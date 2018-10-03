DHA YURT BÜLTENİ 14

Mersin’de 6 bin polis trafik denetiminde

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasının ardından yayınlanan genelge doğrultusunda Mersin\'de jandarma ile kentte görevli resmi ve sivil 6 bin polis, kurallara uymayan sürücülere trafik cezası yazmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı\'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama ile Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 bin polis eğitimden geçirildi. Eğitimin ardından \'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı\' dağıtıldı. Trafik polislerinin yanı sıra artık kentteki tüm polis memurları da seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine \'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı\' düzenlemeye başladı. Düzenlenen bu tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerine gönderilecek.

800 SÜRÜCÜYE CEZA

Uygulamanın başladığı kentte 1 haftada şu ana kadar yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandı. Genelge kapsamında sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı. Bilgilendirmenin ardından sembolik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında sürücüler durdurularak İçişleri Bakanlığın 100 Günlük Eylem Planı hakkında bilgi verildi. Sürücüler, uygulamanın hem trafik güvenliği için, hem de sürücü için iyi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik Denetle Şube Müdürlüğü bina görüntüsü

- Şube önündeki polisler

- Bir kadın memur örnek tutanak yazarken

- Görevliler sürücüleri durdurup bilgilendirirken

- Sürücülerin açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

(BOYUT:295 mb) (SÜRE:2,26 DK)



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Çobanlar, koyunlarını şehir merkezinde gezdirdi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, Tepebaşı Belediyesi\'nce düzenlenen \'3\'üncü Küçükbaş Çoban Festivali\'nin tanıtımı için merkezde yürüyüş yapıldı. Etkinliğe katılan çobanlar, kamyonla getirdikleri koyunlarını şehir merkezinde gezdirdi.

Muttalip Mahallesi\'ndeki Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan pazarında, 7 Ekim Pazar günü, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenecek \'Küçükbaş Çoban Festivali\' için tanıtım yürüyüşü yapıldı. Tepebaşı Belediyesi\'nin festivali öncesi düzenlenen etkinliğe çobanlar da hayvanlarıyla katıldı. Kamyonla 90 koyun getiren çobanlar, hayvanları araçtan indirip, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi\'nden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki İsmet İnönü Caddesi\'ne tramvay yolundan götürdü. Çobanlar, koyunların kaçmaması için zaman zaman zor anlar yaşadı.

\'YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE\'DE İLK\'

Festival yürüyüşüne katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hayvanlarla yürüyüşün Türkiye\'de ilk kez yapıldığını belirterek, \"Şehir içinde farkındalık yaratmak için hayvanlarla yürüyüş yapıyoruz. Bu hem Eskişehir\'de hem de Türkiye\'de ilk defa oluyor. Ankara\'da yapılmak istenmiş ama olmamış. Türkiye\'den festivale çok fazla talep var. Bizim yetenekli çobanlarımız, koyunları şehrin bütün gürültüsüne rağmen bir noktadan bir noktaya getirebildiler. Biz çobanların artık farklı bir noktaya gelmesini istiyoruz. Çoban olmazsa koyun olmaz, koyun olmazsa vatandaşı etle besleyemeyiz. Bunlar birbirine bağlı zincir gibidir. Çobanlar artık horlanmaktan, küçük görülmekten hoşlanmıyorlar. Onlar da artık bir kimliğe kavuşmak istiyorlar. Bu da en doğal hakları. Çok büyük emekleri var. Çoban kız istediğinde verilmiyor. Onlar artık kişisel haklarını istiyorlar. Bu etkinliklerle o farkındalığı yaratmak istiyoruz\" diye konuştu.

