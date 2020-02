DHA YURT BÜLTENİ-14

ERZURUM\'DA KAYBOLAN İKİ ÇOCUK ANNESİ HER YERDE ARANIYOR

ERZURUM\'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde kaybolan iki çocuk annesi Pınar Unus, (34), komando, özel harekat, jandarma, AFAD ve köylüler tarafından her yerde aranıyor.

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, dün saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar\'ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus\'un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen Unus\'un oğlu, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus\'u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Tüm köylülerde genç kadını bulmak için seferber oldu.

Bugün sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına komando, özel harekat, AFAD ve özel eğitimli köpekler Pınar Unus\'u arıyor. Pınar Unus\'un köy içerisinde bulunan sulak arazilere düşme ihtimali nedeniyle AFAD ekipleri kıyı araması yapıyor. Drone ile de tarama yapılan köyde, Unus\'un yakınları, genç kadının psikolojik sorunları olduğu ve endişe duyduklarını belirterek, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

MÜŞTERİNİN PANTOLONUNDA UNUTTUĞU 200 BİN LİRALIK DÖVİZİ BOZDURAN TERZİ TUTUKLANDI

BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, bir gurbetçinin onarım için bıraktığı pantolunun cebinde unuttuğu 200 bin lira değerindeki İngiliz sterlinini bozdurup, bir kısmı ile altın alan Emine Kaya (40) tutuklandı.

Gemlik\'te bir terzide usta olarak çalışan Emine Kaya, geçtiğimiz cumartesi günü yurt dışında çalışan bir gurbetçinin getirdiği pantolondaki söküğü dikmeye başladı. Kaya, bu sırada, pantolon cebinde bulunan dövizleri fark etti. 200 bin lira değerindeki İngiliz sterlinini alan Emine Kaya, bunları bozdurduktan sonra bir kısmı ile altın aldı.

Olay, gurbetçinin paralarını bulamayınca polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, çelişkili ifade veren Emine Kaya\'nın evinde savcılıktan alınan izinle arama yaptı. Aramalar sırasında bekar olan Emine Kaya\'nın bozdurduğu sterlinler ile aldığı altın ve sakladığı bir miktar Türk Lirası\'na ulaşıldı. Suçunu itiraf eden Kaya, paranın bir kısmını harcadığını söyledi. Hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emine Kaya, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR\'DA ADNAN MENDERES ANILDI

AFYONKARAHİSAR\'da eski Başbakanlardan Adnan Menderes anma etkinliği yapıldı.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan\'ın idam edilişinin 57. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Afyonkarahisar PTT Şubesi önünde Adnan Menderes\'in idam edildiği saat olan 13.21\'de düzenlenen basın açıklamasına Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Ak Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Selcan Hıdıroğlu, 27 Mayıs darbesinin Türkiye\'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi. Hıdıroğlu, \"Yasalara aykırı biçimde anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme antidemokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e- muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır\" dedi.

27 Mayıs Darbesi\'nin Türkiye Cumhuriyeti\'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes\'in idam edilmesiyle diğer darbelerden ayrıldığını aktaran Hıdıroğlu, \"27 Mayıs 1960 Darbesi\'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye\'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır\" diye konuştu.

İYİ PARTİ\'Lİ EROZAN: AK PARTİ VE MHP\'YLE İŞBİRLİĞİ YAPAMAYACAĞIMIZI HERHALDE TAHMİN EDERSİNİZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, gazetecilerin, yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusu üzerine, \"Ak Parti ve MHP\'yle işbirliği yapamayacağımızı herhalde tahmin edersiniz. Bu Cumhur İttifakının karşısındaki adaylar bir yerde güç birliği içerisinde olma ihtiyacı duyabilir\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, 2019 Mart yerel seçimler öncesi \'İyilik Kervanı Yollarda\' sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında, partisinin milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet İnkaya ve partililer de katıldı.

\'BUNUN ADI İTTİFAK OLMAYACAKTIR\'

İstifa eden il başkanının yerine atanan Mehmet İnkaya ve yönetimiyle de buluşan Erozan, parti binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin \'Parti olarak yerel seçimlerde ittifak yapacak mısınız?\' sorusu üzerine Erozan, şu yanıtı verdi:

\"Bir defa yerel seçimlerde ittifakın hukuki zemini yok. Yani genel seçimlerde yapılan ittifak, bütün partilerin anlaştıkları ve belirli kurallar çerçevesinde oluşmuş birliktelikti. Biz Millet İttifakı, onlar da Cumhur İttifakı dediler. O sayfayı çevirdik. Şimdi, bu yerel seçimlerde hukuki zeminde bunu tanımlamak doğru değil. Biz ittifaktan ziyade, yaptığımız çalışmaların amaçları doğrultusunda yerelde aldığımız mesajları Ankara\'ya döndüğümüzde bir sepette harmanlayacağız. Bundan eminim ki o temelde de bunun adı ittifak olmayacaktır.\"

\'BAŞKA FORMÜLLER OLABİLİR\'

Başka formüller üzerinde çalışılmasının imkan dahilinde olduğunu vurgulayan Erozan, belediye başkanlığına giden yolda kendi adaylarının başarıya ulaşması için gerekebilecek bir işbirliği modelinin tasavvur edilebileceğini kaydetti. Bunun adayın kim olacağıyla ilgili olduğunu aktaran Erozan, \"Adayın İYİ Parti\'li olarak da yarışabilmesi mümkün Afyonkarahisar\'da. Veyahut başka bir aday düşünüp, oy tabanımızı daha fazla genişletebilmek adına başka formüller üzerinde çalışılması imkan dahilindedir. Bugünden bunun için bir karar alınmış değil\" dedi.

\'81 İLDE İDDİALIYIZ\'

Türkiye genelindeki bütün illerde belediye başkan adayı çıkarma yolunda çalışma yaptıklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Erozan, 81 şehirde İYİ Parti\'li aday olacağını ve yerel seçimlerde de iddialı olduklarını söyledi. Genel seçimlerdeki yüzde 10 ölçüsünün kendileri için bir kriter olmadığına dikkati çeken Erozan, \"Biz ilk önce kendimize bakıyoruz. 15 Ekim\'e geldiğimizde bütün yerlerde analizlerimizi yapmış olacağız. Bizim belirlediğimiz bir isimle, Afyonkarahisar\'daki şansımız nedir? O arkadaşımızın rakipleri nedir? Hangi partiden kim adaydır? şeklinde bu analizleri yaptıktan sonra sonunda bizim başkasını destekleyebileceğimiz gibi başkaları da bizi destekleyebilir. Bu opsiyonlar açık. Dolayısıyla diğer partiler de aynı analizleri yapıyorlardır. Biz bu analizleri yapığımızda Ak Parti ve MHP\'yle işbirliği yapamayacağımızı herhalde tahmin edersiniz. Bu Cumhur İttifakının karşısındaki adaylar bir yerde güç birliği içerisinde olma ihtiyacı duyabilirler\" diye konuştu.

FERRERO, SELENDİ BÖLGE YATILI ORTAOKULU\'NA YATIĞI YATIRIMLARI İNCELEDİ

MANİSA\'nın Selendi ilçesindeki Selendi Bölge Yatılı Ortaokulu\'na \"Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim Projesi\" kapsamında geçmiş yıllarda Ferrero Şirketler Grubu tarafından yapılan yatırımlar, yerinde incelendi, Şirket yetkilileri, incelemeler sırasında göze çarpan eksiklikmleri de not alarak yatırım programına dahil etti.

İtalyan çikolata firması Ferrero, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı\'nda, Selendi Bölge Yatılı Ortaokulu\'nun ısıtma sistemindeki sorunu giderip, dış cephe ve binadaki diğer ihtiyaç duyulan kısımların boyasını yenileyip, kız ve erkek öğrenci yurduna yangın kaçış sistemi kurulması için yatırımlarda bulundu. 207 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan ve 150 öğrencinin eğitim gördüğü okulu, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde de ziyaret eden şirketin üst düzey yetkilileri, yatıkları yatırımları yerinde inceledi.Şirket yetkilileri Okul Müdürü Nuri Demiray\'dan yapılan yatırımlar hakkında bilgi alıp, göze çarpan diğer eksikleri de not aldı. Ziyarette konuşan Okul Müdürü Nuri Demiray, firma yetkililerine geçen dönem yaptıkları yatırımlar için teşekkür edip, \"En önemli yatırım olan eğitime katkınızın örnek teşkil etmesini istiyorum\" dedi.

Türkiye\'deki öğrencilere yönelik sosyal projelerin devam edeceğini belirten Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, \"Bugün okulların açılmasıyla aynı güne rastlayan sevinçli bir gün. Çünkü Ferrero Manisa Fabrikası\'nın 5. açılış yılını da kutluyoruz. Manisalı çocuklar için büyük bir sosyal proje oluşturma kararı almıştık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Manisa Valiliği ile birlikte gerçekleştirilen bu sosyal projenin sonuçları burada hepimizin gözleri önünde. Bu projeyi Selendi öğrencilerine adıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Ferrero sadece çok lezzetli tatlıları ile değil aynı zamanda spor faaliyetleri ve sosyal programları ile de Türk çocuklarının yanındadır. Bu çerçevede \'Kinder+Spor Projesi\'ni gerçekleştirdik. Bütün ülkede binlerce çocuk bu projeye katılıyor\" diye konuştu.

Eğitim bir ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, \"Tabi eğitim süreci uzun bir süreç. Bu süreçte maddi manevi bir çok sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Gerek bizler kaymakamlık, valilik ve milli eğitim olarak bu sorunları çözmeye çalışırken, aynı zamanda Ferrero ailesi gibi hayırseverlerimiz bizlere bu sıkıntıların giderilmesinde maddi anlamda, manevi anlamda bir çok destek sağlıyorlar. Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir\" dedi.

\"EĞİTİM SADECE OKULDAKİ DERS BAŞARISI DEĞİLDİR\"

Eğitimi sadece okuldaki ders başarısı olmadığını söyleyen Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, \"Eğitim sadece okuldaki ders başarısı değildir. Aynı zamanda onun dışına taşan sizin gelişiminizin önümüzdeki dönem içerisinde ülkeye çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her birinizin potansiyelini gözlerinizdeki ışıktan görüyoruz. Bu bir takım işi\" dedi.

Ziyaretin ardından Kaymakam İrdelp tarafından firma Onursal Başkanı Marsili\'ye öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya tablosu hediye edildi.

Ziyarete Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Selendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Karagöz, Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın ve firma yetkilileri de katıldı.

KINA GECESİNİN YAPILACAĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA\'dan Kayseri\'ye gelin almaya giderken Kırşehir yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden damat Ferhat Çarboğa (26) ve annesi Medine Çarboğa (55) ile kuzeni Eşref Çarboğa (44), Bursa\'da toprağa verildi. Kaza olmasaydı FGerhat Çarboğa\'nın daha önce nikah yaştığı eşi ile bu akşam kına gecesi hafta sonu ise düğün yapacaktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Ankara- Kayseri karayolunda meydana geldi. Bursa\'dan Kayseri\'ye gelin almaya giden Eşref Çarboğa yönetimindeki 16 SMR 47 plakalı otomobil ile Hüseyin Çarboğa\'nın kullandığı 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir\'in Mucur ilçesi yakınlarında durdu. Otomobilin plakası düştüğü için duran Eşref ve Hüseyin Çarboğa\'nın araçlarına, karşı yönden gelen Kadir Yücegöğ yönetimindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs çarptı. Kazada damat Ferhat ile annesi Medine ve amcasının oğlu Eşref ile Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Damat Ferhat Çarboğa, annesi Medine ve kuzeni Eşref Çarboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Bursa\'ya getirildi.

NİŞANLISININ TABUTUNA TÜLBENTİNİ KOYDU

Kazada hayatını kaybeden damat Ferhat, annesi Medine ve amcasının oğlu Eşref Çarboğa\'nın cenazeleri bugün taziye evinden alındıktan sonra Hamitler Küba Camii\'ne getirildi. Cenazeler taziye evinden çıkarken damat Ferhat\'ın tabutunun üzerine Dilan Çarboğa\'nın kına gecesinde takacağı tülbentini serdi. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Köy Mezarlığı\'na gözyaşlarıyla defnedildi.

KAZA OLMASAYDI BU AKŞAM KINA OLACAKTI

Kazada hayatını kaybeden inşaat işçisi Ferhat, akrabalarının aracılığı ile görücü usulü ile tanıştığı Dilan Çarboğa ile bir süre önce nikah yapmıştı. Ferhat Çarboğa, bu akşam Bursa\'da yapılacak kına gecesinin ardından hafta sonu gerçekleştirecekleri düğün için Dilan Çarboğa\'yı almak üzere ailesi ve akrabaları ile yola çıkmıştı.

