DHA YURT BÜLTENİ-14

Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali, yaşama tutunamadı (EK)

1)ANNENİN YURAK BURKAN FERYADI

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde devrilen okul kapısının altında kalarak ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ali İşler, Derince Merkez Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Reyhan İşler oğlunun tabutuna sarılarak, \"Mehmet Ali\'m gidiyor. Gitme Mehmet Ali\'m\" diyerek feryat ederken bayıldı. Yakınları Reyhan İşler\'i bir sandalyeye oturtarak su verdi. Baba Selahattin İşler\'in ise hüznü dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Annenin feryadı, baygınlık geçirmesi

Babanın tabutun başında görüntüsü

Cenaze namazından görüntü

(Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

====================================================

2)MARMARİS\'TE ŞEHRE YAKIN UÇAN GİZEMLİ UÇAK KORKUTTU

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinin deniz kıyısı bulunan kırsal mahallelerinde, iki gündür tek motorlu uçağın saatlerce alçak uçuş yaparak dolaşması paniğe neden oldu. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarı ilgili resmi kurumları aramalarına rağmen kimseden bir şey öğrenemediklerini belirtirken, uçağın havadan görüntüler çekerek haritalandırılma çalışması yaptığı üzerinde duruluyor.

Geçen Cuma gününden itibaren Marmaris ilçesinin denize kıyısı bulunan turistik Hisarönü, Orhaniye ve Turgut Mahallesi\'nde küçük bir uçağın saatlerce yerleşim yerlerinin üzerinde alçak uçuş yapması paniğe neden oldu. Dün (Cumartesi) ve önceki gün (Cuma) sabah 4 ve öğleden sonra 3 saat boyunca alçak uçuş yapan uçak nedeniyle 3 mahallede yaşayanlar soluğu muhtarlıkta aldı. Üç mahallenin muhtarı Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanlığı, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nü aradı. Ancak aradıkları yetkililerden bilgi alamayan muhtarlar, mahalleliyi sakinleştirerek konuyu araştıracaklarını söyledi. Muhtarların araştırması sürerken, mahalle kahvehanesinde toplanan vatandaşların bazıları, \"Yerlerimizi parselleyecekler fotoğraflıyorlar\", \"Koruma altındaki kıyılarımıza otel yapmak için havadan inceliyorlar\" gibi yorumlarda bulundu. İddialar arasında, uçağın FETÖ\'nün firari sanıkları arasındaki Akın İpek\'in oteli ve çevresinde FETÖ\'nün kaçırdığı altınları aradığı da yer aldı.

\'HAVADAN 3D FOTOĞRAF ÇEKİLEREK HARİTALANDIRILMA YAPILIYOR\'

Yerleşim yerlerine yakın uçan uçağın fotoğraflarını çeken emekli Erhan Taşel, şunları söyledi:

\"Datça- Bozburun Bölgesi özel çevre koruma altındaki Hisarönü Mahallesi\'nde 25 yıldır yaşıyorum. Cuma ve Cumartesi günü sabah ile öğleden sonra yerleşim yerlerine yakın uzun süreli uçuşlar yapıldı. Mahalle sakinleri korkmuşlar bana gelerek araştırmamı istediler. Uçağın fotoğrafını çekerek araştırma yaptırdım. Çevre Şehircilik Bakanlığı sitesinde bu konu ile ilgili yazı var. Bizim burası 1992 yılında özel çevre koruma alanı ilan edildiği günden beri bir imar planı yapılmadı. Birçok şehirde özel çevre koruma alanlarına imar planı yapılırken bizim Hisarönü Körfezi çevresindeki mahallelerde hiçbir şey yapılmadı. Bu konu Çevre Şehircilik Bakanlığı hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a iletildi. Köyde yaşayanlardan, \'Değerli arsa ile bahçelerimizi istimlak ederek zenginlere satacaklar\' hatta bazıları \'Deniz kıyısına 5 yıldızlı oteller dikip, doğayı mahvedecekler\' gibi çeşitli dedikodular yükseldi. Yetkililer aranmasına rağmen onlardan cevap alınmayınca ciddi derecede panik ve korku oldu. Hatta ben bile bir ara \'Acaba Yunanlılar fotoğraf mı çekiyor, nedir bu?\' diyerek, endişelendim. Yaptığım araştırmada Çevre Şehircilik Bakanlığı\'nın uçağı özel bir şirketten kiraladığını, haritalandırma yapmak için havadan 3D çekim yapıldığını öğrendim. Endişe edilecek bir durum olmadığını köylülere anlatmama rağmen yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmayınca, panik ve korku halen devam etmekte.\"