\'ÇOBANLIK KÖTÜ MESLEK DEĞİL\'

Yürüyüşe katılanlardan Makbule Demir (77) ise 23 yıl çobanlık yaptığını belirterek, \"Çobanlık yaparak, çocuklarımı, torunlarımı büyüttüm. Torunlarımla birlikte de koyun güttüm. Çobanlık kötü bir meslek değil. Gençler bıkar, usanır; ama yaşlılara, emeklilere tavsiye ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Koyunlar kamyondan indirilirken,

-Çobanların koyunları şehir merkezinde gezdirirken,

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın konuşması,

-77 yaşındaki Makbule Demir\'in konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

678 MB - 6 Dakika 03 saniye

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Silahlı saldırıda öldürülen doktor için Bursa\'da saygı duruşu

Gürkan DURAL- Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- İSTANBUL\'da, hastasının silahlı saldırısında yaşamını yitiren Dr. Fikret Hacıosman için meslektaşları, Bursa’da saygı duruşunda bulundu. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, \"Bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz\" dedi.

İstanbul’da dün hastası tarafından öldürülen Medicana Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Medicana Bursa Hastanesi çalışanları, saat 12.00’de hastane önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı açıklamalarda bulundu. Dr. Fikret Hacıosman’ın hem meslektaşları, hem de Medicana ailesinden biri olduğunu belirten Dr. Necip Kozalı, saldırıyı kınadı. Dr. Hacıosman’ın sevenlerine de başsağlığında bulunan Dr. Necip Kozalı, \"Yapılan bu elim saldırı, tüm sağlık camiasını derinden üzmüş, ailemizden birine yapılan bu saldırı bizleri derinden de yaralamıştır. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz demeden bin bir türlü fedakarlıklarla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemleri, hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Fiziksel ya da sözel her türlü şiddete duyarsızlaştırmaya kanıksanmaya karşıyız. Tüm sağlık camiasının başı sağolsun diyoruzö ifadelerini kullandı.

\'ÇOK ÜZGÜNÜZ\'

Medicana Bursa İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ise yaklaşık 20 yıldan fazla bir süredir Dr. Fikret Hacıosman ile çalıştıklarını belirterek, “Resmini görmüşsünüzdür, iyilik meleği bir insan. Biz hekimler, gençliğimizin hayatımızın en kıymetli yıllarını bu mesleği öğrenmek, uzmanlaşmak ve insanlara yardımcı olmak için geçirdik. 35 yaşından sonra verimli olmaya başlıyor hekim. Meslektaşımız mesleğinin en verimli döneminde maalesef menfur bir saldırı sonrası hayatını kaybetti. Çok üzgünüz, bir tarafından da hayatının baharında gencecik bir çocuk ruhsal olarak bunalmış durumda. Yönlendirenlerin hepsine görevler düşüyor. Gençlik bu kadar kısa sürede niye dejenere oldu, niye bu kadar bunalıma girdi. Bunları da eğitim verenlerin düşünmesi gerekiyor. İnşallah bunlar kısa sürede sonlanır, ama sonlanacak gibi de değil maalesef bunlar kanıksanmış durumda giderek artmaya devam ediyor. Allah rahmet eylesinö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane önünden detaylar

-Açıklamalar



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İstanbul\'da doktora silahlı saldırıya İzmir\'deki meslektaşlarından tepki

İSTANBUL\'daki özel bir hastanede psikiyatri servisinde görevli doktor Fikret Hacıosman\'ın eski hastasının silahlı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesine İzmir\'deki meslektaşlarında tepki geldi. Birçoğunun beyaz önlükleriyle geldiği protestoda konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, sağlıkta şiddetin kanıksanmasına izin vermeyeceklerini, durdurana kadar mücadele edeceklerini söyledi, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı\'yla bir çalışma grubunun oluşturulmasını istedi.

İstanbul Bahçelievler\'de bulunan özel bir hastanenin psikiyatri servisine görevli olan Uzm. Dr. Fikret Hacıosman\'ın, eski hastası Tunçdemir Esenler\'in saldırısıyla hayatını kaybetmesi meslektaşlarını isyan ettirdi. İzmir\'deki doktorlar adına İzmir Tabip Odası tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda, saldırıyı kınamak için basın açıklaması yapıldı. İzmirli doktorlara 54\'üncü Ulusal Psikiyatri Kongresi için kente gelen psikiyatrisler ile Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ömer Böke de destek verdi.

