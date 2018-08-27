DHA YURT BÜLTENİ-14

SIRTINDAKİ UN ÇUVALIYLA YOLUN KARŞINA GEÇERKEN ÖLDÜ

DENİZLİ\'nin Kale ilçesinde, sırtındaki un çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 55 yaşındaki Mehmet Ali Meydan, kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, geçen cumartesi günü, Ortatepe Mahallesi Kale- Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla yönünden gelen bir otomobilden yol kenarında inen Mehmet Ali Meydan, aracın bagajındaki indirdiği un çuvalını karayolu kenarına bıraktı. Kendisini getiren otomobilin gitmesinin ardından Meydan, yerdeki un çuvalını sırtına alıp, karayolunun karşısına geçmek istedi. Sırtında un çuvalıyla yolun ortasına kadar yürüyen Meydan\'a, Durmuş Müştak yönetimindeki 09 EE 062 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Meydan, kanlar içinde yere düştü. Patlayan çuvaldaki unlar ise çevreye saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Ağır yaralanan ve ambulansla Kale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Meydan, yapılan müdahaleye öldü. Meydan\'a çarpan otomobil sürücüsü Müştak jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Müştak, serbest bırakıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntüsünde Mehmet Ali Meydan\'ın otomobilden inmesi

- Un çuvalını bagajdan indirmesi

- Sırtında un çuvalıyla karşıya geçerken otomobilin çarpması

- Çuvaldaki unun havaya savrulması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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BAYINDIR\'DA DÜĞÜNDE KAVGA: 2\'Sİ AĞIR 16 YARALI

İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında, çalınan müzikler konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıkan, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, 2\'si ağır 16 kişi yaralandı.

Bayındır\'a 21 kilometre mesafedeki kırsal Kızıloba Mahallesi\'nde yaşayan Halim Y., gönlünü kaptırdığı Şanlıurfalı bir genç kızla evlendi. Çift için, dün (pazar) Kızıloba Mahallesi\'ndeki bir okulun bahçesinde davullu, zurnalı düğün yapıldı. Düğünde, kız ve erkek tarafı arasında, bir gün önceki kına gecesinde çalan müzikler nedeniyle yaşanan gerginlik tekrar ortaya çıktı. Taraflar bir anda birbirlerine saldırdı. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, diğer davetliler büyük panik yaşadı. Kızıloba Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelir\'in beylik tabancası ile havaya ateş etmesi ve bu sırada gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile kavga yatıştırıldı. Kavga sırasında yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 14 yaralı taburcu edildi. Durumu ağır olan diğer yaralılardan C.C. (32) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, E.M. (45) ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Her iki yaralanın da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gelin almaya gidilirken çekilen görüntüler

Haber: Faruk ÇARK / BAYINDIR (İzmir), (DHA)

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TURİST TAŞIYAN TEKNE SAHİPLERİ DENİZDE KASITLI ÇARPIŞTI; 15 KİŞİ ADLİYEDE

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, turistlerin günübirlik taşındığı 2 tur teknesinin sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Teknelerdeki turistler, yaralanmazken, 15 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Tekneler çarpışırken, turistlerin panik yaşadığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında, meydana geldi. Çok sayıda turistle günübirlik tura çıkan \'Gülbahçe\' ve \'Vikingen Quality\' adlı tekne sahipleri arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Bilinmeyen nedenle Alanya Yat Limanı\'ndan çıkışta birbirine yaklaşan tekne sahipleri, birbirine kasıtlı olarak çarpıp, sürttü. Bu sırada teknede bulunan turistler, panik yaşarken, yaralanan olmadı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Turistlerin Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile polise haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler, 2 teknedeki 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan tekneler çarpışırken, turistlerin panik yaşadığı anlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Başta çocuklar olmak üzere teknedeki tatilcilerin çığlıklarının duyulduğu görüntülerde, tekne sahiplerinin birbirine çarpıp, sürtme anları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Teknedeki tatilcilerin panik anı cep telefonu görüntüsü

- Teknelerin çarpışmasından görüntü

- Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Engin ANAK- KAMERA: ALANYA (Antalya), (DHA)

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RİZE\'DEN TRABZON\'A YÜZEN BOĞANIN SAHİBİ: KESMEYE KİMSENİN GÖNLÜ RAZI GELMEZ

