DHA YURT BÜLTENİ-14

KARABÜK’TE ORMAN YANGINI

KARABÜK\'te, Çamlık Tabiat Parkı\'nda çıkan yangında, yaklaşık 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Öğle saatlerinde, Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan Çamlık Tabiat Parkı\'nda yangın çıktı. 2 ayrı noktada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine gelen itfaiye araçları için dar yoldaki dikenli tel örgüler devrilerek geçişleri sağlandı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havadan ve karadan süren çalışmalarda 1 saat sonra yangın söndürülürken, yaklaşık 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

\'LÜTFEN ATEŞ YAKMASINLAR, ATEŞSİZ PİKNİK YAPSINLAR\'

Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını belirterek, \"İki ayrı noktadan çıkmış. Ekiplerimiz inşallah bulurlar. Çok şükür büyük bir felakete dönüşmeden başarılı bir şekilde yangını söndürdük. Vatandaşlarımız evlerinin bahçesinde de olsun lütfen ateş yakmasınlar. Salça yapmanın mevsimi. Şu anda ekstre hava koşulları yaşıyoruz. Yangının çıkmaması için hiçbir sebep yok. Küçük bir kıvılcım binlerce hektar ormanı yok edebilir. Hava şartları normale dönene kadar lütfen ateş yakmasınlar, ateşsiz piknik yapsınlar.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın söndürme çalışmaları

-Helikopterin su boşaltması

-Rıfat Ataş\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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BÜYÜK TAARRUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

AFYONKARAHİSAR\'da Büyük Taarruz öncesi Yunan birlikterine saldırarak çok sayıda kayıp verdiren 13. Suvari Alayı anısına yaptırılan anıt mezar alanında anma töreni yapıldı.

Afyonkarahisar\'da Zafer Haftası ve Büyük Taarruz\'un 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkaya Köyü Şehitliği\'nde tören düzenlendi. Büyük Taarruz başlamadan önce Türk birliklerinin Kocatepe\'de daha rahat konuşlanmasını sağlamak amacıyla Anıtkaya\'da bulunan Yunan kuvvetlerine taarruzda bulunarak, şiddetli muharebe sonucu çok sayıda kayıp verdiren 13. Süvari Alayı şehitleri anısına yaptırılan anıt mezar alanındaki törende, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü vekili Gürsel Yıldız ve vatandaşlar da yer aldı.

\'YUNAN BİRLİKLERİNE ZAMAN KAYBETTİRİLDİ\'

Törende konuşan Öğretmen Üsteğmen Bilal Akın, 2. Süvari Tümeni 13. Süvari Alayı\'nın, Anıtkaya yoluna geldiğinde yürüyüş halindeki 1. Yunan Kolordusu\'na bağlı bazı birliklerle yedek subay eğitim merkezi öğrencilerine baskın şeklinde taarruz ettiğini söyledi. Baskın sonucunda neye uğradığını şaşıran düşmanın 100 kayıp vererek dağıldığını belirten Akın, \"Bu saldırıda 5\'i subay olmak üzere 30 esir alınmış, düşman araçları tahrip edilmiştir. Yunan kuvvetlerine yardım etmek için Yenice\'de bulunan 9. Yunan Tümeni kuvvetli bir topçu desteğini arkasına alarak 13. Süvari Alayı\'na karşı taarruza başlamıştır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. 13. Süvari Alayı\'ndan 17 subay ve 176 er şehit olmuş, 2 subay ve 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Galip de vardır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. 13. Süvari Alayı, bu taarruz sonucunda Yunan birliklerine zaman kaybettirmiştir. Büyük Taarruz\'a katılacak Türk birliklerine zaman kazandırmıştır\" dedi.

\'BİR OLMALIYIZ\'

Anıtkaya Köyü muhtarı Mehmet Soylu da \"96 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz\'da olduğu gibi, Zeytin Dalı\'nda olduğu gibi yine safları sıklaştıracağız. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız ve bu savaşı kazanacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bizlerin kapısını çalacak bir başka Türkiye daha yok. Hainlere karşı yaralarımızı sarmalı, birbirimize her zamankinden daha fazla sarılmalıyız. Bir olmalıyız. İri olmalıyız. Diri olmalıyız. En önemlisi de millet olduğumuzu unutmamalıyız. Bizim adımız şerefli Türk milletidir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından askeri birlikler tören geçişi yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler son olarak şehit mezarlarını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanına Vali Tutulmaz’ın gelişi

- Vali Tutulmaz’ın törene katılan vatandaşlarla konuşması

- Protokol üyelerinden detay

- Bando takımından detay

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunurken detay

- Üsteğmen Bilal Akın konuşması

- Muhtar Soylu’nun konuşması

- Törene katılan vatandaşlardan detay

- Bando takımı eşliğinde askeri birliklerin geçişi

- Vali ve protokol üyelerinin anıta çiçek bırakarak dua etmesi

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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YAZ KURSUNDA, DÖRT İŞLEM SORUSU ÇÖZEN ROBOT ÜRETTİLER

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde Belediye Bilgi Evleri\'nde açılan yaz kurslarına katılan öğrenciler, komutla hareket eden ve dört işlem sorularını cevaplayabilen robot üretti.

Siverek Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kursta eğitim gören öğrenciler, mekatronik mühendisi Mehmet Gire öncülüğünde, Android işletim sistemi ile uyumlu programla çalışan robot üretti. Komutla hareket eden robot, lazerle istenilen hedefe odaklanıyor, \'toplama, çıkarma, çarpma ve bölme\' sorularına yanıt veriyor. Dört işlem soruları da sorabilen robot, cevapların yanlış olması halinde sesli ikazda bulunuyor.

