zamanlarda bu kadar derin bir şekilde gündeme gelmesi sebepleri bu arka plan arayışında bunun içinde size bir kronoloji sunmak istiyorum buna bakarak bir yere gitmek istiyorum. Öncelikle küçük şirketler aile şirketleri kısa vadeli uzun vadeli planlar yapar 2 ay 3 aylık bir belediye 2 yıl 4 yıl çünkü seçim süreci içinde gelişen bir durum var fakat konu küresel politikaya geldiği zaman kısa vadeli planlamalar 10 yıl 15 yılla ifade edilir. Orta vade de bu daha uzun vade de 100 yıllık planlar var bunu dip not olarak bir kenara koyalım\" dedi. Konuşmaların ardından katılımcıların yönlendirdiği soruların cevaplanmasıyla program son buldu.

