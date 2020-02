DHA YURT BÜLTENİ 14

ATATÜRK\'ÜN ÖZEL EŞYALARI İLK KEZ SERGİLENECEK

İZMİR\'de Atatürk’ün özel eşyaları, yayımlanmamış fotoğrafları ve dönemsel belgeleri içeren “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal\" adlı sergi yarın (Perşembe) açılacak. 420’den fazla eserin yer alacağı sergi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi olacak. Sergide, Atatürk’ün ölmeden önce üzerinde olan gecelik, son kez içtiği kahvenin fincanı, Time Dergisi\'nin Atatürk\'ü kapak yaptığı orijinal baskısı gibi nadide eserler yer alıyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan Folkart Towers’da 420’den fazla eserin bulunduğu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi olan \"Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal\" adlı sergi, 18 Ekim\'de açılıyor. Sergide Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülmemiş 150 özel fotoğrafının yanı sıra, Atatürk’ün ölmeden önce üzerinde olan gecelik, son kez kahve içtiği fincan, Time Dergisi\'nin Atatürk kapaklı orijinal baskısı gibi nadide eserler yer alıyor. Yaklaşık 3 buçuk yıllık süreçte hazırlanan sergide, aynı zamanda Zübeyde Hanım, Latife Hanım ve Fikriye Hanım’a ait eşyalar da bulunuyor. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in danışmanlığını ise Prof. Dr. Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.

İSMET PAŞA\'YA YAZDIĞI MEKTUP İLK DEFA SERGİLENECEK

Serginin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi olduğunu dile getiren Folkart Galeri Genel Koordinatörü Yazar Fahri Özdemir, şunları söyledi:

\"Sergide yer alan el yazmaları ve yazışmalar daha önce kamuyla hiç paylaşılmamış eserler. 150 adet fotoğrafın 100 tanesi daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar. Atatürk’ün kendi imzaladığı fotoğraflar var. Farklı koleksiyonerlerden topladığımız özel eşyalar var. Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger’den ve Pera Müzesi’nden bir takım eserler aldık. Bu sergi çok kapsamlı bir sergi. Çok yoğun ilgi olacağını düşünüyorum. 4 aylık süreçte tahmini 200 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Sergide, Anıtkabir’den daha çok özel eşya yer alacak dolayısıyla kaçırılmayacak bir sergi. Bu serginin Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 ciltlik bir albümü oluşturuldu. Galeride bu albümler de satışa sunulacak. Sergide, Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar olan eserler kronolojik sırayla sergileniyor. Bugüne kadar yaptığım en iyi sergi bu sergi. Dünya’da 4 tane bulunan manşette Atatürk’ün yer aldığı Time Dergisi 1923 baskısı galeride sergileniyor. Ona dokunmak farklı bir duygu. Atatürk’ün mektup ve yazışmalarının olduğu bir bölümde, İsmet Paşa’yı niçin Başbakan olarak seçtiğini açıklayan mektup bulunuyor. Mektup, Atatürk’ün \'Sevgili Paşam, Cumhuriyet’in ilk Başbakanı olarak seni düşünüyorum. Dur, hiç itiraz etme\" cümleleriyle başlıyor. Bu mektup da ilk defa yayınlanıyor.\"

Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/ İZMİR

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kore gazisi 89 yaşındaki Ali Aygen, kalp krizinden yaşamını yitirdi. Gazi Aygen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Ali Aygen, bugün saat 04.00\'te evinde kalp krizinden öldü. Gazi Aygen\'in cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morgunda yıkandıktan sonra merasim bölüğü tarafından alınıp, Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan 50\'nci Yıl Camii\'ne getirildi. Cenaze töreninde Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Ramazan Altınok, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Baştuğ, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hakdan Öztürk, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulgani Kavak, Nazilli Gaziler Derneği üyeleri ve askeri erkan ile gazinin yakınları katıldı. Aygen, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı\'nda oluşturulan Gaziler Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakdan Öztürk, tören sonunda Aygen\'in kızı Mebrule Yaman\'a Türk bayrağı verdi. Mebrule Yaman da bayrağı öperek teslim aldı.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın)

ENGELLİLER, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE BABADAĞ\'DAN ATLADI

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Fethiye-Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali\'nde, bedensel engelli 54 yaşındaki Caner Can, yama paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

Fethiye Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği üyesi 5 kişi, Babadağ\'ın 1700 metrelik pistinden Ölüdeniz\'e tandem atlayışlar gerçekleştirdi. Gruptan biri olan doğuştan elleri ve ayaklarını kullanamayan Caner Can de tecrübeli pilot Gezim Statarei ile birlikte atlayışı gerçekleştirdi. Gökyüzünde değişik akrobasi hareketleri de yaptıran pilot Statarei, engelli Caner Can\'a heyecanlı anlar yaşattı. İkili, Ölüdeniz Belcekız Plajı\'na başarılı bir iniş gerçekleştirerek uçuşu tamamladı.

Pilota teşekkür eden Caner Can, \"Bu organizasyonu bize sağlayanlara teşekkür ederim. Babadağ\'dan Ölüdeniz\'e yamaç paraşütü ile uçma keyfi yaşadım. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım. Bir kez daha uçabilirim. Tüm engelli kardeşlerime yamaç paraşütü ile uçmayı tavsiye ediyorum. Uçmaya bir engel yok\" dedi.

Uçuş yapan diğer engelliler de herkesi atlayış yapmaya davet etti.

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla)

FETÖ OPERASYONUNDA ŞÜPHELİ ASKERLER ADLİYEDE

SAMSUN merkezli 11 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11\'i muvazzaf 15 askerden 5\'i adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Hatay, Erzurum, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Tunceli\'de önceki gün eş zamanlı operasyon düzendi. Operasyon kapsamında 1\'i emekli astsubay, 3\'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi ile uzman, subay ve astsubaylardan oluşan 11 kişi, ankesörlü telefonla mahrem imamlarla görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden emniyette sorguları tamamlanan 5\'i bugün adliyeye sevk edildi.

