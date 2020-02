DHA YURT BÜLTENİ-14

Sakarya\'da feci kaza (2)- YENİDEN

HAFİF TİCARİ ARAÇ, İKİ MOTOSİKLETE ÇARPIP DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 3 YARALI

SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 2 motosiklete çarpıp, devrildi. Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada, 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. Akçakoca\'dan Kocaali yönüne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Ticari araç, karşı yönden gelen 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlere çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosikletlerden biri alev aldı. Kazada bazı kişiler feci şekilde yaşamını yitirdi. Bir kişinin başı vücudundan koptu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletlerle, hafif ticari araçta bulunan 7 kişinin öldüğü tespit edildi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kocaali- Akkoca karayolu trafiğe kapandı. Kazada yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8\'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7\" dedi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulunuyor. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

Makamında kalp krizinden yaşamını yitiren komutan törenle uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar\'ın Dazkırı ilçesinde, makamında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap\'ın (47) cenazesi, memleketi Konya\'nın Halkapınar ilçesinde toprağa verildi.

Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki makamında, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kasap\'ın cenazesi, Afyonkarahisar\'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya Halkapınar\'a getirildi. Evli ve 3 çocuk sahibi Kasap için Şehit Ömer Halisdemir Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene Ereğli ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar ile Kasap\'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Halit Kasap\'ın cenazesi, meydanda kılınan namazının ardından götürüldüğü Halkapınar Merkez Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap\'ın meslekte 22\'nci yılına girdiği belirtildi.

-Halit Kasap\'ın cenazesinin meydana getirilişi

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/HALKAPINAR,(Konya)(DHA)

ŞEHİT HALİSDEMİR\'İN ADI VE FOTOĞRAFIYLA TANTUNİ SATIŞINA TEPKİ

15 TEMMUZ\'daki hain darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafı ve ismini kullanan tantunici büyük tepki çekti. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tantuni tezgahındaki kahramanın fotoğrafı ve ismi çıkartıp, el koydu.

Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı\'nda bir özel olarak dizayn edilen kamyonette, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi\'yi öldürerek 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafı ve ismini kullanarak yöresel tantuni satıldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kahramanın fotoğrafı ile \'Halis Tantuni\' adıyla tantuni satan seyyar tezgah işletmecisine müdahale etti. Ekipler, üzerinde \'Halis Tantuni\' yazan kahramanın fotoğraflı afişi kamyonetten söktü. Satış yapılan kamyonete de el konuldu.

Tepki üzerine olay yerinden ayrılan ve adını açıklamayan seyyar satıcı, \"Bunu milli duygularımla yapmıştım. Ticari bir kaygım yoktu\" dedi.

ŞANLIURFA\'DA BİR KURS REKLAM AFİŞİNDE KULLANMIŞTI

Öte yandan kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafı Şanlıurfa\'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanılmış, tepki üzerine afiş kaldırılmıştı. Halisdemir\'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasına tepki gösterip, yasal işlem yapılacağını bildirmişti.

- Zabıta ekiplerenden görüntü

- Zabıta ekiplerinin Halisdemir Tantuni pankartını yırtması

- Pikaptan genel görüntü

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

BİTLİS\'TE BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ İÇİN MEVLİT

BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, Bediüzzaman Said Nursi için doğduğu Nurs köyünde mevlit programı düzenlendi. Yurt içinden ve dışından çok sayıda kişinin katıldığı mevlitte, Kur\'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde her yıl Eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen \'Şehr-i Bediüzzaman Hizan Kültür Etkinlikleri ve Nurs Mevlidi\' gerçekleştirildi. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nce düzenlenen mevlit programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katılıp, dua etti. Nurs Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hikmet Okur, 2009 yılından beri İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi adına mevlit programı düzenlediklerini belirterek, \"Yaşadığımız müddetçe bu mevlit programı hep böyle devam edecek. Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi bu mevlit programına gelmiş. Amacımız, üstat Bediüzzaman Said Nursi\'yi bütün dünyaya anlatmak. Bütün dünya üstadın Risale-i Nur\'unu okuyor. Bu mevlidi verdiğimiz için çok mutluyum\" dedi.

AK Parti 26\'ncı Dönem Isparta Milletvekili Sait Yüce ise Bediüzzaman Said Nursi\'nin önemli İslam alimi olduğunu dile getirerek, \"Bu toprakların, Anadolu\'nun yetiştirdiği çok muhterem bir insan. Onun, 100 yıl önce yazdığı Kur\'an tefsirleri, Risale-i Nur\'lar bugün hem ülkemizi hem bütün alemi, İslam’ı hem de insanlığı aydınlatmaya devam ediyor. Bundan yıllar önce yazdığı eserler 55 dünya diline çevrildi. Yazdığı eserlerle ülkemizin insanları değil, bütün İslam aleminin kalp ve ruh hastalıklarına önemli çareler, ilaçlar geliştirmiş bir İslam alimi. Nurs köyünden çıkan üstat, 80 yıllık hayatında tatbikatıyla müspet hareket etmiş. Hiçbir menfi harekete karışmamış, talebelerinin de karışmasını asla istememiş. Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olmuş. Bugün devletin kanunla silahla güvenlik güçleriyle temin edemediği bu huzuru ve refahı Bediüzzaman’ın eserlerini okuyanlar, o eserlerde hakikaten temin edebiliyorlar\" diye konuştu.

Mevlide katılan Bediüzzaman Said Nursi\'nin kuzeni Sait Okur da Azerbaycan, İran, Rusya, ABD, Irak ve Gürcistan\'dan birçok misafirin mevlide katıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanı’mız gerçekten çok ciddi manada Risale-i Nur\'a sahip çıktılar. Resmen neşrine kendileri bizzat talimat verdiler. Şimdi Diyanet İşleri\'miz neşrediyor. İnşallah temennimiz, okullarda da resmen okutulması. Bütün memleketimizin gençleri bundan istifade etmeleri. Çünkü bütün dünya istifade ediyor. Bu bizden çıkmış, biz niye bundan istifade etmeyelim?\"

Mevlit programı, Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan ikramlarla sona erdi.

-Mevlit alanından görüntüler

-Asılan pankartlardan detaylar

-Mevlide katılanlar

-Mevlit okunurken

-Saidi Nursi\'nin eserinin okunması

- AK Parti Isparta eski Milletvekili Sait Yüce ile röportaj

-Saidi Nursi\'nin kuzeni Sabri Okur ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Engin AYDIN/HİZAN,(Bitlis),(DHA)