RİZE\'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğanın sahiplerine Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. İyidere\'den 23 kilometre uzaklıktaki Sürmene\'ye yüzerek geldiği ifade edilen boğanın ortaklarından Metin Yalçın, \"Denizde gemi gibi yüzüyordu. 3 gün denizde kaldı, yüzmede ülkemizi en iyi şekil de temsil eder. Danamız komando olmaya aday\" dedi. Hayvana \'Kara şahin\' adını verdiklerini söyleyen diğer ortak Zekeriya Balık ise \"Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye belki de kimsenin gönlü razı gelmez. 3 gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Yani \'Kara şahin yüzdü\'. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Rize\'nin İyidere ilçesi Hazar Mahallesi\'nde kurulan kurbanlık pazarına ortaklarınca getirilen boğa, bayramın ilk günü bağlı olduğu ipten kurtulup kaçtı. Sahiplerinin peşine düştüğü boğa, pazardaki duvarı da aşıp dereye düştü, koşarak bölgeden uzaklaştı. Jandarmaya başvuran boğanın 2 ortağı, boğanın peşine düştü. Arama çalışmaları sürerken, bazı görgü tanıkları, boğayı İyidere ilçesinde denizde gördüklerini söyledi. Hayvanın sahipleri, Rize- Trabzon arasındaki kıyı şeridinde boğayı aramaya başladı.

SÜRMEDE\'DE FARK EDİLDİ

Kurban Bayramı\'nın 4\'üncü günü bazı vatandaşlar, boğayı kaybolduğu yere 23 kilometre uzaklıktaki Trabzon\'un Sürmene ilçesinde, kıyıda ıslak halde fark etti. Vatandaşların yanına yaklaşmaya çalıştığı kurbanlık boğa, ürküp sahile doğru yöneldi, denize daldı. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan boğa, denizde balıkçı teknesinin yakınlarına kadar ulaştı. Teknedekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayıp, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na haber verdi, yardım talep etti. Çağrı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevredeki balıkçıların de yardımıyla boğayı, yaklaşık yarım saatlik uğraşlar sonucu sudan çıkardı.

Kıyıya çekilen ve suda uzun süre kaldığı için bitkin düştüğü gözlenen boğa, veteriner kontrolünün ardından vinç yardımıyla yola çekilip, sahibine teslim edildi. Boğanın 3 gün boyunca denizde kaldığı belirtildi.

\'GEMİ GİBİ YÜZÜYORDU\'

DHA\'ya konuşan hayvanın ortaklarından Metin Yalçın, boğayı Rize\'deki denizde bir ara gördüklerini sonrasında ise gözden kaybettiklerini anlattı. Yalçın, \"Bayramın ilk günüydü Rize’nin İyidere ilçesinde bulunduğumuz alanda saat 10.00 gibi kaybettik. İpinden kurtulup alandan kaçmış. 5 metre yüksekliğindeki duvardan atlayıp, dereden kaçtığını fark ettik. Aradık taradık ama bir sonuç elde edemedik. İlk gün ilçede, stadın oradan denize girdiğini görenler olmuş. Gittik, göremedik. İkinci gün denizde gördük ama sonra gözden kayboldu. Gemi gibi yüzüyordu. Sahil Güvenlik, aradı bulamadı. Denizde boğamızın olduğunu ilk başlarda kimseye inandıramadık. Sonra görüntüleri güvenlik güçleriyle paylaşıp ikna etmeye çalıştık. Bayramın 4’üncü günü, Sürmede balıkçılar denizde danayı görmüş, Sahil Güvenlik kurtarıp kıyaya çekmiş, bize haber verdiler. Biz de Sürmene’ye gittik. Balıkçıların demelerine göre kıyıdan baya bir açıkta boğayı fark etmişler. Kıyıya çekilen danamızı vinç yardımıyla yola çıkardık\" dedi.