Robotun komutla hareket ettiğini belirten mekatronik mühendisi Mehmet Gire, \"Robot uygulama ve kodlama derslerimizde öğrencilerimizle başarılı bir eğitim kursunu tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimizle yaptığımız uygulamaları bir araya getirerek robotu oluşturduk. Robotumuz sesli komutlarla çalışıyor. Dört işlem matematik sorularını soruyor ve sorulan soruları cevaplıyor. Bu imkanı bizlere sağlayan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz\'a teşekkür ediyoruz\" dedi.

Kursa katılan öğrenciler ise \"Kurslarımız çok başarılı geçti. Bizler bu kurslarda çok şey öğrendik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınıfta öğrenciler

- Ses komutu ile çalışan robot

- Robotun komutları yerine getirmesi

- Sorulan matematik sorularını yanıtlaması

- Müzik çalması

- Kurs öğretmeni Mehmet Gire’nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.054 GB

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TARİHİ KALEDE, DEFİNE AVCILARINA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

TARİHİ Çorum Kalesi\'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihi yapı içerisindeki 42 ev, hazırlanan proje kapsamında kamulaştırıldı, bölgenin define avcılarının yanı sıra olası hırsızlık olaylarına karşı önlem amacıyla güvenlik kamera sistemiyle donatılması için de çalışma başlatıldı.

Çorum\'da kent merkezi kale mahallesinde bulunan Danişmentliler ve Anadolu Selçuklu Devleti\'nin hüküm sürdüğü tarihlerde yapıldığı tahmin edilen tarihi Çorum Kalesi\'nin turizme kazandırılması için harekete geçildi. Çorum Belediyesi, hazırlanan proje kapsamında tarihi kale içerisinde kalan 42 evi kamulaştırdı. 1 milyon 500 liralık kamulaştırmayla evlerin tahliyesine başlandı. Kamulaştırılan binaların yıkılıp kalenin kent turizmine kazandırılması için çalışmalar sürerken, Çorum Belediyesi de tarihi kale için bir dizi güvenlik tedbirleri aldı. Belediye tarihi yapının giriş bölümünde yer alan kapının kilidini güçlendirdi, ayrıca yeni kamera sisteminin kurulması için de çalışma başlattı. 4 güvenlik kamerası sayısının artırılacağı belirtildi. Çalışma sonunda kamenin içi ve çevresinin 24 saat kameralarla takip edileceği ifade edildi.

\'YENİ BİR PROJE DAHA HAZIRLIYORUZ\'

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, tarihi kalenin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek Türkiye’nin tarihi eserlerle ilgili titiz bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Zahir, \"Tarihi niteliği haiz 3 ev ve bu evlerin bulunduğu 3 parselde rölöve projesi kurul tarafından onaylandı. Bu 3 evden bir tanesinin restorasyonuyla ilgili yapılan çalışma da onay aldı. Ancak 2 evle ilgili hazırlanan proje kurula gönderildi. Şu anda da 2 evin onayını bekliyoruz. Devletimiz Türkiye’nin bütününde tarihi eserlerimizle ilgili titiz bir çalışma içerisinde. Tarihi eserlerin bakımı ve onarımı, restorasyonuyla ilgili yapılacak işlemlerin projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelerin onaylanması, hayata geçirilmesi gibi çok önemli süreçleri var. Bu özenle tamamlanması gereken süreçlerden dolayı da yapılacak işler zaman alabiliyor. Tarihi Çorum Kalesiyle ilgili de böyle bir durum söz konusu. Ama Belediye olarak ilgili kurum ve kurullarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer evler için de kapsamlı bir rapor hazırlandı. Alanın tamamı için hazırlanan proje, kurula sunuldu ancak kurul bu projeye onay vermedi. Şimdi kurula sunulmak üzere yeni bir proje daha hazırlıyoruz. Kurula sunacağımız önerinin içinde hemşerilerimize, gelen turistlerin hem de Çorumluların kullanabileceği kültürel ve sosyal alanlar var. Yine burada bir butik otel düşüncemiz var” dedi.

\'6 DAVANIN 4\'Ü SONUÇLANDI’

Kurula sunulacak önerinin kabul edilmesiyle, kamulaştırılan evlerin yıkım işlemine başlanacağını dile getiren Zahir, \"Kale bedeninde ve içinde kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başlayacağız. Tabi biz restorasyon çalışmasına başlamadan önce mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı\'na ait olan kalenin bedenlerinin belediyemize tahsisinin yapılması gerekiyordu. Bu tahsis de yapıldı. Kale içerisinde 6 adet davanın 4 tanesi sonuçlandı. 2 parselimizde ise keşif ve dava sürecimiz devam ediyor. Kale içinde 4 bin 800 metrekarelik bir alanda kamulaştırma yaptık. Yaptığımız kamulaştırmalara ise ödediğimiz rakam 1 milyon 500 bin TL. Bütün bu işlemler tamamlandığında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile birlikte işbirliği içerisinde burada yapacağımız çalışmalarımıza başlayacağız. Çorum’un en eski tarihi mekanlarından biri olan kalemizi şehrimizin hatta ülkemiz insanların hizmetine kazandıracağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kalenin içinden ve dışından detay

-Drone görüntüsü

-Definecilerin kazı yaptığı evlerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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