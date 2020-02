DHA YURT BÜLTENİ-14

Akşener: Halep\'te, Türkiye\'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (EK)

1)EREĞLİ\'DE KONUŞTU

İYİ Parti\'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde halka hitap etti. Milleti millet yapan değerleri ucuzlattıklarını ifade eden Akşener, \"Zannetmeyin ki bizim aramızda ayrılık vardır. Televizyonlarda baykuş gibi konuşanlara inanmayın. Biz biriz ve beraberiz ve kim ne yaparsa yapsın kim ne söylerse söylesin vallahi de ayrılmayacağız billahi de ayrılmayacağız. Bu milleti bizi biz yapan değerleri ucuzlattılar. Paraya dair ne varsa pahalandı. Arabalar, evler, buzdolapları pahalı. Her şey pahalı ama dayanışma imece usulü dostluk, arkadaşlık aile birliği ve her türlü manevi değerimiz ucuzladı ucuzlatıldı. Buradan ilan ediyorum, Güneydoğudaki pek çok şehrimizden İYİ partiden milletvekilleri olacak ve aynı şekilde Zonguldak\'tan da olacak. Türkiye\'yi manevi olarak Fıratın doğusu ve batısı olarak bölenlere inat Türkiye\'nin her yerinden milletvekili çıkaracağız ve o arkadaşlarımız gelip TBMM\'de bu milletin geleceği için, gençlerin geleceği için kadınların bugün yaşadıklarını artık yaşamamaları için mücadele edecekler.\" dedi.Akşener, 24 Haziran\'ın apar topar getirilen baskın seçim olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:\"Her şey iyiyse bunu neden getirdiniz. Her şey kötüyse de biz seni niye seçeceğiz? Evet şimdi ilk bir 3\'üncü yolla karşılaştı. CHP zihniyeti diye bağıra bağıra geri kalanları bir araya topluyordu. CHP\'ye oy verenlerin oylarını da istemiyordu. Onların oylarını istemiyordu. Şimdi araya bir parti girdi. Oda İYİ parti. Şimdi sövse sövemiyor. Diyemiyor ki camileri ahır yaptılar. Rahmetli Özel ve Menderes\'ten ters düşecek. Söyleyecek laf yok. Sadece FETÖ\'cü iftirası kaldı. En son sayın başbakan çıktı, \'TİKA\'yı kapatacağını söyledi\' dedi. Bunun içinde Pensilvalya\'dan talimat aldığımı söyledi. Şimdi bunlar talimat almaya alışkın. Bilmiyorlar ki önüne gelende hazır olda, kafa eğik oturmaya alışık oldukları için. Ben burada bir daha söyleyeceğim. Milletimin dışında bana talimat verecek insan anasının karnından doğmadı daha. Hırsız diyemiyorlar, ahlaksız diyemiyorlar. Elde bir FETÖ var. Koskaca bir başbakansın kardeşim. Niye yalan diyorsun. Ben TİKA\'yı kapatacağım demedim. Ben \'devletin bütün kurumlarını israf açısından gözden geçireceğim\' dedim. Niye hortlardılar ortaya çıktı. Efendim FETÖ bana talimat vermiş. Sen başbakansın. Elinde belge varsa gereğini yapsınlar. Yoksa dedikoducusun. Bir devlet adam dedikodu yapma gereğini yap. Sen orada baston korkuluğu musun? 2.5 yıldır bana FETÖ diyorlar. Bende diyorum ki benim böyle bir irtibatım yok. Belgesi olan savcılığa gitsin diyorum. Bana bunda iftara atanlarda alçak ve şerefsizdir. 2.5 yıldır kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyorlar.\"

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

========================================================

2)BAKAN TÜFENKCİ: SURUÇ SALDIRISI BASKIYLA OY TOPLAMAYA ÇALIŞANLARIN OYUNUYDU

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili, \"Terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbetteki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak hesabını verecek\" dedi. Bakan Tüfenkci, bayramın ikinci günü Malatya\'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile birlikte Pütürge\'nin Pazarcık, Örmeli, Bakımlı ve Doğanyol\'un Koldere, Damlı ve Gökçe Mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Tüfenkci, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi. Tüfenkci, 16 yıldır millete hizmet için yurdun her bir noktasında çalıştıklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili de şunları söyledi:

\"Suruç\'taki saldırı demokrasiye, insanlığa ve siyasete yakışmayan alçakça bir saldırıydı. Orada, özellikle terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbetteki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak, hesabını verecek. Adalet mekanizması çalışmaya başladı. Hukuk çerçevesinde suçlu, suçsuz ayrımı yapılarak oradaki olayın hem faillerinin bulunması hem de bunu azmettiren ve sebep olanların yargı ve toplum vicdanı önünde cezasız kalmaması için elbette ki yargının harekete geçmesi doğru.\"

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)

====================================================

3)BAKAN ÖZHASEKİ \" CUMHUR İTTİFAKININ HEDEFİ KAYSERİ\'DE SIFIRA KARŞI KAZANMAK\"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Bayramlaşma programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili adayları katıldı. Bayramlaşmada konuşan Bakan Özhaseki, \"Umarım geçmiş yıllarda kurulan ittifakta olduğu gibi 24 Haziran\'da Cumhur ittifakının hedefi sıfıra karşı kazanmak \" dedi.Ticaret Odasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, MHP Kayseri Milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve KTO üyeleri katıldı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı açıklamada \"Rahmet, bereket ve merhamet ayı olan Ramazan ayının ardından bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız gönüllerimizin sevinçle huzurla dolduğu, bu sevinç ve huzurun kalplerimizden evlerimize, evlerimizden memleketimize buradan tüm İslam Alemine yayıldığı özel günlerdir\" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy\'un konuşmasının ardından Bakan Özhaseki, MHP Kayseri 1. sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir ile birlikte konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada \" Zaten gönüllerimiz ve amacımız bir. Hepimizin istediği bu ülkenin birliği, düzeni, iyiliği, Türk milletinin yücelmesi ve yükselmesidir. Fakat, ayrı partilerde olmamıza rağmen, yan yana gelmemizin de bir sebebi var. O da özellikle son birkaç yıl içinde ortaya çıkan olaylarla ilgili. Belki 40-50 yıl öncesinde başlayan demokrasinin nimetlerinden istifade ederek, adeta su gibi her delikten akarak, son 2-3 yıl içinde gerçek yüzünü gördüğümüz yurt dışından beslemeli terör örgütlerinin bu ülkenin başına açtıkları felaket konusu hepimizin içini yakıyordu. Bir FETÖ olayı, hepimiz biliyoruz. Kibar kibar hizmet eriyiz diye geldiler. Ama gerçek yüzlerini 15 temmuzda gördük. Nereye bağlı olduklarını anladık. Yurt dışından bunlara verilen emirlerin ne olduğunu ülke üzerinden nasıl hesaplar yaptığını gördük. PKK zaten vardı ama çukur kazıp bu ülkenin geleceğini tehdit ederek, ülkeyi bölme amacı içinde olduklarını da gördük. Sonra IŞID diye proje bir örgüt ortaya çıktı. Türkiye üzerinde oyunlarla oynamaya kalktı. İşte bu durumu çok iyi gören bir tarafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta çok değerli Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bunun dışında ne varsa vatan millet kaygısı dışında ne varsa bertaraf ederek bir araya geldiler. Bismillah diyerek yola çıktılar. Biz de o maç için uğraşıyor gayret ediyoruz\" dedi.

Kayseri halkının milli ve manevi değerlere sahip olan bu ülke uğruna koşan herkese destekveren bir toplum olduğunu altını çizen Bakan Özhaseki \" Kayserili hemşerilerimize minnettarız. İnşallah önümüzdeki pazar günü de büyük bir zaferle beraber çıkacağımıza inanıyorum. Rahmetli Erbakan ile Türkeş\'in zamanındaki birlikten güç doğmuştu. Sıfıra karşı seçimleri almıştık. İnşallah aynısı tekrar eder. Allahtan dileğimiz bu\" diye konuştu.

