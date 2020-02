DHA YURT BÜLTENİ 14

TSK\'dan Suriye\'ye \'askeri\' sevkiyat



SURİYE\'de \'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatlarının yapıldığı bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden \'Fırat Kalkanı\' ve \'Zeytin Dalı\' harekatlarının gerçekleştirildiği Suriye\'deki bölgelere sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri konvoyda yer alan zırhlı araç ve personelin, Suriye\'de bulunan TSK\'ya ait üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sevkiyattan detaylar

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA)

======================================

Kuşadası\'nda 700 tatilcinin bulunduğu otele \'icra\' geldi



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Hülya Koçyiğit\'in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli\'ndeki 700 tatilci, kira alacağının mülk sahibine ödenmemesi üzerine gelen haciz nedeniyle polis nezaretinde tahliye edildi. Tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi.

Gülşah-Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli\'nin mülk sahibi olan Şefik Yaman, Alkoçlar\'dan alacağı kirayı tahsil edemediği için bugün öğlen saatlerinde polis ve icra memurları eşliğinde otele geldi. İcra işlemeleri kapsamında polis nezaretinde otelden çıkarılan tatilciler çevredeki otellere yerleştirildi. Otel yönetimi yürütülen icra işlemleriyle ilgili açıklama yapmazken, basın mensupları özel güvenlik tarafından otele yaklaştırılmadı. Uzaktan dahi görüntü alınması engellenen basın mensuplarıyla otelin güvenlik görevlileri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

ODALARDAN, PLAJDAN VE HAVUZDAN ÇIKARILDILAR

Otelin plajından, havuzdan ve odalarından çıkarılan tatilciler tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin devreye girmesi sonucu çevredeki otellere yerleştirildi. Tur şirketleri ve seyahat acentelerinin yöneticileri, turizme zarar verilmemesi için misafirleri çevredeki otellere yerleştirdiklerini söyleyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Valizlerini toplayarak minibüslerle binen tatilciler de yaşanan duruma isyan etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otelden görüntü

- Tahliye edilen turistlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Latif SANSÜR /KUŞADASI(Aydın),(DHA)

============================================

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

ANTALYA’da bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Giacomo Puccini’nin ‘Turandot’ adlı eserinin sahnelenmesiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı. Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti\'nde düzenlenen festivalin gala konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve 3 bin civarında yerli ve yabancı sanatsever izledi.

Gecede Ankara, İzmir ve Antalya Devlet Opera ve Balesi’nce Giacomo Puccini’nin ‘Turandot’ adlı eseri sahnelendi. Orkestranın şefliğini Alberto Veronesi’nin yaptığı, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini\'nin sahneye koyduğu eserde, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan ‘Prens Calaf’ rolüyle başrolü üstlendi. Eserde solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu ile orkestrası eşlik etti.

Toplam 4 gösterinin sahneleneceği Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde 10 Eylül Pazartesi günü Zorba (Bale), 13 Eylül Perşembe günü Bolşoy Balesi (Bale) sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül’de Guiseppe Verde’nin ‘Aida’ gösterisiyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Aspendos Antik Tiyatrosu dış plan detay

- Bilet kuyruğunda bekleyenler detay

- Bakanın gelişi ve protokole oturması

- Opera ve bale gösteriminden detay

- Seyirciler detay

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ /SERİK(Antalya),(DHA)

===============================================

İki kardeş Fırat Nehri\'nde boğuldu, bir kişi kayıp



GAZİANTEP\'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri\'ne giren kardeşler Kadir Özpolat (35) ile Seyit Özpolat (25), boğuldu. İki kardeş ile birlikte suya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ise ekipler tarafından aranıyor.

Akşam saatlerinde Kadir ve Seyit Özpolat kardeşler ve henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri’nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaşılırken, bulunamayan diğer kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden kardeşlerden nişanlı olan Seyit Özpolat’ın iki ay sonra evleneceği öğrenilirken, Kadir Özpolat\'ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kadir ve Seyit Özpolat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adli Tıp\'tan görüntüler

- Jandarma aracı

- Yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Taha AYHAN / GAZİANTEP,(DHA)

====================================================

Alkollü faytoncunun ürken \'atı\' dehşet saçtı



ANTALYA’\'nın Muratpaşa ilçesinde, alkollü faytoncunun ürken atı, trafiği birbirine kattı. Faytondan düşen turist kadın ile otomobilin üzerine çıkan at yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarihi Kaleiçi önünden henüz adı bilinmeyen kadın turisti faytona alan Besim E., kent turu yaptırmak için hareket etti. Ali Çetinkaya Caddesi üzerine gelen faytonun 2 atından biri, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran bir otomobilin klakson çalmasıyla ürktü.

ÖNCE DİZGİNLERİ KOPARDI ARDINDAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Ürken at, şaha kalkıp bir anda hareket edince dizginleri kopardı. Bu sırada faytonun sürücüsü Besim E., atını durdurmak için hareket etse de başarılı olamadı. Hızla ilerleyen at önünde duran Adem Mutlu yönetimindeki 15 EN 222 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Bu sırada faytonda yolcu konumundaki turist kadın ise yere yüz üstü düşerek yaralandı. Otomobile çarpan at ise iki bacağından yaralandı.

FAYTON SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı turist kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Bacakları kanayan at için de bir veterinerden destek istendi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, fayton sürücüsü Besim E.’yi alkol muayenesinden geçirdi. Besim E.\'nin 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Besim E. polise verdiği ilk ifadesinde, atlarından birinin klakson sesi üzerine ürktüğünü belirterek, “Hızlıca koşmaya başladı. Daha sonra dizginleri koptu ve hakim olamadımö dedi.

Fayton sürücüsüne ceza yazan ekipler, kazayla ilgili tutanak tuttuktan sonra Besim E.\'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan faytondan detay

-Faytonun çarptığı araçtan detay

-Faytondan atlayan turistin görüntüleri

-Fayton sürücüsünün polis sorgusu

HABER: Semih Ersözler - KAMERA: Semih ERSÖZLER /ANTALYA,(DHA)

============================================