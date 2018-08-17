DHA YURT BÜLTENİ 14

KIRMIZI DÜDÜK UYGULAMASINDA UYUŞTURUCU KURYESİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla \'\'Hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında Kayseri-Ankara karayolunda yapılan yol uygulamasında durdurulan şehirlerarası otobüste uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Kurban Bayramı\'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla 81 ilde \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında Kayseri-Ankara karayolunda polis sürücüleri durarak proje hakkında bilgilendirdi araç içinde bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıtarak çocukların babaların trafikte hata yapmaları durumunda düdük çalmaları istedi. Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, otomobil içinde bulunan çocuklara da şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye ederek, babalarının ve başka sürücülerin trafik hata yapmaları durumunda düdüğü kullanmalarını istedi.

KIRMIZI DÜDÜK UYGULAMASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Projenin yapıldığı Kayseri-Ankara yolunda İstanbul\'dan Kayseri\'ye geldiği iddia edilen şehirlerarası bir otobüste polis tarafından durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da takip edilen otobüs içinde yapılan arama da iddiaya göre Yunus K.\'nın (25) oturduğu koltuğa sıkıştırılmış 55 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri\'ye getirilen poşet içindeki uyuşturucuya polis el koyarken, uyuşturucu kuryeliği yaptığı düşünülen Yunus K. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Kırmızı düdük projesinden uygulama görüntüsü

- Polislerin sürücülere proje açıklamaları ve hediye dağıtımı

- Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya\'nın açıklaması

- Uyuşturucu kuryesinin olduğu otobüse polisin proje uygulamasının yapıldığı yerde baskını

- Uyuşturucu kuryesinin yakalanması

- Metamfetamin dolu poşetin görüntüsü

- Uyuşturucu kuryesinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alınması

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ Kayseri(DHA)

5 dakika 19 saniye /595 MB

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TORUNUNUN ELİNE KURUSIKI VERİP, ATEŞ ETTİREN DEDE YAKALANDI

SAMSUN\'da, 4 yaşındaki torununun eline kurusıkı vererek, rastgele ateş ettiren Muammer A. (45), polis tarafından gece yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Muammer A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muammer A., Tekkeköy ilçesindeki evin balkonunda, torunu Z.A.\'nın eline kurusıkı verip, dışarı doğru rastgele ateş ettirdi. Bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Muammer A., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken video üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'nce harekete geçildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu Muammer A.\'nın bilgilerine ulaşılıp, adresini tespit etti. Cumhuriyet savcılığınca gece çıkarılan arama kararıyla Muammer A.\'nın Kışla Mahallesi\'ndeki evine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan kurusıkı ile 2 tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Muammer A., İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Muammer A., bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan ve şüphelinin gözaltına alınmasından polis kamerası görüntüsü

(SÜRE: 4.53 Dk) (BOYUT: 547.24 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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TRAVESTİLERLE FUHUŞ PAZARLIĞI YAPAN GENÇ, BALKONDAN DÜŞTÜ

ANTALYA\'da, bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iki travestinin kaldığı apartmanın 2\'nci katındaki dairenin balkonundan düştüğü iddia edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'nde olay geçen temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, geçen temmuz ayında Kışla Mahallesi bir travesti ile fuhuş pazarlığı yapan genç, travestinin aynı mahalledeki evine gitti. Üzerinde açık renk tişört, kot pantolon ve spor ayakkabısı bulunan genç sabaha karşı saat 04.00 sırasında travestinin 2\'nci katındaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde gencin ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, sonra başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde, travestilerin olay yerine gelerek genci araması, kendilerine tepki gösteren vatandaşlarla tartıştığı yer alıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, düşen genci bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gencin düşme anı

- Gencin uzaklaşması

- Travestilerden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: ANTALYA (DHA)

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İŞTEN ÇIKARTILAN MUAYENE İSTASYONU ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO

MUĞLA\'daki TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu\'ndaki işlerinden sendikaya üye oldukları gerekçesiyle çıkartıldıklarını öne süren 13 işçi, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu\'nda görevli 13 işçi, iddiaya göre, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası\'na üye oldukları gerekçesiyle bir süre önce işten çıkartıldı. Sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkartıldıklarını öne süren işçiler, TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu Bodrum Şubesi önünde eylem yaptı. İşçilere yakınları ve Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçeli de destek verdi. Kalabalık, \"Yaşasın onurlu mücadelemiz\", \"İşçiyiz haklıyız, kazanacağız\", \"Yaşasın TÜVTÜRK örgütlenmemiz\" sloganları atarak, \'Baskılar bizi yıldıramaz\', \'Atılan işçiler geri alınsın\', \'Sendikalı olmak anayasal hakkımızdır, engellenemez\' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik, \"Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.\'ye bağlı Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris istasyonlarında örgütlenmiş, işletmede çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuştur. 19 Temmuz 2018 tarihinde sendikamız 6356 Sayılı Yasa\'ya göre yetki başvurusu yapmıştır. Bakanlık sendikamızın çoğunlukta olduğuna ilişkin tespit yazısını sendikamıza göndermiştir. İşyerinde çalışanların sendikamıza üye olduğundan haberdar olan işveren ve temsilcileri önce 1 üyemizi daha sonra 2 ve devamındaki çıkarmalarla birlikte 13 üyemizi işten çıkartmıştır. İşverenler, iş ortakları, masanın üzerine veya görünecek şekilde beline tabanca takarak \'Sendikadan istifa edin\', \'E-devlet şifrenizi verin, yoksa işten çıkartırım\' gibi söylemlerde bulunup, baskı ve tehditle üyelerimiz işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz bireysel olarak baskı ve tehditle ilgili şikayetlerini Cumhuriyet savcılıklarına, jandarma ve polis merkezlerine yapmışlardır. Sendikamız da gerekli suç duyurularını yapmıştır. Sendikaya üye olmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa\'nın 51. maddesi ve 6356 Sayılı Yasa ile güvenci altına alınmıştır\" dedi.