MHP Kayseri 1. sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir ise yaptığı konuşmada \" Ramazan\'ın uhrevi atmosferinden sonra bayrama ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu güzel günler, önemli ve değerli günlerdir. Rabbim birliğimiz beraberliğimizi bozmasın. Daha büyük ve güçlü Türkiye olması arzusunu taşıyoruz.\" diye konuştu.

========================================================

4)BAKAN ÖZLÜ: İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye\'nin büyüdüğünü belirterek, \"Türkiye geçen yıl dünyada en çok büyüyen ülke oldu. 7.4 oranında büyüdü. İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz.\" dedi.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İl teşkilatı ile birlikte Beyköy beldesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Özlü, yaptığı konuşmada, Nisan ayında sanayi üretiminde en yüksek değerlerin yakalandığını belirterek, \"Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek sanayi üretim rakamlarını yakaladık. Geçen Nisan ayı cumhuriyet tarihimizin en yüksek üretim yapılan ayı oldu. AK Parti farklıdır. Bizim farkımız bizim çalışkanlığımızdır. Biz çalışan insanların partisiyiz. Biz çalışmalarımızı hesaba göre yaparız. Hesapsız iş yapmayız. Konuşuyorlar, ekonomide çalkantı var, döviz kurları düştü, derecelendirme kurumları Türkiye\'nin notunu kırdı diyorlar. Türkiye büyüyor. Türkiye geçen yıl dünyada en çok büyüyen ülke oldu. 7.4 oranında büyüdü. İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz. Büyüme demek istihdam demek, gayri safi milli hasıla demek, ihracat demek. Büyüyen bir Türkiye var.\" dedi.Yeni sistemle işlerin daha hızlı yapılacağını söyleyen Özlü, \"Türkiye\'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan Türkiye\'nin markasıdır. Türkiye denilince akla gelen isim Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Recep Tayyip Erdoğan sistem kuran adamdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, MHP ile birlikte geçen sene bir referandum oldu yeni bir sisteme geçtik. Yeni sistem başkanlık sistemidir. İşlerimizi daha hızlı yapacağımız bir sistemdir. Daha çabuk karar alacağımız bir sistemdir. Şimdiye kadar ne hizmet yaptıysak bundan sonra 2 katı daha hızlı yapacağız. Yeni sistem daha hızlı çalışmaya müsaade ediyor. 24 Haziran\'da bu sistemin hazırlığını yapacağız. Milletler için çalışan bir cumhurbaşkanımız var. Kendisi ile çalışmaktan onur duyuyoruz. Dünyada ezilen, horlanan bir lider. Amerika\'nın büyükelçiliğinin Filistin\'e taşınması ile ilgili olarak bir hadise oldu. 57\'nin üzerine İslam ülkeleri var. En net ve doğru ses Türkiye\'den çıktı. 50\'den fazla insan öldü. İsrail askerleri çoluk, çocuk demeden acımasızca ateş ettiler. Tek gür ses Türkiye\'den çıktı. AK Parti iktidarı sadece Türkiye için değil, Düzce için değil, bütün dünya için ışıktır ve umuttur.\" diye konuştu.

