DHA YURT BÜLTENİ 14

1)TANK BATIĞINA DALIP, TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ AÇTILAR

ANTALYA\'da, dalış turizmine katkı sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) temin edilip, 2017 yılında, 6 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tankın olduğu Kaş Limanı\'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümünde özel dalış yapıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun girişimiyle turizmin dört mevsime yayılması için TSK\'dan temin edilen Kaş Limanı\'ndaki tank batığına, Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yapıldı. Dalgıçlar tarafından tank batığının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Vali Karaloğlu, talebiyle gerçekleştirilen etkinlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

15 dalgıcın katıldığı etkinlikte, 6 metre derinlikteki tank batığının üzerinde, 6 metre boyunda ve 4 metre enindeki Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri açıldı. Kaş Limanı\'ndaki 1960 model tank batığına yapılan dalış ve Zafer Bayramı dolayısıyla açılan Türk bayrağı ile Atatürk posteri, su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Su altında bayrak ve Atatürk posteri açan dalgıçların görüntüsü

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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2)TÜRK BAYRAĞI İLE DENİZE DALDILAR

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, jandarma ve bir dalış okulu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 9 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile denize daldı. Kandıra Jandarma Komutanlığı ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kandıra Kerpe sahilinde su altı dalışı gerçekleştirdi. 8 dalgıç \'İzmir Marşı\' nı söyleyerek, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk Bayrağı ile yaklaşık 20 metre derinliğe daldı. Bazı dalgıçlar ayrıca bayraklarla daldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi botla etkinliği takip ederken, sahilde bulunanlar dalgıçların bayrakla denize dalmasını ve deniz yüzeyine çıkmasını keyifle izleyerek, alkışlarla destek oldu.

Görüntü Dökümü:

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Dalış sonrası su üstünde açılan Türk Bayrağı

Dalışçıların İzmir Marşı söylemesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı botu

Atlı jandarmalar

Haber Selda Hatun TAN/KOCAELİ- KANDIRA(Kocaeli), (DHA) -

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3)ZAFER BAYRAMI\'NI REKOR DENEMESİYLE KUTLADILAR

ANTALYA\'nın Serik ilçesindeki bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı, 3 bin kişiyle aynı anda en fazla kişinin havuza girdiği, rekor denemesiyle kutlandı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Granada Luxury Otel\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında misafirlerin de katılımıyla rekor denemesi yapıldı. Otel yetkililerinin 10 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye\'deki oteller arasında en büyük havuz olduğunu belirttiği havuzda gerçekleştirilen rekor denemesi öncesinde, çeşitli gösteriler sunuldu. Havuz başında yer alan \'kule\' diye adlandırılan 3 katlı binaya dev Türk bayrağı asıldı, çeşitli akrobasi ve dans şovları yapıldı.

Etkinlik kapsamında 3 bin kişiyle aynı anda havuza en fazla kişinin girdiği rekor denendi. Havuza girenler ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla birlikte 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'na eşlik etti. Otel yetkilileri noter tarafından havuza giren kişilerin sayıldığını ve rekor denemesinin kabul edilmesi için Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvurulacağını belirtti.

Otelin Genel Müdürü Enis Özsinan, \"Bu anlamlı günde otelimizde konaklayan yerli ve yabancı 3 bin misafirimiz aynı anda havuza girdi. Bu rekorumuz, noter tarafından da kayıt altına alındı. Rekor öncesi çeşitli şovlar sunarken, rekor sonrası da kuleye dev bayrağımızı astık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şovlardan detay görüntüler

- Havuzdaki rekordan detay görüntüler

- Bayrak kuleye asılırken

- Genel Müdür Enis Özsinan röportaj

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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4)SURİYE UYRUKLU PKK\'LI TERÖRİST, KAYSERİ\'DE YAKALANDI

KAYSERİ\'de terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Muhammed Dabdaban (23) yakalandı. Dabdaban\'ın, Suriye\'de terör örgütü adına silahlı eylemlerde bulunduğu belirtildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK\'ya yönelik ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın ardından Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları\'ndaki bir evin bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu \'Mihyar Serdar\' kod adlı Muhammed Dabdaban gözaltına alındı.

Muhammed Dabdaban\'ın PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü adına Suriye\'de silahlı eylemlerde bulunduğu, Suriye Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren \'Garo\' \'kod adlı üst düzey teröristin yakın korumalığını yaptığı belirlendi. 2016 yılında kaçak yollarla Hatay\'dan Türkiye\'ye giriş yapan ve Kayseri\'de inşaatlarda işçi olarak çalışan Muhammed Dabdaban, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Teröristin, Türkiye\'ye girdiği günden bu yana cep telefonu kullanmadığı saptandı.

KAYSERİ, (DHA)-

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5)\'DUVAR YAZILARI\' İLE TARTIŞAN KARDEŞLERE MAHKEME \'DUR\' DEDİ



EDİRNE\'de yıllar önce miras yüzünden küsen Mümtaz Çavuntçu (72) ile kardeşi Ahmet Çavuntçu\'nun (64), karşı karşıya olan evlerinin duvarlarına ve camlarına astıkları birbirlerini suçlayıcı yazılar, mahkeme taşındı. Mahkeme, Mümtaz Çavuntçu\'ya kardeşine hakaretten 1740 lira adli para cezası ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması kararı verdi.

Edirne\'de işçi emeklisi kardeşler Mümtaz Çavuntçu ile Ahmet Çavuntçu arasında, aileden kalan mirasın paylaşımı sırasında 1976 yılına anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle küsen kardeşler birbirleriyle konuşmayınca, araya giren çocukları 19 yıl süren küslüğe kardeşleri barıştırarak son verdi. Edirne\'nin Barutluk Mahallesi\'nde aynı sokak üzerinde karşılıklı evlerde oturan kardeşler, bu kez 2004 yılında çeşitli nedenlerle tartışıp, küstü. Ahmet Çavuntçu, evinde aşırı gürültü yaptığı ve kaçak içki sattığı iddiasıyla ağabeyi Mümtaz Çavuntçu hakkında polise şikayetçi olunca, küskünlük gerginliğe neden oldu.

Şikayetin ardından hakkındaki suçlamalara takipsizlik verilen Mümtaz Çavuntçu, önce kardeşinin evine bakan evinin kapısını kapatıp, başka bir giriş yaptı. Ardında da kendisini şikayet eden kardeşine mesajını evinin penceresi ve duvarlarına astığı yazılarla vermeye başladı. Mümtaz Çavuntçu, hakkında mahkemenin verdiği takipsizlik kararı ile birlikte, \'Adliye ve karakolu yol yapacaksın. Sonra da uzlaştırın bizi hakim bey diyeceksin. Yok öyle 5 kuruşa köfte\', \'Adliye ve karakol gülü\', \'Şimdi ben kime mektup yazacağımı biliyorum. Bir şey yapar mıyım yapamam mı. Pek yakında\', \'Zavallı kara kedi\', \'Zavallı topal ördek. Havlayan it cami duvarına yaslanıp pineklermiş\', Gambazlığı meslek edinmiş kişi. Zavallı ucube yaratık\', \'Sahtekar topal ördek penguen\'in de aralarında bulunduğu ve zaman zaman hakaret de içeren çeşitli yazılar yazarak kardeşine mesaj gönderdi.

Ahmet Çavuntçu da ağabeyinin hakkındaki iddialarına cevap vermek için evinin duvarına, \'Pavyon erkeği oku\', \'İnkarcı, yalancı iftiracıya\' başlığını taşıyan bir yazı astı. Yazıda, \'Sokak duvarına yazanı tanıyor musunuz ? 1978\'te Kıyık tuvaletlerinde kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiyi tanıyor musun? Babasının sağlığında eve kapıdan değil, pencereden giren adamı tanıyor musunuz? Yakın zamana kadar ramazan ayı ve dini gecelerde içki içen ateisti tanıyor musun? Babasının kovalarken ayakkabı giymeden kaçanı tanıyor musun? Çıkar uğruna parti değiştiren ya da para uğruna kendini pazarlayan adamı tanıyor musun?\' ifadelerine yer verdi.

Kardeşlerin evlerinin duvarlarına astıkları yazılarla birbirlerine suçlamaları mahkemelik oldu. Ahmet Çavuntçu, ağabeyi Mümtaz Çavuntçu hakkında Edirne 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakaret davası açtı. Mahkeme, sanığın astığı, \'Zavallı topal ördek, havlayan it duvarına yaslanıp pineklermiş\' yazısında belirtilen ifadelerin hakaret içerdiği gerekçesiyle Ahmet Çavuntçu\'ya günlüğü 20 liradan toplam 1740 lira para cezası ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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Kardeşlerin oturduğu sokak ve karşılıklı evleri

Yazılardan detay

Ahmet Çabutçu ile röp

Mümtaz Çabutçu ile röp.