Başkan Özçelik, anayasal, yasal örgütlenme, sendikaya üye olma, sözleşme haklarına sahip çıkacaklarını belirterek, \"Sendikamız işçi ve sendika düşmanlığına, yasa, hak, hukuk tanımazlığa karşı gerekli mücadeleyi verecektir\" diye konuştu.

İşçiler, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ellerinde dövizlerle, slogana tan işçilerden görüntü

-Basın açıklamasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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DUA LİPA TATİL İÇİN GELECEK

\'REGNUM Live in Concert\' serisi kapsamında Regnum Carya Otel\'de sahneye çıkan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), konser sonrasında Antalya\'da bir gün tatil yaptı. Lipa, bu anlara ait fotoğraflarını, \"Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz\" notuyla paylaştı.

Regnum Carya Otel\'in bu yıl ilk kez düzenlediği, yerli ve yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen \'Regnum Live in Concert\' serisinde, Goran Bregoviç, Rita Ora ve Tom Jones gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra 14 Ağustos\'ta konser veren Dua Lipa, Belek\'te bir gün tatil yaptı.

\'GERİ DÖNECEĞİZ\'

Ekibiyle birlikte otelin sahilinde yüzen ve yemek yiyen Dua Lipa, bu anlara ait fotoğraf ve görüntüleri de sosyal medya hesabından, \"Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz\" notuyla paylaştı.

ÖZTÜRK AİLESİ İLE YEMEK YEDİ

Ünlü şarkıcı, ekibiyle birlikte kaldığı otelde doyasıya eğlenirken çeşitli etkinliklere de katıldı. Dua Lipa akşam ise otelin sahibi Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, oğlu Ali Şafak Öztürk ile birlikte yemek yedi. Lipa, yemekten sonra Öztürk Ailesi\'yle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oteli ve Antalya\'yı çok beğendiğini belirten Dua Lipa, ilk konserini verdiği kente gelecek yıl tatil için geleceğini söyledi. Dua Lipa daha sonra Antalya\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dua Lipa ve arkadaşları denize atlarken

- Yemek masasında görüntü

- Konserden görüntü

Haber: Namık Kemal KILINÇ- Kamera: ANTALYA- (DHA)-

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POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI

MERSİN Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarındaki satıcıları sahte para konusunda uyardı.

Orjinal ve sahte paraları birbirinden ayırması istenen satıcılara, iki para arasındaki farklar uygulamalı olarak anlatıldı. Yenişehir ilçesi Deniz mahallesindeki kurban pazarına gelen 15 kişilik ekip, Şube Müdürü Selma Petek öncülüğünde satıcılara bilgi verdi. Gerçek ile sahte paranın, Atatürk silüeti, filigran ve kabartmalı yazılarla ayırt edilebileceğini belirten polis, kendilerine sahte para verilmesi durumunda 155 Polis İmdat Hattı\'nın aranması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan bazı satıcıların sahte para tespit kalemi kullanması da dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pazardan genel görüntü

- Keçilerin genel görüntüsü

- Bir koçun detay görüntüsü

- Polisin bir satıcıyı sahte para konusunda uyarması

- Polislerin pazarda yürümesi

- Hayvan satıcılarının sahte ve gerçek parayı ayırt etmeye çalışması

- Bir satıcının sahne parayı kalem aracılığı ile belirlemesi

- Bir koyunun detay görüntüsü

- Polisin para üzerindeki detayları anlatması

- Detayların bir başka satıcıya anlatılması

- Kurbanlık hayvanlardan genel ve detay görüntü

(BOYUT: 228 MB) (SÜRE: 01.55 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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HASTANEDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde istediği ilaçları reçeteye yazdıramayan D.M., 2’nci kattaki psikiyatri polikliniğin olduğu bekleme salonundan aşağıya sarkarak intihar girişiminde bulundu. D.M. polis ekiplerince ikna edildi.

Hastaneye gelen D.M., iddiaya göre psikiyatri doktorundan ilaç istedi. D.M., istediği ilacı alamayınca sinirlenerek odadan çıktı ve 2\'nci kattaki bekleme salonundaki metal korkuluklarından aşağıya sarkarak atlayacağını söyledi. Haber verilmesiyle gelen polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri zemin katta branda açarak bekledi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı D.M., boğazına neşter dayayıp kimsenin yaklaşmamasını, istediği ilaçların ise reçeteye yazılmasını ve hemen kendisine getirilmesini istedi. D.M., hastaneye birlikte geldiği arkadaşı tarafından da ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmeler sonucu D.M. ikna oldu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen D.M.\'nin daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Aşağıya sarkarken

-Polis meraklı vatandaşları uzaklaştırırken

Süre:(00.52) Boyutu:(96 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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