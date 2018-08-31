DHA YURT BÜLTENİ 14

1)ERDOĞAN: DÖVİZ KURUNDAKİ İSTİKRARSIZLIK ÜLKEMİZE YÖNELİK OPERASYONDUR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir\'de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni\'nde konuştu. Döviz kurundaki artışa değinen Erdoğan, \"Döviz kurundaki istikrarsızlık, ülkemize yönelik bir operasyondur. İçimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye, bu saldırının da üstesinden gelecektir. \'Döviz kuru ne olacak?\' diyenler varsa cevabımız, \'Bu da geçer yahu\' olacaktır\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir\'de bulunan Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu\'nda düzenlenen \'Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni\'ne katıldı. Toplam 2 bin 561 astsubay çavuşun mezun olduğu törende; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kuvvet komutanları ile mezun olan astsubayların aileleri de yer aldı.

Törende konuşan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) astsubaylık rütbesinin kritik görev olduğuna vurgu yaparak, 15 Temmuz\'un sembol ismi Ömer Halisdemir\'in de astsubay olduğunu hatırlattı. Erdoğan, TSK\'nın tüm kademelerinin; azmi, disiplini, kabiliyeti ve hedefi olan herkese sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

TSK\'nın, geçmişi zaferlerle dolu ordu olduğunu belirten Erdoğan, \"Milletimizin tamamı; ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek karakterdedir. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen 15 yaşındaki bıyıkları terlememiş gencinden, 75 yaşındaki ak sakallı ihtiyara kadar tek yürek olan milletimiz, bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. Bu ordu, tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibidir. Sizler, böylesine şerefli bir kurumun kapısından ilk adımınızı atıyorsunuz. Unutmayınız; giydiğiniz üniformanın onuru, sizin en büyük mükafatınızdır. Bu yolda nasibinizde varsa sahip olacağınız gazilik, şehitlik unvanlarının anlamlarını hiçbir maddi değerle tarif edebilmek mümkün değildir\" diye konuştu.

\'HER TERCİH GİBİ BUNUN DA BEDELİ VAR\'

Milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

\"Bizim tarihimizde de kimini sevinçle yad ettiğimiz kimini hüzünle hatırladığımız pek çok dönüm noktamız bulunuyor. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri, milletimiz bakımından böyle bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bölgemiz ile birlikte ülkemizi de kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanların karşısına kendi irademizle kendi hedeflerimizle çıkma kararını verdiğimiz andan itibaren zorlu bir mücadelenin içine düştük. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Tam tersine bugün hep birlikte başı dik, alnı açık bir şekilde geleceğimize umutla bakabiliyor olmamızı, işte bu durumumuza borçluyuz. Her tercih gibi bunun da elbet bir bedeli var. Bu bedeli kimi zaman terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz, mücadelede vermiş olduğumuz şehitlerle gazilerle ödüyoruz. Bu bedeli kimi zaman uluslararası alanda eşi benzeri görülmemiş çifte standartlara maruz kalarak, ayrımcılığa, haksızlığa uğrayarak ödüyoruz. Bu bedeli, kimi zaman işte son günlerde olduğu gibi ekonomik faturalarla ödüyoruz. Elini vicdanına koyan herkes, şu gerçeği kabul edecek. Türkiye\'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırıları, ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor.\"

\'DAYATMALARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL\'

\"Terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir?\" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Suriye ve Irak\'tan, DEAŞ\'ından PKK\'sına kadar tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin; ama biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Üstelik bu, kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta devasa operasyonlar yapanların talebi. Kaldı ki bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak görülüyor; ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor. Halbuki biz uzun yıllardır Kuzey Irak\'tan, bir süredir Suriye\'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış bir ülkeyiz. Suriye\'den Kilis, Gaziantep, Reyhanlı ve Kırıkhan\'a 127 roket, top ve havan saldırısı yapılır, 7 vatandaşımız hayatını kaybeder, 125 vatandaşımız yaralanırken, bunlar ne yapıyordu biliyor musunuz? Ülkemize daha önce konuşlandırılmış hava savunma sistemlerini hemen geri çekiyorlardı. Sadece bununla kalınmadı. Kedimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri ve diğer yüksek teknolojiye dayalı silahlar, ekipmanlar olmadık bahanelerle bize verilmedi. Hatta bize parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak ve milletimizin can, mal güvenliğini sağlamak için alternatif arayışlara girdiğimizde de hemen karşımıza dikilip, \'Sakın ha\' diyorlar. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir.\"

\'ARTIK DÜNYA TEK ÜLKEDEN İBARET DEĞİL\'

Türkiye\'nin S-400\'lere ve F-35\'lere ihtiyacı olduğunu dile getiren Erdoğan, \"Türkiye\'nin S-400\'lere ihtiyacı var ve bunun da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız. Türkiye\'nin zaten proje ortağı olduğu F-35\'lere de ihtiyacı var, kendi milli uçaklarına veya bir başka ülkeyle değiştireceği uçaklara da ihtiyacı var. Verirler, vermezler; onu bilemem. Verdikleri taktirde anlaşmaya uyduklarının ispatıdır. Şu ana kadar biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. Taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35, anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez. Artık dünya, tek ülkeden ibaret değil. Bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse biz bunları bir başka yerden temin ederiz veya üretiriz. İnsansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. İşte bu teröristleri bunlarla vuruyoruz, etkisiz hale getiriyoruz. Kötü komşu bizi de ev sahibi yaptı\" dedi.

\'İZMİR\'DE HUKUK İÇİNDEKİ DAVAYI BAHANE EDİYORLAR\'

Türkiye\'nin Avrupa ve ABD ile olan müttefiklik ilişkilerinin yanı sıra diğer ülkelerle tesis edeceği iş birliklerine de ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:\"Bizi tek taraflı ilişkiye zorlayanların, kendilerinin gizli veya açık dünyanın dört bir yanında ne tür faaliyetler içinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizin hiçbirinde sözümüzü tutmamazlık etmedik. Kimseye riyakarlık yapmadık; ama bize hepsi yapıldı. Eğer bir güvenilirlik testi yapılacaksa bu testten alnının akıyla çıkacak tek taraf Türkiye\'dir. Hem Avrupa hem de Amerika bu konuda defalarca sınıfta kalmıştır. Biz buna rağmen yükümlülüklerimize, sözlerimize bağlı kalmayı sürdürdük. Amerika\'nın sadece Suriye konusunda bize verip, yerine getirmediği sözleri burada saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz. Ülkemizle ilgili olarak Amerika\'da açılan davaların, verilen mahkumiyet kararlarının örneği bir başka ülkede yok. İzmir\'de tamamen hukuk içinde bir davayı bahane ederek, Türkiye\'yi askeri ve ekonomik alanda çökertmeye yönelik gayretler içerisine girilmesini hiçbir mantıkla izah etmek mümkün değildir.\"

Konuşmasında Avrupa Birliği\'ne (AB) yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, \"AB\'nin tam üyelik müzakerelerinde sıra bize geldiğinde o çok övündüğü kriterlerini nasıl fırıldak gibi döndürdüğünü, en iyi kendileri biliyor. Ülkemizin ne ekonomisiyle ne de demokrasisiyle mukayese bile edilemeyecek düzeydeki devletleri çok kısa süre içinde tam üye yapanlar, Türkiye\'yi dışlamak içi adeta kendilerini inkar etmekten çekinmiyor\" dedi.

\'DÖVİZ KURUNU DÖVİZ KURŞUNU HALİNE GETİRDİLER\'

Ekonomideki gelişmeleri bu yaşananlardan bağımsız görmediklerini belirten Erdoğan, \"Türkiye\'de döviz kurunun böylesine yüksek rakamlara çıkarılmasının gerisindeki saikleri görmek için allame olmaya gerek yok. Her şey apaçık ortadadır. Biz ekonomideki artılarımızın da eksilerimizin de gayet iyi farkındayız. Buradan bir kez daha söylüyorum. Döviz kurundaki istikrarsızlık, ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin dirayetiyle nice oyunları bozan, nice senaryoları yırtıp atan, nice ihanetleri tepeleyen Türkiye, bu saldırının da üstesinden gelecektir\" diye konuştu.

\'BU DA GEÇER YAHU\'

Ne yapılırsa yapılsın, 2023 hedeflerine ulaşılmasının engellenemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı ?Erdoğan, şunları söyledi:

\"İhracatımız yükselmeye devam ediyor. İstihdamımız artırmayı sürdürüyor. Üretim çarkları dönüyor. Bayram tatilinde turizmimiz, ticaretimiz tarihi rekorlar kırdı. \'Peki döviz kuru ne olacak?\' diyenler varsa onlara da cevabımız, \'Bu da geçer yahu\' olacaktır. Biz bir yandan \'Bu da geçer yahu\' derken diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Ekonomi yönetimimiz ülke içinde ve dışında gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyor. Yavaş yavaş bunların somut neticelerini almaya başladık. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bunu sağladığımızda diğer tüm sıkıntıların çözüm yoluna girdiğini göreceğiz. Güçlü siyaset, ancak güçlü ordu, güçlü bir ekonomiyle hayata geçirilebilir. Türkiye hem siyasette hem askeri alanda hem ekonomide kat ettiği mesafeyle güçlü olmayı hak eden etmeye çalışan bir ülkedir.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından dönem birincilerine diplomalarını verdi. Sancak devir teslim töreni ve geçit töreniyle program, sona erdi.

CAMİ ÇIKIŞINDA HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu\'ndaki mezuniyet töreni ardından, kent merkezindeki Zağnoz Paşa Camii\'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında otobüsün üzerine çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, \"Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bu günden daha güçlü olacağız. Ben karşımda istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum\" dedi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 50\'ye yakın oy desteği nedeniyle Balıkesirlilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalamayacaklar. Siz şurada, burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah\'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa, bizim Allah\'ımız var. Dolarla molarla bu milleti asla çöktüremezler. Benim sizlerden bir isteğim var. Birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Çünkü bizim bir özelliğimiz var; birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getirelim. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.\"

\'BATININ EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETMESİ BİZİ SİNDİREMEZ\'

\"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\" diyerek yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Şu anda batının ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi, hiçbirisi bizi sindiremez. Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada kararlı olun. Dik durun ve biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin. Türkiye\'nin anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle, böyle söylemiş, bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Bu dünyada batan ülkelere 4 derece artırmak suretiyle not veren böyle teşkilatlar bunlar. Biz işimize bakalım, ne durumdayız ona bakalım. Turizmde patladık. İstihdam gayet iyi. Tarım, hayvancılık iyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız. Ve daha iyi olacağız. Biz size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Sizin bu vefanız, cefanız bize yeter. Allah razı olsun.\"

Erdoğan, konuşmasının ardından kentten ayrılarak İstanbul\'a hareket etti.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) -

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2)KAZA KURBANI YAREN GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

İZMİR\'in Buca ilçesinde, TIR\'ın arkadan çarptığı otomobilde ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki Yaren Uzuntepe, gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaza dün (perşembe) saat 05.00 sıralarında, çevreyolunda, Buca Kaynaklar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bornova\'dan Gaziemir yönüne giden İsmail Madenci yönetimindeki 06 K 0494 plakalı otomobille yolunun en sağında durdu. H.Y. yönetimindeki yabancı plakalı TIR, duran otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü İsmail Madenci\'nin kızı Gülbeyaz Madenci ile onun arkadaşı Yaren Uzuntepe\'yi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Uzuntepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Madenci\'nin tedavisi ise sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförü H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şoför H.Y., tutuklandı. Uzuntepe\'nin cenazesi ise, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Gülbeyaz Madenci ve Yaren Uzuntepe\'nin, arkadaşlarıyla beraber gezmek için Ankara\'ya gitmek istedikleri, uçağa binmek üzere Adnan Menderes Havalimanı\'na doğru gittikleri öğrenildi. Ailesinin tek çocuğu olan Yaren\'in, istediği bölüme girebilmek için üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kaza kurbanı Yaren Uzuntepe\'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Genç kız için, Kandere Yunus Emre Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Uzuntepe\'nin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Caminin yakınınnda tedbir olarak ambulans bekletildi. Yaren Uzuntepe, cuna namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından görüntü

- Cenazenin taşımasından görüntü

- Ağlayanlardan görüntü

- Kazada ölen Yaren Uzuntepe\'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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3)KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MERSİN\'de bir kadının boynundan altın kolyesini kapkaç yaptıkları suçlaması ile gözaltına alınan 19 yaşındaki M.U., hakim karşısına çıkarıldı. Olay, 29 Ağustos günü Çay mahallesi 6465 numaralı sokak üzerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde sokakta yürüyen B.D. isimli kadının boynundaki kolyeyi koparıp alan bir kişi, koşarak kendisini bekleyen beyaz renkli araca binip olay yerinden uzaklaştı.

Mağdur kadının ihbarı üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçış istikametindeki birçok işyerinin güvenlik kamerasını incelemeye alıp, önce aracın arka camda \'esmerim\' yazdığını bulunduğunu saptadı, ardından da Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ile plakasıyı belirledi.

Yapılan kısa süreli çalışma sonucunda kiralık olduğu belirlenen araçtaki şahısların kimliğini tespit eden polis, 16 yaşındaki O.T. ile M.U.\'yu (19) gözaltına aldı. Yaşı küçük olan O.T. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğü\'nün önünden genel görüntü

-Müdürlük girişinden genel ve detay görüntü

-Şahsın binadan çıkarılarak araca bindirilmesi

-Aracın müdürlükten ayrılması

(BOYUT: 150 MB) (SÜRE: 01.16 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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4)KİLİS’TE KUYUYA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI

KİLİS\'te, su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Bilal Habeş Mahallesi\'ndeki bir evin su kuyusuna yavru kedi düştü. Kedinin su kuyusuna düştüğünü fark eden ev sahibi Hüseyin Cirnoğlu, telefonla Kilis Belediyesi\'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve giden ekipler, yarım saatlik çalışmayla 10 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi çıkardı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin kurtarma çalışması

- İtfaiye erinin kuyuya inişi

- Kedinin kuyudan çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

412 MB

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