KAMU KURUMU SORUNU ÇÖZMEKLE SORUMLUDUR

Birçoğunun beyaz önlükleriyle geldiği protestoda doktorlar adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz yaptı. Hastane içerisinde bir doktorun saldırıya uğramasının güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gözler önüne serdiğini belirten Obuz, \"Hem hastane yönetimleri hem de kamu idaresi, bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları, görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddete karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir. İzmir Tabip Odası olarak sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadele edeceğiz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma gurubu oluşturulmasını, ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor, bu talebimizi de yineliyoruz\" dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET DALGASI, YAYGINLAŞMAKTA

Türkiye\'de sağlık çalışanlarının her gün onlarca kez şiddet yaşadığını da vurgulayan Funda Barlık Obuz, \"Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmakta yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla öldürmeye varan boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak şiddetin çözüm yollarını paylaşmış, şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı nitelikteki yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM\'de kabul edilmesi içini çaba harcamıştır\" diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra doktorlar öldürülen Fikret Hacıosman\'ın fotoğrafını Atatürk Anıtı\'nın önüne bıraktı, ardından karanfiller koydu, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın açıklamasından görüntü.

- Doktorların görüntüsü.

- Karanfil bırakılmasından görüntü.

- Saygı duruşundan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR (DHA)

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Gaziantep\'te başarılı 24 öğrenciye bisiklet

GAZİANTEP İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gözüm Kulağım EBA’ projesi kapsamında Eğitim Bilişim Ağı(EBA) da kullanılmak üzere düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren 24 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA sisteminin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşarak görme ve işitme engelli öğrencilerinde yararlanabilmesi için ‘Gözüm kulağım EBA’ projesini başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Yarışması’nda ödüle layık görülen projeye tüm okullardan yüzde 80 katılım sağlandı. 243’ü işitme ve görme engelli olan 750 öğrenci dijital ortama içerik oluşturdu. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerin katıldığı öykü yarışmasında dereceye giren 24 öğrenciye bugün düzenlenen törenle bisiklet verildi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Cengiz Mete, projeyi anlatarak şunları dedi:

“Başlattığımız proje kapsamında EBA’ya ulaşımın yaygınlaşması ve hem işitme engelli hem de görme engelli öğrencilerimizin sisteme dahil olmasını istedik. 750 öğrencimizin katılımıyla bir öykü yarışmasının da içerisinde yer aldığı bir farkındalık projesi aslındı bu. Projemizin önemli bir ayağı bizi görme ve işitme engelli öğrencilerimizin de sisteme dahil olduğu bir proje geliştirdik. Öğrencilerimizin yaptığı içeriklerin bu engelli öğrencilerimizin de göreceği ve duyacağı bir ortam oluşturmak istedik. Hatta sadece öğrenciler değil isterlerse büyüklerde bu öykülere ulaşabilecekler. Bu proje kapsamında düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren 24 öğrenciye bugün ödülleri olan bisikletleri veriyoruz. Öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.ö

Fatma Şahin de engelli bireylerin sosyal hayata entegre olmasını önemsediklerini dile getirdi. Türkiye’de ilk Engelliler Daire Başkanlığı’nın, Gaziantep’te kurulduğunu ve başkan olarak da engelli bireyin atandığını hatırlatan Şahin şöyle devam etti:

“Biz Milli Eğitim Bakanlığımız ve müdürümüzle çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim bir iddiamız var, engelli dostu şehir olmak, engelsiz şehir olmak. 2 milyon vatandaşımızın, yaşlı, genç, engelli herkesin hayat bulduğu bu şehirde yaşarken herkesin memnun olduğu bir şehir olma iddiamız ve hedefimiz var. O yüzden bilim ve teknoloji çağının fırsatlarını, imkanlarını özellikle engelli çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Biz biliyorsunuz Türkiye’de ilk kez Engelliler Daire Başkanlığı’nı kurduk. Başına görme engelli bir arkadaşımızı getirdik. Görme engelli, işitme engelli çocuklarımızı biz bugün dünyanın herhangi bir yerindeki engelli bir çocukla yarıştırabilecek hale getirebilmemiz için onları güçlendirmemiz lazım. Nasıl güçlendireceğiz? Eğitim fırsatıyla. Eğitim fırsatı verirken de bilim ve teknoloji çağının bütün fırsatlarını bu çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Eğitimle ilgili kısımda teknolojiyi besleyen eğitimle ilgili kısımda engelli çocuklarımızın önünü açmak bizim boynumuzun borcudur.ö

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Şahin\'in konuşması

- Cengez Mete\'nin konuşması

- Alandaki çocuklar

- Toplu fotoğraf çekimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA)

146 MB



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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu\'ndan \'Mckinsey\' çağrısı

İZMİR\'de, DİSK\'e bağlı belediye işçileri, ekonomideki gelişmeleri protesto etmek için yarım gün iş bıraktı. Eyleme katılarak işçilere destek veren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu\'ndan hükümete, çağrı geldi. Çerkezoğlu, \"Hepimiz aynı gemideyiz de neden işçilerle oturup ekonomik süreci konuşmuyorsunuz. Neden ABD şirketleri ile konuşuyorsunuz. Hep birlikte konuşalım, tartışalım. Ülkenin ekonomisini ABD\'li şirketlerine emanet etmek yerine gelin işçi ile konuşun\" dedi.

İzmir\'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı belediye işçileri, ekonomideki gelişmelere dikkat çekmek için yarım gün iş bıraktı. Konak\'ta bulunan eski Sümerbank binası önünde bir araya gelen işçiler, üzerinde \'Elektriğe, doğalgaza, suya değil, maaşlara zam\', \'Maaş yetmiyor, tencere kaynamıyor\', yazılı dövizler taşıdı. İşçiler, \"Susma sustukça sıra sana gelecek\", \"Krizin bedeli patronlara\" sloganları attı. İşçilerin eylemine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, hepsi CHP\'li olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, CHP\'li ve HDP\'li bazı milletvekilleri ve çok sayıda işçi katıldı. İşçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomik krizin olduğunu, ancak bu krizin bedelini işçilerin ödemeyeceğini söyledi. Çerkezoğlu, işçilerin milli gelirden alması gereken payı alamadığını belirterek, çalışanların hükümetten alacaklı olduğunu savundu. Çerkezoğlu, \"Cumhurbaşkanı \'Kriz yok\' diyor ama bizler bakkala her gittiğimizde etiketlerde krizin ne olduğunu görüyoruz. Bizler bu ülkede artık 6 milyonun üzerine çıkmış olan işsizlik gerçeği ile yaşadıklarımızın psikolojik olmadığını biliyoruz\" dedi.

\'İŞÇİ HÜKÜMETTEN ALACAKLI\'

\"Pembe tablolar enflasyon karşısında tuzla buz oldu\" diyen Arzu Çerkezoğlu, 16 bakanlıktan temsilcinin görev yapacağı Maliyet ve Dönüşüm Ofisi\'nin ABD\'li McKinsey şirketi ile çalışacağını hatırlatarak, buna tepki gösterdi. Çerkezoğlu, hükümete bir de çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

\"Yıl sonu için tahmin edilen enflasyonda yüzde 25 oranı bile iyimser kalıyor. Bu ülkede bir ekonomik kriz var. Bu kriz sermaye iktidarının, AKP\'nin yıllardır uyguladığı ekonomik politikalarının sonucudur. Türkiye dünyanın en borçlu ülkesi haline geldi. Bu borç işçi sınıfının değildir, aksine işçi sınıfı alacaklıdır. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. 16 yıldır özelleştirmelerle bu ülkeyi bu hale getirenler ödeyecek bu krizin faturasını. Krizin muhatabı sermayedir, sorumlusu da AKP iktidarıdır. Kendi yarattıkları krizin faturasını bizlere ödetmeye çalışıyorlar. Ekonomide en alttakinden çalıp en üstekine vermek tarihin gördüğü en ahlaksız hırsızlıktır. İşçi sınıfı bunun hesabını mutlaka soracaktır.\"

