DHA YURT BÜLTENİ 14

Dalaman\'da kağıt fabrikasının hurdalık bölümünde yangın çıktı (2)

ALEVLER, CEZAEVİ ÇÖPLÜĞÜNE SIÇRADI

Muğla\'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nun çöplüğüne de sıçradı. Fabrikanın arazisindeki 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, maki ve okaliptüs ağaçlarının yandığı kaydedildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havadan söndürme çalışması

- Yangından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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İstanbul diye Sinop\'a bırakılan kaçaklar, otogarda bekliyor

TÜRKİYE\'ye yasa dışı yollarla giren ve İstanbul diye Sinop\'a bırakılan 37 Pakistan uyruklu kaçak, otogarda bekleyişe başladı.

Türkiye\'ye, Van üzerinden yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan uyruklu 37 kaçak, İstanbul denilerek getirildiği Sinop otogarına bırakıldı. Pakistan uyruklu kaçaklar burada bekleyişe başladı. Otogarda zor şartlarda kalan ve İstanbul\'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçakların üzerinde para olmadığı bu nedenle mahsur kaldıkları belirtildi.

Sinop Otogarında kafeterya işletmecisi Hayrettin Bozkurt, kaçakların otogarda kaldıklarını belirterek İstanbul\'a gitmek için yardım beklediklerini söyledi. Bozkurt, \"Ama parasız kimse kimseyi de taşıyacak durumda değil. Bizler sabah bu insanlara biraz katkıda bulunduk. Karınlarını doyurduk. Ama nereye kadar. Öğlen oldu. Tekrar yemek ihtiyaçları var. Akşam olacak tekrar olacak. Bu insanların tuvalet ihtiyaçları var. Temizlik ihtiyaçları var. Herşeyden önce ben bu işin sağlık boyutuna bakıyorum. Bu kente gelen insanların hijyenik bir ortamda mı geliyor? Bir kontrolden geçirildi mi? Bu insanların yayabileceği bir mikrop var mı? Sağlık endişemizi giderecek sağlık kuruluşlarının bilgisi var mı?\" diye sordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçakların görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA

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VAN\'DA \'KAMP VE KARAVAN MERKEZİ\' AÇILDI



VAN\'ın Edremit ilçesinde belediye tarafından Köşk Mahallesi\'ne kurulan \'Kamp ve Karavan\' merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce sahil kordonu çalışması, olimpik binicilik merkezi ve göl kıyısına yapılan plajlar ile adından çokça söz ettiren Edremit Belediyesi yine turizm yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından ilçenin Köşk Mahallesi\'nde 3,5 dönüm alan üzerine kurulan, 50 karavan ile 100 çadır kapasitesine sahip \'Kamp ve Karavan\' merkezi açıldı. Açılışa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı İlhan Kubilay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçede turizminin gelişmesi adına önemli bir tuğlayı daha duvara yerleştirdiklerini belirterek, \"Turizm konusunda atılması gereken bütün adımları vizyonumuz ve imkanlarımız dahilinde atacağımızı daha önce ifade etmiştik. Sahil bandımızla, plajımızla, binicilik merkezimizle, Kız Kalesi’nin restorasyonuyla, ekolojik parkımızla, tekne turlarımız, ayran aşı balık başı festivalimizle turizm konusunda adımlar atarak şehrimizin turizmde daha fazla söz sahibi olmasına, daha fazla ön plana çıkması için vermiş olduğumuz sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ne yazık ki terörün azmasıyla beraber buralar karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz uluslararası öneme sahip bir sulak alanıdır. Ben burayı gördüğümde, buraya aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp, turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Ve bu vesileyle Binicilik Merkezi\'ni hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi.\" dedi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Başkanı İlhan Kubilay ise, karavan kültürünün gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Vanlı dostlarımızı karavan almaya davet ediyoruz. Bu vesileyle hem doğayı kurular, hem de göl kenarındaki betonlaşmayı önlemiş olurlar. Karavan kültürü çok farklı bir yaşam tarzıdır. Umarım karavancılığı Van’a mal ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\"

Ankara\'dan eşi ile beraber Edremit\'teki kamp merkezine gelen Nurhan Aktaş Türkmen de Doğu Anadolu\'nun kamp kurmak için çok uygun bir coğrafyaya ve yapıya sahip olduğunu belirterek, \"Eşimle beraber geldim. Ulusal Kamp Federasyonu Başkanı İlhan Bey\'in davetiyle buraya katıldım. Buraya gelmekle büyük mutluluk yaşadık. Buranın, doğanın, çevrenin ve insanlarının tanıtılması gerekiyor. Gerçekten çok güzel insanlarla ve doğayla karşılaştık. Şu an da herkes çok güzel gidiyor, herkesin görmesini istiyorum.\" dedi.

Van Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İzzetin Lalelci ise açılışı yapılan merkezin Van ekonomisine katı sunacağını ifade ederek, \"Türkiye\'nin farklı kentlerinden gelen kampçılarla bu merkezin açılışı için buradayız. Bu merkezin, memleketimizin ekonomisine olumlu etkiler yapacağını düşünüyoruz. İnsanlar yavaş yavaş karavan kültürünü edinmeye başladılar. Karavanla gezilere katılmak özellikle ilimizin, tarihi ve turistik yerlerini gezmek açısından olumlu bir gelişme\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile Kamp ve Karavan merkezinden görüntüler

-Kamp ve Karavan merkezinden detay görüntüler

-Kamp için gelen turistlerle ropörtaj

-Açılışın yapılması

-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli\'nin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/EDREMİT, (Van)- (DHA)

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Marmaris\'te orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Söndürme soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Dünya Temizlik Günü\'nde terk edilmiş bina çevresinde temizlik

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, 15 Eylül Dünya Temizlik Gününde bir grup çevreci, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan ve kaderine terk edilen eski hükümet binası ve çevresinde temizlik yaptı.

Datça\'da kısa bir süre önce \'Kirlilik Avcıları\' adı altında sosyal medyada örgütlenen grup üyeleri, yaklaşık 1 saat içerisinde, eski hükümet binası ve çevresinden çuvallar dolusu çöp topladı. İskele Mahallesi Esenada Mevkiinde, deniz kenarında bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan iki katlı eski hükümet binası, 1988 yılında boşaltıldıktan sonra iki kez yenileme ve tadilat çalışması yapılmasına rağmen bir daha kullanılmamıştı. Kirlilik Avcıları, yıllar sonra içinde ve çevresinde biriken çöp dağlarını temizledikleri eski hükümet binasının, etnografya müzesi olarak hizmete açılmasını istedi.

Datça Kirlilik Avcıları grubu kurucusu 32 yaşındaki Kubilay Gezer, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü\'nde, 30 yıldır adeta unutulan eski hükümet binasını temizlemek istediklerini belirterek, \"Eski Hükümet binamızın durumu bizleri üzüyor. Burası, Datça\'nın en güzel yerlerinden biri olmasına rağmen, ne yazık ki yıllardır atıl duruyor. Eski Hükümet binasının içi ve çevresi adeta mezbelelik haline geldi. Datça Belediyesi ile buranın yeniden halkın hizmetine açılması için girişimlerde bulunacağız. Etnografya müzesi olarak açılmasını istiyoruz. Umarız bu isteğimiz bir an önce yerine getirilir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Datça eski hükümet binası ve çevresinde temizlik çalışmalarından görüntü

- Toplanan atıklardan oluşan çöp dağlarından görüntü

- Datça Kirlilik Avcıları grubu kurucusu Kubilay Gezer ile röp.

- Eski hükümet konağının iç ve dışından genel görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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\'Sivrihisar Hava Gösterileri\' nefes kesti

ESKİŞEHİR\'de düzenlenen \'Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2018\' etkinliğindeki akrobasi uçak gösterileri izleyenlerin nefeslerini kesti. Etkinliğe Türk Hava Kuvvetleri\'nin Solo Türk ekibi de katıldı.

İki gün sürecek olan gösteriler Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslar arası Havacılık merkezi Necati Artan Tesisleri\'nde başladı. Etkinliği Ulaştırma ve Alyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda kişi izledi. 2\'nci Dünya Savaşı\'nda da kullanıldığı belirtilen ve uçar durumda sadece 3 adet bulunan CATALINA da Sivrihisar Hava Gösterileri\'nde yerini aldı. Bakan Yardımcısı İskurt, Vali Özdemir Çakacak ve milletvekili Harun Karacan CATALINA uçağına binerek pilotlardan uçak hakkında bilgi aldı.

Türkiye\'ye M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi\'nce kazandırılan P-51 MUSTANG de Sivrihisar\'daki gösterilere katıldı. İngiltere\'den gelen Martin Lovell helikopterle, Hollanda\'dan gelen Frank Van Houten ile Almanya\'dan gelen Tim Tibo da akrobasi uçaklarıyla gösteri sundu.

BABA-KIZIN AKROBASİ GÖSTERİSİ

Türkiye\'nin milli akrobasi pilotları Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin Öztürk de ayrı uçuklarla gösterilerini gerçekleştirdi. İlk olarak Semin Öztürk \'Pitts S2-B\' uçağıyla gösteri sundu. Semin Öztürk gösterisinin ardından uzun kuyruk oluşturan izleyicilere imza verdi. Semin Öztürk\'ün ardından babası Ali İsmet Öztürk \'Mor Menekşe\' adlı uçağıyla gösterisini gerçekleştirdi. Etkinlikte Türk Hava Kurumu planör ve paraşüt grupları gösteri sundu.

SOLO TÜRK İLGİYLE İZLENDİ

Türkiye\'nin en eski tayyaresi Boeing-Stearman ve Aviat Husky\'in de yer aldığı etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri\'nin Solo Türk ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Yarın sona erecek olan etkinlikte \'Uçak Pistinde Bisiklet Yarışı\' da yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törene katılan protokol

-Bakan Yardımcısı Enver İskurt\'un konuşması

-Catalina uçağının görüntüsü

-Gösteriler

-Gösterileri izleyenler

-Semin Öztürk\'ün gösterisi,

-Semin Öztürk\'ün kalabalığı selamlaması,

-Ali İsmet Öztürk\'ün gösterisi

-Ali İsmet Öztürk\'ün üstü açık bir otomobilden kalabalığı selamlaması

-Solo Türk\'ün gösterisi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA