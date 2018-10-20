DHA YURT BÜLTENİ 14

CHP\'Lİ AĞBABA: HALKIMIZLA BERABER ANKARA\'DA KUTLAMA YAPACAĞIZ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 3\'üncü Havalimanı gerekçesiyle 29 Ekim\'in İstanbul\'a götürülmesini, Dolmabahçe\'de kutlanmasını kabul etmediklerini belirterek, \"Halkımızla beraber Ankara\'da kutlama yapacağız\" dedi.

CHP Ağbaba, CHP Spor Kurulu tarafından Malatya\'da düzenlenen Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı\'na katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bölge kentlerin il başkanları, spor Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, son yaşanan gelişmelerle spordaki başarı durumunu değerlendirdi.

\'METİN OKTAY\'DAN ARDA TURAN\'A GELDİK\'

Eskiden sporcuların örnek alınan kişiler olduğunu kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:

\"Şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay\'dan Arda Turan\'a geldik. Sporun gelmiş olduğu nokta bununla ölçülebilir. Sporcu ya bir siyasiye ya bir tarikata ya da mafyaya sırtını dayamak zorunda kalıyor. Türkiye\'de sporun gelmiş olduğu nokta budur. Bu sporun sadece kişisel olarak durumundan kaynaklı değildir AKP\'nin yaratmış olduğu kültürün sorunudur. Bakın federasyon başkanlarına, tenis federasyonu başkanın mesleğine bakın. Sporda bir başarı yok. Liyakat kalmayınca başarı da kalmıyor. Barcelona\'dan hangi futbolcunun getirileceğine bile siyasiler karar veriyor.\"

\'29 EKİM\'İ DEVLET KUTLAMAZSA MİLLET KUTLAMASINI BİLİR\'

Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaların başkent Ankara\'da yapıldığını ancak bu yıl İstanbul\'da yapılmasının planlandığını söyledi. Bu tür kutlamaların tüm dünyada başkentlerde düzenlendiğini dile getiren Ağbaba, \"3.Havalimanı açılışı bahane edilerek 29 Ekim\'in İstanbul\'a götürülmesini, Dolmabahçe\'de kutlanmasını asla kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu aslında Cumhuriyet’le hesaplaşmanın bir başka adıdır. Cumhuriyetin kutlamalarını yapmak istemeyen bir anlayış var. Onu gölgede bırakmak için Cumhuriyet kutlamalarını Ankara\'da yapmıyor. Biz buradan söylüyoruz o kutlamaları halkımızla beraber Ankara\'da yapacağımızı duyurmak isteriz.Bu memlekette devlet cumhuriyeti kutlamazsa millet coşkulu bir şekilde kutlamasını bilir\" diye konuştu.

\'ANDIMIZIN EYİNDEN RAHATSIZ OLUYORLAR?\'

CHP\'li Ağbaba, Danıştay\'ın \'Öğrenci Andı\' kararıyla ilgili ise \"Bunun neyinden rahatsız oluyorlar anlamak mümkün değil. Ne diyor andımızda \'Türküm, doğruyum, çalışkanım\' Acaba bunun neresi batıyor? Bu kültürün yok edilmesi isteniyor. Bu memleketin değerleri yerine Arap kültürünü empoze etmeye çalışıyorlar. Bu konuda hem Malatya hem de Türkiye\'deki milliyetçilerin de duyarlı olması lazım. Milliyetçi geçinen arkadaşların da bir açıklama yapması lazım. Ama birileri koltuk değneği olmaya devam ediyorlar\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlar

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 583 MB

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İZMİR TARIM FESTİVALİ KÖYLÜ İLE KENTLEYİ BULUŞTURDU

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma hedefiyle yürüttüğü projeler kapsamında İzmir Tarım Festivali\'nin ikincisini düzenledi. Köylü-kentli buluşmasına sahne olan festival kapsamında 7 ayrı tarım kooperatifiyle zeytinyağı, bal, süt, çay, zeytin ve çiçek alım sözleşmesi imzalandı. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, meydandaki kalabalığın \"Bizi bırakma\" sözlerine karşılık \"Bu bir nöbet değişimidir. Bu gereklidir ve zorunludur. Önemli olan bayrağı alan arkadaşımızın o bayrağı daha yükseklere taşımasıdır\" dedi.

İzmir 2\'nci Tarım Festivali Konak Pier\'den başlayan kortej yürüyüşünün ardından, Gündoğdu Meydanı\'nda çok renkli bir etkinliğe sahne oldu. CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na yoğun ilgi ve desteğin gösterildiği kortej yürüyüşünün tamamlandığı Gündoğdu Meydanı, bir miting alanını andırdı. Festivale CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Kani Beko ile ilçe belediye başkanları, tarım gıda kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

2007 yılından bu yana sürdürdüğü kırsal kesim destekleri ile tarımdaki büyümeye katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, bunu üreticilerle birlikte kutladı. Festival kapsamında köylü ile kentli bir araya gelirken İzmir kırsalında yetişen sağlıklı ürünlerin tanıtımına da katkı sağlandı.

\"BİZİ ANLAYAMAYANLAR SOFRALARINA BAKSIN\"

İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, konuşmasına köylü ve çiftçi olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek başladı. İzmir\'den Türkiye\'ye sevgi, barış, insanlık, demokrasi ve adalet mesajları vereceklerini belirten Eskiyörük, \"Bizler çalışıyor, üretiyoruz. Çiftçiler olmasa insanlar aç kalır. Bizi anlayamayanlar varsa sofralarına baksın. 15 yıl önce bir yola çıkıldı. Çıkış noktası \'yoksulluk bir kader değildir\' ilkesine dayandırıldı.Yoksulluk İzmir\'e yakışmıyordu. Aziz Kocaoğlu\'nun öncülüğünde İzmir Modeli için bir adım atıldı. İzmir\'in zenginleşmesi, köylünün yerinde üretmeye ve yaşamaya devam etmesini sağlamak için yola çıkıldı. İzmir Modeli ihmal edilen üreticinin değer görmesidir. Horlanan dışlanan oy deposu olarak bakılan köylünün değer görmesidir. Bu model kentin sahibinin köylü olduğunun bilinmesi, kırsalın sorunlarının çözülmeden kentin sorunlarının çözülmeyeceğinin bilinmesidir. İzmir modeli üreticiye sahip çıkarak kişilerle değil projelerle uğraşmaktır\" dedi. Daha önce üreticilerin traktörlerle tarlaya zor gittiğini belirten Eskiyörük, mahsullerin ezildiğini ve alıcı bulamadığını dile getirdi. Yolların asfaltlanmasıyla ürünlerin yeniden değer kazandığını anlatan Eskiyörük, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin 2008\'de başlattığı süt projesiyle de üreticilerin önünün açıldığını ve sonrasında Süt Kuzusu projesi sayesinde İzmir\'deki çocukların süt içerek büyüdüğünü dile getirdi. Başkan Mahmut Eskiyörük, konuşmasının ardından ilçelerin kooperatif başkanlarıyla birlikte 30 ilçeden aldıkları toprak örnekleri ile birlikte anı plaketini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na takdim etti.

\"TARIM VE HAYVANCILIK YAPMADAN AYAKTA KALAMAYIZ\"

Başkan Aziz Kocaoğlu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'e, devlete, millete, kente hizmet etmek için siyaset yaptığını söyleyerek, başka bir hesabı olmadığını dile getirdi. Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"14.5 yıl önce bize bir görev düştü. Bir fırsat geçti elimize, Layıkıyla yapmaya çalıştık. Ben 27 yaşına kadar çiftçilik yaptım, devlet memurluğunun ardından özel sektörde yöneticilik yaptım, ticaretle uğraştım. Ülkemiz uzun süredir egemen güçlerin uluslararası şirketlerin ve büyük devletlerin hegemonyası altında üretimden vazgeçerek bağımlı hale getirilmek isteniyor. Bir baba yiğit çıkıp da \'bu gidiş doğru değil\' demiyor. Biz tarım ve hayvancılık yapmadan ayakta kalamayız, diyemiyor. Bugün Türkiye kendisi için yetiştirdiği beyinleri maalesef kapitalist ülkelere beyin göçüyle veriyor. Herşeyimiz var. Biz kim ne derse desin bu krizi de aşacağız. Ama her kriz yüzümüzde kalın çizgiye neden olacak. Ülkemiz işi bozulmuş küskün insanların ülkesi haline geliyor. Bu kadar kötü yönetime rağmen bu ülke hala ayakta duruyorsa kimseye muhtaç olmaz.\"

\"BU BİR NÖBET DEĞİŞİMİDİR\"

Türkiye\'nin hayvan ve et ithal eder duruma gelmesini sert bir dille eleştiren Başkan Kocaoğlu, zengin olmak için siyaset yapmadığını belirtti. Meydandaki kalabalığın tezahüratlarına, \"Bizi bırakma\" diyerek sahneye seslenenlere yanıt veren Kocaoğlu, \"Ben 71 yaşındayım ve buna canı yürekten inanıyorum. Bu bir nöbet değişimidir. Bu gereklidir ve zorunludur. Önemli olan bayrağı alan arkadaşımızın o bayrağı daha yükseklere taşımasıdır\" dedi. Tarımda ve hayvancılıkta önemli işler yaptıklarını ifade eden Aziz Kocaoğlu, \"Biz bu politikanın başlangıcındayız. Sahip çıkıldığında Türk insanının neler yapabileceğini gösterdik. Kenetlendik birbirimize güvendik. Daha yapılacak çok iş var\" diye konuştu.

Konuşmasını sürdüren, Hollanda\'nın 2017 yılı tarım ürünleri ve teknolojileri ihracatının 120 milyar dolar olduğunu belirten Kocaoğlu sözlereni şöyle sürdürdü:

\"Hollanda\'nın tarım ürünleri ihracatı, bizim toplam ihracatımızdan çok az aşağıda. Konya kadar ülke ne hale gelmiş. Biz ise tarımda ithalat yapar duruma geldik. Onlar tarım kooperatifleri eliyle bu ihracatı yapıyor. Biz ise kooperatifçiliğe kominist diyoruz. İyi örnekleri devlet eliyle batırıyoruz. Millet tefecinin elinde kalsın istiyoruz. Elimiz tuttuğu sürece İzmir\'de Türkiye tarımının gelişmesi için o değerlere yenilerini katacağız. Birlik içinde olmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Sanayinin, turizmin hizmet sektörünün de kalkınması için pek çok yatırım yaptık. Türkiye\'de otellerin doluluk oranı yüzde 50 iken İzmir\'de yüzde 85 civarındadır. Bunun yarısını fuarizmirde yapılan etkinlikler sağlamaktadır. Sağlık kompleksleri, inanç turizmiyle beraber kentimiz Agora, Kadifekale aksıyla birlikte turizmde çağ atlayacak ve İzmirliliren geliri artacak.\"

İzmir\'de kim belediye başkanı olursa olsun elinde yol haritasının hazır olduğunu anlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Hemşerilerim bize sahip çıktılar. Hem adliyelerde hem seçimlerde destek verdiler. Biz de sizlere layık olmaya çalıştık. Üzerine ölü toprağı serilmiş bir kentin 15 senede nasıl kalkınacağını gösterdik. Eli yüzü sümüklü denilen İzmir\'i bu gün ülkenin gözbebeği yaptık. O günü de unutmadık, onun hesabını hemşerilerim ile beraber sormaya devam edeceğiz.İzmir\'i yaşam biçimiyle ulu önderin eserlerine sahip çıkmaktan hiç kimse döndüremeyecek\" dedi.

Kocaoğlu konuşmasının sonunda Türkiye\'nin kurtuluşunun, bağımsızlığının sürmesinin İzmir\'de üretilen model ile mümkün olduğunu söyleyerek bu gelişimin İzmir öncülüğünde gerçekleşeceğini anlattı. Kocaoğlu, \"Çünkü İzmir Türkiye\'nin en aydınlık en demokratik kenti. Biz de bu inanç olduğu müddetçe İzmir ilelebet çalışacak\" diye konuştu.

Daha sonra süt kuzuları olarak sahneye davet edilen çocuklar Başkan Kocaoğlu\'na çiçek verdi.