İki kardeşin tartışması

Tartışmadan detay

Ahmet Çabutçu\'nun duvara yazıyı asması

Mahalleliler ile röp.

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAYEDİRNE,(DHA)

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6)PARASININ ÇALINDIĞI 3 GÜN SONRA POLİSTEN ÖĞRENDİ

KAHRAMANMARAŞ\'ta yolda şüphe üzerine durdurduğu H.A.\'nın elindeki içi para dolu poşetten yola çıkan polis ekipleri, evden hırsızlık olayını çözdü. H.A. ile bir arkadaşının 3 gün önce, girdikleri Hayati Paköz\'ün (84) evinden 20 bin lira çaldıkları belirlendi. Olaydan habersiz olan Paköz, polisin \"Çalınan paralarınızı teslim edeceği\" sözleri karşısına şoke oldu.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine H.A.\'yı (15) durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan H.A.\'nın elindeki poşeti kontrol eden polis, içinde 13 bin 200 lira olduğunu belirledi. Polisin parayı nerden aldığını sorduğu H.A., 3 gün önce arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Mahallesi\'nde Hayati Paköz\'ün evini soyduklarını söyledi. Bunun üzerine arkadaşıyla birlikte evden 20 bin lira çalan H.A. gözaltına alındı. Ekipler, H.A.\'nın ifadesi doğrultusunda suç ortağını da yakaladı. Suç ortağının üzerinde ise bin 50 lira çıktı. Hırsızların, çaldıkları 20 bin liranın 5 bin 750 lirasıyla motosiklet alıp, çeşitli harcamalar yaptıkları ortaya çıktı.

Polis, paradan geriye kalan 4 bin 250 lirayı Hayati Paköz\'e teslim etmek için eve gitti. Bir polis memuru, kapıyı açan Hayati Paköz\'e, \"Paralarınızı çalanları yakaladık. Paralarınızı da teslim edeceğiz\" dedi. Şoke olan Paköz, parasının çalındığından haberi olmadığını söyledi. Paraları sakladığı yeri kontrol eden Paköz, 20 bin liranın yerinde olmadığı gördü.

\'SİZDE KALSIN, BANKAYA YATIRALIM\'

14 bin 250 lirayı teslim eden polisler, Paköz\'e, evinin güvenli olmadığını belirtip parayı bankaya yatırmasını önerdi. Hayati Paköz, polislere teşekkür etti, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bankaların kapalı olduğunu belirterek, \"Paralar sizde kalsın, yarın sabah bankaya birlikte gidip yatıralım\" diyerek paraları tekrar polislere teslim etti.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin çocuk şubeden çıkması

- Polis otosunun gidişi

- Paranın Hayati Paköz\'e teslim edilmesi

- Hatayi Paköz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

308 MB

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(ÖZEL)

7)HAVUZA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

ADIYAMAN\'da, sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Abuzer Gaffari köyünde meydana geldi. Coşkun Boynukara\'ya ait inek, köyde arazi sulamak için kullanılan havuza düştü. Coşkun Boynukara, kendi çabasıyla ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Köye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İneğin vücuduna kement bağlanarak iş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmayla havuzdan çıkarıldı.

İneğini teslim alan Boynukara, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Havuza düşen inek

- Sahibinin ineği havuzdan çıkartmaya çalışması

- İtfaiye ekipleri

- Kepçe ile inek havuzdan çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

140 MB

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8)AMEDSPOR\'DA FUTBOLCULAR İDMANA ÇIKMADI, BAŞKAN MADDİ DESTEK İSTEDİ

TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, ligin başlamasına 2 gün kala geçmiş dönemlere ait futbolcu alacaklarını ödeyemediği için yeni transferlerin lisans işlemlerini yapamazken, bunu protosto eden futbolcular bugün idmana çıkmadı. Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, takıma kimsenin destek çıkmadığını ifade ederek, \"Bugün bir çok kulüp, belediyelerin desteğiyle ayakta kalıyor. Ama, yerel yönetimin kayyum ile değişmesinden sonra biz hiç bir şekilde destek almadık. Eğer kayyum bu kentte belediyecilik yaptığını iddia ediyorsa, destek vermek zorundadır\" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, geçmiş dönemde bazı futbolcuların alacaklarını ödeyemediği için yeni transfer ettiği futbolcuların lisans işlemlerini yapamıyor. Kulübün yarın mesai saati bitimine kadar Türkiye Futbol Federasyonu\'na 800 bin lira ödeme yapmaması halinde transfer yasağı uygulanacak ve yeni transferlerine lisans çıkaramayacağı belirtildi. Kulübün yaşadığı maddi sorunlardan ötürü bugün yapılması planan idmana futbolcular çıkmadı. Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, takıma kimsenin destek olmadığını dile getirirek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin takımın adını değiştirip, destek vereceği söylemlerine de tepki göstererek, belediyelerin spor kulüplerine destek vermeleri gerektiğini söyledi. Yeni transfer ettikleri 4 futbolcunun lisansı ile futbolcuların ödemesi için TFF\'ye 800 bin lira yarın mesai saati bitimine kadar yatırmaları gerektiği dile getiren Başkan Edemen, \"Bugün maalesef takımımız antremana çıkmadı. Arkadaşlarımızın kendilerine göre geçerli nedenleri vardır. Amedspor uzun zamandır ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bu sezon çalışmalarımızı yaptık, bugüne kadar getirdik. TFF üzerinden sporculara 800 bin lira ödeme yapmamız gerekiyor. Eğer bunu ödeyemezsek maalesef yarın lisanslarını çıkaramayacağız\"dedi.

\'BUGÜN GELDİĞİMİZ SÜREÇTE TIKANMIŞ DURUMDAYIZ\'

Yönetim olarak bugüne kadar çok şey yaptıklarını anlatan Edemen, ama sadece kendilerinin ortaya koyacakları şeylerle bu işin gitmeyeceğini ifade etti. Edemen, \"Amedspor eğer halkın takımıysa, hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Bugün geldiğimiz süreçte tıkanmış durumdayız. Takım, Cumurtesi günü Samsun\'a hareket etmesi gerekiyor. Ama, hala onun programını yapamadık. Çünkü, hangi sporcuların olup, olmayacağını bilmiyoruz. Bugün yaşananlara dikkat çekmek için, hem de sporcular alacaklarını almak için böylesi bir eylem gerçekleştirdiler. Sporcu kardeşlerimizi yadırgamıyoruz. Sonuçta onlar haklıdır. Birikmiş sıkıntıların patlama anıdır. Umarım, bugünkü eylem insanları harekete geçirir\" diye konuştu.

\'EĞER KAYYUM BU KENTTE BELEDİYECİLİK YAPTIĞINI İDDİA EDİYORSA, DESTEK VERMEK ZORUNDADIR\'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin kubüle destek olması gerektiğini dile getiren Kulüp başkanı Nurullah Edemen, \"Kulübümüz Türkiye\'de belkide en az borca sahip olan kulüptür. Bugün bir çok kulüp, belediyelerin desteğiyle ayakta kalıyor. Ama yerel yönetimin kayyum ile değişmesinden sonra biz hiç bir şekilde destek almadık. Hergün süreci tıkkattılar. Farklı yaptırımlar, farklı cezalar uygulandı. İnsanlar, bu farklı gelişmelerden sonra Amedspor\'dan uzak durması, ekonomik alanda hergün geriye gitmemizi sağladı. Kayyumun bize hiç bir zaman destek vereceği açıklaması olmadı. Önceki sene kendisiyle yaptığımız görüşmede bizden farklı talepleri oldu. İsim değiştirme olayını doğru görmedik. Bugün de aynı süreçteyiz. Eğer kayyum bu kentte belediyecilik yaptığını iddia ediyorsa, destek vermek zorundadır. Çok net söylüyorum, adımızı Amedspor değil de, başka bir şey yaparsak, yardımcı olabileceğini, gerekirse takımı Süper Lig\'e çıkaralım diye bize dönüş yapıldı\"diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ise, Amedspor olarak 2 aydır kamp çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, \"Bugün burada toplanmamızın en önemli sebebi, kulübün yaşadığ ekonomik sorunlardır. Özellikle son dönemlerde bıcak kemiğe dayandı. Bugün tüm futbolcularımız antremana katılmadılar. Amedspor son dönemlerde yaşadığı özellikle sevenleri adına dile getirmem gerekiyor, ciddi bir duyarsızlık var\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Amedspor sahasından görüntü

-Edemen\'in konuşması

-Küçükbayrak\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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