\'BOĞA KOMANDO OLMAYA ADAY\'

Boğanın denizde 3 gün kaldığını ve güçlü yapısıyla komando olmaya aday olduğunu ifade eden Yalçın, \"Hayvanın hali bitkindi. Gerekli sağlık kontrollerini yaptırdık. Durumu şimdi iyi. Çok güçlü bir bünyesi olduğu için, o kadar tuzlu su yutmasına rağmen yine ayakta, hiçbir hamlığı yok. Yemini ve samanı sağlıklı bir şekilde yiyor. Boğada öyle bir yüzme özelliği var ki, onu biraz da yetiştirip ordumuza teslim etmemiz lazım. Tam komando olarak görev yapacak bir hayvan. Baya bir operasyonda başarı elde eder. 3 gün denizde kaldı, yüzmede dahi ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Boğamız komando olmaya aday. Görüntülerin haber olmasıyla boğa meşhur oldu. Arkadaşlar da inanmadı ‘Bir dana 3 gün denizde nasıl kalır?’ diyorlar. Öyle bir hızlı yüzüyor ki; ben bile şaşırdım. Hayvan şu an bir ortağımın ahırında ve gayet iyi. Sahil Güvenlik ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'KESMEYE KİMSENİN GÖNLÜ RAZI GELMEZ\'

Boğanın diğer sahibi Zekeriya Balık ise kaybolan boğa için uzun uğraşlar verdiklerini, hatta el feneriyle geceleri Rize- Trabzon arasındaki deniz kıyısında arama yaptıklarını dile getirdi. Boğayla ahırında ilgilenen ve sağlığının iyi olduğunu ifade deden Balık, şunları söyledi:

\"Bayramın ilk günü ortağım aradı, boğanın kaybolduğunu söyledi. Denize girdiğini görenler olmuş. Aradık taradık, herkese durumu bildirdik. Hatta yakınlarımla el fenerleriyle gece boyunca denizde boğayı aradık, bulamadık. Sürmene’de bulunduğunu Sahil Güvenlik tarafından denizden çıkarıldığını söylediler. Hemen oraya koştum. Hayvancağız bitkin haldeydi. İlk müdahalesini yapıp, vinçle kaldırdık. Hayvana \'Kara şahin\' adını verdik. Bu olanlardan sonra hayvanın kesmeye belki de kimsenin gönlü razı gelmez. 3 gün suda kaldı, o kadar yüzdü. Yani \'Kara şahin yüzdü\'. Şimdi ahırda ona iyi bakmaya çalışıyoruz.\"

ŞARKICI HALUK LEVENT, BOĞAYI ALMAK İSTİYOR

Yardım platformu AHBAP\'ın kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından denizde yüzen ve 23 kilometre yol kat edip kurban edilmekten kaçan boğayı sahiplenmek istediğini duyurdu. Twitter\'dan bahse konu boğanın kaçma haberi ile görüntülerini paylaşan Levent, \"Bu dananın sahibine ulaşılırsa haber edin. Satın alıp beslemek istiyorum. Trabzon AHBAP! Yardım istiyorum!\" yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğanın denizdeki görüntüleri

Boğa sahibi Zekeriya Balık röp

Boğa sahibi Metin Yalçın konuşma

Detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Turgay İPEK- Emre KOLTUK/TRABZON(DHA)-

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GELİNİ DEVE İLE HAMAMA GÖTÜRDÜ

EDİRNE\'de damat Tuna Bati(22), düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca\'yı davul-zurna eşliğinde deve ile hamama götürdü.

Edirne\'nin Umurbey Mahallesi’nde yaşayan Tuna Bati, düğün öncesi nişanlısı Çağlayan Kabaca\'yı geleneksel hamam sefasına götürmek için İstanbul Çatalca\'dan özel deve getirtti. Damat, evinden davul, zurna ve ince sazların çaldığı şarkılar eşliğinde deve ile gelin evine giderek, Çağlayan Kabaca\'yı devenin üstüne bindirdi. Roman geleneklerine göre düzenlenen etkinlikte trafiğe açık alanda deve üzerinde gelin-damat hamama doğru çalgılar eşliğinde göbek atan kalabalıkla ilerledi. Görenlerin eşlik ettiği etkinlikte bugün başlayacak düğünün 5 gün süreceği bildirildi. Gelenekler gereği yarın da erkekler hamama gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Damat deveye binmesi

Damat gelini almaya gitmesi

Gelinin deveye binmesi

Göbek atan kalabalık

Kalabalıktan detay

Deve ile ilerleyen gelin-damat detay

Trafikte ilerleyen deve, detay

Haberden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)