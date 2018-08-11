DHA YURT BÜLTENİ 14

Dünya üçüncüsü Gizemnur\'a Hakkari\'de karşılama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- DÜNYA Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası\'nda dünya üçüncüsü olan Gizemnur Tatlı (11), memleketi Hakkari’de arkadaşları tarafından coşku ile karşılandı.

Daha önce 33 kiloda Türkiye şampiyonu olan Gizemnur Tatlı, Tayland\'ın Bangkok kentinde yapılan Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu. Aldığı başarının ardından memleketi Hakkari\'ye dönen Gizemnur Tatlı, Hakkari Belediyesi önünde arkadaşları ve ailesi tarafından karşılandı. Tatlı, şampiyonada dünya üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, elde ettiği başarıyı hocası Ünal Aşık’a borçlu olduğunu söyledi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'nde görevli ve Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi Antrenör Ünal Aşık ise Hakkari Vaililiği\'nin kendilerini çok desteklediğini belirterek, \"Hakkarili çocuklara destek verilirse neler yapılabileceğini burada çok iyi gördük. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şampiyon Gizemnur Tatlı\'yı arkadaşlarının karşılaması

-Muaythai Hakkari İl Temsilcisi Antrenör Ünal Aşık konuşması

-Gizemnur Tatlı konuşması

-Genel Detay

BOYUT: 171 MB

SÜRE: 1 DAKİKA 32 SANİYE

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Malkara’da kaza: 3 yaralı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ Malkara karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan Malkara\'ya giden Metin Yumurtacı (30) yönetimindeki 34 JKB 55 plakalı otomobil ile Yenice mahallesi kavşağından dönmek isteyen Tahsin Satık (68) yönetimindeki IL-3 EFL Plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Tahsin Satık’ın kullandığı otomobilde İsmail Satık (70) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlardan detay

-karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Kastamonu\'da devrilen TIR alev alev yandı

KASTAMONU\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü TIR, orta refüje çıkarak devrildi. Kaza sonrası TIR alev alev yandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Kastamonu-Karabük karayolunun ikinci kilometresinde yaşandı. Ümit Kökoğlu\'nun kullandığı 37 BG 119 Plakalı hurda yüklü TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refüje çıkarak devrildi. TIR sürücüsü ise Ümit Kökoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası TIR alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yanan TIR söndürüldü. Kaza sonrası kapanan yol, TIR\'ın kaza yerinden kaldırılması sonrası yeniden açıldı.

Görüntü dökümü:

-TIR\'ın yanma anı

-Yolun temizlenmesi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU

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Otomobil kanala uçtu; baba ile oğlu öldü, anne ve kızı yaralandı

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da drenaj kanalına uçan otomobildeki Ahmet Kelleci (45) ve oğlu Mehmet Efe Kelleci (11) yaşamını yitirdi, eşi ve kızı ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Kelleci yönetimindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya düşen otomobildekilerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ters dönen otomobildeki Ahmet Kelleci, eşi Solmaz (30), çocukları Mehmet Efe ve Ecrin Kelleci (5) güçlükle araçtan çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet Kelleci ile oğlu Mehmet Efe olay yerinde yaşamını yitirdi. Solmaz Kelleci ile kızı Ecrin Kelleci götürüldükleri özel hastanede yoğun bakıma alındı.

Baba ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, yaralanan anne ile kızının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Otomobil içinden çıkan aileye vatandaşların ilk yardım müdahalesi

- Kanala düşen otomobilin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin otomobili kanaldan çıkarması

- İtfaiye ekibinin kanalda arama görüntüleri

- Araçtan detay görüntüler

- Olayı gören vatandaşla röportaj

- Yol kenarında yatan cesedin görüntüsü

- Olayı gören başka bir vatandaşla röportaj

- Ambulansların olay yerinden ayrılması

Süre: 03\'10\" Boyut: 585 MB



Haber- Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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