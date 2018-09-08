DHA YURT BÜLTENİ 14

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BU SALDIRILARIN OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORDUK (2)- YENİDEN



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya\'nın İdlib\'e yönelik saldırılarına ilişkin, \"Bizim tüm amacımız zaten bu saldırıları durdurmaktı. Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk. Bir taraftan içeride radikal gruptan ılımlı grupları ayırmak için çok çaba sarf ettik\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde partisinin ilçe yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından gazetecilere İdlib konusunda açıklamada bulundu. Suriye\'de İdlib özelinde saldırıların daha önce başladığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Yani burada iki devlet arasında savaşın başlaması gibi \'resmi başladı\' ya da \'gayriresmi başladı\' diye bir şey olmaz. Bizim tüm amacımız zaten bu saldırıları durdurmaktı. Bu saldırıların olabileceğini öngörüyorduk. Bir taraftan içeride radikal gruptan ılımlı grupları ayırmak için çok çaba sarf ettik. Gerçekten bunda önemli mesafeler de kat ettik. Ama bugün İdlib\'de bulunan o terörist gruplar şu anda buraya saldıran rejim ve destekçileri tarafından Halep\'ten, Hama\'dan, Doğu Guta\'dan hatta ta güneyden, Dara\'dan koridorlar açılarak gönderildi, ya da bizzat getirildi. Bunlar madem bu kadar tehlikeli -ki teröristler tehlikelidir- oradan çıkarken niye etkisiz hale getirmediniz? Zaten amacın bunların buradaki mevcudiyetini kullanarak, bahane ederek İdlib\'e saldırmak olduğunu biliyorduk ve bunu defalarca da söyledik. Rejim buradaki mevcudiyeti bahane ederek saldırıyor. Fakat biz dün son derece net tavırlarımızla ortaya koyduk. Esasen dün yayımlanan deklarasyonda net bir şey var. Yani İdlib sorunu, Astana Anlaşması\'na uygun bir şekilde, Astana ruhuna uygun bir şekilde çözülmelidir. Bu da nedir, ateşkes. Yani çatışma duracak. Nedir? Buradan radikal gruplar ayıklanacak. Bunu biz defalarca söylüyoruz, gelin beraber yapalım\" dedi.

\'BİRKAÇ GÜNDÜR BU SALDIRILAR OLDU\'

Bunu sadece Astana formatında olan ülkeler için söylemediklerini, batı ülkelerine de defalarca söylediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, \"Bir tanesi DEAŞ\'ın varlığını bahane ederek, en son Rakka\'dan da nereye gönderdikleri belli değil, bazıları \'çölde\' diyorlar, onları bahane ederek başka bir terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Ama işin özünden uzak. Diğer taraftan bazı ülkeler de kendi çıkarlarına, ajandasına uygun hareket ediyor. Burada ilkeli davranan, sadece barış için ve yine Suriye\'nin istikrarı ve güvenliği için, kendi güvenliğimiz için düşünen, fikir koyan tek ülke Türkiye\'dir. Bunu da zaten herkes görüyor. Dün de bu bildiride olduğu üzere Cumhurbaşkanımız da bir an önce burada çatışmaların durması, yani \'ateşkes\' demek, saldırıların durması demek. İlla iki ülke arasında ateşkes anlaşması imzalanarak ateşkes sağlanmaz. Bugüne kadar Astana\'da, Soçi\'de ne yaptık, çatışmaları durdurmak için. İdlib nedir, gerginliği azaltıcı bölgedir. Yani çatışmalar duracak, yine siyasi sürece odaklanacağız. Birkaç gündür bu saldırılar oldu. Şimdi hem Ruslarla, hem de İranlılarla yoğun çaba içerisindeyiz. Sadece dün Tahran\'da yapılan zirveyle sınırlı değildir çabalarımız. O zirvede bir irade ortaya konulmuştur, çerçevesi çizilmiştir. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak ve MİT Başkanlığı olarak üçlü bir şekilde muhataplarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra daha da yoğunlaştıracağız ki; burada insani bir felaket olmasın\" diye konuştu.

\'2 MİLYONA YAKIN İNSAN TÜRKİYE SINIRINA GELEBİLİR\'

Saldırıların devam etmesi halinde bölgeden göç yaşanacağı ihtimaline ilişkin de değerlendirme yapan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Geçenlerde Almanya Dışişleri Bakanı ile basın toplantımızda da böyle bir çatışma devam ederse, saldırı devam ederse insanların yine evlerini terk ederek, Türkiye\'ye ya da başka bir bölgeye gidebileceği söylendi, ya da soru soruldu. Ben böyle bir riskin olduğunu söyledim. Bunu bazı basın ya da muhalefet kötüye kullandı. Böyle bir durumda 2 milyona yakın insan Türkiye sınırına gelebilir. Bunlar \'Ne olur gelsin\' anlamında yorumladılar, onu tabii doğru bulmuyoruz. Ama böyle bir riskin, böyle bir tehdidin olduğunu söylüyoruz. Bunu Avrupalı muhataplarımıza da söylüyoruz. Alman Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Böyle bir durumda, bu baskı her yeri etkiler. Almanya\'yı da etkiler, Avrupa\'yı da de ektiler, bizleri de etkiler. Buna karşı da ortak tedbirler almamız lazım insani bir durumda. Burada BM önemli, çatı örgüt olarak. İnsanların buradan evlerini terk etmemesi için, eğer terk etmek zorunda kalırsa, hemen en kısa zamanda barınabilmesi için fikirlerimizi, düşüncelerimizi söyledik. Hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Yani İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesidir. 3,5 milyon insan var. Bu haliyle korunması gerekiyor. Aksi takdirde çok ciddi insani dramlar oluşur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşması

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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İSMET BADEM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)- YENİDEN

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde 2 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, bugün ikindi namazına müteakip Eceabat ilçesine bağlı Seddülhabir köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Biga-Çan karayolunun 11’inci kilometresinde geçen perşembe günü geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane ismi İsmet Badem bugün son yolculuğuna uğurlandı. İsmet Badem için yaz aylarını geçirdiği Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde Badem ailesinin yazlık olarak kullandığı evin önüne konulan anı defterine cenaze törenine katılmak için gelenler tarafından notlar yazıldı. Cenazesi yazlık evinin önüne getirilen İsmet Badem için burada helallik istendi. İsmet Badem\'in eşi İffet, çocukları Burçin ve Cihangir Badem taziyeleri kabul etti. Gözyaşlarına hakim olamayan oğlu Cihangir Badem üzerindeki motosikletçi yeleği ve kaskını babasının tabutunun üzerine bıraktı. İkindi namazının ardından, Seddülbahir köyü meydanında oluşturulan alanda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Ceo\'su Ömer Onan, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Eski Başkanı Aydın Örs, TBF Eski Başkanlarından Harun Erdenay ile çok sayıda motosiklet derneği üyesi ve basketbol yorumcusu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Türk basketbolu ve spor camiasının büyük bir değeri kaybettiğini belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, \"Bazen duygularınızı ifade etmek çok zor oluyor gerçekten. Sevdiklerinizin böyle aranızdan gitmesi tabii ki de sizi üzüyor. İsmet abi gerçekten gerek benim sporculuk hayatımda daha öncesinde sonrasında da Türk sporu için Türk basketbolu için 7/24 hizmet etmiş bir insandır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten basketbolu Türkiye\'nin her köşesine yaymak için gece gündüz seyehat eden, okullara giden, maçlara giden, fotoğraf çektiren, çok keyifli neşeli bir insandı. Böyle hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir olayla karşılaşmak sadece beni değil buradaki herkesi üzmüştür. Gerçekten çok seveni olan bir insandı. Allah öncelikle eşine ve çocuklarına sabır versin diyorum\" dedi.

İsmet Badem\'in ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Seddülbahir köyü mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İsmet Badem\'in yazlık evindek taziyeden görüntü.

-Taziye evindeanı defterinin imzalanmasından görüntü.

-İsmet Badem\'in cenazesisnin yazlık evine getirilmesi ve helallik istenmesinden görüntü.

-İsmet Badem\'in eşi İffet Badem ve oğlu Cihangir Badem\'den görüntü.

-Cenaze töreninden genel ve detay görüntü.

-Hidayet Türkoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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GAZİANTEP\'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

GAZİANTEP\'te yağmur nedeniyle kontrolden çıkıp ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Cuma Doğan yönetimindeki 05 DT 676 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Cuma Doğan ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerinde kullanılamaz hale gelen otomobil, ağaçların arasından dalların testereyle kesilmesinin ardından çekiciye yüklendi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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GEZGİNFEST VAN\'DA BİNLERCE KİŞİ EĞLENDİ

DOĞU\'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olan \'GezginFest Van\'ın ilk gününde 50 bini aşkın doğa ve kamp tutukunu, verilen konserlerde geç saatlere kadar eğlendi.

Van’ın Gevaş ilçesi, Dokuzağaç Mahallesi’nde, Van Gölü kıyısında düzenlenen ‘GezginFest Van’ Türkiye\'nin birçok ilinden ve İran, Irak gibi çevre ülkelerden gelen müzikseverlere kapılarını açtı. Festivalinin ilk gününde sahneye çıkan müzik grupları Kurtalan Ekspres, Manga, Kardeş Türküler, Athena ile Emir Can İğrek, Sena Şener, Selçuk Balcı ve Shantel doğa ve kamp tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Saat 03.00\'a kadar süren konser ve etkinlik programları ile katılımcılar doyasıya eğlendi.

Festivalin ikinci gününde ise yine ünlü sanatçılar konser verecek. Yarın Timsahın Gözyaşları, Can Gox, Pera, Fatma Turgut, İlyas Yalçıntaş, İlkay Akkaya, Mohsen Namjoo, Gazapizm sahneye çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manga konserinden detaylar

- Kardeş Türküler konserinden detaylar

- Drone görüntüleri

- Sahne detayları

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/VAN, (DHA)-