=======================================================

5)CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN AK PARTİLİ BOZDAĞ\'A EZAN TARTIŞMASINDA \"ÖZÜR DİLE\" ÇAĞRISI



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel, kendisinin \'Ak Parti mitingleri nedeniyle ezanların geç okutulduğu\' yönündeki sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın, \"Bu bir iddia değil. Çok açık şekilde bir yalan\" diye karşılık vermesini eleştirerek, \"Yalancılıkla itham ettiğin için özür dile. Bu yaptıklarınızı itiraf et ya da buradan sonra konuşacak hiçbir şey yok. Yalansa sizin samimi Müslüman olduğunuz yalan. Yalansa sizin dini siyasete alet ederek söylediğiniz her şey yalan. Belgelerde, ittifak ortaklarınızın açıklamaları var\" dedi. Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde bacakları ve kuyruğu kesilerek ölen yavru köpeğe de değinen Özel, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni mecliste CHP Grubu olarak en önemli ve acil işlerinden birinin de Hayvan Hakları Yasası\'nın çıkarılması olacağının sözünü verdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, \'Ak Parti mitingleri nedeniyle ezan geç okutuluyor\' iddiasında bulundu. Özel\'in bu sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Bu bir iddia değil. Çok açık şekilde bir yalan\" diye açıklama yaptı. Özel, beraberindeki CHP Manisa 10\'uncu sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel ile birlikte basın açıklaması yaparak Başbakan Yardımcısı Bozdağ\'a yanıt verdi. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasındaki basın açıklamasında Özel, ezanların geç okutulmasıyla ilgili olarak Manisa\'dan örnek verdi. Milletvekili Özel, şunları söyledi:

\"Dün akşam katıldığım bir televizyon programında açık alandaki yayın sırasında ezan okunması dolayısıyla katılanlarla birlikte sustuk ve hep birlikte ezanı dinledik. Bu sırada Cumhurbaşkanı\'nın ve Ak Partililer\'in ezan saatine gelen mitinglerinde ya da programlarında ezanların okutulmasının geciktiğiyle ilgili kamuoyundaki bir bilgiyi tekrarladım. Bugün Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, ezanların geç okutulduğu iddiasına ilişkin olarak, \'Bu bir iddia değil. Bu çok net bir şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor. Çünkü Türkiye\'de ezanların vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir\' demiş. Açıklamaya gerçekten şaşırdık. Öncelikle Manisa\'dan örnek verelim. Manisa\'daki tüm yerel muhabirler ve camii cemaati biliyor ki Ak Partili Cumhurbaşkanı ya da Başbakan Manisa\'ya geldiğinde benzer durumlar çok yaşandı. Erdoğan, 3 Kasım 2017 tarihinde toplu açılış töreni için Manisa\'ya geldi. Ancak, gelişi gecikince, 10-15 dakika süreyle ezanın okutulması bekletildi. Gecikmeli okunan ezandan sonra Manisa Hatuniye Camii\'nde cuma namazına girdi. Bunu Manisa\'nın hepsi biliyor. Ama diyorlar ki \'Yok böyle bir şey.\' Bu sadece Manisa\'da değil, Türkiye\'nin dört bir yanında konuşulan bir hadise.\"

\'REKOR 50 DAKİKAYLA ERDOĞAN\'DA\'

Ezanın geç okutulmasıyla ilgili iddialarına devam eden CHP\'li Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Basit bir araştırmayla internetteki arama motorundan gazete haberlerine baktık. Elimde 9 ayrı gazete haberinin özeti bulunmaktad. Rekor 15 Mayıs 2015 günü Kırıkkale Nur Camii\'nde yaşanmış. Erdoğan, cuma namazına 50 dakika geç geliyor. Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor. Erdoğan\'ın rekoru bu. Bu rekorun yarısı kadar Davutoğlu\'nu haber yapıyorlar. Bu kez 18 Mayıs 2015 günü Erdoğan\'dan 3 gün sonra Davutoğlu, Karaman\'da miting konuşmasının tamamlanması bekleniyor. Davutoğlu\'nun konuşması sürüyor. Ezan tam 25 dakika geç okunuyor. Bunun dışında 14 Şubat 2015 tarihinde, Sivas\'ta dönemin Başbakanı cuma namazı için Ulu Cami\'ye 7 dakika geç gidiyor, bu nedenle de ezan 7 dakika geç okutuluyor. 6 Şubat 2015\'te Bursa Ulu Cami\'de gecikme 10 dakika. 2007\'de Denizli\'de Ağalar Camii\'nde gecikme 15 dakika. 2002 yılında cumhurbaşkanı, başbakan değilken parti genel başkanıyken Ankara Siteler de 7 dakika. Yine 2007 yılında cuma namazı Kasımpaşa\'daki Piyale Camii\'nde kılacak, ezan 10 dakika geciktiriliyor. 22 Mayıs 2009\'da Kocaeli\'ndeki törende Fidanlık Camii\'nde konuşma uzadığı için ezan 20 dakika geç okutuluyor. Sayısız örnek var. Şimdi bunlara inanmaya bilirler. Ama bir de gerçek var. Bunların hepsi gazete haberi. İnternet sitelerinde var. Tekzip edilmemiş. Yalanlanmamış. Hakkında herhangi bir şey yayınlanmamış.\"