HABER KAMERA: Tayfur KARA/SAMSUN

EMEKLİ ÖĞRETMEN 5. KATTAN DÜŞTÜ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde emekli öğretmen Halime Baysal oturduğu apartmanın 5. katında bulunan havalandırma boşluğundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı.

Olay Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi\'nde meydana geldi. Aktaş-2 adlı apartmanda oturan emekli öğretmen Halime Baysal binanın 5.’inci katında dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Bina sakinlerinin sesi duyması üzerine polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen Halime Baysal\'ı binanın havalandırma boşluğundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan emekli öğretmen Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK-(KOCAELİ)

Bartholomeos\'tan Sinop Valisi\'ne ziyaret (3)

BALATLAR YAPI TOPLULUĞU VE AZİZ FOKAS KLİSESİ\'NE ZİYARET

Sinop\'ta bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla birlikte, Balatlar Yapı Topluluğu ve Aziz Fokas Kilisesi\'ni ziyaret etti.

İlk olarak Balatlar Yapı Topluluğu\'nda, incelemelerde bulunan Bartholomeos, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’ndan yapılarla ilgili bilgiler aldı. Bartholomeos, Balatlar Yapı Topluluğu\'ndaki mezarlar başında mum yakıp, dua etti.

Buradaki incelemelerinin ardından, Çiftlik köyünde bulunan Aziz Fokas Kilisesi\'ni de ziyaret eden Bartholomeos, kendisini takip eden gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı. Bartholomeos ve beraberindeki din adamların programı, klisede dua etmesiyle son buldu.

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP

OKUMA YAZMA ÖĞRENEN BAHRİYE NİNE KİTAP FUARINA KOŞTU

RİZE\'de, çeşitli yayın evlerinin katılımı ile düzenlenen \'Rize Kitap Günleri\' etkinliği kapsamında fuar açıldı. Fuarın en çok ilgi gören konuğu 88 yaşında okuma-yazma öğrenen Bahriye Çelen oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında yaz döneminde okuma-yazma öğrenen Bahriye nine ziyaret ettiği fuarda kitap aldı. Bahriye Çelen, \"Kitaplarla çok geç tanıştım, ama çok erken bırakma niyetinde değilim” dedi.

Rize Valiliği önündeki etkinlik alanında düzenlenen \'Rize Kitap Günleri\' fuarının açılışına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile şair ve yazar Ahmet Selçuk İlkan ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

‘GEÇ KALMIŞIZ, KEŞKE DAHA ÖNCEDEN BAŞARABİLSEYDİK’

Kitap fuarı açılışında konuşan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, fuarda çok çeşitli kitapların ve yazarların Rizelilerle buluşacağına belirterek \"Tüm kitap dostları burada toplandı. Kitap fuarı benim şahsi hayallerimden birisiydi ve maalesef Rize\'de de daha önceden yapılmamıştı. Şu an \'Kitap Günleri\' diyoruz, inşallah ilerde \'Kitap Fuarı\' diyebileceğimiz bir etkinliğin başlangıcı olur. Arkadaşlarımızı birkaç kez bu konuya teşvik etmiştik fakat o teşviklerimiz mutlu sona ulaşmamıştı. Fuar konusunda yardımları olan çok sayıda kişiler, sponsorlar oldu. Büyük bir imece sonunda bu tabloyu oluşturmayı başardık. Bu tablonun oluşmasına katkı sağlayan herkes ayrı ayrı teşekkürü hak ediyorum. Rize\'de gerçekten profesyonel sayılabilecek bir kitap fuarının açılışında bulunmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bölgede bu işe karşı olumlu tavır ve refleks göstermesi, buranın bu işe uygun olduğunu ve bu işi istediğini gösterir. Demek ki geç kalmışız, keşke daha önceden başarabilseydik. Sözü fazla uzatmadan, sözü kitaba bırakalım” dedi.

BAHRİYE NİNE, OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ, KİTAP FUARINA KOŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Okuma-Yazma seferberliği kapsamında yaz döneminde okuma yazma öğrenen Bahriye Çelen de (88) kitap fuarına geldi.

Okuma-yazmayı yeni öğrenen Bahriye nine, kitap fuarı açıldığını duyunca ziyaret etmek geldiğini belirterek \"Okuma yazma öğrenmemde bana destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a ve eşi Emine hanıma teşekkür ediyorum. Kitapları görmeye geldim. Okumayı yeni öğrendim ve çok sevdim. Kitap alıp okumayacağım. Kitaplarla çok geç tanıştım, ama çok erken bırakma niyetinde değilim” diye konuştu.

10 GÜN AÇIK KALACAK

Girişlerin ücretsiz olduğu \'Rize Kitap Günleri\' fuarına katılan yayınevleri kitaplarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim uyguladı. Fuarın ilk gününde Prof. Dr. Sadık Albayrak ve Yusuf Kaplan kitap severlerle buluştu, Ahmet Selçuk İlkan ise şiir dinletisi sundu. Rize Valiliği himayelerinde organize edilen \'Rize Kitap Günleri\' valilik önüne kurulan stantta 10 gün boyunca kitap severlerle buluşacak. 60 yazar ve şairin okurları ile bulaşacağı etkinlikte imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Rize Valiliği\'nin öncülüğünde düzenlenen \'Rize Kitap Günleri\' etkinliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Rize Ticaret Borsası, Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize Baro Başkanlığı ile Sanko ve Zorlu Enerji tarafından destekleniyor.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE

