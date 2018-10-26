DHA YURT BÜLTENİ 14

Şahika Ercümen\'den Salda Gölü\'nde dünya rekoru (EK)

1)ERCÜMEN: SUYUN ALTINDA AĞZIMI KAPALI TUTAMAYACAĞIMDAN KORKTUM

Milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü\'ndeki dünya rekorunun ardından basın toplantısı düzenledi. Dün hava şartları nedeniyle dalış yapamadığını hatırlatan Ercümen, \"Başarılı, güzel bir dalış gerçekleştirdik. Ülkemize, yeni dünya rekoru armağan ettik. Salda Gölü çok güzel. Dünyaya tanıtırken korunmasını istedik. Alt yapı yetersiz olursa gölümüzü kaybederiz. Salda, güzel ve eşsiz bir göl. Yaptığımız görüşmelerde, buranın korunmasının teminatını aldık\" dedi.

Hava güneşli olmasına rağmen göl suyunun soğukluğuna vurgu yapan Ercümen, \"Hava şartları suyun soğukluğu dışında lehimizeydi. Dalış iki dakikaya yakın sürdü. Normal dalışlardan çok hızlıydı, nedeni su soğukluğuydu sanırım. Bu gün su 7 dereceydi. Dipleri kontrol bile edemedim. Uzun süre hazırlandığımız için kendimize güveniyorduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bunu denk getirip Cumhuriyet\'e ithafen yapmak istedik. Tüm ülkemize hayırlı olsun\" diye konuştu.

Soğuk hava nedeniyle dalışta yaşadıklarını anlatan Ercümen, şunları söyledi:

\"Geçen yıl eylül ayında geldim, ılıman bir hava vardı. Bir hafta 10 gün önce de ılık bir havaydı. Bu sabah uyandığımda telefonumda ekipten gelmiş fotoğraf göndüm. Ekipmanlarım buz tutmuştu. Suya girdiğimizde o soğukluğu fark ettik. Ben dalış öncesi son nefesi alırken gerçekten soğuktu. Suyun altında ağzımı kapalı tutamayacağımdan korktum. Çok soğuktu. Başarıyla dalışı gerçekleştirdik.\"

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, milli sporcunun rekorunun başarılı geçtiğini anlattı. Dalış süresinin 1 dakika 58 saniye, dalış mesafesinin 65.4 metre olduğuna değinen Ucuzal, rekorun 65 metre olarak kayıtlara geçtiğinden bahsetti. Rekorun kayıtlara geçiş sürecini anlatan Ucuzal, \"Şahika\'nın suya dalmadan önce dakikada 84 kalp atışı vardı. Kalp atışı dibe vardığında 49\'a düşmüştü. Bu geçici bir sonuç, bütün denemelerde böyledir. CMAS kurulu gözlemciler iki hafta içerisinde rapor hazırlar. Doping testinin ardından sonuçları hem sporcu, hem kulübe hem federasyona bildirilir. Sonuçlarda sorun çıkmazsa yönetim kurulu tarafından onaylanır. Şahika\'nın denemesinde şu anda herhangi bir sorun yok. Son derece başarılı denemedir\" dedi.

Toplantı sonrası Ercümen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'e ve rekor dalışına katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.

Başkan Ercengiz, milli sporcuya başarı dileyerek Salda Gölü\'nün tanıtımına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Milli sporcu Şahika Ercümen\'ün açıklaması

- Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal\'un açılması

- Toplantı detay

- Su altı görüntüleri

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/BURDUR, (DHA)

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2)KİLİS\'TE, SURİYE SINIRINA OBÜS SEVKİYATI YAPILDI.

Kent merkezinde konuşlu birliklerden sınır hattına 4 Fırtına obüsü takviyesi yapıldı. Fırtına obüslerini taşıyan çekiciler, konvoy, sınır hattına hareket etti. Obüslerin, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Konvoyun geçişleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:138 MB

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3)DİLARA\'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ \'BATTANİYE\' DETAYI

ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde, tarlada toprağa gömülü cesedi bulunan Dilara Kandak\'ı (23) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Y.\'nin ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, Kandak\'ın cesedinin sarılı olduğu battaniyenin, kadının sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu, fotoğrafın da Kandak\'ın boşandığı eşinin babasına ait evde çekildiği kaydedildi. Korkuteli\'nin Gölova mevkisinde, 3 Mart günü, yola yaklaşık 100 metre uzaklıktaki tarlanın yabani çalılarla birleştiği sınırda, yaklaşık 30 santimetre kazılan yerde, renkli battaniyeye sarılı çıplak kadın cesedini gören arıcı Hasan Arıkan, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı. Çıplak halde battaniyeye sarılıp, eli, kolu ve ayakları iple bağlanarak, tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda bırakılan cesedin, 2 çocuk annesi Dilara Kandak\'a ait olduğu belirlendi. Dilara Kandak\'ın eski eşi Ahmet Y., cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDEKİ \'BATTANİYE\' DETAYI

Kaybolduğu 24 Ocak\'tan 40 gün sonra toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak\'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Kandak\'ın boşandığı eşi Ahmet Y.\'nin, ömür boyu hapsi istendi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen ve ilerleyen günlerde duruşması görülecek davanın iddianamesinde dikkat çeken tespitlerde bulunuldu. Kandak\'ın cesedinin sarılı olduğu kırmızı, beyaz ve mavi renkli battaniyenin, kadının sosyal medya hesabında 23 Ağustos 2017 tarihinde paylaştığı fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu belirtildi. İddianamede, ayrıca fotoğrafın, Dilara Kandak\'ın boşandığı eşinin babasına ait evde çekildiği kaydedildi.

ESKİ KOCA 2 SUÇTAN CEZA ALMIŞ

Savcı, Dilara Kandak ile eski eşi Ahmet Y.\'nin arasının, çocukların velayeti ve Dilara\'nın pek çok erkekle birlikte olduğu iddiasıyla açık olduğuna dikkat çekti. İddianamede, ayrıca Kandak\'ın evliyken 2014 yılında eski erkek arkadaşı ile cinsel amaçlı görüşürken, eşi Ahmet Y. tarafından yakalandığı ve Ahmet Y.\'nin \'bu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama\' suçlarından cezalandırıldığına da dikkat çekildi. Öte yandan 2015 yılında Kandak\'ın ihbarı üzerine Ahmet Y. ve babası hakkında, \'resmi belgede sahtecilik\' ve \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlarından soruşturma açıldığı, baba ile oğlunun cezalandırıldığı belirtildi.

İddianamede, 2017 yılında Ahmet Y. hakkında, eski eşi Dilara Kandak\'ı ve oğlunu yaraladığı iddiasıyla dava açıldığı, davanın halen Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi\'nde sürdürüldüğüne dikkat çekildi. İddianamenin sonuç kısmında ise Ahmet Y.\'nin eski eşinin aşırı alkollü olmasından faydalanarak, rızası dışında ilişkiye girip, cinsel saldırıda bulunduğu, bu suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla tespit edilemeyen şekilde onu öldürüp, cesedini kırsal kesime götürerek, gömdüğü sonuç ve kanaatine varıldığı vurgulandı.



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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4)KAMU ÇALIŞANLARI BASIN AÇIKLAMASINDA \"ANDIMIZI\" OKUDU

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMUSEN) üyeleri Cumhuriyet Meydanında yaptığı basın açıklamasının ardından Andımızı okudu.

Cumhuriyet meydanında yapılan basın açıklamasına yaklaşık 50 sendika üyesi katıldı. 1933 yılından itibaren Andımızın okutulduğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen Şube Başkanı Kamil Ünal yaptığı basın açıklamasında \" Danıştay 8. Dairesi de 24.04.2018 tarihli kararıyla Öğrenci Andını kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak, 1933 yılından 2013 yılına dek 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan Andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı. Ama ne hikmetse bir anda ülkemizde kıyamet koptu; ne kadar açılımcı ne kadar çözülümcü varsa meydanlara fırlayıp, Andımız üzerinden yeniden Türk milli kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim, içinde yaşattığı Devletin kurucu değerleriyle hesaplaşma arzusunu, Öğrenci Andının ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi. \" dedi.

Danıştay’ın Öğrenci Andı kararına ilk tepki gösterenler arasında bir de adı memur sendikası olan ama yaptıkları sendikacılıkla bağdaşmayan bir kuruluş var diyen Sendika Başkanı Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

\" Sözde memur sendikası 2 yılda bir ortaya çıkar, memuru toplu sözleşmede pazarlar, sonra iki yıl boyunca ortalarda görünmezler. Yüzde 4+3,5 zamma imza atıp yüzde 24,5 enflasyona karşı gıkını çıkarmazlar. Memurlar ek gösterge beklerken tek kelime edecek takati göstermezler. Dolar 7 TL’ye ulaştığında, alım gücünün korunmasına karşı bir tedbir önermezler. Aileleri parçalanmış sözleşmeli personel için tek kelime etmezler. Memurun, sözleşmelinin, emeklinin mağduriyetlerini sorun etmezler. Ek zam istemeye hiç cesaret edemezler. Ne yazık ki, Türklüğün etnik bir unsur olduğunu iddia edenler, Öğrenci Andı ile Milli Marşımızı karşı karşıya getirerek tehlikeli bir ayrımcılığa girişmektedir. Bilinsin ki biz, milliyetinden gocunmayan, Türk olmaktan gurur duyan, Türkoğlu Türkleriz. Gerekirse her sabah önce şehadet getirir, sonra çocuklarımıza andımızı biz okuturuz. Siz ise çocuklarımız Türk’üm, doğruyum, çalışkanım demesin diye eylem yapan sendika olarak tarihe geçeceksiniz.\"

Basın açıklamasının ardından Sendika başkanı Kamil Ünal ve basın açıklamasına katılan memurlar, hep birlikte Andımızı okudu.

Görüntü Dökümü

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- Sendika açıklamasından genel görüntü

- Sendika Başkanı Kamil Ünal\'ın açıklamaları

- Sendika başkanı ve katılımcıların Andımızı okuması

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

DV 1 Dosya 6 dakika 11 Saniye / 197 MB

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5)ŞIRNAK\'TA YAĞMUR ALTINDA GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

ŞIRNAK\'ta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) öncülüğü\'nde 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı eğitim seminerinin ardından gerçekleştirilen acil müdahale arama ve kurtarma tatbikatında ortaya çıkan görüntüler gerçeğini aratmadı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından \"UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) Temel Eğitimi\" 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Eğitimde, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, Crush (Ezilme) sendromu, temel KBRN, haberleşme teknikleri, temel kampçılık ve afet ve olağandışı durumlarda hayatı idame ettirme konular hakkında teorik ve uygulamalı eğimler verildi.

Eğitimin son günü İl Özel İdare bünyesindeki alanda toplu trafik kazası konulu tatbikat gerçekleştirildi. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen tatbikata senaryo gereği, meydana gelen toplu trafik kazasına müdahale edildi. 8 kişinin yaralandığı ve yaralı kişilerin araç içerisinde sıkıştığı bilgisi üzerine olay yerine 112 acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken UMKE ekipleri arama çalışmaları yaptı. Şırnak Belediyesi İtfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıların çıkarılması için çalışmalar yaptı. Çıkarılan yaralılar sediyelerle ambulanslara konularak hastanelere sevk edildi. Tatbikat sonunda 8 yaralıdan 3\'ünün hayatını kaybettiği, 5\'inin ise yaralı olduğu belirtildi.

Tatbikatı izleyen İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Esra Şahin, olumsuz hava koşullarıyla birlikte tatbikatan gerçeği aratmadığını belirterek, \"Doğal afetlere hazırlıklı olmak amaçlı 22-26 ekim tarihleri arasında eğitim alan personelimizin UMKE tatbikatını bugün gerçekleştirdik. Olumsuz hava koşullarıda tatbikat sırasında bize eşlik etmiş oldu. 24 kişilik bir ekiple tatbikatımızı yaptık. Eğitimlerimiz sırasında Cursh sendromu, toplu yaralanma, trafik kazaları, stres yönetimi KBRN yaklaşım, olağanüstü durumlarda, afetlerde yaklaşımlar neler olmalıdır bunun eğitimini verdik\" dedi. Tatbikat sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi.

Görüntü Dökümü

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-Alanda bulunan sağlık ekipleri

-Araç içindeki yaralılara müdahale

-Yağmur altında yaralıların sedye ile taşınması

-Sağlık Müdür Esta Şahin\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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