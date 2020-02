DHA YURT BÜLTENİ 14

BAKAN PAKDEMİRLİ\'NİN ANNESİ VE DAYISI KAZADA YARALANDI (EK)

Manisa\'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin annesi 73 yaşındaki Nuran Pakdemirli ve dayısı 74 yaşındaki Cemal Çetin\'ye ilk olarak kaldırıldıkları Manisa Devlet Hastanesi\'nde müdahale edildi. Acil serviste doktorların ilk kontrollerini yaptıkları Pakdemirli ve Çetin\'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Acil servisteki ilk müdahalelerden sonra Nuran Pakdemirli ile Cemal Çetin\'in çekilen tomogrofilerinde de vücutlarında kırık bulunmadığı tespit edildi. Nuran Pakdemirli ile Cemal Çetin, tedaviyi yürüten doktorların kararıyla kontrol için izlenmek üzere normal servise alındılar. Ak Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık yaralı Nuran Pakdemirli\'yi servisinde ziyaret etti.

Bu arada hastaneye gelen Manisa Vali Vekili Hakan Volkan Köksal, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Sağlık Müdürü Necip Yemenici ile Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, doktorlardan yarılıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sağlık Müdürü Necip Yemenici de yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, kontrol için servise yatırdıklarını ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin eşi Ahu Pakdemirli\'ye gelişmeleri kısa aralıklarla aktardıklarını söyledi. Kazadan sonra ifadesi alınmak üzere Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen traktör sürücüsü Serhat Nişli\'nin ise kazanın nasıl olduğunu görmediğini, çarpışma sesi gelmesinden sonra durduğunu söylediği öğrenildi.

MELİH GÖKÇEK\'İN DİNOZOR MAKETLERİ TRABZON\'DA (EK)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Aydın, Ankara\'dan getirip üniversite kampüsündeki doğa parkına yerleştirilen dinazor maketlerine ilişkin konuştu. Aydın, \"Söz konusu dinozorların KTÜ’ye kazandırılması için ülkemizdeki bazı doğal park müdürlükleri ile yaklaşık 7-8 ay önce iletişime geçilmiş, özellikle Ankara Parklar Müdürlüğü’nden bu tür dinozorların nasıl temin edilebileceği sorgulanmıştır. Hatta birkaç dinozor kendilerinden talep edilmiş, ancak olumsuz cevap alınmıştır. Parklar Müdürlüğü’ndeki ilgili kişilerden söz konusu dinozorlar için bazı firma isimleri alınmış ve onlarla iletişime geçilmiştir. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kendilerinden yardımcı olmaları ve katkı sağlamaları talep edilmiştir. Firmalardan biri özellikle onarıma ihtiyaç duyulan 2 adet dinozoru hurda karşılığında verebileceklerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine girişimler hızlandırılmış ve Haziran ayı içinde söz konusu hasarlı hurda dinozorlar KTÜ’ye getirilmiştir. Söz konusu hasarlı dinozorların birkaç aylık tadilat döneminden sonra da hem öğrencilerin hem de bölge halkının yoğun ilgi odağı haline geldiği görülmüştür\" dedi.

3)\'BOZKIRIN TEZENESİ\' NEŞET ERTAŞ, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

TÜRK Halk Müziği\'nin ünlü ozanı, \'Bozkırın Tezenesi\' Neşet Ertaş, ölümünün 6\'ncı yıl dönümünde, memleketi Kırşehir\'in Bağbaşı Mahallesi\'ndeki mezarı başında anıldı.Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Eyüp Temur, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşleri Ayşe Garip ve Nadiye Ertuğrul, akrabaları ile sevenleri kabrini ziyaret etti. Babası, Halk Ozanı Muharrem Ertaş\'ın kabrinin de ziyaret edildiği programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, büyük usta, gönül dostu Neşet Ertaş\'ı vefatının 6\'ncı yılında rahmetle ve saygıyla andıklarını söyledi. Şairler ve ozanlar diyarı Kırşehir’in yetiştirdiği en önemli ozanlardan birisinin Neşet Ertaş olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, \"Kendisini, 25 Eylül 2012 yılında ebediyete uğurladık. Bugün de ölüm yıl dönümü olması nedeniyle ailesiyle birlikte kabrini ziyaret ederek dualar ettik. Neşet Ertaş, garip babası olarak bilinen, hiçbir zaman dünya malına tamah etmeyen, her zaman sevgiyi, hoşgörüyü öne çıkaran bir insandı. Bu yönüyle de ülkemizde bütün milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Kendisine tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum\" dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşmasında, \"Neşet Ertaş, Anadolu insanının duygusu, sevinci, aşkıdır. Hayatı boyunca mütevazılığı elden bırakmamıştır. Hem sanatıyla, hem de kişiliğiyle örnek olan bir inandır. Vefatından yıllar sonra bile örnek alınan Neşet Ertaş’a Allah’tan rahmet diliyorum\" diye konuştu.

Daha sonra Neşet Ertaş\'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

NEŞET ERTAŞ

Abdal müziğinin son temsilcisi olarak anılan Neşet Ertaş, yaşamı boyunca çıkardığı 400 plak, kaset ve kayıtlarla bozlak türkülerini koruma altına almıştır. Müzisyen bir babanın oğlu olan Neşet Ertaş, UNESCO tarafından \'Yaşayan İnsan Hazinesi\' olarak kabul edilmiştir.

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012\'de İzmir\'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı\'nda babası Muharrem Ertaş’ın yanında toprağa verildi. Mezar taşında ise şöyle yazar: \'Sakin ol ha insanoğlu! İncitme canı, her can bir kalp, Hakk’a bağlı. İncitme canı, incitme\'

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)-

İSTANBUL Sarıyer Kent Konseyi Deprem ve Doğal Afet Grubu Başkanı, \'Deprem tahmincisi\' Kadir Sütçü, 2019 yılında Türkiye ya da çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini söyledi.

Eskişehir\'e Anadolu Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu\'na katılmak üzere gelen İstanbul\'da deprem tahmin istasyonu ve danışmanlık merkezi bulunan Kadir Sütçü, yaptıkları deprem tahmini çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Önümüzdeki yıl Türkiye ya da çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini söyleyen Sütçü, \"Bir yıl içerisinde yüzde 90 olarak Türkiye yahut yakın çevresi 7\'lik bir depreme hazırlanması gerekiyor. Buna bütün Türkiye dahil\" dedi.

Deprem tahmincisi Kadir Sütçü Depremin merkez üssünü tam olarak bulabilmek için karıncaları kullanmak gerektiğini söyledi. Sütçü şunları anlattı: \"Ben 11 Kasım 1999 günü bahçemde gezerken erik ağacımın bir tanesinin gövdesine karıncalar kümeleşmişti, 12 Kasım\'da ise Düzce depremi oldu ve İstanbul sallandı. Bu nedenle karıncaları incelemeye başladım. 6 yıl koloni kurmak için çalıştım. 2006 yılında koloniler tamamlandıktan sonra 16 Nisan 2006 tarihinde karıncılarla gözlem ve deneye başladım. Karıncaların hareketleri var. Bir sıra dışı hareketleri var bir de normal hareketleri var. Normal hareketleri yuvadan çıkıp, yiyeceğin üzerine gidip yiyeceği alıp yuvaya götürmektir. Anormal hareketleri ise; ateş üzerinde zıplar gibi hareketleri var. Karıncaların sıra dışı davranışlarını 15 kategoride inceliyoruz. Bu kategorilerden en önemlisi ölümdür. Yuvaları terk eden karıncalar kütlelerin, kayaçların sesini daha çok algılıyor ve ayakları kulaklarının içinde olması nedeniyle sersemliyor. Bu sersemlediği zaman küme şeklinde olduğu zaman ölüyor. Yüzde 80\'i öldüğünde büyük deprem işareti olarak görüyoruz. Bu da 72 saat öncesinden ölüyor. Yani 3 gün önceden büyük depremin olacağını karıncalar vermektedir. Ama karınca kolonisini takip etmeyen halkımız bu depremi nasıl anlayacak dersek; gece hangi saatte olursa olsun korktunuz, kalkın gökyüzüne bakın. Gökyüzünde yıldızlar elle tutulabilecek şekildeyse büyük deprem olur. Onun dışında eğer yıldızlar çok uzak gözüküyorsa orası sallanabilir ama merkez üssü olarak büyük deprem orada yoktur. \"