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, \"Uçak, Cuma günü Hisarönü Körfezi,Turgut ve Orhaniye koylarında dolaştı. Herkes korktu ve bize ulaştı. Muğla ve Marmaris\'in tüm yetkililerini aradım uçak ile ilgili hiçbir kimsenin bilgisi yoktu. \'Arkasına kameralar yerleştirilmiş çekim yapıyor\' dedik. Muğla Valiliği Kriz Masası bile uçağı bilmiyor. Bizim tek isteğimiz mahallemizen gelen kişilerin kim olduğunu ve bir çalışma var ise ne olduğunun bizlere bildirilmesi. Köyümüz Yunanistan\'ın adalarına yakın. \'Birileri resim mi çektiriyor, ne yapılıyor?\' diye tedirgin olduk. Resmi makamlar durumu öğrenip bizlere bilgi versin ki bizlerde halkımızı sakinleştirelim\" dedi.

Telefonla açıklama yapan Kaymakam Celalettin Yüksel, \" Uçak ile ilgili bizlere resmi bir bilgi gelmedi\" dedi. Marmaris\'te askeri yetkililer ise uçağın haritalandırma yapmak için görüntü aldığını öne sürdü.

Bodrum Havalimanı\'ndan kalktığı öne sürülen ve Marmaris\'in kırsal mahallelerindeki yerleşim yerleri ile koylarında alçak uçuş yapan uçağın TC-DYK tescilli ve Cessna C208B Caravan EX tipi olduğu görüldü. Bir havacılık şirketi bünyesindeki uçağın havadan görüntüler çekerek haritalandırılma çalışması yaptığı üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Turgut ve Hisarönü Mahallesi\'nden görüntü

Turgut Mahallesi tabelasından genel görüntü

-Turgut Mahalle Meydanı\'ndan görüntü

-Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin\'in köy kahvesindeki vatandaşlara bilgi vermesi

-Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin ile röp.

-Uçağı araştıran ve fotoğrafını çeken emekli Erhan Taşel ile röp.

-Uçağın vatandaşlar tarafından çekilen 3 fotoğrafı

(Toplam: 10 dakika 15 saniye-740 MB görüntü)

(Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

==================================================

3)NEHİR KIYISINDA DİNLENİRKEN BURNUNDAN VURULDU

ADANA\'da, Seyhan Nehri kıyısında bankta oturan Alperen Berber(21), suyun içindeki balonlara tek saçma tüfekle ateş eden bir kişi tarafından burnundan vuruldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taş Köprü civarında meydana geldi. Arkadaşıyla gezmeye çıkan Alperen Berber, dinlenmek için Seyhan Nehri kıyısında oturdu. Bu sırada nehir üzerindeki balonlara tek saçma atabilen tüfekle ateş eden bir kişi, Berber\'i burnundan vurdu. Kanlar içinde kalan Berber\'i gören arkadaşı polis ve sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Berber\'e ilk müdahalesi ambulansın içinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis, tüfeği kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruştuma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Ambulans içerisinde yaralının görüntüsü

- Ambulansın görüntüsü

- Polis aracı görüntüsü

SÜRE:01\'03\" BOYUT:116 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

==================================================

4)DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLÜMLE İLGİLİ 4 GÖZALTI

BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki düğünde, silahlarla havaya ateş açarak, Necmi Çelik\'in (57) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 2\'si muhtar 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece, İnegöl\'e bağlı Dömez Mahallesi\'nde meydana geldi. Düğünde davetlilerden bazıları, pompalı tüfek ve tabancalar ile havaya ateş açtı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri, Necmi Çelik\'in başına isabet etti. Çelik\'in ağır yaralandığını görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çelik\'i ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı. Hastanede tedaviye alınan Necmi Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Necmi Çelik\'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Dömez Mahallesi\'nin muhtarı Mustafa A. ve Akbaşlar Mahallesi\'nin muhtarı Eyüp A. ile Ramazan Tunç ve Özcan Bayram gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)