Festivalde ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytinyağı, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile bal, Tire Süt Kalkınma Kooperatifi ile süt, Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Özçay Kooperatifi ile çay, Bergama İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytin, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile de çiçek alım sözleşmeleri imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- kortejden görüntü,

-Konuşmalardan görüntü,

-Oyun oynayan çocuklardan görüntü,

-Standlardan görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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KONYAALTI KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI

ANTALYA\'da, Konyaaltı Belediyesi\'nin düzenlediği kitap fuarı, \'Okuyan Şehir Antalya\' sloganıyla 9\'uncu kez kapılarını açtı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından ilki \'Okumak Lazım\' sloganıyla düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı bu yıl \'Okuyan Şehir Antalya\' sloganıyla kapılarını açtı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki kitap fuarının açılışına CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'Li Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda kitapsever katıldı.

ÇADIRDA BAŞLAMIŞTI

Açılış töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 yıldır Konyaaltı için çalıştıklarını söyledi. Bu süreçte kimseyle kavga etmediğini dile getiren Başkan Böcek, her seçimde en yüksek oyla belediye başkanı seçildiğini söyledi. Çalmadan çaldırmadan başkanlık dönemi geçirdiğini dile getiren Muhittin Böcek, kitap fuarına 9 yıl önce çadırda başladıklarını kaydetti. İlk yıl 22 bin ziyaretçinin fuarı ziyaret ettiğini dile getiren Muhittin Böcek, geçen yıl 302 bin kişinin fuarı gezdiğini belirtti.

MUHİTTİN BÖCEK KİTABINI UYSAL İÇİN İMZALADI

Konuşmalarının ardından protokol, fuarın açılış kurdelesini kesti. Muhittin Böcek, yeni kaleme aldığı \'Ben Bu Şehre Aşığım\' kitabının satışa sunulduğu standı beraberindekilerle ziyaret etti. Böcek, kendisi gibi Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olan Ümit Uysal\'a da kitabını imzaladı. Böcek, “Kitabı dostum Ümit başkan için imzaladım\" dedi. Başkan Uysal ise imzalanan kitabı bir süre stantta inceledi.

250 yayınevinin yer aldığı fuarda, 150 yazar ve bilim insanı kitapseverlerle buluşacak. Fuar, 29 Ekim\'e kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fuardan detay görüntüler

-Katılımcılardan detay görüntüler

-Muhittin Böcek\'in konuşması

-Muhittin Böcek kitap imzalarken görüntüsü

-Detaylar

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA(DHA)

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MARMARİS\'TE \"ORKİDE GÜNLERİ\" SERGİSİ AÇILDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, biyoçeşitliliğe dikkat çekmek için \'1. Orkide Günleri\' adlı sergi açıldı. Sergide, 50 tür orkide ile bazı bitkilerin fotoğrafları, ilgilerinin beğenisine sunuldu.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi\'nde canlı orkide ve bitki fotoğrafları sergisi açıldı. Türkiye\'de zengin biyoçeşitliğe dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe; Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, başkan yardımcısı İsmet Kamil Öner, sivil toplum ve dernek temsilcileri katıldı. Etkinlik organizatörü, jeoloji mühendisi Hakkı Çoğuroğlu, 50 canlı orkide çeşidinin yanı sıra çeşitli bitkilerin fotoğraflarını sergiledi. Türkiye\'nin tek başına Avrupa ülkelerine eş değer bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Çoğuroğlu, \"Ülkemizde 150 çeşit orkide türü bulunmaktadır. Bu orkidelerin 84\'ü Muğla çevresindedir. Bu tür salonlarda çok sayıda sanatsal etkinlik düzenleniyor. Fakat bizler Türkiye\'nin bitki ve çiçek çeşitliliğini ortaya çıkarmak ve farkındalık yaratmak için ilk defa böyle bir sergi düzenledik\" dedi. Çopuroğlu, davetlileri sergiyi gezdirerek orkideler hakkında bilgi verdi.

Serginin 22 Ekim Pazartesi günü saat 18.00\'e kadar açık kalacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sergiden görüntü

- Gelen davetlilere organizatör Çopuroğlu\'nun anlatımları

- Canlı orkidelerden ve fotoğraf bitkilerden genel-ayrıntılı görüntü

- Sergiyi açan Jeoloji Mühendisi Hakkı Çopuroğlu ile röportaj

(Toplam: 3 dakika 55 saniye-283 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)