Karıncaların incelendiği alanın olduğu yeri merkez olarak aldıklarını belirten Kadir Sütçü, \"Nerede incelerseniz orayı merkez olarak alın. 1200 kilometre yarıçapında bir daire çizin bu dairenin içindeki bütün depremleri algılayabilirsiniz. Onun dışındaki olayları da, tahminleri de uydu görüntüleriyle bölgesel olarak yapmaktayız. Yani deprem hava basıncını etkiliyor, alçak ve yüksek hava basıncını meydana getiriyor. Bu meydana getirmeden dolayı da havayı açıyor. Bulutlu havalarda, yağışlı havalarda büyük depremlerin olma ihtimali yok. Böyle bir olay olmadı şu ana kadar Türkiye ve çevresinde. Merkez olarak İstanbul\'u aldığımızda Akdeniz\'de Girit, Hatay, Sivas, Romanya, Ukrayna, Yunanistan olarak bir daire içine aldığımızda burayı karıncalarla tahmin etme olasılığımız var. Kış ayları Aralık, Ocak ve Şubat\'tır. Bu yıl kış mevsiminde Türkiye\'de en az deprem olan yıl olarak tarihe geçecek. 2003 yılından 2018 yılına kadar depremleri istatistik verilere tuttuğumuz zaman en az deprem 2018 yılında oldu. Hiç kar yağmadı. Depremle yağış arasındaki ilişkiyi araştırmazsanız bunu söyleyemezsiniz. Demek ki depremler yağışı etkiliyor\" dedi.

Deprem olmadığı için Türkiye\'yi fayın ısıttığını söyleyen Sütçü, \"İlkbahar ve yaz mevsiminde deprem olmadığı için bir fay bizi ısıtıyor şeklinde düşünebiliyoruz. Eğer bu fay ısıtıyorsa 7\'nin üzerinde bir deprem Türkiye\'de ya da yakın sınırlarında bekliyor olabilir. Bu olasılığımız yüzde 90. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Türkiye\'nin de önlem alması gerekiyor. Bir fay bizi ısıtıyor Türkiye olarak. Hem depremleri seyrekleştirdi, azalttı hem de sıcaklığı alabildiğince yükseltti. 2010 yılından daha fazla bir sıcaklık var şu anda, Şu anda 2010 yılından daha fazla bir sıcaklık varsa bu meteorolojinin de dikkatini çekiyor. Bu durumda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir yıl içinde yüzde 90 olarak Türkiye\'de ya da yakın çevresinde 7\'lik bir depreme hazırlanması gerekiyor. Bütün Türkiye dahil. Ama saatini istiyorsanız bizi takip edeceksiniz. Biz gününü ve saatini vermeye çalışacağız. 72 saat önceden verebiliyoruz\" diye konuştu.

KOCAELİ\'nin İzmit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına trafik polisi yardımcı oldu. Yaşlı kadının elinden poşeti alıp, elinden tutan polis memuru, kadının karşıya geçmesini sağladı.Derince\'de okul çevresi ve öğrenci servislerine yönelik uygulama yapan trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına yardımcı oldu. Polis memur, bir elinde çantası bir elinde poşet bulunan yaşlı kadının elinden içi dolu olan poşeti alıp, elinden tuttu. Polis memuru yolun karşısına geçerken elini havaya kaldırarak otobüsün durmasını sağlayarak yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi. Polis memurunun davranışı çevredekilerin takdirini topladı.

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde 6 yaşındaki tek yumurta üçüzü erkek kardeşler Abdulhamit Yiğit, Mehmet Emin ve Serhat Eymen Körede, ilkokula başladı.

Hasan Tütün Mahallesi’nde oturan Halit ve Vildan Körede, çiftinin tek yumurta üçüzleri Abdulhamit Yiğit, Mehmet Emin ve Serhat Eymen, Yamazaki İlkokulu\'nda eğitime başladı. Anneleri tarafından okula götürülen ve 1-B sınıfında aynı sırada oturan üçüz kardeşler okula başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Üçüzlerin annesi Vildan Körede, 7 aylık olarak dünyaya gelen çocuklarının zorlu bir süreci atlatarak 6 yaşına girdiklerini ve birlikte ilkokula başladıklarını bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