\"BANA İNANMIYORSANIZ İTTİFAK ORTAĞINIZA İNANIN\"

2015 yılında AK Parti mitinginde ezanın geç okutulması iddiasıyla ilgili olarak MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar\'ın açıklamasından örnek gösteren CHP\'li Özel, şöyle devam etti:

\"Hadi bana inanmıyorsunuz ama ittifak ortağınıza inanın. MHP\'nin Karaman Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar açıklama yapıyor. Sakın sanmasınlar o zaman MHP\'lidir şimdi İYİ Parti\'ye gitmiştir. Hala şu an kendisi MHP İlçe başkanlığı görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı\'nın yanında duruyor. AK Parti mitingi nedeniyle ezan geç okundu\' demiş. İddialarını sıraladıktan sonra Ünüvar, \'Musualla Camisi\'nde 3 cenaze vardı. Doğal olarak cenaze namazı da geç kılındı. Aldığım bilgiye göre Karaman Müftülüğü tarafından ezanın geç okutulması ile ilgili cep telefonuna mesaj gönderilmiş, \'Ezanı geç okuyun. Kur\'an okuyarak zaman geçirmeye çalışın\' demiş. Ardından gazeteciler gidiyorlar ve müftüye soruyorlar. Karaman İl Müftüsü Nuri Değirmenci konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söylüyor. Yani Müftü Değirmenci, \'Böyle bir şey olmadı\" demiyor. Bu olay yaşandığında, 2015 yılında MHP tepki gösteriyor. Ama aynı ilçe başkanı bugün yine Karaman\'da gidip, kendisine bu açıklaması sorulabilir\" diye konuştu.

\'YALANCILIKLA İTHAM ETTİĞİN İÇİN ÖZÜR DİLE\'

Milletvekili Özel, açıklamasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'a da seslenerek, şunları söyledi:

\"Tüm televizyonculardan ve gazetecilerden bir kaydı dinlemelerini isteriz. Herkes araştırsın. 9 Haziran 2018. Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ankara\'da mitingi var. İkindi namazı 16.50\'de okunuyor. Erdoğan 16.50\'de kürsüde. Bütün televizyonlarda kaydı var. Biz ezan sesi duymadık. Eğer ezan sesi varsa, Erdoğan ezan sesini dinlemeden mitingine devam ediyor. Eğer ezan sesi yoksa yine aynı olay yaşanmış. Bekir Bozdağ ya çık özür dile. Yalancılıkla itham ettiğin için özür dile. Bu yaptıklarınızı itiraf et ya da buradan sonra konuşacak hiçbir şey yok. Yalansa, sizin samimi Müslüman olduğunuz yalan. Yalansa sizin dini siyasete alet ederek söylediğiniz her şey yalan. Belgelerde, ittifak ortaklarınızın açıklamaları da var. Bakalım şimdi Bekir Bozdağ ne söyleyecek?\"

\'HAYVAN HAKLARI YASASI\'NIN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ\'

CHP\'li özel açıklamasında Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde bacakları ve kuyruğu kesilerek ölen yavru köpeğe değinerek şöyle dedi:

\"Bir yavru köpeğe 4 ayağı da kesilerek yapılan büyük bir eziyet var. Görüntüler gerçekten vicdan kaldırmıyor. Hayvan hakları konusunda geçtiğimiz dönemde 4 siyasi partinin uzlaşma yapması için çok gayret saf edildi. Hayvanseverler bu konuda çok gayret ettiler. Hatta zaman zaman kürsüden sözler verildi. Sözünden döneni \'Kediler patilesin\' dedik. Ama iktidar partisi hayvan haklarıyla ilgili yasayı çıkarmakta hep ipe un serdi. Verdiği sözü unuttu ve gecikti. Bugün de halen daha hayvanseverlerin beklediği bu yasa mecliste görüşülmedi. Olgunlaşmadı. Komisyondan geçmedi. Meclise gelmedi. 24 Haziran sonrası oluşacak yeni mecliste CHP Grubu olarak söz veriyoruz. En önemli ve acil işlerimizden biri bu yasanın çıkarılmasıdır. Bu yasanın çıkarılması için 24 Haziran\'dan sonra meclis güçlü ve çoğunluk grubu olarak hem CHP hem \'Millet İttifakı\' böyle bir çalışma yapacağız. Katkı vermek isteyenler verir. Geçen dönem çoğunlukta olan AK Parti\'nin yaptığı bu haksızlığı CHP\'nin içinde bulunduğu çoğunluk, grup yapmayacak. Buna söz veriyoruz.\"

Özel basın açıklamasının ardından Şehzadeler ilçesinde, seçim çalışması yapmak için ilçe başkanlığı binasından partililer ile birlikte ayrıldı.

=============================================================

6)ÇAKMAK GAZI TÜPÜNÜN PATLADIĞI BALKONDA YANGIN ÇIKTI

ESKİŞEHİR\'de, apartman dairesinin balkonunda, eski eşyaların arasında bulunan çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, balkonda mahsur kalarak, dumandan etkilenen Ümit Yıldız (73), hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Bulvarı Atatürk Lisesi yakınındaki 7 katlı apartmanın 1\'inci katında meydana geldi. Mehmet- Müzeyyen Sarıoğlu çiftine ait evin balkonunda, eski eşyaların arasında bulunan çakmak gazı tüpü patladı. Sarıoğlu çiftinin evde olmadığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, polisler de apartmanda oturanları dışarı çıkardı. Patlamanın meydana geldiği apartmanın bitişiğinde oturan Ümit Yıldız adlı kadın, evinin balkonunda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, dumandan hafif etkilenen Yıldız\'ı merdivenli araçla aşağı indirdi. Ümit Yıldız, sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

========================================================

7)BİNGÖL\'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 14 YARALI

BİNGÖL ile Solhan ilçesi arasında karayolunun 10\'uncu kilometresindeki kervansaray mevkiinde meydana gelen minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Bingöl’den Solhan istikametine gitmekte olan ve henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 12 D 4026 plakalı yolcu minibüsü, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlanıp ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ile birlikte 14 kişi yaralandı. Sağanak yağışla birlikte meydana gelen kaza bölgesine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

======================================================

8)53 KİLO 750 GRAMLIK HAMBURGER YAPTILAR

ZONGULDAK\'ta bir AVM\'de bulunan kafenin mutfak şefi Murat Aydoğdu(38), ekibiyle birlikte 16 saatte 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlığında hamburger yaptı.

Zonguldak\'ta bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede mutfak şefi olan Murat Aydoğdu, 7 kişilik ekibiyle 16 saat süren çalışmayla 20 kilo et kullanarak 1 metre çapında 53 kilo 750 gram ağırlılığındaki hamburger yaptı. Bin 500 liraya mal olan hamburger alışveriş merkezinde sergilenirken, hamburgeri görenler fotoğrafını çekerek Aydoğdu\'dan bilgi aldı. 7 arkadaşıyla birlikte hamburgeri yaptığını belirten Aydoğdu, \"Gece saat 11\'den beri çalıştık 7 arkadaşla. Güzel bir çalışma oldu. İnsanların ilgisini çekti. Görenler birlikte fotoğraf çektirdi. Yapılışını sordular. Hamburgeri biraz sergiledikten sonra akşam müşterilerimize ikram edeceğiz.\" dedi.