\'İŞÇİ İLE EKONUŞUN\'

Yıllardır ürettiğinden, milli gelirden payını alamadığını belirttiği işçi sınıfının, borçlu değil alacaklı olduğunu tekrarlayan Çerkezoğlu, \"Karı bizimle paylaşmadınız da zararı mı paylaşıyorsunuz. \'Hep bana hep bana\' diyenler şimdi külfeti bölüşmekten söz ediyor. Buradan ilan ediyoruz. İşçi sınıfı alacaklıdır ve hakkımızı alana kadar mücadelede edeceğiz\" dedi. Türkiye ekonomisine yönelik bir savaşın olduğu yönündeki açıklamalara atıfta bulunan Arzu Çerkezoğlu, \"Evet ekonomik savaş var. İşçi sınıfının her hakkını gasp ederek sürdürdüğünüz bir ekonomik savaş var. Hepimiz aynı gemideyiz de neden işçilerle oturup süreci konuşmuyorsunuz. Neden ABD şirketler ile konuşuyorsunuz. Hep birlikte konuşalım, tartışalım. Ülkenin ekonomisini ABD\'li şirketlere emanet etmek yerine gelin işçi ile konuşun\" diye konuştu.

\'İŞSİZLİK 6 MİLYONU AŞTI\'

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, işçi sınıfının kazanımlarına göz dikildiğini ileri sürdü. Çalışkan, \"Ekonomik krizin lafını etmenin neredeyse suç ilan edildiği bir ortamda biz kriz var diyerek haykırıyoruz. Ekonomik politikalar sonucunda işsizlik 6 milyonu aştı ve çok büyük bir toplumsal sorun haline geldi. Artık her evde işsiz var. Genç işsizliği artıyor, üniversite mezunu işsizlerin sayısı artıyor, kadınlar çalışma yaşamının dışına itiliyor\" dedi. Enflasyon oranının son 15 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade eden Remzi Çalışkan, temel tüketim maddelerinin fiyatının ise iki katına kadar çıktığını belirterek, \"Faturalarımız her geçen gün kabarmaya başladı. Doğalgaza ve elektriğe yüksek zamlar yapıldı. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamıyor\" dedi. Açıklamanın ardından işçiler dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-DİSK\'e bağlı belediye işçilerin alanda toplanması

-İşçilerin açtığı pankartlardan görüntü

-DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)



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Sur esnafına kedi ve köpekler için mama kapları dağıtıldı

DİYARBAKIR\'da, Hayvan hakları haftası nedeniyle merkez Sur ilçesindeki esnaflara mama kapı ile yaklaşık yarım tonluk kedi maması dağıtıldı.

Hayvan Haklarını Koruma haftası nedeniyle Diyarbakır\'da Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında merkez Sur ilçesinde İskender Paşa ilkokulunda eğitim gören öğrencilere hayvan hakları, beslenmeleri ve korunması konusunda eğitim semineri verildi. Çocuklara özellikle son zamanlarda piyasaya sürülen boyalı civcivlerin alınmaması konusunda da uyarıda bulunuldu. Heyet daha sonra Sur ilçesindeki esnaflara yaklaşık yarım ton kedi maması ile mama kabı dağıtımı yaptı. Esnaflar uygulamadan memnun olduklarını belirterek, dükkan önlerine bırakılan kaplara mama dökerek kedileri besledi.

Görüntü Dökümü:

-Çocuklara verilen eğitim

-Çocuklarınla ile sohbet

-Esnafa dapıtılan kedi köpek mama kapları

-Mamaların doldurulması

-Kedilerin mama yemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)